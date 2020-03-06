Чиприан Юлиан Тороцкaи - Румынское богословие в XX веке - акценты, синтезы и биобиблиографические указатели

Тороцкaи - Румынское богословие в XX веке
По мнению одного из самых видных румынских православных богословов 20-го века, Думитру Стэнилоае, богословие это церковное служение, имеющее целью спасение людей: оно означает «размышление над содержанием веры, унаследованное через свидетельство и изначальный опыт Откровения, которое мы имеем в Священном Писании и в Апостольском Предании, чтобы сделать его более эффективным фактором спасения для каждого поколения верующих». Таким образом, в данном случае мы имеем двойное соотношение: с одной стороны, богословие должно быть приспособлено к потребностям присущие определенному отрезку времени и определенному пространству, а с другой стороны, оно обязано объяснять и передавать подлинное учение Церкви, от которого не может отступать, рискуя иначе перестать быть православным богословием».
Современное православное богословие отвечает этим двум требованиям. Таким образом, во второй половине 20-го века и в начале 21 века развилось замечательное христианское богословие практически во всех отраслей Православия: в русской диаспоре следует отметить Сергея Булгакова, Николая Бердяева, Киприана Керна, Николая Афанасьева, Георгия В. Флоровского, Владимира Лосского, Джона Мейендорфа или Александра Шмеманна; в греческом богословии – Иоанниса Кармириса, Панайотиса Нелласа, Никоса Нисиотиса, Иоанниса Романидеса, Иоанниса Зизиуласа или Христоса Яннараса; в сербском богословии – Николая Велимировича, Иустина Поповича или Афанасия Евтича.
В румынском богословии одной из величайших фигур был преподобный отец Думитру Стэнилоае (1903-1993). И количеством, и качеством его творчество обозначило и обозначает целые поколения богословов. Именно поэтому начинаем эту статью двумя очерками, посвященные этой личности. В этом же плане приобретения и освоения святоотеческого Предания вписывается и творчество отца Иоанна Г. Комана, самого выдающегося румынского православного патролога. Наконец, мышление этих двух вышеупомянутых, в особенности Д. Стэнилоае, повлияли на двух других видных богослова: Ион Бриа, который проработал более двух десятилетий в Женеве, во Всемирном Совете Церквей, и Илие Молдован, который преподавал на Факультетах Богословия в Бухаресте и Сибиу, единственные в Румынии, которые не были закрыты во время коммунистического правления. Хотя основываются на одних и тех же источниках, пути развития богословия вышеупомянутых разные, тем самым доказывая что православное богословие представляет соборный принцип «единства в разнообразии», а не монотонной однородности.
Чиприан Юлиан Тороцкaи - Румынское богословие в XX веке - акценты, синтезы и биобиблиографические указатели
AГНОС, СИБИУ, 2017г., 407с.
ISBN 978-973-1941-63-9
Чиприан Юлиан Тороцкaи - Румынское богословие в XX веке - акценты, синтезы и биобиблиографические указатели - Содержание
- Предисловие
- Богословие общности в мышлении отца Думитру Стэнилоае
- Восприятие трудов Думитру Стэнилоае (1903-1993) на национальном и международном уровне. Вклад митр. Антоние Плэмэдялэ
- Труды преподобного отца Думитру Стэнилоае: выборочная библиография
- Проф.- Свящ. Др. Иоанн Г. Коман: Биобиблиографический указатель
- Вклад свящ. Иоанна Бриа в развитее православного миссионерского богословия в ХХ веке
- Жизнь во служении нравственных ценностей Церкви и румынского народа: священник Илие Молдован
Чиприан Юлиан Тороцкaи - Румынское богословие в XX веке - акценты, синтезы и биобиблиографические указатели - Предисловие
Цель этой работы двойная: священники Ион Бриа и Илие Молдован были моими преподавателями на Богословском Факультете «Св. Андрей Шагуна» в Сибиу, первый из них преподавал Догматическое и Экуменическое Богословие на третьем и четвертом курсах лицензиата, а второй – Нравственное Богословие и Духовность на докторантуре. Во-первых, посвящаю им эту статью в знак глубокой признательности. Но также следует отдать дань уважения и остальным двум великим румынским православным богословам: хотя я лично не знал их, но творчество отца Думитру Стэнилоае и отца Иона Г. Комана всегда были источником и примером богословского изучения. Таким образом, я уверен, что моя докторская диссертация , а также другие мои книги и исследования не были бы написаны без того значительного наследия, которые они оставили для будущих поколений.
Второй повод, который побудил меня написать эту статью, это очень слабое знание о румынском православном богословии во внешнем мире. Существуют несколько обобщенных работ, две из которых следует отметить: одна из них на французском языке , другая, недавно вышедшая в свет, на английском . Но отсутствуют солидные переводы румынских богословов, этим и объясняется недостаточное к ним внимание со стороны научных кругов зарубежья. Но и там где они есть, это, как уже принято, переводы на языках международного общения: английский, французский, немецкий. Таким образом, имеем парадоксальную ситуацию: румынские богословы более знакомы (и признаны) во «внешнем» мире неправославным чем православным! Считаем ненормальным такое положение. Единство Православия не может себя проявить в неведении. Именно поэтому написал очерк на румынском языке о русском богословии в диаспоре.В этом году намерен переиздать эту работу в пересмотренном и дополненном варианте. В обратном порядке хотелось бы, чтобы перевод на русский язык этой книги сыграл ту же роль в русскоговорящем сообществе, то есть представил бы, пусть и кратко, обобщенно, вклад румынских теологов в развитии современного православного богословия.
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