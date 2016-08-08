Шифман - Культура древнего Угарита
Активная исследовательская работа по истории угаритской религии и мифологии вызвана в конечном счете стремлением понять исторические корни Библии, иудаистско-христианского монотеизма.
Вне зависимости от того, выражена ли эта точка зрения эксплицитно или нет, в исследовательской литературе преобладает телеологическая концепция: фактический материал рассматривается в своеобразной ретроспекции, только как этап на пути - формирования монотеизма - в конечном счете христианства или (в зависимости от конфессиональной принадлежности автора) иудаизма, которые, как полагают, в ханаанейской религии изначально запрограммированы и постепенно обнаруживают себя, чтобы в итоге развития приобрести свой окончательный облик.
Истина заключается, однако, в том, что и иудаистский монотеизм, и христианство складываются на определенном этапе исторического развития Переднеазиатского Средиземноморья в конкретном обществе (иудейском) в связи с конкретными своеобразными обстоятельствами, нуждающимися в специальном разборе.
Параллельно этому вплоть до конца античности в сиро-палестинском регионе продолжается не только бытовом плаание, но и дальнейшая эволюция "язычества".
Распространение христианства за пределы иудейского общества также имеет свои причины в конкретной общественно-политической ситуации I—III вв. н.э., причем христианство не вырастает из сиро-палестинского язычества, но накладывается на него и уничтожает его в ходе упорной идейной борьбы.
Религия угаритян была, строго говоря, предшественницей языческих религиозных систем, распространенных в Сирии и Палестине в первом тысячелетии до н.э, и в первые века н.э.; она интересует нас прежде всего сама по себе — как определенная мировоззренческая система середины и второй половины второго тысячелетия до н.э., существовавшая в конкретном обществе и в конкретных условиях.
Илья Шолеймович Шифман - Культура древнего Угарита - XIV-XIII в. до н.э.
Главная редакция восточной литературы издательства "Наука", 1987·
Илья Шолеймович Шифман - Культура древнего Угарита - XIV-XIII в. до н.э. - Содержание
Глава 1. Угаритское общество Географическая среда
Из истории Угарита
Занятия и образ жизни угаритян
Семейная жизнь угаритян . . .
Социальный строй и государственное устройство угаритского общества
Глава 2. Человек и его окружение
Языковая среда
Представления угаритян об окружающем мире
Угаритские правовые и этические нормы
Глава 3. Угаритская мифология
Космогонические и космологические представления угаритян
Памятники угаритской словесности
Угаритские представления о мире богов Угаритские ритуалы
Глава 4. Мир угаритского искусства
К характеристике угаритской поэтики
Угаритское изобразительное искусство
Из истории Угарита
Занятия и образ жизни угаритян
Семейная жизнь угаритян . . .
Социальный строй и государственное устройство угаритского общества
Глава 2. Человек и его окружение
Языковая среда
Представления угаритян об окружающем мире
Угаритские правовые и этические нормы
Глава 3. Угаритская мифология
Космогонические и космологические представления угаритян
Памятники угаритской словесности
Угаритские представления о мире богов Угаритские ритуалы
Глава 4. Мир угаритского искусства
К характеристике угаритской поэтики
Угаритское изобразительное искусство
Глава 5. Внешние контакты угаритской культуры
Месопотамское влияние
Египетское влияние
Хурритская культура в Угарите
К характеристике памятников хеттской культуры из Угарита Эгейское влияние
Влияние угаритской культуры на окружающий мир (к постановке вопроса)
Угаритская культура в ханаанейско-аморейской общности
Экскурсы
1. Космогонические и космологические представления в мифологии Переднеазиатского Средиземноморья
2. Мифотворчество Переднеазиатского Средиземноморья (основные направления и тенденции)
1. Космогонические и космологические представления в мифологии Переднеазиатского Средиземноморья
2. Мифотворчество Переднеазиатского Средиземноморья (основные направления и тенденции)
Илья Шолеймович Шифман - Культура древнего Угарита - XIV-XIII в. до н.э. - Угаритское общество
Тот мир, в котором угаритянин рождался, жил и умирал, представал перед ним как окруженная горными цепями и массивами полоса земли, примыкающая к уходящему в неведомую даль безграничному морю; за горами простирались равнины, кое-где заболоченные, но постепенно переходившие в степь и пустыню.
Ширина прибрежной плодородной полосы, отделенной от остального материка Ливанскими горами, не превышает 30— 40 км, а в некоторых местах сужается до 3 км. Благодаря тому, что вершины Ливана задерживают облака, движущиеся со стороны моря, средний уровень осадков на побережье достигает 600-900 мм в год. С гор стекают многочисленные потоки, крупнейшие реки Сирии образуют здесь свои устья.
Это создает благоприятные условия для земледелия. Непосредственно на морском берегу много бухт, удобных для возникновения рыбацких поселков, а со временем и торговых портов. Небольшие островки, отделенные от материка более или менее узкими проливами и хорошо защищенные ими от нападений с материка, также были заселены и постепенно развились в крупные центры ремесла и торговли.
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