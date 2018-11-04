Гермоген Иванович Шиманский - родился в марте 1915 года в семье железнодорожного служащего на станции Бирзула (ныне город Котовск Одесской области). Он был третьим, младшим ребенком в семье. В Крещении он был наречен Гермогеном - в честь священномученика Ермогена, Патриарха Московского и всея Руси.

Даже скупые строки официальных документов говорят о том, что Гермоген Шиманский обладал незаурядными способностями. Но на стезю богословия он вышел не сразу, что вполне объясняется обстоятельствами жизни тех лет. До поступления в 1945 году в Богословский институт в Москве Шиманский проделал путь обыкновенного советского человека. После окончания средней школы он поступил в техникум механизации в городе Ананьеве. Успешно окончив техникум, он поступил в 1934 году в Харьковский машиностроительный институт.

Этот институт он окончил с отличием в 1939 году и был оставлен аспирантом и научным сотрудником на кафедре тракторостроения. За два года пребывания в аспирантуре Шиманский сдал почти весь кандидатский минимум, в который входил и ряд гуманитарных предметов, таких, как философия, диамат, истмат, английский и немецкий языки.

В связи с началом Великой Отечественной войны работа в институте была прервана. В июле 1941 года в числе других аспирантов Шиманский был откомандирован на временную работу на Харьковский завод им. Коминтерна. Осенью 1941 г. вместе с заводом переехал в Нижний Тагил, где работал инженером-конструктором. Его однокурсники по Московской Духовной Академии вспоминают, что Шиманский был причастен к разработке проекта легендарного танка Т-34. В начале 1943 года талантливого инженера из Нижнего Тагила перевели в подмосковные Мытищи.