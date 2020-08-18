Шеховцова, Зенько - Элементы православной психологии
В науках о человеке неоднократно указывалось на необходимость разработки целостного, синтетического учения о человеке — человекознания. Но на фундаменте позитивного мировоззрения такие попытки пока не удались. Полнота знания о человеке, истинность представлений о нем только возрастут, если рассматривать такой сложный феномен, как человек, с разных точек зрения, в том числе и с христианской.
Наша работа посвящена рассмотрению важнейшей категории христианского учения о человеке — души, ее основных и дополнительных сил и частей: ума, чувства, воли, памяти, внимания, воображения, органов чувств. Это знание соотносится с соответствующими психологическими теориями. Кроме того, приводится сравнительный анализ психических состояний в психологии и христианстве, а также анализируется христианское учение о добродетелях. Такие важнейшие понятия христианской психологии, как сердце, дух, личность, сознание, самосознание, мы надеемся рассмотреть в будущих исследованиях. Христианская психология станет, как нам представляется, итогом совместного труда психологов и богословов: богословские тексты будут прочитаны психологами, а психологические — богословами.
Лариса Филипповна Шеховцова, Юрий Михайлович Зенько - Элементы православной психологии: Монография
М.: Издательство Московского Подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 2012.— 252 с.
ISBN 978-5-7789-0273-2
Лариса Филипповна Шеховцова, Юрий Михайлович Зенько - Элементы православной психологии: Монография - Содержание
Предисловие
Введение
Глава 1. ИДЕАЛИСТИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА О ПРИРОДЕ ЧЕЛОВЕКА В ФИЛОСОФИИ И ПСИХОЛОГИИ
§ 1. Философия
§ 2. Психология
Литература
Глава 2. БОГОСЛОВСКОЕ УЧЕНИЕ О ЧЕЛОВЕКЕ И ЕГО РАЗВИТИИ
§ 1. Антропология
§ 2. Сотериология
§ 3. Представления о душе в Священном Предании, Святоотеческом Писании и религиозной философии
Литература
Глава 3. РАЗУМНАЯ ЧАСТЬ ДУШИ (УМ, ИНТЕЛЛЕКТ)
§ 1. Святоотеческое учение о разумной силе души
О возможности Богопознания
§ 2. Теории интеллекта в психологии
Выводы
Литература
Глава 4. РАЗДРАЖИТЕЛЬНАЯ СИЛА ДУШИ (ЧУВСТВА, ЭМОЦИИ)
§ 1. Христианское учение о раздражительной силе души
1.1. Чувственное начало
1.2. Чувства человека
1.3. Антиномия чувств
§ 2. Понятия о чувствах и эмоциях в современной психологии
2.1. Чувства и эмоции человека
2.2. Потребности и мотивы
§ 3. Общие и различные моменты в описаниях эмоционально-мотивационной сферы человека в психологии и христианской антропологии
Выводы
Литература
Глава 5. ВОЖДЕЛЕВАТЕЛЬНАЯ СИЛА ДУШИ (ВОЛЯ)
§ 1. Особенности православного понимания воли
§ 2. Сравнение представлений о воле в секулярной науке и христианской антропологии
2.1. Общие представления
2.2. Воля и разум
2.3. Свобода воли
2.4. Воля и сознание
Выводы
Литература
Глава 6. ХРИСТИАНСКОЕ УЧЕНИЕ ОБ ОРГАНАХ ЧУВСТВ И СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СЕНСОРНОЙ КУЛЬТУРЫ
§ 1. Святоотеческий подход к органам чувств
§ 2. Анализ отдельных органов чувств
§ 3. Органы чувств в Библии
§ 4. Современные проблемы сенсорной культуры
§ 5. Хранение органов чувств
§ 6. Духовные органы чувств
§ 7. Световые явления в христианской аскезе
§ 8. Христианское отношение к чувственным видениям, знамениям и «откровениям»
Выводы
Литература
Глава 7. ВНИМАНИЕ
§ 1. Представления о внимании в христианской антропологии
§ 2. Психологические представления
Выводы
Литература
Глава 8. ПАМЯТЬ
§ 1. Святоотеческое учение о памяти
§ 2. Психологическая теория памяти
Выводы
Литература
Глава 9. ВООБРАЖЕНИЕ И ФАНТАЗИЯ
§ 1. Психологический подход
§ 2. Христианский подход
Выводы
Литература
Глава 10. ПСИХИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ В ПСИХОЛОГИИ И ХРИСТИАНСТВЕ
§ 1. Понятие о состояниях в современной психологии
§ 2. Состояние страсти
2.1. Страсть как эмоционально-волевое мотивационное состояние
2.2. Страсть как уровень активации
2.3. Страсти в христианстве
Гнев
Печаль и уныние
Тщеславие
Гордость и гордыня
§ 3. Состояние прелести в христианстве
§ 4. Благодатные состояния в христианстве
Выводы
Литература
Глава 11. ХРИСТИАНСКОЕ УЧЕНИЕ О ДОБРОДЕТЕЛЯХ
§ 1. Что такое добродетель
§ 2. Виды добродетелей
§ 3. Каким образом можно христианину стяжать добродетели?
§ 4. Психологические представления о характере человека
Выводы
Литература
Заключение
Приложение
Избранная библиография по психологии религии и религиозной психологии
Христианство и психология
Психология и религия
Лариса Филипповна Шеховцова, Юрий Михайлович Зенько - Элементы православной психологии: Монография - Состояние страсти
2.1. Страсть как эмоционально-волевое мотивационное состояние
В психологической литературе понятие страсти встречается у С. Л.. Рубинштейна. Он определяет страсть как «сильное, стойкое, длительное чувство, которое, пустив корни в человеке, захватывает его и владеет им... Страсть всегда выражается в сосредоточенности, собранности помыслов и сил, их направленности на единую цель» (Рубинштейн, 1989, с. 174).
В страсти ярко выражен волевой момент стремления.
Хотя страсть представляет собой единство эмоциональных и волевых моментов, стремление преобладает в нем над чувствованием.
Страсть — состояние пассивно-активное, пишет С. Л. Рубинштейн: страсть полонит, захватывает человека, он становится как бы страдающим, пассивным существом, находящимся во власти какой-то силы, но эта сила, которая им владеет, вместе с тем от него же и исходит.
Важным в понимании эмоциональных явлений является вопрос о взаимоотношении эмоций и потребностей.
С одной стороны, пишет С. Л. Рубинштейн, потребность, которая не проявилась в форме чувства, а испытывается в элементарной форме органических ощущений, может порождать эмоциональные состояния удовольствия — неудовольствия в зависимости от ее удовлетворения-неудовлетворения. С другой стороны, сама потребность как активная тенденция может испыты-ваться как чувство, т. е. чувство выступает в качестве проявления потребности (или чувство является субъективной формой существования потребности), в этом случае эмоция выражает активную сторону потребности, а, следовательно, включает в себя и стремление, влечение к привлекательному предмету. Желание тоже всегда эмоционально окрашено.
Таким образом, делает вывод С. Л. Рубинштейн, истоки у воли и эмоции общие — потребности. Чувство и желание — это две формы проявления единого чувства к предмету (Рубинштейн, 1989).
Вспомним, что св. отцы говорили о наличии у человека единого чувства до грехопадения, после грехопадения единое чувство распалось на чувства удовольствия и страдания.
Так как у человека имеются различные потребности, а не только органические, то они выстраиваются в определенную иерархию интересов и установок. Даже у животных отношения между эмоциями и потребностями неоднозначны: удовлетворение одной может идти в ущерб другой. У человека тем более, отмечает С. Л. Рубинштейн, одно и то же событие может оказаться снабженным противоположным — положительным или отрицательным — эмоциональным знаком. Поэтому чувства человека отражают строение, направленность его личности (Рубинштейн, 1989).
В. К. Вилюнас обратил внимание, что в психологии далеко не однозначно рассматривается вопрос о побуждающей функции эмоций (желаниях, влечениях) (Вилюнас, 1976). Для средневековой философии было характерно связывать элементарные переживания удовольствия-неудовольствия и специфические эмоции страха, гнева, любви, желания в стройное функциональное единство.
В дальнейшем отступления от этой тенденции, по мнению В. К. Вилюнаса, выливаются в два течения.
Для первого характерна такая расширенная трактовка воли, что этим понятием стало обозначаться всякое психическое явление, связанное с активностью. Это течение В. К. Вилюнас рассматривает как терминологически новое освещение одного и того же материала, как своего рода понятийную «передислокацию». Промежуточным этапом в этом процессе он усматривает эмоциональную теорию воли Вундта, в которой чувство, аффект и воля рассматриваются как последовательные ступени связанных между собой процессов. В проявлениях воли результаты, подготовленные чувством и аффектом, доходят до полного развития.
Для второго течения характерно то, что такие термины, как «желание», «стремление», перестали употребляться в учении об эмоциях. Это направление привело к появлению в психологии понятия «мотивация». Проблема мотивации предполагает, по мнению В. К. Вилюнаса, выяснение всех факторов и детерминант, побуждающих и поддерживающих поведение и действия человека.
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