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Коррадо - Философия служения полковника Пашкова

Шерил Коррадо - Философия служения полковника Пашкова
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Category ESXATOS BOOKS, **Ecclesiology Faith Experience, History
В. А. Пашков (1831–1902), отставной полковник, общественный деятель и владелец тринадцати имений, был главой евангельского движения в Санкт‑Петербурге в конце XIX века.
Как писал о нем В. Г. Чертков, близкий друг Л. Н. Толстого, Пашков «просто, приняв… евангелическое понимание христианского учения, старался распространять его проповедью».
Начав читать о нем как о предмете научно‑исторического исследования, я вскоре убедилась, что Пашков должен служить образцом и для всех сегодняшних верующих, находящихся в совершенно иных обстоятельствах. Меня поражали его желание служить как людям высшего общества, так и самым низким слоям российского населения, его преданность Богу в хорошие и плохие времена, в петербургском особняке и в изгнании.
Я удивлялась, читая о том, как его последователи оставались верными Богу и в годы веротерпимости, и во времена гонений, чтобы потом объединиться с другими оставшимися в стране верующими под названием евангельских христиан, которые позднее стали называться евангельскими христианами‑баптистами и до сих пор служат Господу во всех регионах России.
Данная книга является попыткой определить философию служения Пашкова.

Шерил Коррадо - Философия служения полковника Пашкова

Библия для всех; Санкт‑Петербург; 2005
ISBN 5‑7454‑0909‑6

Шерил Коррадо - Философия служения полковника Пашкова - Содержание

Глава 1. Россия в 1870-е годы
  • Крестьяне
    • Жизнь в сельской местности
    • Религия и суеверия
    • Изменяющийся мир
  • Аристократия
    • Контраст с низшим классом
    • Жизнь, полная роскоши
    • Привычки и религия
  • Интеллигенция
    • Борьба за реформу
    • Отчаяние
    • Атеизм
  • Русская православная церковь
    • Долгая история
    • Церковь и государство
    • Духовенство
    • Российское библейское общество
  • Подъем религиозного сектантства
    • Штундисты
    • Баптисты
Глава 2. Василий Александрович Пашков
  • Благородное наследие
    • Сражения, Лжедмитрии и Сибирь
    • Московский дворец Петра Егоровича
    • Влияние и богатство
    • Пашковы в поздней имперской России
  • Богатый светский человек
    • Равнодушный православный
    • Прибытие лорда Редстока в Россию
    • «Луч с небес»
    • Измененная жизнь
      • Молитва и Слово
      • Отрицание себя
      • Забота о социальной справедливости
      • Лорд Редсток как наставник
      • Дружба с графом Корфом
  • Следуя Божьему зову
  • Измененный взгляд на мир
    • «Я теперь принадлежу не себе, а Ему»
    • «Покажи им, что Ты можешь совершить!»
    • «Мое оружие всегда со мною»
    • Любовь к соотечественникам
    • Отношение к Русской православной церкви
    • Отношение к женщинам
    • Голова и сердце
    • Исцеление и Дух Святой
  • Учение Пашкова
    • Нехватка богословской подготовки
    • Публичное исповедание веры Пашкова
    • Оправдание верою
    • Уверенность в спасении
    • Грех и освящение
    • Роль дел
    • Таинства
    • Церковь
Глава 3. Делясь Благой Вестью
  • Возвещая Слово
    • Ранние собрания Редстока
    • Пашковские салонные собрания
      • Посещение пашковского собрания
    • Среди слуг
    • Среди рабочих
    • В сельской местности
      • Пашковские поместья
      • Богородицк, Тульское поместье графа Бобринского
      • Слово распространяется
  • Личный труд
    • Бедные
    • Посещение больниц
    • Тюрьмы
Глава 4. Духовный рост и измененные жизни
  • Научение и наставление
    • 1 марта 1881 г
    • Иностранные учителя, наставлявшие новоуверовавших
      • Георг Мюллер
      • Доктор Ф. Бедекер
      • Отто Штокмайер
      • Джесси Пенн-Льюис
      • Длительное влияние
    • Вечеря Господня
    • Молитвенные собрания
    • Детское служение
  • Жизнь служения
  • Являя Христову любовь
    • Дешевая еда
    • Швейные кружки
    • Школы и детские дома
    • Приют для бездомных женщин
    • Русско-турецкая война 1877-78 гг
    • Неправильно понятая филантропия
  • Литература
    • Общество поощрения духовного и нравственного чтения
    • «Русский рабочий»
    • Библии
    • Распространение
    • Оппозиция
  • Христианское единство
    • Поддержка беднейших братьев
    • Съезд 1884 г
Глава 5. Гонения и ссылка
  • Сектанты против государственной церкви
    • Законодательство
    • Оппозиция
    • Изгнание
  • Дальнейшее служение
    • Поддержка тех, кто остался
    • Новые евангелизационные возможности
    • Служение русским за рубежом
    • Смерть Пашкова
  • Санкт-петербургские верующие
    • Одаренные женщины-руководители
    • Свобода совести
  • Время новых руководителей
    • Иван Каргель
    • Иван Проханов и Союз евангельских христиан
    • Вильгельм Андреевич Фетлер
  • Духовное наследие
Глава 6. Заключение
  • Было ли движение пашковцев Пробуждением?
  • Имел ли Пашков успех?
  • Чему мы можем научиться?
    • Социальное и национальное единство
    • Личная проповедь
    • Личный труд
    • Щедрость
    • Импорт западных традиций
    • Иностранная литература
    • Нехватка предвидения
    • Несколько слов предостережения

Шерил Коррадо - Философия служения полковника Пашкова - Религия и суеверия

В противоположность европейскому низшему классу, у русских крестьян в 1870-е годы была крепкая религиозная вера.
На Западе Просвещение оказало свое влияние на низшие классы, заставив их относиться к религии с подозрением, в России же люди соединяли народные верования, русскую православную традицию и привязанность к иконам и к Священному Писанию (которое они обычно не способны были читать). Знание крестьянами церковных доктрин было минимальным. Граф Лев Толстой считал, что ни один из десяти крестьян практически не понимал учения о Троице. «Я, кажется, опросил сотни пилигримов, как они понимают учение о Троице, и из них я не припомню и шести, кто мог назвать хотя бы Личности Троицы. Как правило, они отвечали, что Троица состоит из Иисуса, Богоматери и святого Николая».
Views 645
Rating 4.4 / 5
Added 03.01.2024
Author Siberian
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4.4/5 (4)

Comments (1 comment)

S
Sergey05 2 years ago

Большое спасибо!

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