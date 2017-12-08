Шарапов - Что находится в Чаше Причастия
Данная книга сформировалась на основании материала, собранного и проанализированного автором в процессе подготовки лекций по Сравнительному богословию, которые автор читал на протяжении десяти лет в Самарской Духовной Семинарии.
Особая сложность состояла в том, что вопрос сущности освящённых Даров многими воспринимался через призму различных протестантских евхаристических теорий, поскольку инославные евхаристические идеи уже давно нашли отклик в умах некоторых отечественных богословов. Необходимо было объяснить студентам принципиальное отличие православного учения о литургическом преложении хлеба и вина в Тело и Кровь Христовы от инославных евхаристических теорий.
Как известно, в настоящее время евхаристическая тема является одной из главных в контексте православного диалога с инославием. В этой связи она весьма актуальна.
Прот. Владимир Шарапов – Что находится в Чаше Причастия? - Размышления о тайне евхаристического преложения (пресуществления)
М.: Три сестры, 2011. – 432 с.
ISBN 978-5-905142-05-5
Прот. Владимир Шарапов – Что находится в Чаше Причастия? - Размышления о тайне евхаристического преложения (пресуществления) - Содержание
- Предисловие протоиерея Валентина Асмуса
- Предисловие автора
Вступление
1. Сущность ложных евхаристических учений
- Изложение сомнительного евхаристического учения
- Истоки «свежей» богословской теории
- История появления лжеучения
- Евхаристические доктрины Реформации
- Отношение Римской Церкви к символической и консубстанциальной евхаристическим концепциям
- Проникновение протестантских евхаристических теорий на православный Восток
- Протестантские евхаристические идеи в России
- Причины относительного успеха евхаристического антиреализма
- Методы протестантского богословствования
- Опасность распространения неправославных евхаристических идей
- Закон исключённого третьего
- Легенда о «католическом заимствовании»
- Наше отношение к средневековой католической схоластике
- Свойства или «акциденции»?
- «Наивный реализм»
- Ограниченность эмпирических методов исследования
- Философия и богословие
- Миф о единосущии тварного мира
- В чём неправы католики?
2. Учение Священного Писания и святых отцов о литургическом преложении
- Ветхозаветные прообразы Евхаристии
- Учение Христа и апостолов о сущностном евхаристическом преложении
- Миф о различных евхаристических позициях у святых отцов
- Святоотеческое учение о таинстве Тела и Крови Христовых
- Преподобный Максим Исповедник и проблема евхаристического символизма
- Последствия причащения без надлежащей веры
- Мнимые возражения против пресуществления
- Непрерывность традиции
- Православная литургическая практика
- Свидетельства Божии о реальности евхаристического преложения
3. Терминологическая проблема
- Евхаристические термины
- Значение термина «преложение»
- Происхождение термина μετουσίωσις и его рецепция на почве греческого евхаристического богословия
4. Богословские аспекты реального евхаристического присутствия и связанные с ним недоумения
- Евхаристия и Боговоплощение
- Идея «воипостазирования» хлеба и вина
- Значение Халкидонского вероопределения
- Плоть или Тело?
- «Хлебе Живый»
- Символ или реальность?
- «Под образом» хлеба и вина
- Евхаристия как «воспоминание» Христа
- Докеты и Евхаристия
- Монофизиты и Евхаристия
- Пресуществление или уничтожение сущности?
- Откуда Тело Христово в Евхаристии?
- Величайшее таинство
- Жертва
- «Бескровная» Жертва
- Священник – образ Христа или Его палач
- Каннибализм?
- Сотериологическая значимость Евхаристии
- Церковь как тело Христово
- «Причастилась ли мышка?»
- «Непричаствуемость» Божественной сущности в евхаристическом контексте
Заключение
Рекомендуемая литература
Прот. Владимир Шарапов – Что находится в Чаше Причастия? - Размышления о тайне евхаристического преложения (пресуществления) - Предисловие автора
Автор не ограничивался констатацией факта неприятия Православной Церковью протестантской евхаристологии, а также указанием разницы между православным и неправославными учениями по интересующему нас вопросу, но стремился объяснить, почему последние принципиально недопустимы для православного сознания. В процессе работы становилось всё более очевидным, что инославные евхаристические концепции несовместимы с православным вероучением в целом: они не соответствуют православной интерпретации евхаристических мест Священного Писания и святоотеческих творений, грубо противоречат не только православной евхаристологии и в целом сакраментологии, но также христологии, триадологии, сотериологии и экклезиологии.
В книге рассмотрены различные аргументы противников пресуществления. Эти аргументы автору довелось слышать из уст самых разных людей, а также читать в различных книгах и статьях, так или иначе касающихся рассматриваемого вопроса.
Основные идеи, вошедшие в книгу, были озвучены автором ещё в 2006 году в эфире православной радиостанции «Радонеж». Но в то время книги как таковой не было. Были только черновые записи лекций.
Новым импульсом к систематизации сведений из области православной евхаристологии послужило подписание Совместного заявления Православнолютеранской комиссии по богословскому диалогу «Тайна Церкви: Святая Евхаристия в жизни Церкви» (2–9 ноября 2006 года, Братислава, Словакия).
В феврале 2008 года, когда текст книги был почти готов, автор обнаружил в интернете официальное Заключение Синодальной Богословской комиссии в отношении указанного Заявления. Как и следовало ожидать, на основании сведений об активной и плодотворной деятельности Богословской комиссии в сфере православной сакраментологии, в Заключении представлен чёткий православный взгляд на проблему характера изменения хлеба и вина за Божественной Литургией. Сведения, представленные в упомянутом Заключении, а также материалы V Международной богословской конференции Русской Православной Церкви «Православное учение о церковных Таинствах» (Москва, 13–16 ноября 2007 года) и подготовительной конференции, посвящённой Евхаристии, автор учёл в своей работе.
В 2008 году был издан XVII том «Православной энциклопедии», в котором содержится глубокая и обстоятельная статья о Евхаристии. Автор данных строк был рад тому, что многие мысли, которые он усвоил благодаря изучению православного учения о рассматриваемом Таинстве, нашли своё отражение на страницах этого великолепного издания. Указанная энциклопедическая статья во многом сняла остроту евхаристической темы в отечественном богословии. Но автор надеется, что и его скромный труд не утратил своей актуальности, поскольку в нём представлен богословский анализ протестантской евхаристологии, а также рассматриваются разнообразные аргументы отечественных противников тайны преложения, не нашедшие отражения в «Православной энциклопедии» и другой литературе. В некоторых частях данной работы автор отсылает читателя к тексту указанной энциклопедической статьи для более подробного знакомства с тем или иным аспектом евхаристологии, а также сам иногда цитирует текст данной статьи, с глубокой благодарностью её составителям.
Автор убеждён в том, что в изучении евхаристической темы ставить точку принципиально недопустимо. Эта тема глубока и неисчерпаема. Внимательное изучение Евхаристии в разных аспектах способно укрепить понимание исключительной правоты православной евхаристологии и ущербность любых попыток её искажения.
В данной книге подробно рассмотрены те места из Священного Писания и святоотеческих творений, которые неверно интерпретируют наши оппоненты, и представлена попытка объяснения несовместимости такой интерпретации с подлинным смыслом этих текстов. Автор постарался также выявить сам механизм введения в заблуждение, которым пользуются противники православного учения о Евхаристии.
Думаем, что всё это сделать необходимо, поскольку далеко не все сторонники протестантских идей отказались от своих заблуждений. Их позиции объединены отрицанием сущностного характера евхаристического преложения, тогда как в аргументах они не всегда повторяют друг друга, а порой противоречат и самим себе, повторяя противоречия евхаристологии протестантизма. Эти ростки антиреализма продолжают существовать на почве отечественного богословия. Они очень опасны. Ведь даже формальное молчаливое согласие с провозглашённым Церковью учением о преложении для многих по-прежнему означает только согласие на словах, поскольку, как и раньше, многие люди понимают евхаристическое преложение в энергетическом или каком-либо ином плане, а не в плане субстанциональном, как всегда учила понимать Святая Православная Церковь. Потому весьма вероятным является повторное усиление идей евхаристического антиреализма в отечественном богословии спустя некоторое время. Ведь и прежде голос Церкви в защиту пресуществления некоторыми забывался достаточно скоро и подвергался сомнению. В связи с этим автор надеется, что его скромный труд не окажется лишним. Ведь даже если представить, что евхаристический антиреализм у нас окончательно и бесповоротно преодолён, то это не означает, что он исчез из вероучения различных протестантских деноминаций. Следовательно, по-прежнему важно внимательно изучать и опровергать эти ложные идеи. Между тем, именно этой теме и посвящена данная книга. Она поможет узнать, какие существуют способы объяснения сущности Евхаристии и в чём состоит принципиальная несовместимость православной евхаристологии с различными идеями евхаристического антиреализма.
В самое последнее время в области евхаристического богословия стала особенно актуальной тема соотношения литургического реализма с богословием исихазма. Попытке православного осмысления этого вопроса посвящён последний пункт данной работы. С точки зрения автора, в свете богословия святителя Григория Паламы понимание связанных с Евхаристией аспектов веры и жизни становится более полным и точным.
Пытаясь разобраться в различных евхаристических проблемах, автор записывал интересные высказывания святых отцов и богословов, а также свои мысли об этом. В этой связи книга представляет собой памятку по евхаристической теме для широкого круга читателей.
По мере знакомства с темой данной книги, всё более и более отчётливо представлялась неисчерпаемость этой темы и принципиальная невозможность высказать по ней всё до конца. По этой причине многие места своей книги автор мог бы ещё продолжить, но и в этом случае не смог бы сполна высказать то, что превышает познавательные возможности человека.
Автор обращает внимание на то, что критические замечания в адрес того или иного богослова, встречающиеся в данной книге, обусловлены не личной неприязнью, но исключительно полемическим жанром данной работы. Своих оппонентов из православной среды автор называет «модернистами» и «обновленцами», поскольку их учение не соответствует традиционному церковному учению. Они выдают идеи инославного происхождения за подлинно православные. В этой связи именование их «модернистами» и «обновленцами» не является оскорблением, но лишь выражает сущность позиции оппонентов, которая состоит в стремлении реформировать православную евхаристологию, навязать традиционным терминам чуждый смысл, тенденциозно истолковать новозаветные и святоотеческие тексты. Автор упоминает не всех противников пресуществления, поскольку в этом нет необходимости. Ведь борцы с евхаристическим реализмом, как правило, повторяют давно известные стереотипы инославной пропаганды, так что их аргументы не новы и не оригинальны. В книге указаны источники, причины и пути распространения заблуждения, названы ключевые имена, с которыми связаны принципиально важные вехи развития и распространения евхаристического антиреализма, а также имена тех, кто в борьбе с пресуществлением, а иногда и в неудачной попытке защитить его, высказал идеи евхаристического антиреализма, в своеобразном их преломлении. Свою задачу автор видит в том, чтобы рассмотреть позицию оппонентов по существу, а не в том, чтобы представить список всех противников церковного учения о Таинстве Евхаристии.
Самого себя автор не считает достойным писать о Евхаристии. Но, как священнослужитель, вопреки своим немощам регулярно причащающийся величайшей Святыни Тела и Крови Господних, он не может не размышлять о величии Таинства Причащения, о его сути и значении для христианина. Повинуясь голосу пастырской совести и настойчивым просьбам многих людей, неравнодушных к затронутой проблематике, автор считает полезным предложить читателю попытку анализа различных интерпретаций Божественной Литургии. При этом он приглашает поразмышлять над степенью объективности различных интерпретаций. В качестве непогрешимого мерила истины при этом выступает соборный разум Церкви и согласное учение отцов.
Себя автор считает учеником, а не учителем. Он старается изучить учение святых отцов и будет благодарен тому, кто, возможно, сможет в той или иной мере уточнить его точку зрения. Ведь в области богословия, особенно в столь важной её отрасли, как учение о Евхаристии, совершенно неуместны личные амбиции и частные мнения. Божественная Литургия занимает центральное место в жизни Церкви. И от правильного понимания её сути во многом зависит спасение каждого конкретного христианина.
Надеемся, что наш скромный труд поможет читателю глубже понять уникальность и значение Святой Евхаристии и полнее приобщиться к литургической жизни Единой, Святой, Соборной и Апостольской Православной Церкви.
No comments yet. Be the first!