Благоразумов - Святоотеческая хрестоматия
Собранные в хрестоматии жизнеописания и сведения о главных трудах святых отцов и учителей Церкви с изложением важнейших положений этих трудов дают возможность читателю приобрести цельное знание о жизни Церкви и развитии богословских представлений, начиная с апостольских времен и заканчивая временем окончательного установления догматов православной веры.
По учению Православной Церкви, Священное Предание имеет одинаковую важность и значение для христианского веро- и нравоучения со Священным Писанием, и потому первое должно быть изучаемо всеми нами с неменьшим вниманием, чем последнее. Свидетелями же и хранителями Священного Предания, как богопросвещенными истолкователями и самого Писания, являются святые отцы и учители Церкви в своих творениях - догматических, нравственных и проч.
Николай Васильевич Благоразумов - Святоотеческая хрестоматия
М.: Круг чтения, 2001. — 688 с.
ISBN 5-93950-006-4
Николай Васильевич Благоразумов - Святоотеческая хрестоматия - Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ ПЕРВОГО ПЕРИОДА: мужи апостольские (70 -140 г.)
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ ПЕРВОГО ПЕРИОДА: мужи апостольские (70 -140 г.)
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Святой апостол Варнава
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Святой Климент Римский
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Святой Ерм
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Святой Игнатий Богоносец
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Святитель Поликарп Смирнский
ВТОРОЙ ОТДЕЛ ПЕРВОГО ПЕРИОДА: апологеты христианства и непосредственно следующие за ними отцы (140-313 г.)
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Святой Иустин философ
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Святой Ириней Лионский
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Святитель Ипполит, папа Римский
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Святитель Киприан Карфагенский
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Святитель Дионисий Великий Александрийский
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Святитель Мефодий Патарский
ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ ВТОРОГО ПЕРИОДА: IV и V века
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Святитель Афанасий Великий
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Святитель Василий Великий
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О святителе Амвросии Медиоланском
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О святителе Кирилле Иерусалимском
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Святитель Григорий Богослов
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Преподобный Ефрем Сирин
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Преподобный Макарий Египетский
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Святитель Иоанн Златоуст
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Святитель Кирилл Александрийский
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Святитель Лев Великий, папа Римский
ВТОРОЙ ОТДЕЛ ВТОРОГО ПЕРИОДА: VI век - первая половина IX века
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Святитель Григорий Великий Двоеслов
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Святой Иоанн Дамаскин
Николай Благоразумов - Святоотеческая хрестоматия - Святой Климент Римский
Святой Климент, епископ Римский, родился в Риме язычником (как видно из первого и, особенно, из второго Посланий его к коринфянам). К вере во Христа он был обращен апостолом Петром, который, по римскому преданию, впоследствии и поставил его в епископа Рима (см. Тертуллиан Praescr. haeret.). До вступления на епископскую кафедру (а вступил он на нее третьим в ряду римских епископов - после Лина и Анаклета, умерших еще при жизни апостола Петра) Климент был сотрудником апостола языков в деле евангельской проповеди (Евсевий Н. Е. I. XIII). О епископском служении святого Климента, которое он проходил с 12-го года Домицианова царствования до 3-го года Траянова (с 92 до 101 г.), т. е. в продолжение девяти лет, известно по свидетельству того же Евсевия. По случаю раздоров, возникших между коринфянами, Климент принял на себя дело умирения их Церкви и писал к ним Послание (первое) от лица Римской Церкви. При последнем императоре Траяне Климент был сослан в пустынный тогда Херсонес (или Корсунь) Таврический, где своим пастырским словом утешал верных братьев, сосланных в тяжелые каменоломные работы; чудесами обратил многих язычников ко Христу и мученически скончался: он был сброшен в море с камнем на шее.
Творения святого Климента Римского
Из писаний святого Климента Римского особенно известны два его Послания к коринфянам. Первое Послание из 59-ти глав составляет драгоценный памятник учения мужа апостольского. Древняя Церковь смотрела на это Послание с большим уважением. Евсевий (Н. Е. I. III) называет его «великим и удивительным» и свидетельствует, что в то время во многих Церквах оно читалось всенародно. Послание это написано в конце Домицианова гонения (ок. 96 г.), когда в Коринфе некоторые честолюбивые возмутители, образовав свою партию, начали низвергать достойнейших пресвитеров, рукоположенных самими апостолами или их преемниками и, к соблазну истинно верующих, распространять к тому же сомнения в воскресении мертвых. Когда слух о таком гибельном положении дел в Коринфской Церкви дошел до Рима, святой Климент при первом же удобном случае, едва сама Римская Церковь стала отдыхать от тяжкого гонения, написал к коринфянам Послание. В нем с апостольскою силою и важностью, но вместе и с отеческою снисходительностью, он увещевает возмутившихся прекратить несчастное разделение, покориться законным пастырям Церкви и, оставив всякое сомнение в воскресении мертвых, жить достойно Бога, как прилично истинным христианам.
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