Шлоссберг - Церковь и ее гонители

Гонения. Это слово звучит зловеще, хотя большинство из нас точно не знает, что именно оно обозначает. Многие представят римский Колизей, где христиан бросали голодным львам. Иные вспомнят о тюрьмах и трудовых лагерях, арестах среди ночи, избиениях в полицейских участках.

Люди, живущие в свободных странах, могут посчитать эту тему чисто теоретической, важной только для тех, кто живет в других частях света. А теперь, когда коммунистический мир вступил в стадию окончательного распада и демократические силы повсюду теснят авторитарные режимы, может показаться, что она и вовсе теряет свою актуальность.

Но это было бы серьезной ошибкой. Иисус Своими устами сказал ученикам, что так же, как гнали Его, будут гнать и их (см. Ин. 15:20). И вся история Церкви свидетельствует о том, что Он имел в виду не только Своих последователей-современников.

Поэтому, если мы хотим делать выводы, которые не утратят значения в будущем, нам следует руководствоваться не поспешными умозаключениями, нередко уводящими в сторону, но библейскими принципами и историческими фактами, доказывающими справедливость этих принципов. Тема гонений будет рассматриваться в этой книге с двух точек зрения — богословской и исторической. Мы не станем говорить о них, как о чем-то абстрактном. Напротив, нам хотелось бы рассказать о судьбах живых людей и конкретных взятых из жизни ситуациях. Мы увидим, что такое гонения и для гонимых, и для гонителей.

Главное — понять, какое значение данная тема может иметь для нас — христиан, живущих в обществе, где проблема религиозных преследований представляется очень далекой от жизненной практики. Однако ее изучение поможет нам во всеоружии встретить будущее, которое может оказаться не столь безоблачным, как прошлое. Или нам удастся сделать что-нибудь для тех, кто теперь страдает. А может быть, эти знания, независимо от того, в какой ситуации окажется лично каждый из нас, позволят нам стать более преданными последователями Христа.

Давайте познакомимся с несколькими людьми, узнавшими, что такое гонения, не понаслышке. Думаю, рассказ о том, что они пережили, поможет нам лучше понять эту тему.

Шлоссберг Г. - Церковь и ее гонители

Пер. с англ. — СПб.: Шандал, 2003. — 240 с. — (Посланники).

ISBN 5-94861-016-0

Шлоссберг Г. - Церковь и ее гонители – Содержание

Введение

Глава 1. Гонения и гражданские права в XX веке

Глава 2. Гонения на христиан в исламском мире

Глава 3. Исламское наступление

Глава 4. Преследование христианства другими религиями

Глава 5. Преследование Церкви тоталитарными режимами

Глава 6. Тоталитарный контроль над церковными структурами

Глава 7. Американская церковь защищается

Глава 8. Теологическое обоснование преследований Церкви

Глава 9. Отношение Церкви к своим преследователям

Глава 10. Церковь наносит ответный удар: умение сопротивляться

Глава 11. Сопротивление и приспособление

Глава 12. Протягивая руку помощи

Примечания