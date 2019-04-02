Настоящий курс назван “Введением в Библию”, поскольку его цель - заложить фундамент для дальнейшего системного изучения Священного Писания. Рассчитанный прежде всего на студентов католических учебных заведений, он учитывает не только духовный опыт двух тысячелетий жизни Церкви, но и сегодняшнее состояние научных знаний и католической богословской мысли. Основной упор делается на Догматическую Конституцию “О Божественном Откровении”, так что текст настоящего пособия является своего рода расширенным комментарием к ряду положений этого документа.

Готовя к изданию это пособие, мы старались в определенной мере учесть специфику тех трудностей, с которыми сталкивается современный человек, читающий Библию. Проблемы, возникающие у нынешнего читателя Священного Писания, носят универсальный характер - и все же в каждой из пост-тоталитарных стран они имеют свою специфику. Как уже говорилось, судьбы христианства в России весьма своеобразны, и, соответственно, восприятие Библии здесь отличается своими неповторимыми особенностями. Этого нельзя было не принять во внимание. Прежде всего, христианин любой конфессии в современной России должен с особым благоговением относиться к колоссальному духовному опыту, накопленному за тысячу лет Русской Православной Церковью.

о. Бернардо Антонини - Введение в Библию

Москва, Колледж католической теологии им. св. Фомы Аквинского

ISBN 5-900633-04-7

о. Бернардо Антонини - Введение в Библию - Оглавление

ПРЕДИСЛОВИЕ

ГЛАВА I. СУЩЕСТВО ОТКРОВЕНИЯ

1. Уникальность библейского Откровения

2. Божественное снисхождение

3. Домостроительство Откровения

4. Откровение и тайна

5. Откровение как дар Бога

6. Бог возвещает Свою волю

7. Диалог между Богом и человеком

8. Цель Откровения

9. Действия и слова Бога

10. Постоянное свидетельство Бога о Себе

11. Полнота Откровения во Христе

ГЛАВА II. ОТКРОВЕНИЕ И ВЕРА

1. “Вера” и “верность” в истории спасения

2. Вера как ответ на Откровение

3. Вера и чудеса

ГЛАВА III. ПЕРЕДАЧА ОТКРОВЕНИЯ

1. От события к книге

2. “Залог” и предания

3. Взаимосвязь Писания и Предания

ГЛАВА IV. СУЩНОСТЬ БИБЛИИ

1. Слово Господне в истории спасения

2. Слово Господне в домостроительстве Ветхого Завета

3. Слово Господне в устном предании

4. От слова Господня к священной книге

5. Завершение Откровения

6. Превосходство Нового Завета

7. Проповедь Иисуса Христа и проповедь апостолов

8. Полный свод Писаний Нового Завета

9. Богодухновенность

ГЛАВА V. ОТ СПАСИТЕЛЬНОЙ ИСТИНЫ - К ГЕРМЕНЕВТИКЕ

1. Безошибочная истина

2. Как толковать Священное Писание?

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ I. БИБЛЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ II. БИБЛЕЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ III. БИБЛЕЙСКАЯ ГЕОГРАФИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ IV. ЯЗЫКИ БИБЛИИ

1. Языки библейского мира

2. Языки текстов Священного Писания

3. Языки ранних переводов Библии

ПРИЛОЖЕНИЕ V. ИСТОРИЯ КАНОНА СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ

1. Канон священных книг Ветхого и Нового Завета

2. Проблема канонического текста Священного Писания

3. Переводы Священного Писания

ПРИЛОЖЕНИЕ VI. ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ БИБЛИИ

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

о. Бернардо Антонини - Введение в Библию - Предисловие

Мы живем в эпоху, когда почти во всех регионах мира теснейшим образом соседствуют упадок духовности и духовный подъем. И то и другое имеет в разных странах свои особенности. Если сопоставить духовное состояние современного Запада и тех стран, где еще недавно господствовали тоталитарные режимы, можно заметить, наряду с явными чертами сходства, существенные отличия, которые коренятся прежде всего в истории каждого народа. Упадок духовности, который можно в той или иной мере наблюдать в наши дни в большинстве стран Запада, имеет вполне конкретные причины. В первую очередь следует назвать великую притягательную силу материальных благ, которая с глубокой древности служит серьезным препятствием на пути человека к духовному. На исходе нынешнего столетия степень ее воздействия заметно возросла. Фактор улучшения материального благосостояния общества - в целом несомненно положительный - для многих оборачивается возрастающим потребительским отношением к жизни, которое проявляется в стремлении людей к удовольствиям и личному обогащению. Укореняется чисто светский образ жизни, ориентированный на внешнее благополучие; благодаря своей заразительности он стремительно распространяется, оставляя ничтожно малое пространство для духовных исканий человека. Наряду с этим на протяжении последних двухсот лет в западной культуре постоянно ощущается искусственно разжигаемое противостояние между верой и разумом. С развитием материализма и позитивизма (т.е. такого подхода к осмыслению действительности, в котором учитываются только наличествующие данные научного опыта) все шире стало утверждаться мнение о “непреодолимых противоречиях” между религией и естественнонаучным знанием.

Это, в свою очередь, способствовало тому, что религия стала восприниматься многими людьми не иначе, как плод безграмотности и суеверий. К сожалению, уровень народного просвещения в ряде стран Запада (включая наиболее развитые) оставляет желать лучшего; поэтому массовое невежество как в научных, так и в религиозных вопросах является подходящей “питательной средой” для поддержания жизнеспособности подобных предрассудков. К этому следует добавить, что концепция “человека как меры всех вещей”, получившая в новейшее время повсеместное признание, сама собой наталкивает на мысль о ненужности поиска трансцендентного (т.е. находящегося за пределами чувственного опыта). Но религия нередко оценивается не просто как что-то бесполезное для человека; некоторые усматривают в ней даже опасность для своего благосостояния, что объясняется чисто социальными причинами. Вопреки официальным декларациям, далеко не во всех демократических странах Запада свобода совести осуществляется на практике в полном объеме. Кое-где религиозная принадлежность человека может сильно повредить его карьере. В академических кругах ряда стран (например, США) быть верующим “немодно”; поэтому верующий ученый должен скрывать свои взгляды, если он рассчитывает на повышение по службе. Наконец, среди прочих факторов, серьезно тормозящих духовность на Западе, следует назвать тот бешеный ритм современной жизни, который нарушает психологический комфорт человека, почти полностью вытесняя из его жизненного пространства безмятежность и тишину, столь необходимые для того, чтобы хоть немного приподняться над повседневностью.

Некоторые из названных причин “закрытости” человека для духовного, для трансцендентного обнаруживаются и в посттоталитарных странах. Здесь, однако, многое усугубляется спецификой недавнего прошлого, когда - со всеми вытекающими последствиями - господствовала коммунистическая идеология. Политика воинствующего атеизма, ставившая своей целью полное искоренение религии как наиболее популярной формы инакомыслия, осуществлялась путем поголовного антирелигиозного воспитания; в числе основных методов так называемого “научного атеизма” были прежде всего тенденциозная фальсификация сущности любой религии и очернение всеми возможными способами религиозных деятелей и вообще верующих. Механизм пропаганды дополнялся фактическим подавлением инакомыслия, если оно принимало хотя бы в малой мере общественный характер; те, кто занимались религиозной деятельностью, выходящей за рамки “отправления культа в установленных местах”, подвергались репрессиям (впрочем, нередко самого факта посещения церкви было достаточно для запрета на профессию или отчисления из вуза). И хотя сейчас, в условиях изменившейся политической ситуации, исповедание веры ни для кого уже не представляет опасности, инерция прежнего отношения к религии все еще сильна: многие по-прежнему убеждены в том, что Иисус Христос - “вымышленный персонаж”, а Библия - “собрание мифов и легенд”.