Бадж - Египет времен Тутанхамона
Появившаяся в декабря 1922 года информация об открытии лордом Карнарвоном и Говардом Картером в Долине царей в Западных Фивах гробницы Тутанхамона взволновала все цивилизованное человечество. Из рассказов о содержимом гробницы, с удивительной быстротой опубликованных в «Таймс», мы узнали о колесницах, роскошных тронах и позолоченных ложах, царских одеждах, ларцах с украшениями, едой, косметикой и туалетными принадлежностями, огромных деревянных статуях, алебастровых сосудах доселе неизвестной формы и красоты и о бесчисленном множестве других предметов.
Невозможно даже представить себе картину, открывшуюся перед глазами двух исследователей, вошедших в два внешних помещения. Нашедшие мелкие предметы, получившие возможность их исследовать, были потрясены их изысканной красотой и совершенством форм. Трудно выразить словами необыкновенную важность находок с художественной точки зрения. Легко согласиться с Сарват-пашой, который заявил, что ни одно из описаний не дает полного представления о находках, что, вероятно, неудивительно, поскольку они уникальны («Таймс», 18 января 1923 г.).
Бадж Уоллис - Египет времен Тутанхамона
Пер. с англ. Л. А. Игоревского. — Москва: ЗАО Центрполиграф, 2009. — 156 с. — (Загадки Древнего Египта).
ІSBN 978-5-9524-3978-8
Бадж Уоллис - Египет времен Тутанхамона - Оглавление
Введение
Правление Тутанхамона
Тутанхамон и культ Амона
Гимн Амону и Атону
Культ Атона, бога, олицетворения солнечного диска, его происхождение, развитие и упадок. Становление культа Атона при Аменхотепе IV
Гимны Атону
Гимн Атону царя (А)
Гимн Атону (Б), обнаруженный в гробнице Эйе, конюшего Ахенатона
Гимны богу солнца
Египетский монотеизм
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