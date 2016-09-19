Из цикла «Учение Иисуса: скрытое в явном»

В этой небольшой книжке мы постарались прояснить одно из важных понятий, пронизывающих собой Притчи Иисуса: понятие о Царстве Божьем. Иисус очень часто говорит об этом Царстве, уподобляя его то семени, то жемчужине, то закваске, то неводу… И если до нашего читателя дойдет хотя бы еще один лучик Света, таящегося в Иисусовых притчах, — мы будем считать, что достигли цели. Из четырнадцати притч Иисуса, описывающих Царство Божье, двенадцать изложены в Евангелии от Матфея, некоторые (часто в нескольких вариантах) есть также у Марка и Луки. Одна притча встречается только у Марка (4, 26–29) и еще одна — только у Луки (13,24–30). В синоптических Евангелиях можно найти и другие притчи, так или иначе касающиеся темы Царства Божьего. Это, например, притча о виноградарях, которая у Матфея прямо соотнесена с Царством Божьим (21,43).

Щедровицкий Дмитрий Владимирович - Врата Царства

Теревинф, Москва, 2015

ISBN 978-5-41212-0321-6

Щедровицкий Дмитрий Владимирович - Врата Царства - Содержание

Четыре смысла Царства

Царство Божье как мир духов

Пред кем отворяются врата Царства?

Что такое рай и ад?

Спасение вечное и суд по делам

Щедровицкий Дмитрий Владимирович - Врата Царства - Спасение вечное и суд по делам

Рассуждая о рае и аде, следует понять: какой суд предстоит нам? Где определится место нашего посмертного пребывания? Писание упоминает о «судилище Христовом» — личном суде над каждой верующей душой, где ей выносится приговор:

…Всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. (II Кор. 5, 10)

В приведенном стихе упомянут дух человека — «он» — и его земное тело. После выхода из тела наше «я» сохраняется и получает воздаяние. По-иному описан посмертный суд в Послании к Римлянам:

…По упорству твоему и нераскаянному сердцу, ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога. Который воздаст каждому по делам его… (Римл. 2,5–6)

Тут сказано о праведном суде, который свершится над всем человечеством в целом (последний Страшный суд — ср. Откр. 20, 11–15). Каким же будет этот суд для людей? Какими критериями он будет руководствоваться? Сказано, что на нем воздадут -

.. Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, — жизнь вечную… (Римл. 2, 7)

Осознаем это: жизнь вечную получит тот, кто постоянен в добром деле, — суд примет во внимание только дела! [3]

…А тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, — ярость и гнев. (Римл. 2,8)

Заметим, что здесь не говорится о физическом воздаянии, о телесном страдании. Описывается только

состояние, которое сообщится данной душе согласно вышнему приговору. Душа будет либо блаженствовать в жизни вечной, либо же — терпеть «ярость и гнев»:

Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое, во-первых, Иудея, потом и Еллина! Напротив, слава и честь и мир всякому, делающему доброе, во-первых, Иудею, потом и Еллину! (Римл. 2, 9-10)

Итак, одно из двух: или — «скорбь и теснота», или — «слава, честь и мир». Все это — чисто духовные категории. Мы не находим здесь ни котлов и сковородок, ни тех рогатых созданий, которые поддевают вилами и бросают в кипящую смолу грешников (как, например, у Данте)…

И далее в той же главе Послания к Римлянам читаем:

…Дело закона написано у них в сердце, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую… В день, когда, по благовествованию моему, Бог будет судить тайные дела человеков… (Римл. 2,15–16)

Как видим, воздаяние — это процесс внутренний: он тесно связан с самосознанием, зависит от образа мыслей и чувств самого человека, — от угрызений его совести или же чистоты его сердца…

Есть и другое описание суда — в Книге Даниила:

…Судьи сели, и раскрылись книги… Видел я в ночных видениях, вот, с облаками небесными шел как бы Сын человеческий, дошел до Ветхого днями и подведен был к Нему. (Дан. 7, 10–13)

Сын Человеческий здесь приходит на суд небесный как защитник, ходатай за народ Божий.

Последний, Страшный суд очень кратко и эмоционально описан и в Книге Иоиля:

Толпы, толпы в долине суда! ибо близок день Господень к долине суда! (Иоил. 3,14)

Туда соберутся все народы, чтобы получить воздаяние… А в Книге Откровения упомянут великий Белый престол, на котором восседает Судия. Пред Ним предстают все мертвые, «отданные» на суд землей и морем: