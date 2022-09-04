Ремон - Религия и общество в Европе
Процесс секуляризации, который сначала разделил церковь и государство, а затем отделил религию от общества, в различных странах занял разное время: в любом случае, он длился не меньше ста лет, а как правило и больше; и даже сегодня он не везде завершен. В разных странах одни и те же шаги предпринимались раньше или позже, с большим разрывом, что отражает многообразие исторических обстоятельств и предпосылок. Мы не станем говорить в этой связи об отставании, как будто все страны по какому-то неписаному закону исторического развития обязаны идти одним и тем же путем, который неизбежно приводит к одной и той же конечной точке — такой взгляд на проблему свидетельствовал бы скорее об идеологической априорности нашего рассуждения, нежели об объективном историческом сравнении европейских народов. Для взаимо- отношений религии и общества не существует единой формулы.
Ни один народ не может предложить свое решение вопроса в качестве универсальной модели, пригодной для всех остальных: ни конфессионализация, которая в Нидерландах была возведена в принцип организации общества и стала отправной точкой политики «размежевания» (verzuiling), распространенной на все сферы, включая радио и телевещание; ни принцип церковного налога, введенного в Германии во времена Веймарской республики, основанный на заявлении налогоплательщика о своей конфессиональной принадлежности, что позволяло фискальным органам выплачивать различным церквям из числа признаваемых государством части налоговых поступлений. Ни, тем более, французский лаицизм, который со дня принятия в 1905 г. «Закона о разделении» исключил всякое признание религиозных культов со стороны государства.
Кроме того, среди названных стран нет ни одной, где сегодня на государственном уровне не звучала бы критика принятых решений: в Нидерландах стоит вопрос о целесообразности системы «размежевания», разделяющей граждан по конфессиям и делающей вероисповедание центром организации общества; в Германии сам принцип церковного налога ставится под сомнение хотя бы теми гражданами (а их число растет год от года), которые не желают отчитываться перед своей церковью; к тому же воссоединение двух Германий перевернуло существовавший порядок вещей в виду появления огромного количества налогоплательщиков из бывшей ГДР, не принадлежащих ни к какой признанной конфессии. Что касается Франции, то тут, как мы вскоре увидим, практика значительно отклонилась от теории, доминировавшей при принятии закона.
Ремон Рене - Религия и общество в Европе. Процесс секуляризации в ΧΙΧ-ΧΧ веках (1789-2000)
Серия «Становление Европы»
Пер. с фр. О. Акимовой
СПб.: «Александрия», 2022. 320 с.
ISBN 978-5-903445-70-7
Ремон Рене - Религия и общество в Европе. Процесс секуляризации в ΧΙΧ-ΧΧ веках (1789-2000) - Оглавление
Ж. Ле Гофф. Серия СТАНОВЛЕНИЕ ЕВРОПЫ От составителя
Введение: РЕЛИГИЯ И ОБЩЕСТВО
Часть I НАСЛЕДИЕ И РАСКОЛ
- Глава I. ЕВРОПА ХРИСТИАНСКАЯ
- Глава II. ТРАДИЦИОННЫЙ ПОРЯДОК
- Глава III. БРЕШЬ
Часть II ПОСТОЯННЫЕ ВЕЛИЧИНЫ
- Глава IV. «РЕЛИГИОЗНЫЙ ВОПРОС»: ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
- Глава V. ПРОТИВОБОРСТВУЮЩИЕ СИЛЫ И ТРАДИЦИИ
- Глава VI. РИМ И ПАПСТВО
- Глава VII. РЕЛИГИЯ И НАЦИЯ. ДВЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РЕАЛИИ
Часть III ЛИБЕРАЛЬНЫЙ ПЕРИОД СЕКУЛЯРИЗАЦИИ
- Глава VIII. ОТ КОНФЕССИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА К ГОСУДАРСТВЕННОМУ НЕЙТРАЛИТЕТУ
- Глава IX. ОТ ЛИБЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА К ПОЛНОМУ ОТДЕЛЕНИЮ
Часть IV ВТОРОЙ ПЕРИОД СЕКУЛЯРИЗАЦИИ
- Глава X. ОСТРОВКИ ПОСТОЯНСТВА
- Глава XI. ФАКТОРЫ ОБНОВЛЕНИЯ
- Глава XII. ОБОРОТНАЯ СТОРОНА СЕКУЛЯРИЗАЦИИ: НЕЗАВИСИМОСТЬ ЦЕРКВЕЙ
- Глава XIII. МИРНАЯ СЕКУЛЯРИЗАЦИЯ
- Глава XIV. ПОЛЗУЧАЯ СЕКУЛЯРИЗАЦИЯ
- Глава XV. СЕГОДНЯ И ЗАВТРА
Библиография
Указатель имен и названий
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