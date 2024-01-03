Коррадо - Философия служения полковника Пашкова
В. А. Пашков (1831–1902), отставной полковник, общественный деятель и владелец тринадцати имений, был главой евангельского движения в Санкт‑Петербурге в конце XIX века.
Как писал о нем В. Г. Чертков, близкий друг Л. Н. Толстого, Пашков «просто, приняв… евангелическое понимание христианского учения, старался распространять его проповедью».
Начав читать о нем как о предмете научно‑исторического исследования, я вскоре убедилась, что Пашков должен служить образцом и для всех сегодняшних верующих, находящихся в совершенно иных обстоятельствах. Меня поражали его желание служить как людям высшего общества, так и самым низким слоям российского населения, его преданность Богу в хорошие и плохие времена, в петербургском особняке и в изгнании.
Я удивлялась, читая о том, как его последователи оставались верными Богу и в годы веротерпимости, и во времена гонений, чтобы потом объединиться с другими оставшимися в стране верующими под названием евангельских христиан, которые позднее стали называться евангельскими христианами‑баптистами и до сих пор служат Господу во всех регионах России.
Данная книга является попыткой определить философию служения Пашкова.
Шерил Коррадо - Философия служения полковника Пашкова
Библия для всех; Санкт‑Петербург; 2005
ISBN 5‑7454‑0909‑6
ISBN 5‑7454‑0909‑6
Шерил Коррадо - Философия служения полковника Пашкова - Содержание
Глава 1. Россия в 1870-е годы
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Крестьяне
- Жизнь в сельской местности
- Религия и суеверия
- Изменяющийся мир
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Аристократия
- Контраст с низшим классом
- Жизнь, полная роскоши
- Привычки и религия
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Интеллигенция
- Борьба за реформу
- Отчаяние
- Атеизм
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Русская православная церковь
- Долгая история
- Церковь и государство
- Духовенство
- Российское библейское общество
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Подъем религиозного сектантства
- Штундисты
- Баптисты
Глава 2. Василий Александрович Пашков
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Благородное наследие
- Сражения, Лжедмитрии и Сибирь
- Московский дворец Петра Егоровича
- Влияние и богатство
- Пашковы в поздней имперской России
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Богатый светский человек
- Равнодушный православный
- Прибытие лорда Редстока в Россию
- «Луч с небес»
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Измененная жизнь
- Молитва и Слово
- Отрицание себя
- Забота о социальной справедливости
- Лорд Редсток как наставник
- Дружба с графом Корфом
- Следуя Божьему зову
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Измененный взгляд на мир
- «Я теперь принадлежу не себе, а Ему»
- «Покажи им, что Ты можешь совершить!»
- «Мое оружие всегда со мною»
- Любовь к соотечественникам
- Отношение к Русской православной церкви
- Отношение к женщинам
- Голова и сердце
- Исцеление и Дух Святой
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Учение Пашкова
- Нехватка богословской подготовки
- Публичное исповедание веры Пашкова
- Оправдание верою
- Уверенность в спасении
- Грех и освящение
- Роль дел
- Таинства
- Церковь
Глава 3. Делясь Благой Вестью
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Возвещая Слово
- Ранние собрания Редстока
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Пашковские салонные собрания
- Посещение пашковского собрания
- Среди слуг
- Среди рабочих
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В сельской местности
- Пашковские поместья
- Богородицк, Тульское поместье графа Бобринского
- Слово распространяется
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Личный труд
- Бедные
- Посещение больниц
- Тюрьмы
Глава 4. Духовный рост и измененные жизни
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Научение и наставление
- 1 марта 1881 г
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Иностранные учителя, наставлявшие новоуверовавших
- Георг Мюллер
- Доктор Ф. Бедекер
- Отто Штокмайер
- Джесси Пенн-Льюис
- Длительное влияние
- Вечеря Господня
- Молитвенные собрания
- Детское служение
- Жизнь служения
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Являя Христову любовь
- Дешевая еда
- Швейные кружки
- Школы и детские дома
- Приют для бездомных женщин
- Русско-турецкая война 1877-78 гг
- Неправильно понятая филантропия
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Литература
- Общество поощрения духовного и нравственного чтения
- «Русский рабочий»
- Библии
- Распространение
- Оппозиция
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Христианское единство
- Поддержка беднейших братьев
- Съезд 1884 г
Глава 5. Гонения и ссылка
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Сектанты против государственной церкви
- Законодательство
- Оппозиция
- Изгнание
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Дальнейшее служение
- Поддержка тех, кто остался
- Новые евангелизационные возможности
- Служение русским за рубежом
- Смерть Пашкова
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Санкт-петербургские верующие
- Одаренные женщины-руководители
- Свобода совести
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Время новых руководителей
- Иван Каргель
- Иван Проханов и Союз евангельских христиан
- Вильгельм Андреевич Фетлер
- Духовное наследие
Глава 6. Заключение
- Было ли движение пашковцев Пробуждением?
- Имел ли Пашков успех?
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Чему мы можем научиться?
- Социальное и национальное единство
- Личная проповедь
- Личный труд
- Щедрость
- Импорт западных традиций
- Иностранная литература
- Нехватка предвидения
- Несколько слов предостережения
Шерил Коррадо - Философия служения полковника Пашкова - Религия и суеверия
В противоположность европейскому низшему классу, у русских крестьян в 1870-е годы была крепкая религиозная вера.
На Западе Просвещение оказало свое влияние на низшие классы, заставив их относиться к религии с подозрением, в России же люди соединяли народные верования, русскую православную традицию и привязанность к иконам и к Священному Писанию (которое они обычно не способны были читать). Знание крестьянами церковных доктрин было минимальным. Граф Лев Толстой считал, что ни один из десяти крестьян практически не понимал учения о Троице. «Я, кажется, опросил сотни пилигримов, как они понимают учение о Троице, и из них я не припомню и шести, кто мог назвать хотя бы Личности Троицы. Как правило, они отвечали, что Троица состоит из Иисуса, Богоматери и святого Николая».
Большое спасибо!