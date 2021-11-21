Фрейберг - Памятники византийской литературы IV—IX вв
Византийская культура, просуществовавшая тысячу лет,— незабываемая страница мировой цивилизации. С одной стороны, она является продолжением античной культуры, с другой — началом культуры средневековой. Возникнув на греческой основе, византийская культура соприкасалась по мере своего развития со всеми великими культурами своего времени: грузинской, армянской, славянской, арабской и персидской,— их элементы, иногда в причудливых сочетаниях, нашли свое отражение в византийском искусстве и науке.
Византийская литература — самая ранняя из литератур средневековой Европы. Однако представления современного советского читателя о ней ограничиваются обычно лишь теми указаниями на ее значение для культуры и литературного процесса на Древней Руси, какие даются в каждом учебнике древнерусской литературы. При этом обязательно упоминаются апокрифы, жития, Шестодневы, Физиологи, романы «Александрия» и «Девгениево деяние», хроники Иоанна Малалы и Георгия Амартола. Неизменно говорится о религиозном, проникнутом церковной идеологией характере византийской культуры, которая тем не менее во многих отношениях далеко выходила за пределы влияния церкви. Несмотря на то что, действительно, значение византийских влияний для Древней Руси переоценить невозможно, подобные сведения вовсе не дают полной картины средневековой греческой литературы, которая, безусловно, заслуживает интереса сама по себе. Достаточно вспомнить, что к житийным сюжетам обращались Герцен, Толстой, Лесков, Гаршин.
Данное собрание переводов из византийских авторов представляет собой первый в истории русского и зарубежного византиноведения сборник, где предпринята попытка представить в наиболее полном виде и в хронологической последовательности все основные жанры византийской прозы и поэзии с IV по первую половину IX в, включительно. При составлении сборника выбирались как произведения, отражающие преемственность античных традиций (гимны Синесия. эпиграммы, басни, отрывки из искусственной эпистолярной прозы), так и произведения, получившие всемирную известность (сочиненное Афанасием Александрийским житие святого Антония, положенное Флобером в основу «Искушения святого Антония», рассказ Иоанна Малалы о Троянской войне, нашедший отклик в европейских литературах средневековья, распространенная и на западе и на востоке повесть о Варлааме и Иоасафе). Необходимо помнить, что понятие художественной литературы в древности не соответствовало современному. Этим продиктовано включение отрывков из сочинений историографов, из церковной риторики, научной литературы.
Лидия Анатольевна Фрейберг - Памятники византийской литературы IV—IX вв. - Сборник переводов
Москва : Наука, 1968г. - 350c.
Лидия Анатольевна Фрейберг - Памятники византийской литературы IV—IX вв. - Сборник переводов - Содержание
Л. А. Фрейберг, Т. В. Попова. ВИЗАНТИЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА IV—VI ВВ.
АФАНАСИЙ АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ. Т. В. Попова
- Жизнь и учение праведного отца нашего Антония, описанные святым отцом нашим Афанасием, епископом
- Александрии, в послании к монахам, находящимся в чужих странах. Перевод Т. В. Поповой
- ВАСИЛИЙ КЕСАРИЙСКИИ. С. С. Аверинцев
- Девять бесед на Шестоднев. Перевод Л. А. Фрейберг
- Гомилия на псалом I. Перевод Т. А. Миллер
- О том, как молодым людям извлечь пользу из языческих книг. Перевод Л. А. Фрейберг
- Письма. Перевод Т. А. Миллер
ГРИГОРИИ НАЗИАНЗИН. С. С. Аверинцев
- I. Эпиграммы.
- II. Гимн Христу.
- III. Жалобы.
- IV. Молитва в болезни.
- V. Плач. VI. На Максима, Переводы С. С. Аверинцева
- Письма. Перевод Т. А. Миллер
- Из надгробной речи Василию Великому, архиепископу Кесарии Каппадокийской. Перевод Т. В. Поповой
- Вторая обличительная речь против императора Юлиана. Перевод Т. В. Поповой
ГРИГОРИЙ НИССКИЙ. С. С. Аверинцев
- Толкования к надписаниям псалмов (о смысле музыки). Перевод С. С. Аверинцева
- ИОАНН ЗЛАТОУСТ. Т. А. Миллер
- Гомилия на Евтропия — евнуха, патриция и консула. Перевод Т. А. Миллер
- Гомилия «Когда Сатурнин и Аврелиан были изгндны, а Гайна вышел из города, и о сребролюбии». Перевод Т. А. Миллер
- Письма. Перевод Т. А. Миллер
СИНЕСИЙ. М. Е. Грабарь-Пассек
- Гимны. Перевод М. Е. Грабарь-Пассек
- Египетские рассказы или О промысле. Перевод Л. А. Фрейберг
ПАЛЛАДИЙ ЕЛЕНОПОЛЬСКИЙ. С. С. Аверинцев
- Лавсаик. Перевод С. С. Аверинцева
ФЕОДОРИТ КИРРСКИЙ. Т. В. Попова
- Повесть о людях, преданных богу, или О подвижнической жизни. Перевод Т. В. Поповой
ИМПЕРАТРИЦА ЕВДОКИЯ (АФИНАИДА). М. Е. Грабарь-Пассек
- О святом Киприане. Перевод М. Е. Грабарь-Пассек
ХРИСТОДОР КОПТИЙСКИЙ С. С. Аверинцев
- Описание изваяний в общественном гимнасии, который именуется «Зевксипповым». Перевод С. С. Аверинцева
НОНН ИЗ ПАНОПОЛИСА. С. С. Аверинцев
- Переложение «Евангелия от Иоанна». Перевод С. С. Аверинцева
ПОСЛЕДНИЕ ЯЗЫЧНИКИ
ПРОКЛ ДИАДОХ. С. С. Аверинцев
- Гимн музам. Перевод С. С. Аверинцева
ОЛИМПИОДОР. С. С. Аверинцев
- На «Федона» Платона. Перевод С. С. Аверинцева
ЕВНАПИЙ. Т. А. Миллер
- Жизнеописания софистов. Перевод Т. А. Миллер
ХОРИКИЙ. Л. А. Фрейберг
- Речь в защиту тех, кто воспроизводит жизнь в театре Диониса. Перевод Л. А. Фрейберг
ЭНЕЙ СОФИСТ. М. Е. Грабарь-Пассек
- Письма Перевод М. Е. Грабарь-Пассек
ВИЗАНТИЙСКИЕ ЭПИГРАММЫ, Ф. А, Петровский
- I. Стихотворная обработка евангельских рассказов.
- II. Христианские рассуждения и посвящения.
- III. Посвящения языческие.
- V. Посвящения вне религии.
- V. Надписи и надгробия христианские. Перевод Ф. А. Петровского
АГАФИЙ МИРИНЕЙСКИИ. Т. М. Соколова
- Эпиграммы. Перевод Т. М. Соколовой и М. Н. Цетлина
КИРИЛЛ СКИФОПОЛЬСКИЙ. Т. В. Попова
- Житие святого Иоанна, епископа и молчальника лавры преподобного Саввы. Перевод Т. В. Поповой
ИОАНН МАЛАЛА. Л. А. Фрейберг
- Летопись. Книга V. О временах Троянских. Перевод Л. А. Фрейберг
ПРОКОПИЙ КЕСАРИЙСКИЙ. Л. А. Фрейберг
- Война с готами. Перевод С. П. Кондратьева · ·
- Тайная история. Перевод С. П. Кондратьева
РОМАН СЛАДКОПЕВЕЦ. С. С. Аверинцев
- На усопших. О Предательстве Иудином. Переводы С. С. Аверинцева ·
ИОАНН IV, ПАТРИАРХ КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ. Л. А. Фрейберг
- Предписания монаху. Перевод С. С. Аверинцева
Л. А. Фрейберг. ВИЗАНТИЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА VII—ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ IX в.
ИОАНН МОСХ. Л. А. Фрейберг
- Луг Духовный. Л. А. Фрейберг
ГЕОРГИЙ ПИСИДА, С. С. Аверинцев
- Судьба. Перевод С. С. Аоеринцееа
ПАТРИАРХ СЕРГИЙ, Л. А. Фрейберг
- Акафист матери божьей. Перевод С. С. Аверинцева
ЛЕОНТИЙ ИЗ НЕАПОЛИСА, С. С. Аверинцев
- Из жития святого Симеона, Христа ради юродивого. Перевод С. С. Аверинцева
- Из жития святого Иоанна Милостивого. Перевод С. С. Аверинцева
ФЕОФИЛАКТ СИМОКАТТА. Т. А. Миллер
- Письма. Перевод Т. А. Миллер
ЖИТИЕ ФИЛАРЕТА МИЛОСТИВОГО. Т. В. Попова
- Жизнь и деяния святого отца нашего Филарета Милостивого. Перевод Т. В. Поповой
ИГНАТИЙ. Т. В. Попова
- Житие и похвальное слово святого отца нашего и чудотворца Георгия, архиепископа Амастридского. Перевод В. Г. Васильевского
ЭЗОПОВЫ БАСНИ БАБРИЯ В ЯМБИЧЕСКИХ ЧЕТВЕРОСТИШИЯХ. Перевод М. Л. Гаспарова
ИОАНН ДАМАСКИН. Т. В. Попова
- Источник знания. Перевод Т. А. Поповой
- Ямбический канон на рождество Христово. Перевод С. С. Аверинцева
- Из Пасхального канона. Перевод С. С. Аверинцева
- Идиомелон на последование отпевания, приписываемый Иоанну Дамаскину. Перевод С. С. Аверинцева
ФЕОДОР СТУДИЙСКИЙ. С. С. Аверинцев
- Молитва перед сном. Перевод С. С. Аверинцева
- К монастырскому повару. Перевод С. С. Аверинцева
ФЕОФАН. Т. А. Миллер
- Хронография. Перевод Т. А. Миллер
РОМАН «ВАРЛААМ И ИОАСАФ». Т. В. Попова
- Душеполезная повесть о жизни достославных и блаженных Варлаама и Иоасафа, принесенная из внутренней части эфиопской страны, называемой Индией, в святой град монахом Иоанном, мужем почтенным и добродетельным, иноком монастыря святого Саввы. Перевод Т. В. Поповой
СКАЗАНИЕ О СОРОКА ДВУХ АМОРИЙСКИХ МУЧЕНИКАХ. Т. В. Попова
- Мучение святых сорока двух мучеников. Перевод Т. А. Поповой
ЖИТИЕ СТЕФАНА СУРОЖСКОГО. Т. В. Попова
- В тот же день память преподобного отца нашего Стефана Исповедника, архиепископа Сурожского. Перевод В. Г. Васильевского
КАСИЯ. С. С. Аверинцев
- Гномические одностишия. Эпиграммы и гномы. Перевод С. С. Аверинцева
Спасибо за хорошую кингу! Хорошее пособие для историков Церкви.