Шарпантье, Режи - Как читать Новый Завет
Представим себе иссушенную полуденным зноем дорогу между Иерусалимом и Газой. Двое путников - они о чем-то беседуют. Первый, роскошно одетый, восседает на колеснице, полог которой защищает его от изнурительной жары. В руках он держит папирусный свиток. Перед ним стоит второй, на вид — гораздо скромнее. «Разумеешь ли, что читаешь?» — спрашивает он собеседника. Тот обескуражено качает головой: «Как могу разуметь, если кто не наставит меня?» Произносящий эти слова - важный человек, высокопоставленный чиновник Эфиопского царства, признающий, однако, свое бессилие перед бедным оборванцем, которого - неслыханная честь — он просит подняться в свою колесницу. Вскоре приглашенный начинает рассказ. Речь путника уверенна: ему прекрасно известен тот текст, что читает иноземец. О смысле этого отрывка из пророка Исайи бедняк говорит столь захватывающе и с таким убеждением, он так непринужденно переходит от повествования об Исайе к Благой Вести Иисуса, что покоренный вельможа просит о крещении. Эта история из Деяний Апостолов (Деян 8, 5-40), из которой мы узнаем о встрече апостола Филиппа с евнухом царицы Эфиопской, свидетельствует об основном принципе процесса чтения: для понимания Библии нет ничего ценнее знакомства с кем-то, кому уже известен текст, зачастую выглядящий странно. Без разъяснений Филиппа текст рисковал остаться для евнуха «мертвой буквой». И последний, отлично это понимая, не прекращал поиски толкователя.
Об этой книге: путеводитель для чтения
Ничто не сравнится с живым присутствием толкователя. Непосредственный контакт с ним необходим читателю: озаривший евнуха проблеск понимания явился результатом как слов Филиппа, так и его жестов, интонации, взгляда, воодушевления... короче говоря, его жизни. В христианской же перспективе ничто не заменит разговора с членом Церкви, с тем, кто, подобно Филиппу, является хранителем памяти общины и наследником традиции толкования Писаний, отражающей ее историю. Однако нам не всегда предоставляется возможность встречи с христианами. К тому же мы можем почувствовать потребность приступить к чтению самостоятельно. В конце концов, мы имеем право читать Библию, не будучи христианами. Таким образом, эта скромная книга может служить путеводителем для чтения Нового Завета. Ее использование не предполагает предварительного знакомства читателя с материалом, и адресатами ее являются равно верующие и неверующие; как уже читавшие Писание, так и открывшие его впервые. Она подходит как для индивидуального прочтения, так и для изучения в группе.
Как пользоваться путеводителем?
Следуя занятной речевой традиции, мы часто сравниваем процесс чтения с движением, путешествием. Желая сказать «я приступил к чтению», мы можем выразить это словами «отправился в путь». Можно говорить о «маршрутах» чтения, о его «путеводных дорожках». Словом, читатель порой уподобляется туристу. В основе создания этой книги лежит идея сделать ее для вас чем-то наподобие туристического путеводителя. У нее схожая с ним задача: не просто описывать, но зримо показывать, способствовать пониманию. Как и настоящий путеводитель, она призвана раскрывать путешественнику самую суть, при этом оставаясь в тени: ведь главное для туриста - памятник, а не книга. Читатель же, как и турист, волен выбирать из множества «путевок». Например, в зависимости от того, каким временем располагает путешественник, он может обежать все «галопом» или всюду задерживаться подолгу. Желает ли он самостоятельно осмотреть конкретную достопримечательность или позволит увлечь себя обзорной экскурсией — книга предоставляет ему обе возможности. Путеводителю свойственно выносить суждения, порой несправедливые: почему стоит начать с осмотра такого-то музея, а не такого-то фонтана, отдать предпочтение той церкви скорее, нежели этому замку. Некоторые путеводители даже присваивают конкретным местам «звезды» или «бонусные очки». Наша книга, хоть и не доходит до присвоения текстам оценок, точно так же не может быть ни всеобъемлющей, ни беспристрастной, ведь не более двух сотен страниц недостаточно для того, чтобы говорить о Библии! Читатель же имеет право и даже обязанность идти далее того, что предлагает ему книга. Он может постоять на берегу Иордана с Иисусом, присесть рядом с коринфянами, чтобы послушать проповедь Павла, содрогнуться, созерцая ужасные видения Апокалипсиса. Для лучшего использования путеводителя читатель должен его превзойти. Книге нужно задавать вопросы, спорить с ней, ничего не принимая на веру, пока подтверждения написанному не обнаружатся в тексте. Предназначение путеводителя - быть истрепанным, исчерканным, испещренным заметками и, наконец, заброшенным.
Этьен Шарпантье, Режи Бюрне - Как читать Новый Завет
При участии Шарля Перро
Санкт-Петербургский католический региональный Центр катехизации
СЦДБ, 2010 г. - 159 с.
Этьен Шарпантье, Режи Бюрне - Как читать Новый Завет - Содержание
Читать Новый Завет
Первая часть Основные понятия
- Среда, в которой создавался Новый Завет
- Основополагающее событие Нового Завета: Пасха
- Этапы редакции Нового Завета
Вторая часть Евангелия и Деяния апостолов
- Жанр евангелия
- Евангелие от Марка
- Евангелие от Матфея
- Труды Луки: Евангелие и Деяния апостолов
- Евангелие от Иоанна
Третья часть Новозаветные послания
- Послания Павла
- Наследники Павла
- Послания апостолов
Четвертая часть Путеводные маршруты
- Маршруты по Новому Завету
- Маршруты по Евангелиям
- Маршруты по посланиям
Пятая часть Откровение Иоанна Богослова
Шестая часть Анализ рассказа
- Анализ речи
Седьмая часть Новозаветные апокрифы
- Карты
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