В первом десятилетии XX века наука раскрутила вторую американскую революцию. Двигатель внутреннего сгорания, авиация и множество других изобретений вскоре преобразили страну, в которой прежде главным средством транспорта служила лошадь. Технологические новинки быстро изменили быт простых людей. В этот же период известная лишь немногим группа ученых закладывала основы еще одной, более фундаментальной революции. Физики-теоретики по всему миру начали менять наше представление о пространстве и времени. Французский физик Анри Беккерель в 1896 году открыл радиацию. Макс Планк, Мария Кюри, Пьер Кюри и другие пополнили знания о природе атома. И наконец, в 1905 году Альберт Эйнштейн опубликовал свою специальную теорию относительности. Возникло ощущение, что стала другой сама Вселенная.

По всему земному шару ученых славили как героев, обещающих вот-вот начать новый золотой век рациональности, процветания и меритократии. В Америке вызов старому порядку бросило движение за реформы. Теодор Рузвельт, используя Белый дом в качестве «кафедры проповедника», доказывал, что качественное управление обществом в союзе с наукой и прикладной технологией способно вызвать к жизни новую эпоху просвещения и прогресса.

Дж. Роберт Оппенгеймер пришел в этот окрыленный надеждами мир 22 апреля 1904 года. Он родился в семье первого и второго поколений немецких иммигрантов, стремившихся стать американцами. Хотя по этническому происхождению и культуре Оппенгеймеры были евреями, они не посещали ни одну из нью-йоркских синагог. Не отвергая еврейские корни, Оппенгеймеры решили формировать свою идентичность в исключительно американской ветви иудаизма — Обществе этической культуры, преклонявшемся перед рационализмом и светским гуманизмом прогрессивного типа. В то же время общество предлагало передовые методы решения трудностей, с которыми в Америке сталкивался любой иммигрант. В душе Роберта Оппенгеймера навсегда закрепилось двоякое отношение к своей еврейской идентичности.

Как следует из названия общества, этическая культура являлась не религией, а образом жизни, поддерживающим социальную справедливость и отвергающим стремление к богатству и власти за чужой счет. Мальчик, который впоследствии станет основоположником ядерной эпохи, вырос в культурной среде, уважавшей независимость мышления, эмпирическое познание и свободомыслие — по сути, те же ценности, что присущи науке. И все же по иронии судьбы жизнь Роберта Оппенгеймера, посвященная социальной справедливости, рациональному началу и науке, стала метафорой массовой гибели от ядерного смерча.

Шервин, Мартин Дж. – Оппенгеймер - Триумф и трагедия Американского Прометея

Перевод с английского С. Рюмина. — Москва : Издательство АСТ, 2023. — 752 с.

ISBN 978-5-17-148712-6

Шервин, Мартин Дж. – Оппенгеймер – Содержание

Предисловие

Пролог

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава первая. «Всякую новую мысль он воспринимал как само совершенство»

Глава вторая. «В своей темнице»

Глава третья. «Мне здесь довольно плохо»

Глава четвертая. «Работа, слава Богу, трудна и почти приятна»

Глава пятая. «Это я, Оппенгеймер»

Глава шестая. «Оппи»

Глава седьмая. «Ним-ним-мальчики»

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава восьмая. «В 1936 году мои интересы начали меняться»

Глава девятая. «[Фрэнк] вырезал его и отправил»

Глава десятая. «Все более и более уверенно»

Глава одиннадцатая. «Я женюсь на вашей знакомой, Стив…»

Глава двенадцатая. «Мы перетягивали “Новый курс” на сторону левых»

Глава тринадцатая. «Координатор быстрого разрыва»

Глава четырнадцатая. «Дело Шевалье»

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Глава пятнадцатая. «Он стал большим патриотом»

Глава шестнадцатая. «Слишком много секретности»

Глава семнадцатая. «Оппенгеймер говорит правду…»

Глава восемнадцатая. «Самоубийство, мотив не установлен»

Глава девятнадцатая. «Ты не хочешь ее удочерить?»

Глава двадцатая. «Бор был богом, а Оппи — пророком его»

Глава двадцать первая. «Воздействие “штучки” на цивилизацию»

Глава двадцать вторая. «Теперь мы все сукины дети»

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Глава двадцать третья. «Бедные человечки»

Глава двадцать четвертая. «Мне кажется, что мои руки запачканы кровью»

Глава двадцать пятая. «Люди могли бы разрушить Нью-Йорк»

Глава двадцать шестая. «У Оппи была красная сыпь, но теперь он приобрел иммунитет»

Глава двадцать седьмая. «Интеллектуальный отель»

Глава двадцать восьмая. «Он не мог понять, зачем это сделал»

Глава двадцать девятая. «Я уверена, что она именно поэтому бросала в него вещами»

Глава тридцатая. «Он держал свое мнение при себе»

Глава тридцать первая. «Недобрые слова об Оппи»

Глава тридцать вторая. «Ученый Икс»

Глава тридцать третья. «Зверь в чаще»

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

Глава тридцать четвертая. «Хорошего мало, правда?»

Глава тридцать пятая. «Боюсь, что все это — чистый идиотизм»

Глава тридцать шестая. «Проявление истерии»

Глава тридцать седьмая. «Черное пятно на гербе нашей страны»

Глава тридцать восьмая. «Я все еще чувствую на руках теплую кровь»

Глава тридцать девятая. «Это была настоящая сказка»

Глава сороковая. «Это следовало сделать на следующий день после “Тринити”»

Эпилог. «Второго такого, как Роберт, никогда не будет»

От автора — выражение благодарности. «Долгая дорогас Оппи»

Примечания

Библиография

Выражение признательности за предоставление иллюстраций