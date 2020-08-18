В науках о человеке неоднократно указывалось на необходимость разработки целостного, синтетического учения о человеке — человекознания. Но на фундаменте позитивного мировоззрения такие попытки пока не удались. Полнота знания о человеке, истинность представлений о нем только возрастут, если рассматривать такой сложный феномен, как человек, с разных точек зрения, в том числе и с христианской.

Наша работа посвящена рассмотрению важнейшей категории христианского учения о человеке — души, ее основных и дополнительных сил и частей: ума, чувства, воли, памяти, внимания, воображения, органов чувств. Это знание соотносится с соответствующими психологическими теориями. Кроме того, приводится сравнительный анализ психических состояний в психологии и христианстве, а также анализируется христианское учение о добродетелях. Такие важнейшие понятия христианской психологии, как сердце, дух, личность, сознание, самосознание, мы надеемся рассмотреть в будущих исследованиях. Христианская психология станет, как нам представляется, итогом совместного труда психологов и богословов: богословские тексты будут прочитаны психологами, а психологические — богословами.

Лариса Филипповна Шеховцова, Юрий Михайлович Зенько - Элементы православной психологии: Монография

М.: Издательство Московского Подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 2012.— 252 с.

ISBN 978-5-7789-0273-2

Лариса Филипповна Шеховцова, Юрий Михайлович Зенько - Элементы православной психологии: Монография - Содержание

Предисловие

Введение

Глава 1. ИДЕАЛИСТИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА О ПРИРОДЕ ЧЕЛОВЕКА В ФИЛОСОФИИ И ПСИХОЛОГИИ

§ 1. Философия

§ 2. Психология

Литература

Глава 2. БОГОСЛОВСКОЕ УЧЕНИЕ О ЧЕЛОВЕКЕ И ЕГО РАЗВИТИИ

§ 1. Антропология

§ 2. Сотериология

§ 3. Представления о душе в Священном Предании, Святоотеческом Писании и религиозной философии

Литература

Глава 3. РАЗУМНАЯ ЧАСТЬ ДУШИ (УМ, ИНТЕЛЛЕКТ)

§ 1. Святоотеческое учение о разумной силе души

О возможности Богопознания

§ 2. Теории интеллекта в психологии

Выводы

Литература

Глава 4. РАЗДРАЖИТЕЛЬНАЯ СИЛА ДУШИ (ЧУВСТВА, ЭМОЦИИ)

§ 1. Христианское учение о раздражительной силе души

1.1. Чувственное начало

1.2. Чувства человека

1.3. Антиномия чувств

§ 2. Понятия о чувствах и эмоциях в современной психологии

2.1. Чувства и эмоции человека

2.2. Потребности и мотивы

§ 3. Общие и различные моменты в описаниях эмоционально-мотивационной сферы человека в психологии и христианской антропологии

Выводы

Литература

Глава 5. ВОЖДЕЛЕВАТЕЛЬНАЯ СИЛА ДУШИ (ВОЛЯ)

§ 1. Особенности православного понимания воли

§ 2. Сравнение представлений о воле в секулярной науке и христианской антропологии

2.1. Общие представления

2.2. Воля и разум

2.3. Свобода воли

2.4. Воля и сознание

Выводы

Литература

Глава 6. ХРИСТИАНСКОЕ УЧЕНИЕ ОБ ОРГАНАХ ЧУВСТВ И СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СЕНСОРНОЙ КУЛЬТУРЫ

§ 1. Святоотеческий подход к органам чувств

§ 2. Анализ отдельных органов чувств

§ 3. Органы чувств в Библии

§ 4. Современные проблемы сенсорной культуры

§ 5. Хранение органов чувств

§ 6. Духовные органы чувств

§ 7. Световые явления в христианской аскезе

§ 8. Христианское отношение к чувственным видениям, знамениям и «откровениям»

Выводы

Литература

Глава 7. ВНИМАНИЕ

§ 1. Представления о внимании в христианской антропологии

§ 2. Психологические представления

Выводы

Литература

Глава 8. ПАМЯТЬ

§ 1. Святоотеческое учение о памяти

§ 2. Психологическая теория памяти

Выводы

Литература

Глава 9. ВООБРАЖЕНИЕ И ФАНТАЗИЯ

§ 1. Психологический подход

§ 2. Христианский подход

Выводы

Литература

Глава 10. ПСИХИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ В ПСИХОЛОГИИ И ХРИСТИАНСТВЕ

§ 1. Понятие о состояниях в современной психологии

§ 2. Состояние страсти

2.1. Страсть как эмоционально-волевое мотивационное состояние

2.2. Страсть как уровень активации

2.3. Страсти в христианстве

Гнев

Печаль и уныние

Тщеславие

Гордость и гордыня

§ 3. Состояние прелести в христианстве

§ 4. Благодатные состояния в христианстве

Выводы

Литература

Глава 11. ХРИСТИАНСКОЕ УЧЕНИЕ О ДОБРОДЕТЕЛЯХ

§ 1. Что такое добродетель

§ 2. Виды добродетелей

§ 3. Каким образом можно христианину стяжать добродетели?

§ 4. Психологические представления о характере человека

Выводы

Литература

Заключение

Приложение

Избранная библиография по психологии религии и религиозной психологии

Христианство и психология

Психология и религия

Лариса Филипповна Шеховцова, Юрий Михайлович Зенько - Элементы православной психологии: Монография - Состояние страсти

2.1. Страсть как эмоционально-волевое мотивационное состояние

В психологической литературе понятие страсти встречается у С. Л.. Рубинштейна. Он определяет страсть как «сильное, стойкое, длительное чувство, которое, пустив корни в человеке, захватывает его и владеет им... Страсть всегда выражается в сосредоточенности, собранности помыслов и сил, их направленности на единую цель» (Рубинштейн, 1989, с. 174).

В страсти ярко выражен волевой момент стремления.

Хотя страсть представляет собой единство эмоциональных и волевых моментов, стремление преобладает в нем над чувствованием.

Страсть — состояние пассивно-активное, пишет С. Л. Рубинштейн: страсть полонит, захватывает человека, он становится как бы страдающим, пассивным существом, находящимся во власти какой-то силы, но эта сила, которая им владеет, вместе с тем от него же и исходит.

Важным в понимании эмоциональных явлений является вопрос о взаимоотношении эмоций и потребностей.

С одной стороны, пишет С. Л. Рубинштейн, потребность, которая не проявилась в форме чувства, а испытывается в элементарной форме органических ощущений, может порождать эмоциональные состояния удовольствия — неудовольствия в зависимости от ее удовлетворения-неудовлетворения. С другой стороны, сама потребность как активная тенденция может испыты-ваться как чувство, т. е. чувство выступает в качестве проявления потребности (или чувство является субъективной формой существования потребности), в этом случае эмоция выражает активную сторону потребности, а, следовательно, включает в себя и стремление, влечение к привлекательному предмету. Желание тоже всегда эмоционально окрашено.

Таким образом, делает вывод С. Л. Рубинштейн, истоки у воли и эмоции общие — потребности. Чувство и желание — это две формы проявления единого чувства к предмету (Рубинштейн, 1989).

Вспомним, что св. отцы говорили о наличии у человека единого чувства до грехопадения, после грехопадения единое чувство распалось на чувства удовольствия и страдания.

Так как у человека имеются различные потребности, а не только органические, то они выстраиваются в определенную иерархию интересов и установок. Даже у животных отношения между эмоциями и потребностями неоднозначны: удовлетворение одной может идти в ущерб другой. У человека тем более, отмечает С. Л. Рубинштейн, одно и то же событие может оказаться снабженным противоположным — положительным или отрицательным — эмоциональным знаком. Поэтому чувства человека отражают строение, направленность его личности (Рубинштейн, 1989).

В. К. Вилюнас обратил внимание, что в психологии далеко не однозначно рассматривается вопрос о побуждающей функции эмоций (желаниях, влечениях) (Вилюнас, 1976). Для средневековой философии было характерно связывать элементарные переживания удовольствия-неудовольствия и специфические эмоции страха, гнева, любви, желания в стройное функциональное единство.

В дальнейшем отступления от этой тенденции, по мнению В. К. Вилюнаса, выливаются в два течения.

Для первого характерна такая расширенная трактовка воли, что этим понятием стало обозначаться всякое психическое явление, связанное с активностью. Это течение В. К. Вилюнас рассматривает как терминологически новое освещение одного и того же материала, как своего рода понятийную «передислокацию». Промежуточным этапом в этом процессе он усматривает эмоциональную теорию воли Вундта, в которой чувство, аффект и воля рассматриваются как последовательные ступени связанных между собой процессов. В проявлениях воли результаты, подготовленные чувством и аффектом, доходят до полного развития.

Для второго течения характерно то, что такие термины, как «желание», «стремление», перестали употребляться в учении об эмоциях. Это направление привело к появлению в психологии понятия «мотивация». Проблема мотивации предполагает, по мнению В. К. Вилюнаса, выяснение всех факторов и детерминант, побуждающих и поддерживающих поведение и действия человека.