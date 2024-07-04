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Шахнович - Терюкова - Научный атеизм - от науки к утопии

Шахнович М. М., Терюкова Е. А. - Научный атеизм: от науки к утопии
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Category ESXATOS BOOKS, History, Religious Studies Atheism
Когда книгу пишут несколько авторов, то она обычно называется коллективной монографией. Наш коллектив маленький, он состоит из двух авторов, кто из нас писал какой раздел, можно посмотреть в оглавлении. Когда мы распределяли работу, мне выпало писать введение и заключение к книге, которая, что греха таить, для меня не просто результат научного исследования, потому что, в отличие от Е. А. Терюковой, значительно более молодой моей коллеги и соавтора, я испытала научный атеизм на себе: меня ему учили, и я даже какое-то время его преподавала, всячески стремясь свести положенные по программе идеологические моменты к минимуму, задерживаясь на темах по истории религии и атеизма.
Известный филолог и философ Михаил Эпштейн в книге «Религия после атеизма. Новые возможности теологии» пишет: «Атеизм есть отрицание религии, отчасти необходимое ей самой для того, чтобы побороть в себе фарисейскую спесь, отказаться от клерикальных претензий на мирскую власть и сосредоточиться на внутреннем делании, на делах веры и обновлении жизни»1. Сейчас мысль о том, что атеизм может рассматриваться в теологии и философии религии как аргумент доказательства бытия Бога, не является предметом спора. Наше время существенно изменило отношения науки и религии, теологии и безбожия. Парадоксальные выражения вроде «евангелие христианского атеиста» или «слабая религия» не вызывают удивления у меня, выросшей в эпоху «позитивного атеизма».
В середине 70-х годов прошлого века появилось академическое полное собрание сочинений Ф. М. Достоевского, я его читала том за томом и, учась на втором курсе, впервые прочитала роман «Бесы». В следующем томе, в котором была напечатана не опубликованная при жизни Достоевского глава из этого романа «У Тихона», меня смутили слова старца Тихона, обращенные к Ставрогину: «...полный атеизм почтеннее светского равнодушия, —прибавил он весело и простодушно... Совершенный атеист стоит на предпоследней верхней ступени до совершеннейшей веры (там перешагнет ли ее, нет ли), а равнодушный никакой веры не имеет...»2. Как это могло быть: для идеального христианина полный индифферентизм в вопросах веры хуже атеизма?! К этому моменту, как мне казалось, я уже была довольно хорошо знакома с марксистским учением о религии: я хорошо знала содержание двух ранних статей Маркса о религии, читала «Капитал», не говоря уже о том, что мы штудировали на семинарах «Материализм и эмпириокритицизм». Мне казалось очевидным, что научный атеизм, отвергающий религию, значительно более опасен для нее, чем «равнодушие», так как атеизм с ней борется, ей противостоит, а «равнодушие» ее просто не замечает. У меня была возможность проконсультироваться с одним очень близким мне человеком, который прекрасно разбирался в вопросах религии и атеизма, но я знала, что он не любит Достоевского. Тем не менее, я задала ему свой вопрос.
В ответ я услышала рассказ о том, как Горький протестовал против запрета на публикацию романа «Бесы», кроме того, мой консультант очень обрадовался, что я прочла роман, потому что, по его мнению, его необходимо читать всем, кто хочет понять историю общественного движения в России. Однако самое поразительное было то, что он сказал об атеизме: все правильно! Атеизм без теизма не имеет никакого смысла. Мой консультант стал мне объяснять, что материализм шире, чем атеизм, так как он опирается на естествознание, а научная картина мира не нуждается в идее Бога, поэтому материалист о Боге даже не задумывается, и добавил, что атеизм существует только как отрицание теизма. Для старца Тихона атеист еще не безнадежен с точки зрения веры, общество массового атеизма — это отнюдь не коммунистическое общество, а научный атеизм — это фантазия, — заключил мой консультант, повергнув меня в полное смятение.

Шахнович М. М., Терюкова Е. А. - Научный атеизм: от науки к утопии

СПб.: Нестор-История, 2022. — 244 с.
ISBN 978-5-4469-2114-0

Шахнович М. М., Терюкова Е. А. - Научный атеизм: от науки к утопии – Содержание

Введение
  • Глава первая. Атеизм и научный атеизм
  • Глава вторая. В. Д. Бонч-Бруевич и его «Библиотека научно-атеистической литературы»
  • Глава третья. От «Вопросов истории религии и атеизма» (1950-1964) к «Вопросам научного атеизма» (1964-1989)
    • «Вопросы истории религии и атеизма»
    • «Ежегодник Музея истории религии и атеизма АН СССР»
    • «Вопросы научного атеизма»
  • Глава четвертая. Научный атеизм и идеологическая борьба на «религиозном фронте»
  • Глава пятая. Музей истории религии и атеизма и научный атеизм
    • История науки в антирелигиозных экспозициях
    • «Решительный поворот к современности» в музейной работе
    • Презентация истории атеизма музейными средствами
Заключение
Views 213
Rating 4.8 / 5
Added 04.07.2024
Author brat Vadim
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4.8/5 (2)

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