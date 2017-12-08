Данная книга сформировалась на основании материала, собранного и проанализированного автором в процессе подготовки лекций по Сравнительному богословию, которые автор читал на протяжении десяти лет в Самарской Духовной Семинарии.

Особая сложность состояла в том, что вопрос сущности освящённых Даров многими воспринимался через призму различных протестантских евхаристических теорий, поскольку инославные евхаристические идеи уже давно нашли отклик в умах некоторых отечественных богословов. Необходимо было объяснить студентам принципиальное отличие православного учения о литургическом преложении хлеба и вина в Тело и Кровь Христовы от инославных евхаристических теорий.

Как известно, в настоящее время евхаристическая тема является одной из главных в контексте православного диалога с инославием. В этой связи она весьма актуальна.

Прот. Владимир Шарапов – Что находится в Чаше Причастия? - Размышления о тайне евхаристического преложения (пресуществления)

М.: Три сестры, 2011. – 432 с.

ISBN 978-5-905142-05-5

Прот. Владимир Шарапов – Что находится в Чаше Причастия? - Размышления о тайне евхаристического преложения (пресуществления) - Содержание

Предисловие протоиерея Валентина Асмуса

Предисловие автора

Вступление

1. Сущность ложных евхаристических учений

Изложение сомнительного евхаристического учения

Истоки «свежей» богословской теории

История появления лжеучения

Евхаристические доктрины Реформации

Отношение Римской Церкви к символической и консубстанциальной евхаристическим концепциям

Проникновение протестантских евхаристических теорий на православный Восток

Протестантские евхаристические идеи в России

Причины относительного успеха евхаристического антиреализма

Методы протестантского богословствования

Опасность распространения неправославных евхаристических идей

Закон исключённого третьего

Легенда о «католическом заимствовании»

Наше отношение к средневековой католической схоластике

Свойства или «акциденции»?

«Наивный реализм»

Ограниченность эмпирических методов исследования

Философия и богословие

Миф о единосущии тварного мира

В чём неправы католики?

2. Учение Священного Писания и святых отцов о литургическом преложении

Ветхозаветные прообразы Евхаристии

Учение Христа и апостолов о сущностном евхаристическом преложении

Миф о различных евхаристических позициях у святых отцов

Святоотеческое учение о таинстве Тела и Крови Христовых

Преподобный Максим Исповедник и проблема евхаристического символизма

Последствия причащения без надлежащей веры

Мнимые возражения против пресуществления

Непрерывность традиции

Православная литургическая практика

Свидетельства Божии о реальности евхаристического преложения

3. Терминологическая проблема

Евхаристические термины

Значение термина «преложение»

Происхождение термина μετουσίωσις и его рецепция на почве греческого евхаристического богословия

4. Богословские аспекты реального евхаристического присутствия и связанные с ним недоумения

Евхаристия и Боговоплощение

Идея «воипостазирования» хлеба и вина

Значение Халкидонского вероопределения

Плоть или Тело?

«Хлебе Живый»

Символ или реальность?

«Под образом» хлеба и вина

Евхаристия как «воспоминание» Христа

Докеты и Евхаристия

Монофизиты и Евхаристия

Пресуществление или уничтожение сущности?

Откуда Тело Христово в Евхаристии?

Величайшее таинство

Жертва

«Бескровная» Жертва

Священник – образ Христа или Его палач

Каннибализм?

Сотериологическая значимость Евхаристии

Церковь как тело Христово

«Причастилась ли мышка?»

«Непричаствуемость» Божественной сущности в евхаристическом контексте

Заключение

Рекомендуемая литература

Прот. Владимир Шарапов – Что находится в Чаше Причастия? - Размышления о тайне евхаристического преложения (пресуществления) - Предисловие автора

Автор не ограничивался констатацией факта неприятия Православной Церковью протестантской евхаристологии, а также указанием разницы между православным и неправославными учениями по интересующему нас вопросу, но стремился объяснить, почему последние принципиально недопустимы для православного сознания. В процессе работы становилось всё более очевидным, что инославные евхаристические концепции несовместимы с православным вероучением в целом: они не соответствуют православной интерпретации евхаристических мест Священного Писания и святоотеческих творений, грубо противоречат не только православной евхаристологии и в целом сакраментологии, но также христологии, триадологии, сотериологии и экклезиологии.

В книге рассмотрены различные аргументы противников пресуществления. Эти аргументы автору довелось слышать из уст самых разных людей, а также читать в различных книгах и статьях, так или иначе касающихся рассматриваемого вопроса.

Основные идеи, вошедшие в книгу, были озвучены автором ещё в 2006 году в эфире православной радиостанции «Радонеж». Но в то время книги как таковой не было. Были только черновые записи лекций.

Новым импульсом к систематизации сведений из области православной евхаристологии послужило подписание Совместного заявления Православнолютеранской комиссии по богословскому диалогу «Тайна Церкви: Святая Евхаристия в жизни Церкви» (2–9 ноября 2006 года, Братислава, Словакия).

В феврале 2008 года, когда текст книги был почти готов, автор обнаружил в интернете официальное Заключение Синодальной Богословской комиссии в отношении указанного Заявления. Как и следовало ожидать, на основании сведений об активной и плодотворной деятельности Богословской комиссии в сфере православной сакраментологии, в Заключении представлен чёткий православный взгляд на проблему характера изменения хлеба и вина за Божественной Литургией. Сведения, представленные в упомянутом Заключении, а также материалы V Международной богословской конференции Русской Православной Церкви «Православное учение о церковных Таинствах» (Москва, 13–16 ноября 2007 года) и подготовительной конференции, посвящённой Евхаристии, автор учёл в своей работе.

В 2008 году был издан XVII том «Православной энциклопедии», в котором содержится глубокая и обстоятельная статья о Евхаристии. Автор данных строк был рад тому, что многие мысли, которые он усвоил благодаря изучению православного учения о рассматриваемом Таинстве, нашли своё отражение на страницах этого великолепного издания. Указанная энциклопедическая статья во многом сняла остроту евхаристической темы в отечественном богословии. Но автор надеется, что и его скромный труд не утратил своей актуальности, поскольку в нём представлен богословский анализ протестантской евхаристологии, а также рассматриваются разнообразные аргументы отечественных противников тайны преложения, не нашедшие отражения в «Православной энциклопедии» и другой литературе. В некоторых частях данной работы автор отсылает читателя к тексту указанной энциклопедической статьи для более подробного знакомства с тем или иным аспектом евхаристологии, а также сам иногда цитирует текст данной статьи, с глубокой благодарностью её составителям.

Автор убеждён в том, что в изучении евхаристической темы ставить точку принципиально недопустимо. Эта тема глубока и неисчерпаема. Внимательное изучение Евхаристии в разных аспектах способно укрепить понимание исключительной правоты православной евхаристологии и ущербность любых попыток её искажения.

В данной книге подробно рассмотрены те места из Священного Писания и святоотеческих творений, которые неверно интерпретируют наши оппоненты, и представлена попытка объяснения несовместимости такой интерпретации с подлинным смыслом этих текстов. Автор постарался также выявить сам механизм введения в заблуждение, которым пользуются противники православного учения о Евхаристии.

Думаем, что всё это сделать необходимо, поскольку далеко не все сторонники протестантских идей отказались от своих заблуждений. Их позиции объединены отрицанием сущностного характера евхаристического преложения, тогда как в аргументах они не всегда повторяют друг друга, а порой противоречат и самим себе, повторяя противоречия евхаристологии протестантизма. Эти ростки антиреализма продолжают существовать на почве отечественного богословия. Они очень опасны. Ведь даже формальное молчаливое согласие с провозглашённым Церковью учением о преложении для многих по-прежнему означает только согласие на словах, поскольку, как и раньше, многие люди понимают евхаристическое преложение в энергетическом или каком-либо ином плане, а не в плане субстанциональном, как всегда учила понимать Святая Православная Церковь. Потому весьма вероятным является повторное усиление идей евхаристического антиреализма в отечественном богословии спустя некоторое время. Ведь и прежде голос Церкви в защиту пресуществления некоторыми забывался достаточно скоро и подвергался сомнению. В связи с этим автор надеется, что его скромный труд не окажется лишним. Ведь даже если представить, что евхаристический антиреализм у нас окончательно и бесповоротно преодолён, то это не означает, что он исчез из вероучения различных протестантских деноминаций. Следовательно, по-прежнему важно внимательно изучать и опровергать эти ложные идеи. Между тем, именно этой теме и посвящена данная книга. Она поможет узнать, какие существуют способы объяснения сущности Евхаристии и в чём состоит принципиальная несовместимость православной евхаристологии с различными идеями евхаристического антиреализма.

В самое последнее время в области евхаристического богословия стала особенно актуальной тема соотношения литургического реализма с богословием исихазма. Попытке православного осмысления этого вопроса посвящён последний пункт данной работы. С точки зрения автора, в свете богословия святителя Григория Паламы понимание связанных с Евхаристией аспектов веры и жизни становится более полным и точным.

Пытаясь разобраться в различных евхаристических проблемах, автор записывал интересные высказывания святых отцов и богословов, а также свои мысли об этом. В этой связи книга представляет собой памятку по евхаристической теме для широкого круга читателей.

По мере знакомства с темой данной книги, всё более и более отчётливо представлялась неисчерпаемость этой темы и принципиальная невозможность высказать по ней всё до конца. По этой причине многие места своей книги автор мог бы ещё продолжить, но и в этом случае не смог бы сполна высказать то, что превышает познавательные возможности человека.

Автор обращает внимание на то, что критические замечания в адрес того или иного богослова, встречающиеся в данной книге, обусловлены не личной неприязнью, но исключительно полемическим жанром данной работы. Своих оппонентов из православной среды автор называет «модернистами» и «обновленцами», поскольку их учение не соответствует традиционному церковному учению. Они выдают идеи инославного происхождения за подлинно православные. В этой связи именование их «модернистами» и «обновленцами» не является оскорблением, но лишь выражает сущность позиции оппонентов, которая состоит в стремлении реформировать православную евхаристологию, навязать традиционным терминам чуждый смысл, тенденциозно истолковать новозаветные и святоотеческие тексты. Автор упоминает не всех противников пресуществления, поскольку в этом нет необходимости. Ведь борцы с евхаристическим реализмом, как правило, повторяют давно известные стереотипы инославной пропаганды, так что их аргументы не новы и не оригинальны. В книге указаны источники, причины и пути распространения заблуждения, названы ключевые имена, с которыми связаны принципиально важные вехи развития и распространения евхаристического антиреализма, а также имена тех, кто в борьбе с пресуществлением, а иногда и в неудачной попытке защитить его, высказал идеи евхаристического антиреализма, в своеобразном их преломлении. Свою задачу автор видит в том, чтобы рассмотреть позицию оппонентов по существу, а не в том, чтобы представить список всех противников церковного учения о Таинстве Евхаристии.

Самого себя автор не считает достойным писать о Евхаристии. Но, как священнослужитель, вопреки своим немощам регулярно причащающийся величайшей Святыни Тела и Крови Господних, он не может не размышлять о величии Таинства Причащения, о его сути и значении для христианина. Повинуясь голосу пастырской совести и настойчивым просьбам многих людей, неравнодушных к затронутой проблематике, автор считает полезным предложить читателю попытку анализа различных интерпретаций Божественной Литургии. При этом он приглашает поразмышлять над степенью объективности различных интерпретаций. В качестве непогрешимого мерила истины при этом выступает соборный разум Церкви и согласное учение отцов.

Себя автор считает учеником, а не учителем. Он старается изучить учение святых отцов и будет благодарен тому, кто, возможно, сможет в той или иной мере уточнить его точку зрения. Ведь в области богословия, особенно в столь важной её отрасли, как учение о Евхаристии, совершенно неуместны личные амбиции и частные мнения. Божественная Литургия занимает центральное место в жизни Церкви. И от правильного понимания её сути во многом зависит спасение каждого конкретного христианина.

Надеемся, что наш скромный труд поможет читателю глубже понять уникальность и значение Святой Евхаристии и полнее приобщиться к литургической жизни Единой, Святой, Соборной и Апостольской Православной Церкви.