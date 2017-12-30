Чейсовская коллекция

«Нет большей радости, чем разрешение сомнений» (Тшува Рама, 5). Столь же верно иное: там, где есть место для ворчания, сомнения и скребущей нас изнутри неуверенности, не остается места радости. По сути, любая психологическая боль (мы сейчас не говорим о боли физической) произрастает из неуверенности и чувства невозможности прямого контакта с миром, тогда как радость приходит вместе с ощущением ясности и единства. Страх смерти покоится, прежде всего, на том, что это — страх неизвестности. И точно так же боль, через которую мы проходим, когда умирает кто-то из близких, связана со скребущей неуверенностью: Куда ушел человек? , Где пребывает его душа? , Что в нем умерло и навсегда ушло от нас, а что осталось с нами? Когда близкий уходит от нас, мы проваливаемся в пустоту, наполненную болью, погружаемся во тьму неизвестности, обступающую нас. Нам не остается ничего иного: нам больно, во тьме, куда мы нисходим, нет ни проблеска света. Наша уверенность в мире дает глубокую трещину, перед нами открывается провал — и мы не знаем, что там. В Торе сказано об этой боли на краю темной бездны — в Торе мы найдем мудрость, которая поможет нам, ибо в ней содержится определенное знание о путях души, покидающей тело и вступающей в новую реальность. Живыми смерть воспринимается как тьма и неизвестность, а существование в физическом теле — как свет и определенность. Нам дарована душа — и еврейская мудрость многое знает о ней. Я попытаюсь рассказать об этом знании, чтобы тьма смерти и потери расступилась перед светом жизни и знания. Жизнь души и есть истинная жизнь. Тело — лишь временный сосуд, позволяющий нам существовать и реализовать наш тикун — заложенный в нас потенциал и актуальную задачу, ради которой мы пришли в этот мир. Мы считаем, что мы — это тело и у нас есть душа, но в действительности мы — это душа, которой дано тело. Душа начала свое странствие намного раньше, чем тело, и это странствие будет длиться вечно, даже когда тела не станет. Постигая бытие души, мы должны помнить одно: та пребывает в «здесь и сейчас» здесь и сейчас. Проникая глубже в суть жизни и странствия души, мы все больше и больше живем в этом вечном сейчас, где прошлое, настоящее и будущее слиты воедино, переплетены и образуют ту последовательность, которую мы воспринимаем.

Дов-Бер Пинсон - Жизнь души - Еврейское учение о том, что нас ждет после смерти

Пер. с английского А. Нестерова, Е. Левина, Я. Синичкина, Л. Черниной.

Москва: Книжники. 2015. —405 с. — (Чейсовская коллекция).

ISBN 978-5-9953-0405-0

Дов-Бер Пинсон - Жизнь души - Еврейское учение о том, что нас ждет после смерти - Содержание

Введение

Глава 1. Здесь и сейчас

Глава 2. Что мы есть?

Глава 3. Сознание

Глава 4. Бессмертие

Глава 5. Опыт переживания смерти

Глава 6. Душа, живущая в теле

Глава 7. Реинкарнация

Глава 8. Индивидуальная память, коллективная память

Глава 9. Посмертное странствие

Глава 10. Вечность и телесное существование

Глава 11. Вместо заключения

Примечания

Дов-Бер Пинсон - Жизнь души - Еврейское учение о том, что нас ждет после смерти - Бессмертие

Вечность, а не угасание. Всем живым организмам отпущен свой срок, прожив который они умирают, но только человек вынужден жить, зная об этом. Люди — единственные создания на земле (во всяком случае, мы так думаем), осознающие, что они смертны и обречены на угасание. Ирония состоит в том, что, сознавая свою конечность, человек страстно желает достичь бесконечности и бессмертия — физического, Интеллектуального, духовного. Люди искали источник жизни с первых шагов человеческой цивилизации, еще античность увлекалась составлением магических «эликсиров молодости» и разработкой методов достижения вечной жизни.

Возможно, именно переживание страха смерти — причина тому, что столь много нашей жизненной энергии тратится в отчаянных попытках отменить природный порядок вещей и избежать неизбежного. При всем том бессмертие и выживание нашего «я» существует к тому же на нескольких уровнях. Утверждается, что бессмертие всегда присутствует рядом с нами, никто не уходит из этого мира, человек, как таковой, не умирает. Наше реальное «я» — часть целого, и со смертью просто происходит сплавление иллюзорного «я» с «я» реальным, с творением во всей его полноте.

Таким образом, вопрос, что нас ждет после смерти, лишен смысла: ведь никто никогда не рождался как некая обособленная автономная сущность и, значит, и не может умереть в качестве таковой. Если смотреть с этой точки зрения, конечная цель жизни — исчезнуть, слиться с бесконечной мудростью и Божественностью мироздания, полностью отказавшись от ощущения индивидуального «я». И все это (в особенности идея о полном забвении индивидуального «я» на этом пути) совершенно противоположно тому, в чем Тора видит цель и смысл нашей жизни.

Тора учит: существует индивидуальная душа, уникальная в своей неповторимости, и цель жизни в том, чтобы эта индивидуальность максимально раскрыла свой духовный потенциал. Цель заключается вовсе не в том, чтобы мы утратили свое неповторимое и уникальное место во вселенной, а в том, чтобы нашли свое глубинное «я» и познали его слитность с Бесконечно Единым. В силу этого после смерти наша душа не угасает, не растворяется, а обретает опыт личного бессмертия: в качестве конечной сущности, заключающей в себе «я», она пребывает в бесконечном бытии «всего».

Нас ждет вечность, а не угасание. Что действительно угасает, это эго, чувство отделенной от прочего мира индивидуальности, но сама индивидуальность продолжает свое бытие. Можно сформулировать это чуть иначе: эго исчезает, но личная, индивидуализированная душа не есть продукт эго. Эго — лишь самозванец, обманщик, фальшивая индивидуальность. Индивидуальность души укоренена в бытии как вечная частица Божественного, конечная манифестация бесконечного, и потому, когда человек освобождается от эго и оно рассеивается в ничто, духовное «я» продолжает существовать.

Смерть, рождение, жизнь. Бессмертие и вечность могут опытно постигаться на разных уровнях. Можно через опыт постигнуть, что душа продолжает свое бытие и после смерти, можно прикоснуться к сокрытым, эзотерическим аспектам бытия. Ниже мы поговорим о некоторых проявлениях бессмертия. В определенном смысле смерть всегда порождает жизнь. Цикл жизни — бесконечная трансформация из одной формы в другую. Природа постоянно творит и разрушает, строит и ломает— ритм этих перемен неостановим. Всякая смерть дает начало другой жизни.

Когда мы поглощаем пищу, ненужное организму выходит в виде экскрементов — и даже эти экскременты питают иную жизнь. Собственно говоря, жизнь питается смертью. Чтобы живой организм мог продолжать свое существование, он поглощает какую-то другую форму жизни. Природа постоянно меняет свои одежды. Мертвое физическое тело постепенно сгнивает, превращаясь в почву, из которой вырастает новая жизнь. Растения дают пищу насекомым, более сильные создания поглощают насекомых, становясь, в свой черед, пищей для человека — круг продолжает свое вращение.

Минералы становятся растением, растение — животным, животное идет в пищу человеку, человек возвращается в землю. Цикл жизни требует смерти индивида, чтобы жизнь как целое могла продолжать свое существование. Смерть на одном конце дает жизнь на другом. С этой точки зрения бессмертие, в определенном смысле слова, представлено в каждой экосистеме, существующей в нашей реальности, — и человек здесь не исключение.