Шиманский - Литургика - Учебное пособие для Духовных Семинарий
Гермоген Иванович Шиманский - родился в марте 1915 года в семье железнодорожного служащего на станции Бирзула (ныне город Котовск Одесской области). Он был третьим, младшим ребенком в семье. В Крещении он был наречен Гермогеном - в честь священномученика Ермогена, Патриарха Московского и всея Руси.
Даже скупые строки официальных документов говорят о том, что Гермоген Шиманский обладал незаурядными способностями. Но на стезю богословия он вышел не сразу, что вполне объясняется обстоятельствами жизни тех лет. До поступления в 1945 году в Богословский институт в Москве Шиманский проделал путь обыкновенного советского человека. После окончания средней школы он поступил в техникум механизации в городе Ананьеве. Успешно окончив техникум, он поступил в 1934 году в Харьковский машиностроительный институт.
Этот институт он окончил с отличием в 1939 году и был оставлен аспирантом и научным сотрудником на кафедре тракторостроения. За два года пребывания в аспирантуре Шиманский сдал почти весь кандидатский минимум, в который входил и ряд гуманитарных предметов, таких, как философия, диамат, истмат, английский и немецкий языки.
В связи с началом Великой Отечественной войны работа в институте была прервана. В июле 1941 года в числе других аспирантов Шиманский был откомандирован на временную работу на Харьковский завод им. Коминтерна. Осенью 1941 г. вместе с заводом переехал в Нижний Тагил, где работал инженером-конструктором. Его однокурсники по Московской Духовной Академии вспоминают, что Шиманский был причастен к разработке проекта легендарного танка Т-34. В начале 1943 года талантливого инженера из Нижнего Тагила перевели в подмосковные Мытищи.
Гермоген Иванович Шиманский - Литургика - Учебное пособие для Духовных Семинарий
Московская духовная академия
Москва, 2002 – 352 с.
Гермоген Иванович Шиманский - Литургика - Учебное пособие для Духовных Семинарий - Содержание
- Об авторе и его книге
- Понятие о годовом богослужении
- Богослужение праздничное и великопостное, двунадесятые праздники
ОТДЕЛ I. Непереходящие двунадесятые праздники
Богородичные и Господские праздники
Часть 1. Двунадесятые Богородичные праздники
- Рождество Пресвятой Богородицы
- Введение во храм Пресвятой Богородицы
- Благовещение Пресвятой Богородицы
- Сретение Господне
- Успение Пресвятой Богородицы
Часть 2. Двунадесятые Господские праздники
- Рождество Христово
- Навечерие праздника Рождества Христова
- Всенощное бдение
- Богоявление Господне (Крещение Господа нашего Иисуса Христа
- Предпразднство Просвещения
- Навечерие Богоявления
- Всенощное бдение праздника
- Литургия праздника
- Вечерня в день праздника
- Попразднство и отдание праздника
- Суббота и Неделя (воскресенье) по Просвещении
- Преображение Господне
- Воздвижение Креста Господня
- Праздник Воздвижения как грань между летним и зимним периодами Устава
ОТДЕЛ II. Великопостное богослужение (период пения Постной Триоди)
- Введение
Часть 1. Святая Четыредесятница
- Великое повечерие
- Литургия Преждеосвященных Даров
- Особенности богослужения седмиц и Недель (воскресений) Великого поста
Часть 2. СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА
- Последние дни земной жизни Господа Иисуса Христа, Его Крестные страдания и смерть
- Особенности богослужения первых трех дней Страстной седмицы
- Особенности богослужения в Великий четверг
- Особенности богослужения Великой пятницы
- Особенности богослужения Великой субботы
ОТДЕЛ III. О богослужении во время пения Цветной Триоди
- Триодь Цветная, ее происхождение, состав и содержание
- Пасха - Светлое Христово Воскресение
- Богослужение праздника Святой Пасхи
- Недели по Пасхе (до отдания Пасхи)
- Вознесение Господне
- Троицкая родительская суббота
- Пятидесятница
- Неделя первая по Пятидесятнице - Всех святых
- Неделя вторая по Пятидесятнице. Память Всех святых, в земле Российской просиявших
- Петров пост
Гермоген Иванович Шиманский - Литургика - Учебное пособие для Духовных Семинарий - Богослужение праздничное и великопостное, двунадесятые праздники
Церковные службы на особые дни богослужебного года называются годовыми, потому что совершаются один раз в год. Они посвящены воспоминаниям особых событий Священной Истории, суть которых раскрывается в изменяемых частях суточного богослужения.
Богослужебные дни годового круга - это дни праздников и дни постов, поэтому годовые службы разделяются на службы праздничные и великопостные. В дни праздников Святая Церковь воспоминает о событиях земной жизни Христа Спасителя, о домостроительстве Божием, о нашем спасении и о спасительных плодах его. Поэтому праздники в Церкви имеют особое значение, через них раскрываются важнейшие историко-догматические и нравственно-религиозные истины.
Церковные праздники по важности соединенных с ними воспоминаний и по торжественности богослужения разделяются на великие, средние и малые (о подобном их разделении и о различии в службах этих праздников см. Типикон, гл. 47). Великие праздники в богослужебных книгах отмечаются знаком красного креста в красном круге - «имже бдение и вся служба праздника совершается по Уставу».
Двенадцать великих праздников установлены во славу Господа и Бога нашего Иисуса Христа и в честь Пресвятой Богородицы. Соответственно они называются Господскими, или Господними двунадесятыми праздниками, и Богородичными двунадесятыми праздниками. Двунадесятые праздники, в свою очередь, разделяются на переходящие и непереходящие (неподвижные). Непереходящие праздники празднуются всегда в один и тот же день месяца, переходящие зависят от дня празднования Пасхи. Все Богородичные двунадесятые праздники - неп движные.
Двунадесятыми неподвижными праздниками являются: Богородичные праздники:
Рождество Пресвятой Богородицы (8/21 сентября), Введение во храм Пресвятой Богородицы (21 ноября/4 декабря), Благовещение Пресвятой Богородицы (25 марта/7 апреля), Сретение Господне (2/15 февраля) - праздник Господский, но отнесен к Богородичным праздникам по построению (Уставу) богослужения, Успение Пресвятой Богородицы (15/28 августа).
Господские праздники:
Рождество Христово (25 декабря/7 января), Богоявление (Крещение Господне) - (6/19 января), Преображение Господне (6/19 августа), Воздвижение Креста Господня (14/27 сентября).
Службы этим неподвижным двунадесятым праздникам помещены в Минее месячной.
Подвижными двунадесятыми Господскими праздниками являются: Вход Господень во Иерусалим, Вознесение Господне, Пятидесятница - День Святой Троицы.
В Минее месячной нет служб на эти три двунадесятых праздника - они помещены в Триоди Постной и Цветной.
Праздник Пасхи как «высочайший праздников праздник» имеет особую службу, и его нет в числе двунадесятых праздников.
Кроме перечисленных великих двунадесятых праздников есть великие недвунадесятые праздники: Обрезание Господне (1/14 января), Рождество Иоанна Предтечи (24 июня/ 7 июля), день святых апостолов Петра и Павла (29 июня/ 12 июля), Усекновение главы Иоанна Предтечи (29 августа/ 11 сентября), Покров Пресвятой Богородицы (1/14 октября).
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