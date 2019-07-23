Собранные в хрестоматии жизнеописания и сведения о главных трудах святых отцов и учителей Церкви с изложением важнейших положений этих трудов дают возможность читателю приобрести цельное знание о жизни Церкви и развитии богословских представлений, начиная с апостольских времен и заканчивая временем окончательного установления догматов православной веры.



По учению Православной Церкви, Священное Предание имеет одинаковую важность и значение для христианского веро- и нравоучения со Священным Писанием, и потому первое должно быть изучаемо всеми нами с неменьшим вниманием, чем последнее. Свидетелями же и хранителями Священного Предания, как богопросвещенными истолкователями и самого Писания, являются святые отцы и учители Церкви в своих творениях - догматических, нравственных и проч.

Николай Васильевич Благоразумов - Святоотеческая хрестоматия

М.: Круг чтения, 2001. — 688 с.

ISBN 5-93950-006-4

Николай Васильевич Благоразумов - Святоотеческая хрестоматия - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ ПЕРВОГО ПЕРИОДА: мужи апостольские (70 -140 г.)

Святой апостол Варнава

Святой Климент Римский

Святой Ерм

Святой Игнатий Богоносец

Святитель Поликарп Смирнский

ВТОРОЙ ОТДЕЛ ПЕРВОГО ПЕРИОДА: апологеты христианства и непосредственно следующие за ними отцы (140-313 г.)

Святой Иустин философ

Святой Ириней Лионский

Святитель Ипполит, папа Римский

Святитель Киприан Карфагенский

Святитель Дионисий Великий Александрийский

Святитель Мефодий Патарский

ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ ВТОРОГО ПЕРИОДА: IV и V века

Святитель Афанасий Великий

Святитель Василий Великий

О святителе Амвросии Медиоланском

О святителе Кирилле Иерусалимском

Святитель Григорий Богослов

Преподобный Ефрем Сирин

Преподобный Макарий Египетский

Святитель Иоанн Златоуст

Святитель Кирилл Александрийский

Святитель Лев Великий, папа Римский

ВТОРОЙ ОТДЕЛ ВТОРОГО ПЕРИОДА: VI век - первая половина IX века

Святитель Григорий Великий Двоеслов

Святой Иоанн Дамаскин

Николай Благоразумов - Святоотеческая хрестоматия - Святой Климент Римский

Святой Климент, епископ Римский, родился в Риме язычником (как видно из первого и, особенно, из второго Посланий его к коринфянам). К вере во Христа он был обращен апостолом Петром, который, по римскому преданию, впоследствии и поставил его в епископа Рима (см. Тертуллиан Praescr. haeret.). До вступления на епископскую кафедру (а вступил он на нее третьим в ряду римских епископов - после Лина и Анаклета, умерших еще при жизни апостола Петра) Климент был сотрудником апостола языков в деле евангельской проповеди (Евсевий Н. Е. I. XIII). О епископском служении святого Климента, которое он проходил с 12-го года Домицианова царствования до 3-го года Траянова (с 92 до 101 г.), т. е. в продолже­ние девяти лет, известно по свидетельству того же Евсевия. По случаю раздоров, возникших между коринфянами, Климент принял на себя дело умирения их Церк­ви и писал к ним Послание (первое) от лица Римской Церкви. При последнем им­ператоре Траяне Климент был сослан в пустынный тогда Херсонес (или Корсунь) Таврический, где своим пастырским словом утешал верных братьев, сосланных в тяжелые каменоломные работы; чудесами обратил многих язычников ко Христу и мученически скончался: он был сброшен в море с камнем на шее.

Творения святого Климента Римского

Из писаний святого Климента Римского особенно известны два его Послания к коринфянам. Первое Послание из 59-ти глав составляет драго­ценный памятник учения мужа апостольского. Древняя Церковь смотрела на это Послание с большим уважением. Евсевий (Н. Е. I. III) называет его «великим и удивительным» и свидетельствует, что в то время во мно­гих Церквах оно читалось всенародно. Послание это написано в конце Домицианова гонения (ок. 96 г.), когда в Коринфе некоторые често­любивые возмутители, образовав свою партию, начали низвергать достойнейших пресвитеров, рукоположенных самими апостолами или их преемниками и, к соблазну истинно верующих, распространять к тому же сомнения в воскресении мертвых. Когда слух о таком гибельном по­ложении дел в Коринфской Церкви дошел до Рима, святой Климент при первом же удобном случае, едва сама Римская Церковь стала отдыхать от тяжкого гонения, написал к коринфянам Послание. В нем с апостольскою силою и важностью, но вместе и с отеческою снисходительностью, он увещевает возмутившихся прекратить несчастное разделение, покорить­ся законным пастырям Церкви и, оставив всякое сомнение в воскресении мертвых, жить достойно Бога, как прилично истинным христианам.