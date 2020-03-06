Чиприан Юлиан Тороцкaи - Румынское богословие в XX веке - акценты, синтезы и биобиблиографические указатели

По мнению одного из самых видных румынских православных богословов 20-го века, Думитру Стэнилоае, богословие это церковное служение, имеющее целью спасение людей: оно означает «размышление над содержанием веры, унаследованное через свидетельство и изначальный опыт Откровения, которое мы имеем в Священном Писании и в Апостольском Предании, чтобы сделать его более эффективным фактором спасения для каждого поколения верующих». Таким образом, в данном случае мы имеем двойное соотношение: с одной стороны, богословие должно быть приспособлено к потребностям присущие определенному отрезку времени и определенному пространству, а с другой стороны, оно обязано объяснять и передавать подлинное учение Церкви, от которого не может отступать, рискуя иначе перестать быть православным богословием».

Современное православное богословие отвечает этим двум требованиям. Таким образом, во второй половине 20-го века и в начале 21 века развилось замечательное христианское богословие практически во всех отраслей Православия: в русской диаспоре следует отметить Сергея Булгакова, Николая Бердяева, Киприана Керна, Николая Афанасьева, Георгия В. Флоровского, Владимира Лосского, Джона Мейендорфа или Александра Шмеманна; в греческом богословии – Иоанниса Кармириса, Панайотиса Нелласа, Никоса Нисиотиса, Иоанниса Романидеса, Иоанниса Зизиуласа или Христоса Яннараса; в сербском богословии – Николая Велимировича, Иустина Поповича или Афанасия Евтича.

В румынском богословии одной из величайших фигур был преподобный отец Думитру Стэнилоае (1903-1993). И количеством, и качеством его творчество обозначило и обозначает целые поколения богословов. Именно поэтому начинаем эту статью двумя очерками, посвященные этой личности. В этом же плане приобретения и освоения святоотеческого Предания вписывается и творчество отца Иоанна Г. Комана, самого выдающегося румынского православного патролога. Наконец, мышление этих двух вышеупомянутых, в особенности Д. Стэнилоае, повлияли на двух других видных богослова: Ион Бриа, который проработал более двух десятилетий в Женеве, во Всемирном Совете Церквей, и Илие Молдован, который преподавал на Факультетах Богословия в Бухаресте и Сибиу, единственные в Румынии, которые не были закрыты во время коммунистического правления. Хотя основываются на одних и тех же источниках, пути развития богословия вышеупомянутых разные, тем самым доказывая что православное богословие представляет соборный принцип «единства в разнообразии», а не монотонной однородности.

Чиприан Юлиан Тороцкaи - Румынское богословие в XX веке - акценты, синтезы и биобиблиографические указатели AГНОС, СИБИУ, 2017г., 407с. ISBN 978-973-1941-63-9 Чиприан Юлиан Тороцкaи - Румынское богословие в XX веке - акценты, синтезы и биобиблиографические указатели - Содержание Предисловие

Богословие общности в мышлении отца Думитру Стэнилоае

Восприятие трудов Думитру Стэнилоае (1903-1993) на национальном и международном уровне. Вклад митр. Антоние Плэмэдялэ

Труды преподобного отца Думитру Стэнилоае: выборочная библиография

Проф.- Свящ. Др. Иоанн Г. Коман: Биобиблиографический указатель

Вклад свящ. Иоанна Бриа в развитее православного миссионерского богословия в ХХ веке

Жизнь во служении нравственных ценностей Церкви и румынского народа: священник Илие Молдован Чиприан Юлиан Тороцкaи - Румынское богословие в XX веке - акценты, синтезы и биобиблиографические указатели - Предисловие