Михаил Шкаровский - Политика Третьего рейха по отношению к Русской Православной Церкви в свете архивных материалов 1935-1945 годов

Материалы по истории Церкви

Когда 22 июня 1941 года немецко-фашистские войска напали на СССР, у руководства Гитлеровской Германии были далеко идущие планы и твердая уверенность в том, как кончится эта война. Советские и зарубежные историки сумели довольно подробно исследовать ход военных операций этой Великой войны, рассказать о работе тыла, партизанском движении и т. д. Конечно, далеко не все исследования были объективными, что не в последнюю очередь объяснялось атмосферой «холодной войны», начавшейся едва ли не сразу после победы союзников над нацистским режимом.

Однако, на общем фоне исследований истории Второй мировой войны выделяется заметная лакуна, восполнить которую призваны научные усилия М. В. Шкаровского, увенчавшиеся определенным успехом и, конечно же, настоящий сборник документов. Этот сборник особенно важен ввиду того, что знакомство с источниками позволит исследователям вести самостоятельную работу по теме «Германский нацизм и Православная Церковь». Это особенно важно потому, что среди историков не умолкают споры вокруг церковной политики митрополита Сергия (Страгородского) и его преемников, а также сохраняются разногласия при характеристике различных церковных расколов (или, как их модно теперь называть, «течений») и, прежде всего, карловацкого. Большой интерес представляет предлагаемая вниманию читателей подборка документов и для оценки деятельности духовенства Русского Западно-Европейского Экзархата Вселенского Патриархата, возглавлявшегося митрополитом Евлогием (Георгиевским). Ведь германские власти, как писал в связи с этим блаженной памяти архиепископ Иоанн (Шаховской), «...сводили на нет всю нашу [евлогианскую — И. С] юрисдикцию в Германии, отнимали наши приходские храмы».

Михаил Витальевич Шкаровский - Политика Третьего рейха по отношению к Русской Православной Церкви в свете архивных материалов 1935-1945 годов (Сборник документов)

(Материалы по истории Церкви, книга 37)

М.: Издательство Крутицкого Патриаршего Подворья, Общество любителей церковной истории, 2003 - 366 с.

Михаил Шкаровский - Политика Третьего рейха по отношению к Русской Православной Церкви в свете архивных материалов 1935-1945 годов (Сборник документов) - Содержание

От издателей

Предисловие

Глава I. РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ В ПЛАНАХ НАЦИСТОВ НА ТЕРРИТОРИИ III РЕЙХА И БАЛКАН

1. Антихристианская сущность нацистского режима

2. Православные общины в Германии и попытки их унификации в 1933—1941 гг

3. Германская политика в отношении Православной Церкви в Генерал-губернаторстве

4. Деятельность Зарубежной Русской Церкви на территории III рейха в 1941—1945 гг

5. Русская Православная Церковь и германская религиозная политика на Балканах

Глава II. ЦЕРКОВНАЯ ПОЛИТИКА НАЦИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ И РЕЛИГИОЗНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ НА ОККУПИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ СССР, 1941—1945 ГОДЫ

1. Формирование нацистской церковной политики на Востоке и ее колебания в ходе войны

2. Экзархат Московской Патриархии в Прибалтике

3. Церковное возрождение в русских прифронтовых областях

4. Создание и деятельность Белорусской Православной Церкви

5. Православная Церковь в рейхскомиссариате «Украина»

Именной словарь

Перечень опубликованных документов

Список использованных архивов и фондов

Список сокращений

Михаил Шкаровский - Политика Третьего рейха по отношению к Русской Православной Церкви в свете архивных материалов 1935-1945 годов (Сборник документов) - Православная Церковь в рейхскомиссариате «Украина»

а. Директивы Восточного министерства и командования полиции безопасности о церковной политике на Украине 7 мая 1941 — 2 февраля 1942 г.

Значительное влияние на религиозную ситуацию и церковную борьбу на Украине оказывала политика германских оккупационных властей, которая в этом регионе была особенно неоднозначной и противоречивой. Уже 7 мая 1941 г. рейхслейтер А. Розенберг написал инструкцию для будущего рейхскомиссара Украины, в которой ощущалось негативное отношение к Русской Православной Церкви и стремление ограничить сферу жизнедеятельности христианских конфессий в целом. Однако в первые месяцы войны за проведение религиозной политики в регионе отвечало командование группы армий «Юг» во главе с генералом Рунштедтом. В составе его штаба решением церковных вопросов занимался известный теолог профессор Ганс Кох. Таким образом, прежде чем ведение церковно-политических дел перешло к РМО, существовал короткий промежуточный период, заложивший основы будущего развития религиозной ситуации. Но даже в это относительно благоприятное для церковной жизни время возможности распространения не были одинаковы для всех православных течений. Военная администрация и лично Г. Кох явно поддерживали автокефалистов. В ноябре 1941 г. Украину посетил руководитель группы религиозной политики РМО К. Розенфельдер, который беседовал в Киеве с Кохом.

Как видно из частично публикуемого доклада Розенфельдера от 1 декабря 1941 г., взгляды и авторитет профессора оказали на представителя министерства некоторое воздействие. В то же время в докладе уже видны опасения по поводу националистических тенденций в автокефальной церкви, а также ощущается присущее ведомству Розенберга враждебное отношение к христианству в целом и к православию в частности. Осенью 1941 г. на большей части Украины вместо военной была введена гражданская администрация. При этом Северная Буковина, Бессарабия и Одесская область перешли к Румынии, Галицию присоединили к Генерал-губернаторству, а на оставшейся правобережной части УССР приказом Гитлера от 20 августа 1941 г. был образован рейхс-комиссариат «Украина» (РКУ). 1 сентября его руководителем Гитлер назначил гаулейтера Восточной Пруссии Эриха Коха. Первую общую политическую инструкцию рейхскомиссар получил, вступив в свою должность 19 ноября 1941 г. Еще более антирусская направленность и стремление поддержать всякую форму церковного раскола видны в проекте январского 1942 г. указа Розенберга Коху. Органы полиции безопасности на Украине в первые месяцы войны также пытались играть главную роль в разрешении религиозного вопроса. 2 февраля 1942 г. командующий полиции безопасности и СД РКУ издал очень жесткий указ о линии церковной полиции, враждебный и по отношению к автокефали-стам. Это привело к острому конфликту с РМО, занимавшим относительно Украинской автокефальной церкви совсем другую позицию.

№137

Из инструкции начальника центрального отдела разработки восточных вопросов рейхслейтера А. Розенберга будущему рейхскомиссару Украины

Берлин, 7 мая 1941 г.

[...] В церковной области учитывать, что украинцы частично являются греко-православными, а в небольшой части — униатами-католиками. В Ватикане находится большое украинское учебно-воспитательное заведение, имеющее цель при определенных условиях воздействовать на украинцев на их родине в римском духе. Православная Церковь в свою очередь была сильным средством скрепления Российской империи. Насколько широко уничтожена церковность, можно установить лишь при более близком изучении. Собственно говоря, перед немецким рейхскомиссаром не стоит задача ни оживления вытесненной церковности, ни продолжения осуществления прежней большевистской установки на ее искоренение. Следует предоставить возможность существования конфессиональных объединений, однако без государственной поддержки. Церковная собственность является собственностью государства. Германская империя выступает преемником прежней Украинской советской республики и будет сама решать, предоставлять ли и когда церковные здания новым конфессиональным организациям. Должно стать правилом, что язык всех объединений является исключительно украинским и все без исключения учителя должны принадлежать к украинскому народу [...].

Europa unterm Hakenkreuz. Die Okkupationspolitik des deutschen Faschismus (1938—1945). Achtbändige Dokumentenedition. Band: Die faschistische Okkupationspolitik in den zeitweilig besetzten Gebieten der Sowjetunion (1941—1944). Berlin, 1991. S. 130.