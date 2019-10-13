«Совершенная мера» — это учение, способное дать нам силы исправить себя и ту часть мира, которая связана с нами, и сделать действительность, в которой мы живем, возвышенной и утонченной.

Книга «Совершенная мера» посвящена изучению тайны человека, его духовных сил, сокровищ души и служению человека Творцу мира, чтобы привести его в духовное состояние, которое Б-г хочет видеть в человеке, сотворив его по Своему образу и подобию.

Рассказывают, что однажды Гаону задали вопрос: «Правда ли, что на все существующее в мире содержится намек в Торе?» «Да», — сказал Гаон. «Если так, то где в Торе можно найти намек на Ваше имя?» — спросили Гаона. «В словах Торы אבן שלמה Совершенная мера (שלמה р אליד׳ן Элиягу бен Шломо)» — ответил Гаон. Эти слова являются частью стиха Торы, где содержится предписание Израилю применять точные меры веса и объема, чтобы не привести к ошибке и обману себя и других. «Мера совершенная и верная должна быть у тебя, эйфа совершенная и верная должна быть у тебя, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Б-г твой, дает тебе» (Дварим 25:15). Таковыми и были жизнь Виленского Гаона и его Учение. Точно и досконально взвешивался каждый шаг, каждое умозаключение, каждый логический вывод.

Еврейская община Литвы рада представить Вашему вниманию книгу Виленского Гаона «Совершенная мера». Эту книгу составил великий ученик Виленского Гаона Рае Шмуэль Мальцан, который для этого провел огромную работу по изучению всех его трудов.

Раби Элияу бен Шломо-Залман из Вильно - Виленский Гаон - Совершенная мера

Еврейская община Литвы

2-e издание

Вильнюс 2012

Издано в Литве

Pylimo, 4 Vilnius

Раби Элияу бен Шломо-Залман из Вильно - Виленский Гаон - Совершенная мера - Содержание

От издателя

Виленский Гаон. Биография Совершенная мера

Раби Элияу бен Шломо-Залман из Вильно - Виленский Гаон - Совершенная мера - Биография

Раби Элияу бен Шломо-Залман из Вильно (5480-5558 (1720-1797) гг.) - глава своего поколения, один из величайших еврейских мудрецов всех времен. Происходил из знатной раввинской семьи: среди его предков были знаменитые виленские раввины — автор книги Беэр агола (Родник для изгнанных) р. Моше Ривкес и р. Моше Кремер. Виленский Гаон родился в первый день праздника Песах 5480 (1720) года в местечке Сельцы, расположенном южнее г. Гродно. Уже к трем с половиной годам Элияу стал глубоким знатоком Пятикнижия, выучив почти весь его текст наизусть. В шесть с половиной лет он выступил в Большой синагоге г. Вильно (Вильнюса) с первой публичной лекцией, которую подготовил под руководством отца. Наряду с уникальными способностями, ребенок обладал также исключительной боязнью греха. Рассказывают, что однажды в шабат мать угостила его горохом, который надо было извлекать из стручков. Спустя несколько минут, увлекшись учением, Элияу случайно схватил один из пустых стручков, но, опомнившись, содрогнулся — ведь в шабат пустой стручок приобретает статус мукце, и его запрещено передвигать. Пораженный своей оплошностью, он потерял сознание. Векоре его удалось привести в себя, но, как только он вновь увидел сдвинутый им стручок, обморок повторился. Поняв состояние ребенка, его мать начала быстро жевать пустые стручки, демонстрируя сыну, что они пригодны для еды, а значит, не являются мукце. Лишь тогда ребенок смог успокоиться. В семилетнем возрасте в течение нескольких месяцев Элияу учился у р. Моше Маргалита («Пней Моше»), автора знаменитого комментария на Иерусалимский Талмуд. Начиная с восьми лет, он занимался самостоятельно и к девяти уже свободно ориентировался не только в Писании и Мишне, но также в Талмуде, законодательных кодексах и основных сборниках респонсов. К десяти годам он изучил фундаментальные труды Кабалы — книгу Зоар (Сияние) и сочинения р. Хаима Виталя, содержащие учение Аризаля. В этот период он занимался и практической Кабалой. Впоследствии р. Хаим Воложинер, ученик Виленского Гаона, передавал с его слов: еще не достигнув тринадцатилетнего возраста, юный кабалист попытался, подобно Мааралю из Праги, создать Голема, но в разгар материализации своего биоробота не сумел сохранить необходимую концентрацию мысли — и процесс оборвался. К тринадцати годам Элияу столь же основательно, как и традиционные еврейские дисциплины, изучил математику, астрономию и другие естественные науки, а также грамматику священного языка — эти знания он использовал для более глубокого понимания сказанного в Торе. В тринадцать лет, вступив в возраст заповедей, Элияу принял на себя особые правила благочестия и воздержания, большинства из которых он придерживался в течение всей жизни. Например, начиная с этого дня, он уже не спал более четырех часов в сутки, посвящая все свое время усердным занятиям. В восемнадцать лет р. Элияу, женившись, поселился рядом с тестем, в городке Кейданы, севернее г. Ковно (Каунаса). Его тесть принял на себя заботу о пропитании молодой семьи, так что р. Элияу мог по-прежнему посвящать свои дни и ночи изучению Торы.

Раби Элияу бен Шломо-Залман из Вильно - Виленский Гаон - Совершенная мера - Глава 1 - Исправление отрицательных качеств суть всего служения Всевышнему

1. Служение Всевышнему зависит от исправления качеств характера. Они, эти качества, подобны облачению для заповедей и для основ Торы. И корень всех грехов — качества характера. А качества характера основываются на четырех основных элементах: огне, воде, земле и воздухе. Имеются в виду духовные первоосновы всех этих явлений нижнего мира.

2. Основа жизненности человека — постоянное преодоление и исправление своих дурных качеств. И если человек этого не делает, то зачем он живет?!

Желающий покинуть дурной путь должен взвесить свои качества на весах истины и справедливости. Ибо сначала необходимо поразмыслить о своих дурных качествах и хорошенько их исследовать. И приучать себя перетягивать каждое плохое качество к его противоположности. Например, от гнева — к состраданию, а от гордости — к предельному самоуничижению. Но не следует сразу перескакивать к противоположности, а нужно понемногу двигаться от одного уровня к другому. После этого следует вернуться в среднее умеренное положение, к золотой середине, как предписано Торой, и удерживаться в ней, пока она не станет для челове ка его естеством. Ибо если человек сразу же направится по средней дороге, то впоследствии, не дай Б-г, может вернуться к прежним привычкам. Ведь на этом пути влечение к злу уже пересилило его прежде.

3. Каждый человек должен строить себе ограждение от грехов в соответствии со своим характером, даже если его путь не кажется верным другим, не знакомым с его нравом (Мишлей 14:2). Однако человек не должен полагаться на свой разум, если его выводы противоречат Торе. Например, нельзя поститься в шабат.

4. Качества характера соответствуют природе тела и низшей души (иефеш) и меняются в зависимости от их деяний в первом воплощении. А дела человека соответствуют его духу (руах). И как всадник, приложив усилия, может заставить идти прямо даже строптивого коня, так и для того, чья низшая душа обладает по своей природе плохими качествами, первостепенным и определяющим является дух (Тикуней 30ар 109, 157; см. Мишлей 11:22).

5. В отношении тела и низшей души человек низменнее всего живого. Но в отношении духа и высшей души (негиама) он — величайшее из творений.

6. Даже тот, чья натура дурна, не должен во всем идти против своей природы, ибо это у него не получится. Но следует приучать себя идти прямым путем в соответствии со своей природой. Например, тот, кто родился под знаком Марса, непременно прольет кровь. Но он может стать резником (шохетом) — путь среднего человека (бейнони) или специалистом по обрезанию (моэлем) — путь праведника, и не стать грабителем. И об этом сказано: «Воспитывай юношу в соответствии с его путем, и даже когда он состарится — не свернет с него» (Мишлей 22:6).