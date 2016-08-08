Активная исследовательская работа по истории угаритской религии и мифологии вызвана в конечном счете стремлением понять исторические корни Библии, иудаистско-христианского монотеизма.

Вне зависимости от того, выражена ли эта точка зрения эксплицитно или нет, в исследовательской литературе преобладает телеологическая концепция: фактический материал рассматривается в своеобразной ретроспекции, только как этап на пути - формирования монотеизма - в конечном счете христианства или (в зависимости от конфессиональной принадлежности автора) иудаизма, которые, как полагают, в ханаанейской религии изначально запрограммированы и постепенно обнаруживают себя, чтобы в итоге развития приобрести свой окончательный облик.

Истина заключается, однако, в том, что и иудаистский монотеизм, и христианство складываются на определенном этапе исторического развития Переднеазиатского Средиземноморья в конкретном обществе (иудейском) в связи с конкретными своеобразными обстоятельствами, нуждающимися в специальном разборе.

Параллельно этому вплоть до конца античности в сиро-палестинском регионе продолжается не только бытовом плаание, но и дальнейшая эволюция "язычества".

Распространение христианства за пределы иудейского общества также имеет свои причины в конкретной общественно-политической ситуации I—III вв. н.э., причем христианство не вырастает из сиро-палестинского язычества, но накладывается на него и уничтожает его в ходе упорной идейной борьбы.

Религия угаритян была, строго говоря, предшественницей языческих религиозных систем, распространенных в Сирии и Палестине в первом тысячелетии до н.э, и в первые века н.э.; она интересует нас прежде всего сама по себе — как определенная мировоззренческая система середины и второй половины второго тысячелетия до н.э., существовавшая в конкретном обществе и в конкретных условиях.

Илья Шолеймович Шифман - Культура древнего Угарита - XIV-XIII в. до н.э.

Главная редакция восточной литературы издательства "Наука", 1987·

Илья Шолеймович Шифман - Культура древнего Угарита - XIV-XIII в. до н.э. - Содержание

Глава 1. Угаритское общество Географическая среда

Из истории Угарита

Занятия и образ жизни угаритян

Семейная жизнь угаритян . . .

Социальный строй и государственное устройство угаритского общества



Глава 2. Человек и его окружение

Языковая среда

Представления угаритян об окружающем мире

Угаритские правовые и этические нормы



Глава 3. Угаритская мифология

Космогонические и космологические представления угаритян

Памятники угаритской словесности

Угаритские представления о мире богов Угаритские ритуалы



Глава 4. Мир угаритского искусства

К характеристике угаритской поэтики

Угаритское изобразительное искусство



Глава 5. Внешние контакты угаритской культуры

Месопотамское влияние

Египетское влияние

Хурритская культура в Угарите

К характеристике памятников хеттской культуры из Угарита Эгейское влияние

Влияние угаритской культуры на окружающий мир (к постановке вопроса)

Угаритская культура в ханаанейско-аморейской общности

Экскурсы

1. Космогонические и космологические представления в мифологии Переднеазиатского Средиземноморья

2. Мифотворчество Переднеазиатского Средиземноморья (основные направления и тенденции)

Илья Шолеймович Шифман - Культура древнего Угарита - XIV-XIII в. до н.э. - Угаритское общество

Тот мир, в котором угаритянин рождался, жил и умирал, представал перед ним как окруженная горными цепями и массивами полоса земли, примыкающая к уходящему в неведомую даль безграничному морю; за горами простирались равнины, кое-где заболоченные, но постепенно переходившие в степь и пустыню.



Ширина прибрежной плодородной полосы, отделенной от остального материка Ливанскими горами, не превышает 30— 40 км, а в некоторых местах сужается до 3 км. Благодаря тому, что вершины Ливана задерживают облака, движущиеся со стороны моря, средний уровень осадков на побережье достигает 600-900 мм в год. С гор стекают многочисленные потоки, крупнейшие реки Сирии образуют здесь свои устья.

Это создает благоприятные условия для земледелия. Непосредственно на морском берегу много бухт, удобных для возникновения рыбацких поселков, а со временем и торговых портов. Небольшие островки, отделенные от материка более или менее узкими проливами и хорошо защищенные ими от нападений с материка, также были заселены и постепенно развились в крупные центры ремесла и торговли.