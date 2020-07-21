Еще несколько лет назад в церковной литературе бытовало мнение о том, что «обновленческий» раскол был своеобразным продолжением дореволюционного движения за церковное обновление, представители которого выступали за проведение церковных преобразований в Российской Православной Церкви на прочной канонической основе.

Ныне в результате проведенных исторических исследований и публикации многих исторических документов, ранее не доступных историкам, становится все более очевидным тот факт, что захват в 1922 г. церковной власти группой «прогрессивного» духовенства стал возможен исключительно благодаря руководству партийных и карательных органов Советского государства. Иначе и нельзя объяснить того, что три ранее почти никому не известных священника и один псаломщик, явившись ночью к Предстоятелю Российской Церкви — патриарху Тихону (Беллавину), вдруг «убедили» его добровольно сложить свои полномочия и, тем более, передать в руки нескольких пресвитеров Высшее церковное управление. Не менее абсурдным представляется и то, что на такой же шаг пошел митрополит Ярославский Агафангел (Преображенский), получивший от патриарха временные полномочия по управлению Церковью. Наивно предполагать, что в целом ряде епархий незначительная группа провинциального духовенства, иногда состоящая из двух или трех клириков, вдруг без всякой предварительной подготовки самостоятельно отстранила от власти прежние органы Епархиального управления, а иногда и самого правящего архиерея (против его воли) и создала новые структуры церковной власти. А ведь подобная ситуация с расколом складывалась в 1922-1923 гг. во многих епархиях Православной Российской Церкви.

Священник Димитрий Шиленок - Из истории Православной церкви в Белоруссии (1922-1939) - «Обновленческий» раскол в Белоруссии

КРУТИЦКОЕ ПАТРИАРШЕЕ ПОДВОРЬЕ ОБЩЕСТВО ЛЮБИТЕЛЕЙ ЦЕРКОВНОЙ ИСТОРИИ

Москва 2006 г. – 235 c.

ISSN 1728-0168

Священник Димитрий Шиленок - Из истории Православной церкви в Белоруссии (1922-1939) - «Обновленческий» раскол в Белоруссии - Содержание

От издательства

Введение

Глава 1. Зарождение и развитие обновленческого раскола в Белоруссии

Глава 2. Церковно-государственные отношения в Белоруссии в 1920-1930-е гг

Глава 3. История обновленческого раскола в Могилевской епархии

Мстиславская обновленческая кафедра

Чаусское обновленческое викариатство

Глава 4. История обновленчества в Гомельской епархии

Мозырская обновленческая кафедра

Глава 5. История обновленчества в Минской епархии

Бобруйская (Бобруйско-Рогачевская) обновленческая кафедра

Слуцкое обновленческое викариатство

Глава 6. История обновленческого раскола в Витебской епархии

История Велижско-Высочанской обновленческой кафедры

История Полоцкой обновленческой кафедры

Оршанская обновленческая кафедра

Заключение

Библиография

Приложение

Указатель имен

Священник Димитрий Шиленок - Из истории Православной церкви в Белоруссии (1922-1939) - «Обновленческий» раскол в Белоруссии - Введение

Важное место в новейшей истории Церкви занимают 1920- 1930-е гг. В это время, когда на гребне революционной волны были подняты многие жизненно важные церковные вопросы, а гонения на веру со стороны власти достигли невиданных ранее в России пределов, Церковь подверглась серьезным испытаниям. Одним из таких испытаний стал обновленческий раскол.

Сама по себе проблема церковного обновления с особой остротой встала на повестку дня на рубеже двух эпох, границей между которыми стал 1917 г. Движение за обновление церковного уклада жизни в предреволюционной России имело немало сторонников. Подобные настроения распространились и в Белорусской Церкви. Однако после установления советской власти и организации ею раскола в Церкви идеей церковного обновления воспользовались чуждые Церкви люди. «В течение последних лет у нас совершились две революции: политическая и социально-коммунистическая, — писал в 1922 г. один из идеологов распространения обновленчества в Белоруссии И. Трегубов. — В настоящее время у нас началась уже и третья революция — церковная».

В 1920-1930-е гг. на территории Белоруссии параллельно с каноническими церковными структурами были основаны обновленческие епархии, которые вскоре организовались в Белорусскую автономную митрополию, подчиненную Всероссийскому обновленческому «Священному Синоду», располагавшемуся в Москве. В Белоруссии был образован свой обновленческий Белорусский синод.

Создав свою идеологическую платформу, раскол претендовал на полное замещение канонической Церкви. Первоначальная поддержка обновленцев со стороны атеистической власти давала шанс внедрению раскольнической идеологии в церковную среду. Но Божий народ — верные сыны и дщери Церкви — решительно отверг нововведения раскольников. Это неприятие со стороны верующих обрекло раскольников на неминуемую ликвидацию.

Нужно сказать, что процесс преодоления раскола протекал более двадцати лет и не был безболезненным. Вначале, скрывая свою политическую составляющую, обновленцы воспользовались чаяниями многих верующих, искренне желавших в переломное для страны время обновления церковной жизни, но только на прочных канонических основах. Завладев обманным путем Высшей властью в Церкви, раскольники создали для народа иллюзию, что ожидания быстрейшего искоренения церковной смуты не напрасны и все внутрицерковные проблемы разрешит грядущий Поместный собор. Именно этот фактор во многом повлиял на то, что раскольники были поначалу признаны многими хорошими и талантливыми пастырями и мирянами. Но такое замешательство не могло длиться долго. Истинные намерения «обновленцев» стали очевидными уже на их первом Московском соборе, состоявшемся в 1923 г. Еще одним фактором, повлиявшим на распространение и первоначальное укрепление обновленчества, стал приток в раскол многих авантюристов, жаждавших власти и материального достатка. Огромное, если не сказать решающее влияние на распространение обновленчества оказала его поддержка государственной властью. Но именно два последних фактора способствовали скорому закату обновленчества.

Во время гонений Церковь внутренне обновилась, с новой силой зажглось духовное горение ее верных чад, вставших на ее защиту. Среди них было немало мучеников и исповедников, искренне верующих пастырей и мирян.

В настоящей работе автор предпринял попытку рассказать об истории обновленческого раскола на территории Белоруссии главным образом в границах ее современной восточной территории. Раскольническое движение распространилось в Могилевской, Гомельской, Витебской, Полоцкой и части Минской епархий. Хронологические рамки работы очерчены 1920-1930 гг., когда возникло, развивалось и постепенно сошло на нет раскольническое «обновленческое» движение.