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Шмеман - Вера и Церковь

Шмеман Александр - Вера и Церковь. Сборник
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Theology
«Я верю в Бога!» Произнося эти слова, я сознаю, конечно, их несоизмеримость со всем остальным, что мною произносится. Я знаю, что, произнося их, перехожу, так сказать, «в другое измерение». И все же, произнося их, я в девяноста девяти случаях из ста не задумываюсь, пожалуй, о смысле сказанного, и они звучат так, как если бы относились к повседневной жизни с ее маленькими заботами. Я привык к ним — привык к тому, что верю в Бога, как и к тому, что есть вокруг меня люди, которые в Бога не верят.
И именно привычка эта не дает мне прорваться к единственности, особости, неслыханности того, что я утверждаю как нечто само собой разумеющееся. Поэтому новое углубление в смысл этих слов, новое раскрытие этого смысла хотя бы для меня самого не может не начаться с удивления — с особого восприятия их как впервые услышанных. Таков, между прочим, тайный закон всякого подлинного знания: оно всегда начинается с очищения и обновления взора, слуха, каждого чувства. Только раскрыв в себе способность заново удивляться, можно начать проникновение в скрытый большей частью смысл всего, что составляет нашу жизнь.
А удивляться — это и значит освобождаться от чувства привычного, которое точно серой пылью покрывает наше восприятие. И тогда слова «Я верю в Бога» благодаря этому удивлению начинают звучать как непривычные. Я обращаю на них свой внутренний взор и слух, стараясь как можно вернее, честнее, глубже сам себе ответить на вопрос, что же они означают. И вот первое, что становится мне очевидно, — то, что каждое из этих слов окутано некоей тайной, которая усиливается по мере того, как я в них вникаю.

Шмеман Александр - Вера и Церковь. Сборник

Сост., вступ. ст. А. Яковлева
М.: Книжный Клуб Книговек, 2012. 592 с.
(Русь православная)
ISBN 978-5-4224-0479-7

Шмеман Александр - Вера и Церковь. Сборник - Содержание

А. Яковлев. Человек свободный и радостный. О протоиерее Александре Шмемане
  • БЕСЕДЫ
    • «Я ВЕРЮ В БОГА...»
      • Предельно личная религия
      • Каково мое истинное «я»?
      • «Я верю» — что это значит?
      • В какого Бога?
      • Всечеловеческое достояние
      • Опыт веры — мой ли он?
      • Единственное имя
    • НЕПРЕКРАЩАЮЩИЙСЯ СПОР
      • Время сравнить
      • Необъяснимое неверие
      • На последней глубине
      • Исконное содержание
      • Высшая разумность
      • Растворяя ставни
      • Беспомощная трактовка
      • Познается по плодам
    • НОВАЯ «РЕЛИГИОЗНАЯ ВОЙНА»
      • «Религия» против религии
      • Две веры
      • Спор о Боге и богах
    • НАЧАЛО ВСЕГО
      • Главная тема
      • Универсальное знание
      • Доказательство от света
      • Доказательство от полноты
      • Возможность невозможного
      • Историческое лицо, Господь, Учитель
      • Заново поверить в непобедимость добра
      • Почему замалчивается Рождество?
      • Блаженны не видевшие и уверовавшие
    • ВРАГИ ОДУХОТВОРЕНИЯ
      • Во имя чего?
      • Контрабандный идеал
      • Объект ненависти
      • Поразительное мировоззрение
      • Парадокс нашей веры
      • Слепота и зрячесть
    • ПСЕВДОНАУЧНОСТЬ
      • Одно из главных обвинений
      • Догматизированная пропаганда
      • Смешение понятий
      • «Борьба» с наукой?
      • Порабощенное знание
      • Объективно и честно
      • Подлинно научный подход
      • Скучная помеха
      • Обывательщина
    • СВЕРХУ ИЛИ СНИЗУ?
      • Единство веры и разума
      • Полярные объяснения
      • Цена отказа
      • «Како веруеши?»
      • Общее — поиск
      • Нужда в безмерно большем
      • За пределами науки
      • Радость или сытость?
      • В едином Mipe
      • Разоблаченный «гуманизм»
    • МНИМЫЙ АНТАГОНИЗМ
      • Основополагающее различие
      • Неоправданное разделение
      • Отказ от подлинного знания
      • Путь к соединению
      • Метафизический «уклон»
      • Сближение исходных позиций
      • Современная наука о начале и конце
      • Ложная предпосылка
      • Два пережитка
      • Встреча смирения и мудрости
  • ЗА ЖИЗНЬ МИРА
    • Предисловие
    • Глава первая. Жизнь мира
    • Глава вторая. Евхаристия
    • Глава третья. Время
    • Глава четвертая. Водою и Духом
    • Глава пятая. Таинство любви
    • Глава шестая. «Смертию смерть поправ»
    • Заключение. «Вы же свидетели сему...»
  • ЛИТУРГИЯ И ЖИЗНЬ: Христианское образование через литургический опыт
    • Предисловие
    • ЛИТУРГИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ
      • 1
      • 2
        • Пост: время наставления
      • 3
        • Церковь: новая жизнь во Христе
        • Обучение: «вкусите и видите»
        • Возрождение концепции Церкви
      • 4
        • Опыт Церкви
        • Домашняя атмосфера
        • Школа: ее значение
        • Библия и Литургия
        • Память о Христе
        • Значение таинств
        • Евхаристия как центр
    • ПРАВОСЛАВНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ
      • Введение
      • Основные элементы литургического богослужения
        • Язык богослужения: язык Библии
        • Основные обряды
        • Литургические формулы
        • Богослужебные тексты
      • Святой храм
      • Священник и приход
      • Божественная литургия
        • Проскомидия
        • Литургия оглашенных
        • Благословенно Царство
        • Великая Ектения
        • Антифоны и Вход
        • Литургия Слова
        • Сугубая Ектения
        • Молитвы об оглашенных
        • Литургия верных
        • Приношение
        • Исповедание веры и любви
        • Благодарение
        • Освящение
        • Ходатайственные молитвы
        • Причащение
    • ОСВЯЩЕНИЕ ВРЕМЕНИ
      • Праздник Воскресения
      • Пятидесятница и Пасха
      • Пришествие Христа
      • Преображение
      • Память Божией Матери
      • Празднование: приготовление и исполнение
    • ОСВЯЩЕНИЕ ЖИЗНИ
    • Дух и материя
    • Крещение и миропомазание
      • Приготовление
      • Крещение
      • Миропомазание
    • Покаяние и исцеление
      • Таинство Покаяния
      • Таинство Елеосвящения
    • Брак
      • Обручение
      • Венчание
    • Рукоположение
  • СТАТЬИ
    • ЦЕРКОВЬ В МИРЕ
      • Важное и неважное
      • Если по-новому вслушаться
      • Церковь и история
      • Мир как таинство
      • Православный мир: прошлое и настоящее
      • О цели жизни
      • Можно ли верить, будучи цивилизованным?
      • Упадок или возрождение?
      • Мир в свете православной мысли и опыта
      • Вера в Бога, вера в человека
      • Между утопией и эскапизмом
    • БОГОСЛОВИЕ И БОГОСЛУЖЕНИЕ
      • Введение в богословие
        • Введение
        • 1. Первохристианская община. Крещение как основная черта первого периода
        • 2. «Золотой век» Православия
        • 3. Византийский период и падение Византии
        • 4. Школа русского богословия
        • 5. Заключение
      • Таинство крещения
        • Введение
        • Оглашение
        • Научение вере
        • Церковная молитва об оглашенных
        • Чин (обряд) оглашения
        • Запрещения
        • Отречение от сатаны
        • Обращение ко Христу и подчинение Ему
        • Исповедание веры
        • Крещение
        • Освящение воды
        • Но Ты пришел и нас спас!
        • Помазание воды маслом
        • Помазание маслом крещаемого
        • Крещение
        • Псалом
        • Облачение в белую одежду
        • Миропомазание
        • Таинство освящения
        • Таинство одухотворения
        • Молитва
        • Миропомазание
        • Образ круга
        • Апостол и Евангелие
        • Омовение
        • Пострижение волос
      • Литургическое возрождение и Православная Церковь
      • Богословие и Евхаристия
      • Задача православного богословия сегодня
    • РОССИЯ
      • Конец и начало
      • Духовные судьбы России
Основные издания работ протоиерея Александра Шмемана

Шмеман Александр - Вера и Церковь. Сборник - Предельно личная религия

Несколько лет тому назад одно французское издательство обратилось к ряду известных людей — писателей, философов, людей искусства — с просьбой высказаться на тему «Во что я верю». Большинство этих людей — верующие и при этом принадлежащие к одной церкви — Католической, меньше, чем другие, допускающей пресловутую «свободу мнений» и требующей от своих членов конформизма по преимуществу. И вот, несмотря на это, ответы опрошенных оказались глубоко разными, и каждый из них читается с захватывающим интересом. Одна и та же вера, преломляясь в личном опыте, в личном восприятии и переживании, становится новой и уникальной, а вместе с тем не перестает быть единой и общей.
Я заговорил об этом потому, что в наши дни очень часто говорят о вере, о религии, о христианстве в плане «объективном», догматическом. Не только враги религии, но и сами верующие привыкли рассуждать о том, чему учит христианство, что утверждают авторитетные богословы. Между тем вера по самой природе и сути своей есть дело глубоко личное, и по-настоящему живет она только в личности и в личном опыте. И только когда то или иное учение Церкви, тот или иной, как мы говорим, «догмат», т. е. утверждение некой истины, становится моей верой, моим опытом и, следовательно, содержанием моей жизни — только тогда вера эта живет.
И если вглядеться, вдуматься в то, как совершается передача веры от одного человека к другому, станет очевидно, что по-настоящему убеждает, вдохновляет и обращает именно личный опыт. В христианстве же это особенно важно потому, что христианская вера, на глубине своей, есть личная встреча с Христом, приятие не того или иного «догмата» о Христе, а в конечном счете Самого Христа. Христианство, иными словами, предельно лично. Это совсем не значит, что оно индивидуалистично, ибо встречают, узнают, любят Одного и Того же Христа. Но это значит, что и Христос обращен к каждому, чья вера, будучи укоренена в вере общей, в то же время единственна.
Напомнить об этом важно потому, что в наши дни враги веры все пытаются свести всякий разговор о ней к «научному» спору, разбить верующих «научными» аргументами, как если бы речь шла об объективно познаваемом явлении природы, хотя в этом «научном», лучше же сказать — псевдонаучном плане, все, что утверждают о своей вере христиане, совершенно недоказуемо. Для христиан, однако, это и не требует доказательств, будучи содержанием их опыта. Реальность же этого опыта известна им из непосредственного его переживания, подобно тому как известна всякому человеку реальность любви и восхищения, жалости и сострадания.
Но если веру нельзя «доказать», то рассказать о ней можно. И таким рассказом о вере, а не научной сводкой о фактах является, в сущности, само Евангелие. Ибо оно есть непосредственная передача личного опыта тех, кто видели и слышали Христа, и поверили, и полюбили Его так, что Он стал их жизнью. Потому-то и остается Евангелие навеки живым, потому-то и ударяет оно прямо в сердце, тогда как богословские трактаты слишком часто оставляют и ум и сердце холодными! И больше всего нужен нашему холодному и жестокому веку живой рассказ о живой вере, передача не просто знаний, не просто фактов о вере, а самого ее опыта. Пусть каждый из нас знает твердо и несомненно, что при всей недостаточности его веры — ибо к нам обращены слова Христа: «О вы, маловерные!» (ср.: Мф. 8:26, 16:8) — есть у него этот опыт, единственный и несравненный. Ибо, не будь его у миллионов людей прежде, откуда пришла бы к нам эта вера, по чему узнали бы мы, что событие двухтысячелетней давности имеет решающее значение для нас сегодня? А ведь именно в этом и состоит вера — в непостижимой уверенности, что все сделанное и сказанное Христом сделано и сказано для меня, что не отделен Он от меня ни веками, ни пространствами — ничем, кроме моего маловерия, кроме моего забвения, кроме бесчисленных моих измен Ему.
Эти беседы я хотел бы посвятить вере, но не только в ее «объективном» и, так сказать, собственно богословском содержании, но прежде всего тому, как прорастает она в отдельной душе. В самом деле, что бы я ответил, если бы меня спросили: «Что значит для вас Бог? Что, собственно, разумеете вы под этим таинственным и одновременно таким знакомым словом? Кто такой для вас Христос? Вот говорят христиане, что Он умер за нас и воскрес из мертвых, что в Нем побеждена смерть; вот слышится в ваших церквах: “И мертвый ни един во гробе”, а вокруг нас продолжает царствовать смерть. И что же значит все это не на словах только, не по ученым книгам, а в реальной жизни единичного человека? Вы говорите всегда о Церкви — но в чем ее смысл? Вы говорите о Троице, о Духе Святом, о благодати и таинствах, о прощении грехов, но за всеми этими словами должен ведь стоять живой личный опыт, иначе к чему они? А между тем в нашем Mipe, далеко ушедшем от веры, так трудно прорваться к этому опыту, так трудно по душам поговорить о нем!»
Так вот — попробуем. За тридцать лет священства я понял, что самое трудное дело — говорить о самом простом и самом насущном. Как легко излагать чужие мысли, ссылаться на чужой опыт, говорить чужими словами и как трудно — от сердца к сердцу! Итак, в следующий раз попробуем начать с Начала всех начал — с Бога. «Бог есть», — говорит верующий; «Бога нет», — говорит неверующий. Но чем наполнено, как живет, как действует во мне это слово — Бог!
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Rating 5.0 / 5
Added 13.01.2018
Author brat Andron
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