«Я верю в Бога!» Произнося эти слова, я сознаю, конечно, их несоизмеримость со всем остальным, что мною произносится. Я знаю, что, произнося их, перехожу, так сказать, «в другое измерение». И все же, произнося их, я в девяноста девяти случаях из ста не задумываюсь, пожалуй, о смысле сказанного, и они звучат так, как если бы относились к повседневной жизни с ее маленькими заботами. Я привык к ним — привык к тому, что верю в Бога, как и к тому, что есть вокруг меня люди, которые в Бога не верят.

И именно привычка эта не дает мне прорваться к единственности, особости, неслыханности того, что я утверждаю как нечто само собой разумеющееся. Поэтому новое углубление в смысл этих слов, новое раскрытие этого смысла хотя бы для меня самого не может не начаться с удивления — с особого восприятия их как впервые услышанных. Таков, между прочим, тайный закон всякого подлинного знания: оно всегда начинается с очищения и обновления взора, слуха, каждого чувства. Только раскрыв в себе способность заново удивляться, можно начать проникновение в скрытый большей частью смысл всего, что составляет нашу жизнь.

А удивляться — это и значит освобождаться от чувства привычного, которое точно серой пылью покрывает наше восприятие. И тогда слова «Я верю в Бога» благодаря этому удивлению начинают звучать как непривычные. Я обращаю на них свой внутренний взор и слух, стараясь как можно вернее, честнее, глубже сам себе ответить на вопрос, что же они означают. И вот первое, что становится мне очевидно, — то, что каждое из этих слов окутано некоей тайной, которая усиливается по мере того, как я в них вникаю.

Шмеман Александр - Вера и Церковь. Сборник

Сост., вступ. ст. А. Яковлева

М.: Книжный Клуб Книговек, 2012. 592 с.

(Русь православная)

ISBN 978-5-4224-0479-7

Шмеман Александр - Вера и Церковь. Сборник - Содержание

А. Яковлев. Человек свободный и радостный. О протоиерее Александре Шмемане

БЕСЕДЫ «Я ВЕРЮ В БОГА...» Предельно личная религия Каково мое истинное «я»? «Я верю» — что это значит? В какого Бога? Всечеловеческое достояние Опыт веры — мой ли он? Единственное имя НЕПРЕКРАЩАЮЩИЙСЯ СПОР Время сравнить Необъяснимое неверие На последней глубине Исконное содержание Высшая разумность Растворяя ставни Беспомощная трактовка Познается по плодам НОВАЯ «РЕЛИГИОЗНАЯ ВОЙНА» «Религия» против религии Две веры Спор о Боге и богах НАЧАЛО ВСЕГО Главная тема Универсальное знание Доказательство от света Доказательство от полноты Возможность невозможного Историческое лицо, Господь, Учитель Заново поверить в непобедимость добра Почему замалчивается Рождество? Блаженны не видевшие и уверовавшие ВРАГИ ОДУХОТВОРЕНИЯ Во имя чего? Контрабандный идеал Объект ненависти Поразительное мировоззрение Парадокс нашей веры Слепота и зрячесть ПСЕВДОНАУЧНОСТЬ Одно из главных обвинений Догматизированная пропаганда Смешение понятий «Борьба» с наукой? Порабощенное знание Объективно и честно Подлинно научный подход Скучная помеха Обывательщина СВЕРХУ ИЛИ СНИЗУ? Единство веры и разума Полярные объяснения Цена отказа «Како веруеши?» Общее — поиск Нужда в безмерно большем За пределами науки Радость или сытость? В едином Mipe Разоблаченный «гуманизм» МНИМЫЙ АНТАГОНИЗМ Основополагающее различие Неоправданное разделение Отказ от подлинного знания Путь к соединению Метафизический «уклон» Сближение исходных позиций Современная наука о начале и конце Ложная предпосылка Два пережитка Встреча смирения и мудрости

ЗА ЖИЗНЬ МИРА Предисловие Глава первая. Жизнь мира Глава вторая. Евхаристия Глава третья. Время Глава четвертая. Водою и Духом Глава пятая. Таинство любви Глава шестая. «Смертию смерть поправ» Заключение. «Вы же свидетели сему...»

ЛИТУРГИЯ И ЖИЗНЬ: Христианское образование через литургический опыт Предисловие ЛИТУРГИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ 1 2 Пост: время наставления 3 Церковь: новая жизнь во Христе Обучение: «вкусите и видите» Возрождение концепции Церкви 4 Опыт Церкви Домашняя атмосфера Школа: ее значение Библия и Литургия Память о Христе Значение таинств Евхаристия как центр ПРАВОСЛАВНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ Введение Основные элементы литургического богослужения Язык богослужения: язык Библии Основные обряды Литургические формулы Богослужебные тексты Святой храм Священник и приход Божественная литургия Проскомидия Литургия оглашенных Благословенно Царство Великая Ектения Антифоны и Вход Литургия Слова Сугубая Ектения Молитвы об оглашенных Литургия верных Приношение Исповедание веры и любви Благодарение Освящение Ходатайственные молитвы Причащение ОСВЯЩЕНИЕ ВРЕМЕНИ Праздник Воскресения Пятидесятница и Пасха Пришествие Христа Преображение Память Божией Матери Празднование: приготовление и исполнение ОСВЯЩЕНИЕ ЖИЗНИ Дух и материя Крещение и миропомазание Приготовление Крещение Миропомазание Покаяние и исцеление Таинство Покаяния Таинство Елеосвящения Брак Обручение Венчание Рукоположение

СТАТЬИ ЦЕРКОВЬ В МИРЕ Важное и неважное Если по-новому вслушаться Церковь и история Мир как таинство Православный мир: прошлое и настоящее О цели жизни Можно ли верить, будучи цивилизованным? Упадок или возрождение? Мир в свете православной мысли и опыта Вера в Бога, вера в человека Между утопией и эскапизмом БОГОСЛОВИЕ И БОГОСЛУЖЕНИЕ Введение в богословие Введение 1. Первохристианская община. Крещение как основная черта первого периода 2. «Золотой век» Православия 3. Византийский период и падение Византии 4. Школа русского богословия 5. Заключение Таинство крещения Введение Оглашение Научение вере Церковная молитва об оглашенных Чин (обряд) оглашения Запрещения Отречение от сатаны Обращение ко Христу и подчинение Ему Исповедание веры Крещение Освящение воды Но Ты пришел и нас спас! Помазание воды маслом Помазание маслом крещаемого Крещение Псалом Облачение в белую одежду Миропомазание Таинство освящения Таинство одухотворения Молитва Миропомазание Образ круга Апостол и Евангелие Омовение Пострижение волос Литургическое возрождение и Православная Церковь Богословие и Евхаристия Задача православного богословия сегодня РОССИЯ Конец и начало Духовные судьбы России



Основные издания работ протоиерея Александра Шмемана

Шмеман Александр - Вера и Церковь. Сборник - Предельно личная религия

Несколько лет тому назад одно французское издательство обратилось к ряду известных людей — писателей, философов, людей искусства — с просьбой высказаться на тему «Во что я верю». Большинство этих людей — верующие и при этом принадлежащие к одной церкви — Католической, меньше, чем другие, допускающей пресловутую «свободу мнений» и требующей от своих членов конформизма по преимуществу. И вот, несмотря на это, ответы опрошенных оказались глубоко разными, и каждый из них читается с захватывающим интересом. Одна и та же вера, преломляясь в личном опыте, в личном восприятии и переживании, становится новой и уникальной, а вместе с тем не перестает быть единой и общей.

Я заговорил об этом потому, что в наши дни очень часто говорят о вере, о религии, о христианстве в плане «объективном», догматическом. Не только враги религии, но и сами верующие привыкли рассуждать о том, чему учит христианство, что утверждают авторитетные богословы. Между тем вера по самой природе и сути своей есть дело глубоко личное, и по-настоящему живет она только в личности и в личном опыте. И только когда то или иное учение Церкви, тот или иной, как мы говорим, «догмат», т. е. утверждение некой истины, становится моей верой, моим опытом и, следовательно, содержанием моей жизни — только тогда вера эта живет.

И если вглядеться, вдуматься в то, как совершается передача веры от одного человека к другому, станет очевидно, что по-настоящему убеждает, вдохновляет и обращает именно личный опыт. В христианстве же это особенно важно потому, что христианская вера, на глубине своей, есть личная встреча с Христом, приятие не того или иного «догмата» о Христе, а в конечном счете Самого Христа. Христианство, иными словами, предельно лично. Это совсем не значит, что оно индивидуалистично, ибо встречают, узнают, любят Одного и Того же Христа. Но это значит, что и Христос обращен к каждому, чья вера, будучи укоренена в вере общей, в то же время единственна.

Напомнить об этом важно потому, что в наши дни враги веры все пытаются свести всякий разговор о ней к «научному» спору, разбить верующих «научными» аргументами, как если бы речь шла об объективно познаваемом явлении природы, хотя в этом «научном», лучше же сказать — псевдонаучном плане, все, что утверждают о своей вере христиане, совершенно недоказуемо. Для христиан, однако, это и не требует доказательств, будучи содержанием их опыта. Реальность же этого опыта известна им из непосредственного его переживания, подобно тому как известна всякому человеку реальность любви и восхищения, жалости и сострадания.

Но если веру нельзя «доказать», то рассказать о ней можно. И таким рассказом о вере, а не научной сводкой о фактах является, в сущности, само Евангелие. Ибо оно есть непосредственная передача личного опыта тех, кто видели и слышали Христа, и поверили, и полюбили Его так, что Он стал их жизнью. Потому-то и остается Евангелие навеки живым, потому-то и ударяет оно прямо в сердце, тогда как богословские трактаты слишком часто оставляют и ум и сердце холодными! И больше всего нужен нашему холодному и жестокому веку живой рассказ о живой вере, передача не просто знаний, не просто фактов о вере, а самого ее опыта. Пусть каждый из нас знает твердо и несомненно, что при всей недостаточности его веры — ибо к нам обращены слова Христа: «О вы, маловерные!» (ср.: Мф. 8:26, 16:8) — есть у него этот опыт, единственный и несравненный. Ибо, не будь его у миллионов людей прежде, откуда пришла бы к нам эта вера, по чему узнали бы мы, что событие двухтысячелетней давности имеет решающее значение для нас сегодня? А ведь именно в этом и состоит вера — в непостижимой уверенности, что все сделанное и сказанное Христом сделано и сказано для меня, что не отделен Он от меня ни веками, ни пространствами — ничем, кроме моего маловерия, кроме моего забвения, кроме бесчисленных моих измен Ему.

Эти беседы я хотел бы посвятить вере, но не только в ее «объективном» и, так сказать, собственно богословском содержании, но прежде всего тому, как прорастает она в отдельной душе. В самом деле, что бы я ответил, если бы меня спросили: «Что значит для вас Бог? Что, собственно, разумеете вы под этим таинственным и одновременно таким знакомым словом? Кто такой для вас Христос? Вот говорят христиане, что Он умер за нас и воскрес из мертвых, что в Нем побеждена смерть; вот слышится в ваших церквах: “И мертвый ни един во гробе”, а вокруг нас продолжает царствовать смерть. И что же значит все это не на словах только, не по ученым книгам, а в реальной жизни единичного человека? Вы говорите всегда о Церкви — но в чем ее смысл? Вы говорите о Троице, о Духе Святом, о благодати и таинствах, о прощении грехов, но за всеми этими словами должен ведь стоять живой личный опыт, иначе к чему они? А между тем в нашем Mipe, далеко ушедшем от веры, так трудно прорваться к этому опыту, так трудно по душам поговорить о нем!»

Так вот — попробуем. За тридцать лет священства я понял, что самое трудное дело — говорить о самом простом и самом насущном. Как легко излагать чужие мысли, ссылаться на чужой опыт, говорить чужими словами и как трудно — от сердца к сердцу! Итак, в следующий раз попробуем начать с Начала всех начал — с Бога. «Бог есть», — говорит верующий; «Бога нет», — говорит неверующий. Но чем наполнено, как живет, как действует во мне это слово — Бог!