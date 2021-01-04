Представим себе иссушенную полуденным зноем дорогу между Иерусалимом и Газой. Двое путников - они о чем-то беседуют. Первый, роскошно одетый, восседает на колеснице, полог которой защищает его от изнурительной жары. В руках он держит папирусный свиток. Перед ним стоит второй, на вид — гораздо скромнее. «Разумеешь ли, что читаешь?» — спрашивает он собеседника. Тот обескуражено качает головой: «Как могу разуметь, если кто не наставит меня?» Произносящий эти слова - важный человек, высокопоставленный чиновник Эфиопского царства, признающий, однако, свое бессилие перед бедным оборванцем, которого - неслыханная честь — он просит подняться в свою колесницу. Вскоре приглашенный начинает рассказ. Речь путника уверенна: ему прекрасно известен тот текст, что читает иноземец. О смысле этого отрывка из пророка Исайи бедняк говорит столь захватывающе и с таким убеждением, он так непринужденно переходит от повествования об Исайе к Благой Вести Иисуса, что покоренный вельможа просит о крещении. Эта история из Деяний Апостолов (Деян 8, 5-40), из которой мы узнаем о встрече апостола Филиппа с евнухом царицы Эфиопской, свидетельствует об основном принципе процесса чтения: для понимания Библии нет ничего ценнее знакомства с кем-то, кому уже известен текст, зачастую выглядящий странно. Без разъяснений Филиппа текст рисковал остаться для евнуха «мертвой буквой». И последний, отлично это понимая, не прекращал поиски толкователя.

Об этой книге: путеводитель для чтения

Ничто не сравнится с живым присутствием толкователя. Непосредственный контакт с ним необходим читателю: озаривший евнуха проблеск понимания явился результатом как слов Филиппа, так и его жестов, интонации, взгляда, воодушевления... короче говоря, его жизни. В христианской же перспективе ничто не заменит разговора с членом Церкви, с тем, кто, подобно Филиппу, является хранителем памяти общины и наследником традиции толкования Писаний, отражающей ее историю. Однако нам не всегда предоставляется возможность встречи с христианами. К тому же мы можем почувствовать потребность приступить к чтению самостоятельно. В конце концов, мы имеем право читать Библию, не будучи христианами. Таким образом, эта скромная книга может служить путеводителем для чтения Нового Завета. Ее использование не предполагает предварительного знакомства читателя с материалом, и адресатами ее являются равно верующие и неверующие; как уже читавшие Писание, так и открывшие его впервые. Она подходит как для индивидуального прочтения, так и для изучения в группе.

Как пользоваться путеводителем?

Следуя занятной речевой традиции, мы часто сравниваем процесс чтения с движением, путешествием. Желая сказать «я приступил к чтению», мы можем выразить это словами «отправился в путь». Можно говорить о «маршрутах» чтения, о его «путеводных дорожках». Словом, читатель порой уподобляется туристу. В основе создания этой книги лежит идея сделать ее для вас чем-то наподобие туристического путеводителя. У нее схожая с ним задача: не просто описывать, но зримо показывать, способствовать пониманию. Как и настоящий путеводитель, она призвана раскрывать путешественнику самую суть, при этом оставаясь в тени: ведь главное для туриста - памятник, а не книга. Читатель же, как и турист, волен выбирать из множества «путевок». Например, в зависимости от того, каким временем располагает путешественник, он может обежать все «галопом» или всюду задерживаться подолгу. Желает ли он самостоятельно осмотреть конкретную достопримечательность или позволит увлечь себя обзорной экскурсией — книга предоставляет ему обе возможности. Путеводителю свойственно выносить суждения, порой несправедливые: почему стоит начать с осмотра такого-то музея, а не такого-то фонтана, отдать предпочтение той церкви скорее, нежели этому замку. Некоторые путеводители даже присваивают конкретным местам «звезды» или «бонусные очки». Наша книга, хоть и не доходит до присвоения текстам оценок, точно так же не может быть ни всеобъемлющей, ни беспристрастной, ведь не более двух сотен страниц недостаточно для того, чтобы говорить о Библии! Читатель же имеет право и даже обязанность идти далее того, что предлагает ему книга. Он может постоять на берегу Иордана с Иисусом, присесть рядом с коринфянами, чтобы послушать проповедь Павла, содрогнуться, созерцая ужасные видения Апокалипсиса. Для лучшего использования путеводителя читатель должен его превзойти. Книге нужно задавать вопросы, спорить с ней, ничего не принимая на веру, пока подтверждения написанному не обнаружатся в тексте. Предназначение путеводителя - быть истрепанным, исчерканным, испещренным заметками и, наконец, заброшенным.

Этьен Шарпантье, Режи Бюрне - Как читать Новый Завет

При участии Шарля Перро

Санкт-Петербургский католический региональный Центр катехизации

СЦДБ, 2010 г. - 159 с.

Этьен Шарпантье, Режи Бюрне - Как читать Новый Завет - Содержание

Читать Новый Завет

Первая часть Основные понятия

Среда, в которой создавался Новый Завет

Основополагающее событие Нового Завета: Пасха

Этапы редакции Нового Завета

Вторая часть Евангелия и Деяния апостолов

Жанр евангелия

Евангелие от Марка

Евангелие от Матфея

Труды Луки: Евангелие и Деяния апостолов

Евангелие от Иоанна

Третья часть Новозаветные послания

Послания Павла

Наследники Павла

Послания апостолов

Четвертая часть Путеводные маршруты

Маршруты по Новому Завету

Маршруты по Евангелиям

Маршруты по посланиям

Пятая часть Откровение Иоанна Богослова

Шестая часть Анализ рассказа

Анализ речи

Седьмая часть Новозаветные апокрифы