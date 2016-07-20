Имея в виду столь широкий контекст развития идей, можно сказать, что «Апокалипсис Авраама» представляет собой важный концептуальный мост между ранними палестинскими дуалистическими направлениями, известными нам по текстам Кумрана, и их позднейшими раввинистическими соответствиями.

Дальнейшие исследования дуалистического облика главного отрицательного персонажа в нашем тексте помогут лучше понять действительный масштаб и природу этого влиятельного богословского направления, сказавшегося в тексте славянского апокалипсиса.

Андрей Орлов - Подобие небес - Слава (Кавод) Азазеля в «Апокалипсисе Авраама» - Волшебная гора XIV

Москва, Волшебная гора, 2012 г.

ISSN 1813-6028

Андрей Орлов - Подобие небес - Слава (Кавод) Азазеля в «Апокалипсисе Авраама» - Волшебная гора XIV - Содержание

Введение

Наследие Азазеля

"Богоявление" Азазеля

Слава Азазеля

Заключение

Андрей Орлов - Подобие небес - Слава (Кавод) Азазеля в «Апокалипсисе Авраама» - Волшебная гора XIV - Введение

В 14 главе «Апокалипсиса Авраама», иудейского псевдоэпиграфа первыхвеков христианской эры, содержится загадочное предание о необычайной силе, которой был наделён главный отрицательный персонаж этой истории – падший ангел Азазель. В этом апокрифическом произведении небесный наставник Авраама ангел Яхоиль предупреждает своего земного последователя, героя веры, что Бог наделил его эсхатологического противника Азазеля особой волей и «тяжестью», в отличие от противостоящих ему.

Эта загадочная «тяжесть» (в слав. тексте: тягота), которой был наделён демон, долгое время была неразрешимой проблемой для исследователей славянского апокалипсиса. Так, Рышард Рубинкевич предположил, что славянское слово «тягота» (Апок. Авр. 14:13) может быть просто техническим термином для передачи еврейского слова Кавод (Слава или Честь). Позднее Рубинкевич предположил, что скорее в оригинальном тексте было dwbk, что имеет смысл как «тяжести», так и «славы», и счёл нужным передавать смысл текста таким образом: «Вечный Единый... даровал ему [Азазелю] славу и силу». По мысли Рубинкевича, эта семантическая двусмысленность слова и определяет такой особый славянский его перевод.