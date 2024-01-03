В. А. Пашков (1831–1902), отставной полковник, общественный деятель и владелец тринадцати имений, был главой евангельского движения в Санкт‑Петербурге в конце XIX века.

Как писал о нем В. Г. Чертков, близкий друг Л. Н. Толстого, Пашков «просто, приняв… евангелическое понимание христианского учения, старался распространять его проповедью».

Начав читать о нем как о предмете научно‑исторического исследования, я вскоре убедилась, что Пашков должен служить образцом и для всех сегодняшних верующих, находящихся в совершенно иных обстоятельствах. Меня поражали его желание служить как людям высшего общества, так и самым низким слоям российского населения, его преданность Богу в хорошие и плохие времена, в петербургском особняке и в изгнании.

Я удивлялась, читая о том, как его последователи оставались верными Богу и в годы веротерпимости, и во времена гонений, чтобы потом объединиться с другими оставшимися в стране верующими под названием евангельских христиан, которые позднее стали называться евангельскими христианами‑баптистами и до сих пор служат Господу во всех регионах России.

Данная книга является попыткой определить философию служения Пашкова.

Шерил Коррадо - Философия служения полковника Пашкова

Библия для всех; Санкт‑Петербург; 2005

ISBN 5‑7454‑0909‑6

Шерил Коррадо - Философия служения полковника Пашкова - Содержание

Глава 1. Россия в 1870-е годы

Крестьяне Жизнь в сельской местности Религия и суеверия Изменяющийся мир

Аристократия Контраст с низшим классом Жизнь, полная роскоши Привычки и религия

Интеллигенция Борьба за реформу Отчаяние Атеизм

Русская православная церковь Долгая история Церковь и государство Духовенство Российское библейское общество

Подъем религиозного сектантства Штундисты Баптисты



Глава 2. Василий Александрович Пашков

Благородное наследие Сражения, Лжедмитрии и Сибирь Московский дворец Петра Егоровича Влияние и богатство Пашковы в поздней имперской России

Богатый светский человек Равнодушный православный Прибытие лорда Редстока в Россию «Луч с небес» Измененная жизнь Молитва и Слово Отрицание себя Забота о социальной справедливости Лорд Редсток как наставник Дружба с графом Корфом

Следуя Божьему зову

Измененный взгляд на мир «Я теперь принадлежу не себе, а Ему» «Покажи им, что Ты можешь совершить!» «Мое оружие всегда со мною» Любовь к соотечественникам Отношение к Русской православной церкви Отношение к женщинам Голова и сердце Исцеление и Дух Святой

Учение Пашкова Нехватка богословской подготовки Публичное исповедание веры Пашкова Оправдание верою Уверенность в спасении Грех и освящение Роль дел Таинства Церковь



Глава 3. Делясь Благой Вестью

Возвещая Слово Ранние собрания Редстока Пашковские салонные собрания Посещение пашковского собрания Среди слуг Среди рабочих В сельской местности Пашковские поместья Богородицк, Тульское поместье графа Бобринского Слово распространяется

Личный труд Бедные Посещение больниц Тюрьмы



Глава 4. Духовный рост и измененные жизни

Научение и наставление 1 марта 1881 г Иностранные учителя, наставлявшие новоуверовавших Георг Мюллер Доктор Ф. Бедекер Отто Штокмайер Джесси Пенн-Льюис Длительное влияние Вечеря Господня Молитвенные собрания Детское служение

Жизнь служения

Являя Христову любовь Дешевая еда Швейные кружки Школы и детские дома Приют для бездомных женщин Русско-турецкая война 1877-78 гг Неправильно понятая филантропия

Литература Общество поощрения духовного и нравственного чтения «Русский рабочий» Библии Распространение Оппозиция

Христианское единство Поддержка беднейших братьев Съезд 1884 г



Глава 5. Гонения и ссылка

Сектанты против государственной церкви Законодательство Оппозиция Изгнание

Дальнейшее служение Поддержка тех, кто остался Новые евангелизационные возможности Служение русским за рубежом Смерть Пашкова

Санкт-петербургские верующие Одаренные женщины-руководители Свобода совести

Время новых руководителей Иван Каргель Иван Проханов и Союз евангельских христиан Вильгельм Андреевич Фетлер

Духовное наследие

Глава 6. Заключение

Было ли движение пашковцев Пробуждением?

Имел ли Пашков успех?

Чему мы можем научиться? Социальное и национальное единство Личная проповедь Личный труд Щедрость Импорт западных традиций Иностранная литература Нехватка предвидения Несколько слов предостережения



Шерил Коррадо - Философия служения полковника Пашкова - Религия и суеверия

В противоположность европейскому низшему классу, у русских крестьян в 1870-е годы была крепкая религиозная вера.

На Западе Просвещение оказало свое влияние на низшие классы, заставив их относиться к религии с подозрением, в России же люди соединяли народные верования, русскую православную традицию и привязанность к иконам и к Священному Писанию (которое они обычно не способны были читать). Знание крестьянами церковных доктрин было минимальным. Граф Лев Толстой считал, что ни один из десяти крестьян практически не понимал учения о Троице. «Я, кажется, опросил сотни пилигримов, как они понимают учение о Троице, и из них я не припомню и шести, кто мог назвать хотя бы Личности Троицы. Как правило, они отвечали, что Троица состоит из Иисуса, Богоматери и святого Николая».