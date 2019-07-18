Формулировка «поздняя философия Макса Шелера» содержит в себе известную двойственность. С одной стороны, она обозначает последний период творчества мыслителя, отмеченный его разрывом с конфессиональным католицизмом, богатый новыми интуициями и разработками в области философской антропологии, социологии знания и метафизики. Не вызывает сомнения, что, с одной стороны, этот особый, новый период, ознаменовавший последние годы жизни преждевременно скончавшегося М. Шелера и потому незавершенный, можно выделять как отдельную фазу развития шелеровской философии.

С другой стороны, любая попытка однозначной характеристики этого периода вызывает затруднения. Поэтому формулировка «поздняя философия Макса Шелера» — это определение, могущее быть сколь глубоким, столь и бессодержательным и даже спорным. В любом случае, оно требует предварительных объяснений.

Истоки любой возможной периодизации творчества Шелера следует, по-видимому, искать в его неподражаемой манере мышления: автономной, ярко индивидуальной и в то же время открытой, пластичной и универсально ориентированной, гибко реагировавшей не только на актуальные философские течения, но и на научные новации и общественные запросы эпохи. Именно такой манере философского мышления в значительной степени обязана своим появлением сложная концептуальная структура, называемая «поздней философией Макса Шелера». По крайней мере, она придала всему мышлению Шелера новый метафизический импульс, под воздействием которого, начиная с середины 1920-х годов, оно приняло иное направление развития и с позиции которого более ранний период творчества Шелера, характеризуемый чаще всего как «теистический», можно рассматривать как вполне завершенный.

Макс Шелер - Философские фрагменты из рукописного наследия

Москва: Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2007 г. — 384 с.

ISBN 978-5-94242-033-8

Макс Шелер - Философские фрагменты из рукописного наследия – Содержание

Михаил Хорьков. Контуры поздней философии Макса Шелера в свете его неопубликованного наследия

I. Метафизические и антропологические основания концепции зла в поздней философии Макса Шелера

II. Макс Шелер и Мартин Хайдеггер: дискуссия, которой не было?

III. Философская антропология Макса Шелера: тема и проект

Михаэль Табель. Человек — движение к божественному?

Макс Шелер. Философские фрагменты из рукописного наследия

Михаил Хорьков. Предварительные замечания к публикации и переводу

FRAGMENTE

ФРАГМЕНТЫ

Приложение

Хронология жизни и основных сочинений Макса Шелера

Список публикуемых рукописей

Namenverzeichnis

Именной указатель

Макс Шелер - Философские фрагменты из рукописного наследия - Фрагмент I

1. Дух как недеятельный принцип —• порождает сущностные характеристики; и лишь в мотивации направления порыва — он никогда не независим от них. Дух не является чисто самодеятельным — как если бы он производил идеи независимо от другого принципа; также ни он, ни его идеи и сущностности не являются самоценными-в-себе. Прежде всего, дух движим любовью к благу, утверждающей максимум реальности. Но хотя дух мотивируем лишь благодаря этой любви, он должен в то же время мотивироваться возникающим одновременно и из одного с ним источника направлением порыва. Оно представляет собой словно бы некую присущую ему ввиду вырисовывающегося образа определения основы «мудрость», производящую ту самую идею, которая делает возможным максимум полноты заключенных в порыве образов. Отсюда следует, что идея — это всегда попытка; она существует исключительно для реализации. См. платоновское понимание математики у Бекера.

Реализующийся принцип бытия и идеирующее [начало] могут функционировать лишь вместе. Любая идея существует лишь для реального становления реального. Реальность сама по себе образована обоими [началами]: силой и идеалом. «Идея» никогда не реализуется в чистом виде; она — лишь граница, мера, negatio, исключение известных возможностей. Все (сущностно всеобще все А суть В: нет никакого А, которое не было бы В). Необходимость — это недействительность противоположности.

Хайдеггер понимает совершенно правильно, что учение Гуссерля о сущности ложно. Но сам он знает лишь учение о контингенции, которое также ложно.

2. Само собой разумеется, что не существует никакой идеи без случайного так-бытия и здесь-бытия (образы). Связи с идеями действительны для вещей не вследствие панархии логоса; они действительны лишь как идеи для «этих вещей», они существуют для их реализации. Поэтому и субъективно нет никаких мыслей без phantasieiai — без представлений. Также и в «Deus» («Боге») не может быть дано ничего подобного. (Первое — в согласии с Фомой Аквинским, второе — нет).

Посредством редукции мы вполне могли бы отделить идеи от образов и реальности. Но не существует никакой идеи в себе, идеи без реальности и образа.

3. а) То же самое относится и к ценностям. Оптически свободно парящие «ценности» в гартмановском смысле не существуют. Они существуют лишь «для нас». Ценности появляются уже в природе, в том числе и в неорганическом мире, не лишенном телеоклинических отношений. Дуализм ценности и реальности также ео ipso ложен.

Лишь этическая ценность духа, и в чистоте — лишь освященность Богом. Отнесение ценностей в идеальное царство — это лишь следствие механицизма. Даже в геометрии существуют великолепные образы: прямая, круг и т.д.

b) Ценностные вершины находятся в закономерном отношении с относительностью существования — более, чем с видами бытия. Лишь актуальное бытие обладает наивысшими ценностями — не реальное бытие, не подчиненное бытие.

Ценности являются видом бытия — ценностным бытием. В любви существование и ценность нераздельны (см. книгу о симпатии).

c) Насколько случайным является единое бытие ценности и реальности, настолько же сущностно-закономерно соединены друг с другом ценностно образующие и устанавливающие реальность акты. Память и восприятие предполагают сопротивление и оценку этого сопротивления. Правильно: Йенш. (см. «Формализм в этике»: против кантовского хаоса инстинктов, которые «упорядочиваются»).

Все располагает к тому, чтобы определить мир как историю. Если нечто происходит, то мы наблюдаем и рост ценностей — в том числе и ценностей-в-самих-себе — а не только их открытие для нас. В этом смысле существует направляемое ценностями развитие. В каком-либо качестве и месте не существует никакой совершенно неорганической субстанции и энергии, как это могло бы показаться; они наличествуют лишь в соответствии с законами природы. Неорганическое обрамляет жизнь, и наоборот. Это объясняет и единство порыва.

d) Закон сохранения энергии имеет онтологическое основание также и в природе. Энергии разрушаются, и так возникает материя (= константные комплексы энергии). Они переходят в излучение — вопреки божественному Телу. Материя — это лишь исторический факт.

Наивысшие ценности — это, прежде всего, максимально ослабленные движения инстинктивной жизни. Но закон наислабейших наивысших и сильных низших категорий в ходе мирового процесса постепенно обращается вспять: вместе с законом сублимации сил [природы] возрастает и сила принятия [низшим] высших ценностей.

Мир — в первую очередь как пустынный мираж божества в качестве порыва оказывается воспринимающим порядок, космос: история как космос.

e) В насколько большей мере ценности и случайная реальность Дуальны, в настолько же малой степени это относится к сущностям — они всегда оказываются одновременно и сущностями ценностей, и сущностями бытия. Разумеется, ... является синтетичной: не платоновской (ontos on) и не фихтовской — как если бы практический разум устанавливал ее тему (мир).

Идея, имеющая ценность в самой себе, ценность вне бытия — это лишь бегство обывателя (идеология высших классов).

Единственная любовь, которая не избирает— не более чем в противоположность «...» человеческой любви — это любовь божественного духа. Песчинка и Гете подходят ей — одинаково. Именно поэтому она одна является мерилом ценностей.