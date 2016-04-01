Гордей Щеглов - Печальник о благе народном - Дмитрий Булгаковский

«Печальник о благе народном» – именно это определение наиболее подходит писателю Дмитрию Гавриловичу Булгаковскому (1843 – после 1918), неутомимому деятелю на ниве народного отрезвления и просвещения, жизни и литературным трудам которого посвящается настоящая книга.

История его жизни представляется достаточно сложной и неоднозначной. Уроженец Орловской губернии, Булгаковский волей судеб оказался в Белоруссии. Окончив здесь Минскую духовную семинарию (1869), он на протяжении многих лет нес пастырское служение в приходах Белоруссии сначала в Минской, а затем в Литовской епархии. Еще на семинарской скамье он начал свою литературную деятельность, которая впоследствии уже не ослабевала.

Прослужив несколько десятилетий на различных приходах, Булгаковский перешел в полковые священники и вскоре за тем вышел в заштат, поселившись в качестве свободного священника в Петербурге,где посвятил свои силы уже исключительно литературной и общественной деятельности. Постепенно обозначилось главное дело его жизни и литературной работы – борьба с народным пьянством. Между тем сложные внутренние переживания привели его к отказу от священного сана, в котором он пробыл более 30 лет.

Поступок этот не был результатом религиозного разочарования. Булгаковский решился на этот трудный шаг исключительно ради полноты реализации в том деле, которому посвящал свои главные силы – делу народного отрезвления. Находясь 12 лет за штатом, он бездействовал как священник, оставаясь длительное время без священнослужения, и в то же время не мог вполне реализоваться ввиду своего статуса как деятель общественный. «Он хотел, – писал С.А. Венгеров, – не стесняя никого своею рясою, видеть воочию пьянственный омут во всех его видах всюду в низах и верхах общества». И действительно, Булгаковский до конца жизни остался энергичным борцом за народную трезвость и народное просвещение. Вместе с тем он всегда оставался глубоко религиозным человеком – верным членом Церкви.

Гордей Эдуардович Щеглов - Печальник о благе народном

Минск Белорусский Экзархат, 2009. – 272 с.

Гордей Щеглов - Печальник о благе народном - Содержание

Предисловие

I. Детство и годы учебы

II. На ниве приходского служения

III. Расширение литературной деятельности

IV. Борьба за народную трезвость

V. В новом звании

VI. В стороне от жизни.

VII. С новыми силами

VIII. Народные чтения

IX. На закате

Послесловие

БИБЛИОГРАФИЯ

Гордей Щеглов - Печальник о благе народном - Дмитрий Булгаковский

Дмитрий Булгаковский родился 12 сентября 1843 года в городе Елец Орловской губернии в семье псаломщика местной Предтеченской церкви – Гавриила и Екатерины Булгаковских. Свое образование он начал в Ливенском уездном духовном училище, продолжив затем в Орловской духовной семинарии, в которой проучился всего два года. Лишившись отца, а вместе с тем и средств к существованию, Дмитрий вынужден был оставить учебу. Именно с этого времени и начинаются его нелегкие жизненные скитания.

В 1864 году в поисках средств к жизни Дмитрий с группой своих товарищей отправился по вызову генерал-губернатора Северо-Западного края М.Н. Муравьева19 в Белоруссию. Это было время как раз после подавления польского восстания 1863–1864 годов. Восстание заставило тогда правительство,да и вообще российское общество обратить внимание на то,до какой степени здесь буквально все стороны жизни были проникнуты польским влиянием и польским духом. В целях ослабления этого влияния и укрепления православно-русского начала М.Н. Муравьев предпринял целый ряд мер, одной из которых было повсеместное открытие в Западном крае народных училищ. На преподавательские должности в них приглашались воспитанники как местных духовных семинарий, так и из внутренних губерний России. Именно по такому приглашению и прибыл Дмитрий Булгаковский, получив учительское место в народном училище села Зачистье Борисовского уезда Минской губернии.



В то время многие воспитанники низших отделений семинарий оставляли учебу, поступая на канцелярскую службу в разные гражданские учреждения белорусско-литовских губерний или в сельские учителя. Довольно часто шли в учителя на два-три-четыре года, мотивируя свои просьбы об увольнении из семинарии желанием заработать деньги «на продолжение учебы» или «в пособие к полуказенному содержанию».

Прибывавшим на учительские должности предлагалось довольно приличное содержание: готовая квартира с отоплением и жалование – в селе 150 рублей, в уездном городе 200 рублей. На проезд выдавались прогонные деньги на одну лошадь, а также подъемные от 25 до 60 рублей каждому. Кроме того, приезжим обещались разные права и привилегии по службе, что, впрочем, как выяснилось впоследствии, оказалось большим преувеличением.

Получив учительское место с окладом 12 рублей 50 копеек в месяц, Дмитрий Булгаковский устроился еще на должность волостного писаря с жалованием 10 рублей и ссыпкой 30 четвертей в год разного хлеба, что составляло по тогдашним ценам сумму в 120–150 рублей. Содержание это ему, бывшему воспитаннику малообеспеченной Орловской семинарии, где в то время не особенно баловали, давая на завтрак хлеб и воду, показалось «большим вознаграждением», особенно при тогдашней дешевизне «на все предметы житейского обихода». Вскоре, однако, когда первое впечатление от достатка прошло, он понял, что сделал большую ошибку, бросив учебу. Перспектива остаться на всю жизнь недоучкой его чрезвычайно огорчила. Да к тому же его «искренним и всегда постоянным желанием» было окончить курс наук в семинарии, «чтобы потом удостоиться пастырского сана».