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Шервин – Оппенгеймер

Шервин, Мартин Дж. – Оппенгеймер - Триумф и трагедия Американского Прометея
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, *Biographies Memoirs
В первом десятилетии XX века наука раскрутила вторую американскую революцию. Двигатель внутреннего сгорания, авиация и множество других изобретений вскоре преобразили страну, в которой прежде главным средством транспорта служила лошадь. Технологические новинки быстро изменили быт простых людей. В этот же период известная лишь немногим группа ученых закладывала основы еще одной, более фундаментальной революции. Физики-теоретики по всему миру начали менять наше представление о пространстве и времени. Французский физик Анри Беккерель в 1896 году открыл радиацию. Макс Планк, Мария Кюри, Пьер Кюри и другие пополнили знания о природе атома. И наконец, в 1905 году Альберт Эйнштейн опубликовал свою специальную теорию относительности. Возникло ощущение, что стала другой сама Вселенная.
По всему земному шару ученых славили как героев, обещающих вот-вот начать новый золотой век рациональности, процветания и меритократии. В Америке вызов старому порядку бросило движение за реформы. Теодор Рузвельт, используя Белый дом в качестве «кафедры проповедника», доказывал, что качественное управление обществом в союзе с наукой и прикладной технологией способно вызвать к жизни новую эпоху просвещения и прогресса.
Дж. Роберт Оппенгеймер пришел в этот окрыленный надеждами мир 22 апреля 1904 года. Он родился в семье первого и второго поколений немецких иммигрантов, стремившихся стать американцами. Хотя по этническому происхождению и культуре Оппенгеймеры были евреями, они не посещали ни одну из нью-йоркских синагог. Не отвергая еврейские корни, Оппенгеймеры решили формировать свою идентичность в исключительно американской ветви иудаизма — Обществе этической культуры, преклонявшемся перед рационализмом и светским гуманизмом прогрессивного типа. В то же время общество предлагало передовые методы решения трудностей, с которыми в Америке сталкивался любой иммигрант. В душе Роберта Оппенгеймера навсегда закрепилось двоякое отношение к своей еврейской идентичности.
Как следует из названия общества, этическая культура являлась не религией, а образом жизни, поддерживающим социальную справедливость и отвергающим стремление к богатству и власти за чужой счет. Мальчик, который впоследствии станет основоположником ядерной эпохи, вырос в культурной среде, уважавшей независимость мышления, эмпирическое познание и свободомыслие — по сути, те же ценности, что присущи науке. И все же по иронии судьбы жизнь Роберта Оппенгеймера, посвященная социальной справедливости, рациональному началу и науке, стала метафорой массовой гибели от ядерного смерча.

Шервин, Мартин Дж. – Оппенгеймер - Триумф и трагедия Американского Прометея

Перевод с английского С. Рюмина. — Москва : Издательство АСТ, 2023. — 752 с.
ISBN 978-5-17-148712-6

Шервин, Мартин Дж. – Оппенгеймер – Содержание

Предисловие
Пролог
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
  • Глава первая. «Всякую новую мысль он воспринимал как само совершенство»
  • Глава вторая. «В своей темнице»
  • Глава третья. «Мне здесь довольно плохо»
  • Глава четвертая. «Работа, слава Богу, трудна и почти приятна»
  • Глава пятая. «Это я, Оппенгеймер»
  • Глава шестая. «Оппи»
  • Глава седьмая. «Ним-ним-мальчики»
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
  • Глава восьмая. «В 1936 году мои интересы начали меняться»
  • Глава девятая. «[Фрэнк] вырезал его и отправил»
  • Глава десятая. «Все более и более уверенно»
  • Глава одиннадцатая. «Я женюсь на вашей знакомой, Стив…»
  • Глава двенадцатая. «Мы перетягивали “Новый курс” на сторону левых»
  • Глава тринадцатая. «Координатор быстрого разрыва»
  • Глава четырнадцатая. «Дело Шевалье»
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
  • Глава пятнадцатая. «Он стал большим патриотом»
  • Глава шестнадцатая. «Слишком много секретности»
  • Глава семнадцатая. «Оппенгеймер говорит правду…»
  • Глава восемнадцатая. «Самоубийство, мотив не установлен»
  • Глава девятнадцатая. «Ты не хочешь ее удочерить?»
  • Глава двадцатая. «Бор был богом, а Оппи — пророком его»
  • Глава двадцать первая. «Воздействие “штучки” на цивилизацию»
  • Глава двадцать вторая. «Теперь мы все сукины дети»
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
  • Глава двадцать третья. «Бедные человечки»
  • Глава двадцать четвертая. «Мне кажется, что мои руки запачканы кровью»
  • Глава двадцать пятая. «Люди могли бы разрушить Нью-Йорк»
  • Глава двадцать шестая. «У Оппи была красная сыпь, но теперь он приобрел иммунитет»
  • Глава двадцать седьмая. «Интеллектуальный отель»
  • Глава двадцать восьмая. «Он не мог понять, зачем это сделал»
  • Глава двадцать девятая. «Я уверена, что она именно поэтому бросала в него вещами»
  • Глава тридцатая. «Он держал свое мнение при себе»
  • Глава тридцать первая. «Недобрые слова об Оппи»
  • Глава тридцать вторая. «Ученый Икс»
  • Глава тридцать третья. «Зверь в чаще»
ЧАСТЬ ПЯТАЯ
  • Глава тридцать четвертая. «Хорошего мало, правда?»
  • Глава тридцать пятая. «Боюсь, что все это — чистый идиотизм»
  • Глава тридцать шестая. «Проявление истерии»
  • Глава тридцать седьмая. «Черное пятно на гербе нашей страны»
  • Глава тридцать восьмая. «Я все еще чувствую на руках теплую кровь»
  • Глава тридцать девятая. «Это была настоящая сказка»
  • Глава сороковая. «Это следовало сделать на следующий день после “Тринити”»
  • Эпилог. «Второго такого, как Роберт, никогда не будет»
  • От автора — выражение благодарности. «Долгая дорогас Оппи»
Примечания
Библиография
Выражение признательности за предоставление иллюстраций
Views 255
Rating 5.0 / 5
Added 11.07.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (1)

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