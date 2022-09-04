Процесс секуляризации, который сначала разделил церковь и государство, а затем отделил религию от общества, в различных странах занял разное время: в любом случае, он длился не меньше ста лет, а как правило и больше; и даже сегодня он не везде завершен. В разных странах одни и те же шаги предпринимались раньше или позже, с большим разрывом, что отражает многообразие исторических обстоятельств и предпосылок. Мы не станем говорить в этой связи об отставании, как будто все страны по какому-то неписаному закону исторического развития обязаны идти одним и тем же путем, который неизбежно приводит к одной и той же конечной точке — такой взгляд на проблему свидетельствовал бы скорее об идеологической априорности нашего рассуждения, нежели об объективном историческом сравнении европейских народов. Для взаимо- отношений религии и общества не существует единой формулы.

Ни один народ не может предложить свое решение вопроса в качестве универсальной модели, пригодной для всех остальных: ни конфессионализация, которая в Нидерландах была возведена в принцип организации общества и стала отправной точкой политики «размежевания» (verzuiling), распространенной на все сферы, включая радио и телевещание; ни принцип церковного налога, введенного в Германии во времена Веймарской республики, основанный на заявлении налогоплательщика о своей конфессиональной принадлежности, что позволяло фискальным органам выплачивать различным церквям из числа признаваемых государством части налоговых поступлений. Ни, тем более, французский лаицизм, который со дня принятия в 1905 г. «Закона о разделении» исключил всякое признание религиозных культов со стороны государства.

Кроме того, среди названных стран нет ни одной, где сегодня на государственном уровне не звучала бы критика принятых решений: в Нидерландах стоит вопрос о целесообразности системы «размежевания», разделяющей граждан по конфессиям и делающей вероисповедание центром организации общества; в Германии сам принцип церковного налога ставится под сомнение хотя бы теми гражданами (а их число растет год от года), которые не желают отчитываться перед своей церковью; к тому же воссоединение двух Германий перевернуло существовавший порядок вещей в виду появления огромного количества налогоплательщиков из бывшей ГДР, не принадлежащих ни к какой признанной конфессии. Что касается Франции, то тут, как мы вскоре увидим, практика значительно отклонилась от теории, доминировавшей при принятии закона.

Ремон Рене - Религия и общество в Европе. Процесс секуляризации в ΧΙΧ-ΧΧ веках (1789-2000)

Серия «Становление Европы»

Пер. с фр. О. Акимовой

СПб.: «Александрия», 2022. 320 с.

ISBN 978-5-903445-70-7

Ремон Рене - Религия и общество в Европе. Процесс секуляризации в ΧΙΧ-ΧΧ веках (1789-2000) - Оглавление

Ж. Ле Гофф. Серия СТАНОВЛЕНИЕ ЕВРОПЫ От составителя

Введение: РЕЛИГИЯ И ОБЩЕСТВО

Часть I НАСЛЕДИЕ И РАСКОЛ

Глава I. ЕВРОПА ХРИСТИАНСКАЯ

Глава II. ТРАДИЦИОННЫЙ ПОРЯДОК

Глава III. БРЕШЬ

Часть II ПОСТОЯННЫЕ ВЕЛИЧИНЫ

Глава IV. «РЕЛИГИОЗНЫЙ ВОПРОС»: ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Глава V. ПРОТИВОБОРСТВУЮЩИЕ СИЛЫ И ТРАДИЦИИ

Глава VI. РИМ И ПАПСТВО

Глава VII. РЕЛИГИЯ И НАЦИЯ. ДВЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РЕАЛИИ

Часть III ЛИБЕРАЛЬНЫЙ ПЕРИОД СЕКУЛЯРИЗАЦИИ

Глава VIII. ОТ КОНФЕССИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА К ГОСУДАРСТВЕННОМУ НЕЙТРАЛИТЕТУ

Глава IX. ОТ ЛИБЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА К ПОЛНОМУ ОТДЕЛЕНИЮ

Часть IV ВТОРОЙ ПЕРИОД СЕКУЛЯРИЗАЦИИ

Глава X. ОСТРОВКИ ПОСТОЯНСТВА

Глава XI. ФАКТОРЫ ОБНОВЛЕНИЯ

Глава XII. ОБОРОТНАЯ СТОРОНА СЕКУЛЯРИЗАЦИИ: НЕЗАВИСИМОСТЬ ЦЕРКВЕЙ

Глава XIII. МИРНАЯ СЕКУЛЯРИЗАЦИЯ

Глава XIV. ПОЛЗУЧАЯ СЕКУЛЯРИЗАЦИЯ

Глава XV. СЕГОДНЯ И ЗАВТРА

Библиография

Указатель имен и названий