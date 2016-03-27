Иоанн - экзарх Болгарский - Шестоднев
Шестоднев Иоанна экзарха Болгарского - уникальный общеславянский памятник философско-богословского содержания. Он был создан одиннадцать столетий тому назад в Болгарии, откуда вместе с другими произведениями церковной литературы постепенно распространился в христианизированном славянском мире.
Обширно географическое и временное пространство, на котором исследователи выявили присутствие памятника: за пределами родины тексты Иоанна воспроизводились книжниками Сербии, Хорватии и древнерусских земель, а длительность бытования памятника в рукописной книжной традиции простирается до XVIII в.
Шестоднев Иоанна экзарха Болгарского - V Слово
М., 1996.-216 с.
ISBN 5-201-01907-2
Шестоднев Иоанна экзарха Болгарского. V Слово - Содержание
От редактора (В.Ф.Пустарнаков)
Шестоднев Иоанна экзарха Болгарского — общеславянский памятник богословско-философской мысли
Шестоднев Иоанна экзарха болгарского. Слово пятого дня
Комментарии к древнерусскому тексту
Шестоднева Иоанна экзарха Болгарского. Слово пятого дня
Комментарии к переводу древнерусского текста на современный русский язык
Шестоднев Иоанна экзарха Болгарского. V Слово - Христианские и античные традиции в Шестодневе и содержание V Слова
Шестоднев Иоанна экзарха Болгарского — один из наиболее интересных в мировоззренческом отношении памятников древних болгар, получивший широкое распространение во всем славянском мире, в особенности на Руси, где он бытовал и бережно переписывался на протяжении многих веков.
Шестодневы как экзегетические произведения философско-богословского характера, объяснявшие основы мироздания с точки зрения христианского учения и состоявшие обычно из шести отдельных глав (Слов), по числу дней творения мира, были широко распространены в византийской и славянской письменности. На Руси были известны Шестодневы Василия Великого, Севериана Габальского, Георгия Писиды. Однако наиболее популярным и любимым оставался здесь все же Шестоднев Иоанна экзарха.
Будучи компилятивным по своей основе, Шестоднев этот был составлен Иоанном экзархом Болгарским, жившим во второй половине IX — первой трети X вв. Появление Шестоднева связано с культурным подъемом Болгарии в годы правления Симеона, расцветом ее литературы. Этот период вошел в историю болгарской культуры как ее золотой век. В это время в Болгарии были развиты и продолжены религиозно-просветительские традиции славянских первоучителей — солунских братьев Кирилла и Мефодия.
Шестоднев Иоанна экзарха был составлен на основе переводов из Шестодневов Василия Великого и Севериана Габальского. Кроме того, в Прологе к Шестодневу были использованы фрагменты IV Слова Феодорита Киррского из его сочинения "Врачевание эллинских недугов, или познание евангельских истин из эллинской философии". Однако Иоанн экзарх не просто талантливый компилятор и переводчик, он соавтор Василия Великого и Севериана Габальского, ибо в каждом из шести Слов его произведения имеются значительные по величине отрывки, написанные самим Иоанном. Показательно при этом, что в таких отрывках содержатся в ряде случаев наиболее интересные рассуждения Иоанна по космогоническим, астрономическим, географическим вопросам, свидетельствующие о больших знаниях, почерпнутых Иоанном из античных источников, а также о большой самостоятельности, по средневековым понятиям, авторских суждений.
Встает закономерный вопрос — к какой традиции религиозной мысли следует отнести произведение болгарского писателя? При ответе на него приходится учитывать, что уже к исходу IV в. внутри христианства сложилось несколько идейно-философских направлений, представители которых по-разному решали вопросы о соотношении веры и разума, божественного откровения и человеческого знания. Один полюс духовности в христианстве представлен идеологами мистико-аскетических взглядов, на другом — яркие фигуры высоко образованных богословов, значительно рационализировавших положения вероучения. Эти два основных направления христианства довольно отчетливо противостояли друг другу, они как бы задавали предельно возможные в рамках единого вероисповедания различия, в границах которых существовали сразу несколько промежуточных направлений религиозного творчества.
Сторонники мистико-аскетических взглядов придерживались позиций иррационализма, отправные положения которого были сформулированы Тертуллианом (ок. 160 — после 220) и Афанасием Александрийским (295-373), а также таким крупным авторитетом в христианском мире, как Иоанн Златоуст (344-407). Эти видные идеологи вероучения самым категорическим образом отвергали философию, считая ее источником ересей. Исходя из того, что все знания открыты человечеству в полном объеме через откровение, они принципиально отвергали роль разума как инструмента познания мира. В дальнейшем иррационалистическое направление в христианстве продолжили Ефрем Сирин (IV — нач. V в.), Анастасий Сина-ит (ок. 430-518), Иоанн Лествичник Симеон Новый Богослов (949-1022).
На противоположных "святому незнанию" позициях теологического рационализма стояли представители так называемого каппадокийского богословия — Григорий Богослов (330-390), Василий Великий (330-394). Представители этого крыла христианства высоко ценили возможности человеческого интеллекта. Отдавая безоговорочный приоритет истинам откровения, сообщенным в Св. Писании, они обосновывали необходимость опоры на разум в исследовании вещей земных, а отчасти и небесных. Особо следует отметить их уважение к "внешней мудрости": отделяя в ней то, что может послужить на пользу своему учению, они отвергают все, что недостоверно и несовместимое верой.
Антиохийское направление, к которому принадлежал Севериан Габальский (кон. IV- нач. V в.), значительные извлечения из труда которого представлены в Шестодневе Иоанна экзарха, стояло на позициях крайне умеренного теологического рационализма. Антиохийская богословская школа обосновывала свои постулаты на буквальном толковании Библии и не отличалась большой приверженностью к заимствованиям из трудов античных философов, хотя полностью и не игнорировала их. Тексты Севериана привлекаются Иоанном во многом в тех случаях, когда автором вводится критика еретических и языческих воззрений. Кроме того, заметна некоторая склонность Севериана к аллегорическому толкованию Св. Писания, проявляющаяся в его Шестодневе. Сказанное дает возможность предположить, что включая в свои произведения отрывки из Шес-тодневов Василия Великого и Севериана Габальского, Иоанн скорее всего стремился представить в нем разные подходы к толкованию библейской Книги Бытия, взаимно дополняя тексты представителей двух разных направлений в христианском учении.
Определяя приверженность самого экзарха одному из этих направлений, мы считаем ключевым в этом вопросе его отношение к античной традиции. Во многом следуя за Василием Великим, он принимает от него и сам принцип отношения к "внешней мудрости" древних греков, и обилие включенных в его произведение античных материалов. Отрывки из переводов Василия Великого преобладают в тексте Шестоднева Иоанна экзарха. Недаром на протяжении веков сам Шестоднев Иоанна экзарха на Руси зачастую приписывался Василию Великому, что отражено в заглавии древних рукописей.
Шестоднев Иоанна экзарха является наиболее философичным произведением в обширном репертуаре славяно-русской книжности. В нем раскрываются основные проблемы христианской концепции бытия, натурфилософии и антропологии. Собственно философская сторона памятника, играя в нем дополнительную по отношению к богословскому содержанию роль, связана с античным научным наследием, в первую очередь, с именами Аристотеля, Платона, Сократа, Демокрита и ряда других древнегреческих ученых.
Комментируя библейский рассказ о сотворении мира в шесть дней, Иоанн экзарх выступает как опытный богослов. Однако касаясь онтологических проблем, он вводит основные философские категории — бытие, вещество, элемент (стихия), время, свет и ряд других. По объему заключенных в нем сведений о древнегреческой философии Шестоднев Иоанна намного превосходит все другие памятники древнеславянской литературы.
Для молодых христианских стран Шестоднев являлся резервуаром научных знаний, которые были передовыми для своего времени. Благодаря этому произведению читатель получал не только общие представления о происхождении мира и человека, но и понятия о материи, пространстве, времени, движении или знание о структуре и законах бытия. Памятник включал в себя довольно обширные сведения из области астрономии, географии, физики, анатомии, зоологии и ботаники. Чтобы понять степень научности труда, достаточно указать на тот факт, что в основу его положена геоцентрическая концепция Аристотеля-Птолемея, тогда как в средневековье во многих странах, включая и Византию, господствовала гораздо более примитивная концепция "комарного" устройства мироздания Козьмы Индикоплова. На геоцентрическом принципе в Шестодневе строится восходящая к античности схема устройства небесных сфер (кругов), а соответственно и объяснение механики размещенных на этих сферах небесных тел. Другими словами, античное учение о мироздании заложено в основу приводимых в памятнике принципов исчисления лунного и солнечного календарей.
На тех же принципах небесной механики построено объяснение календарно-астрономического значения для Земли и светил двенадцати знаков зодиака, разъяснения относительно суточного и годового пути Солнца. Со ссылками на Аристотеля приводятся сведения о форме, размерах и взаимном расстоянии небесных тел, хотя и отвергаются его представления о естественной природе неба. На представлениях о шарообразности Земли и постоянстве наклона эклиптики к земному экватору зиждется учение о климатических зонах, разработанное в трудах Парменида (нач. V в. до.н.э.), Полибия (II в. до.н.э.)и Страбона (I в. до.н.э.).
Особо следует отметить огромное значение Шестоднева в развитии научной и философской терминологии для христианизированных славянских культур. Иоанн экзарх в этой связи может рассматриваться как прямой продолжатель дела Кирилла и Мефодия.
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