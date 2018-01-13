Шмеман - Вера и Церковь
«Я верю в Бога!» Произнося эти слова, я сознаю, конечно, их несоизмеримость со всем остальным, что мною произносится. Я знаю, что, произнося их, перехожу, так сказать, «в другое измерение». И все же, произнося их, я в девяноста девяти случаях из ста не задумываюсь, пожалуй, о смысле сказанного, и они звучат так, как если бы относились к повседневной жизни с ее маленькими заботами. Я привык к ним — привык к тому, что верю в Бога, как и к тому, что есть вокруг меня люди, которые в Бога не верят.
И именно привычка эта не дает мне прорваться к единственности, особости, неслыханности того, что я утверждаю как нечто само собой разумеющееся. Поэтому новое углубление в смысл этих слов, новое раскрытие этого смысла хотя бы для меня самого не может не начаться с удивления — с особого восприятия их как впервые услышанных. Таков, между прочим, тайный закон всякого подлинного знания: оно всегда начинается с очищения и обновления взора, слуха, каждого чувства. Только раскрыв в себе способность заново удивляться, можно начать проникновение в скрытый большей частью смысл всего, что составляет нашу жизнь.
А удивляться — это и значит освобождаться от чувства привычного, которое точно серой пылью покрывает наше восприятие. И тогда слова «Я верю в Бога» благодаря этому удивлению начинают звучать как непривычные. Я обращаю на них свой внутренний взор и слух, стараясь как можно вернее, честнее, глубже сам себе ответить на вопрос, что же они означают. И вот первое, что становится мне очевидно, — то, что каждое из этих слов окутано некоей тайной, которая усиливается по мере того, как я в них вникаю.
Шмеман Александр - Вера и Церковь. Сборник
Сост., вступ. ст. А. Яковлева
М.: Книжный Клуб Книговек, 2012. 592 с.
(Русь православная)
ISBN 978-5-4224-0479-7
Шмеман Александр - Вера и Церковь. Сборник - Содержание
А. Яковлев. Человек свободный и радостный. О протоиерее Александре Шмемане
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БЕСЕДЫ
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«Я ВЕРЮ В БОГА...»
- Предельно личная религия
- Каково мое истинное «я»?
- «Я верю» — что это значит?
- В какого Бога?
- Всечеловеческое достояние
- Опыт веры — мой ли он?
- Единственное имя
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НЕПРЕКРАЩАЮЩИЙСЯ СПОР
- Время сравнить
- Необъяснимое неверие
- На последней глубине
- Исконное содержание
- Высшая разумность
- Растворяя ставни
- Беспомощная трактовка
- Познается по плодам
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НОВАЯ «РЕЛИГИОЗНАЯ ВОЙНА»
- «Религия» против религии
- Две веры
- Спор о Боге и богах
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НАЧАЛО ВСЕГО
- Главная тема
- Универсальное знание
- Доказательство от света
- Доказательство от полноты
- Возможность невозможного
- Историческое лицо, Господь, Учитель
- Заново поверить в непобедимость добра
- Почему замалчивается Рождество?
- Блаженны не видевшие и уверовавшие
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ВРАГИ ОДУХОТВОРЕНИЯ
- Во имя чего?
- Контрабандный идеал
- Объект ненависти
- Поразительное мировоззрение
- Парадокс нашей веры
- Слепота и зрячесть
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ПСЕВДОНАУЧНОСТЬ
- Одно из главных обвинений
- Догматизированная пропаганда
- Смешение понятий
- «Борьба» с наукой?
- Порабощенное знание
- Объективно и честно
- Подлинно научный подход
- Скучная помеха
- Обывательщина
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СВЕРХУ ИЛИ СНИЗУ?
- Единство веры и разума
- Полярные объяснения
- Цена отказа
- «Како веруеши?»
- Общее — поиск
- Нужда в безмерно большем
- За пределами науки
- Радость или сытость?
- В едином Mipe
- Разоблаченный «гуманизм»
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МНИМЫЙ АНТАГОНИЗМ
- Основополагающее различие
- Неоправданное разделение
- Отказ от подлинного знания
- Путь к соединению
- Метафизический «уклон»
- Сближение исходных позиций
- Современная наука о начале и конце
- Ложная предпосылка
- Два пережитка
- Встреча смирения и мудрости
- «Я ВЕРЮ В БОГА...»
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ЗА ЖИЗНЬ МИРА
- Предисловие
- Глава первая. Жизнь мира
- Глава вторая. Евхаристия
- Глава третья. Время
- Глава четвертая. Водою и Духом
- Глава пятая. Таинство любви
- Глава шестая. «Смертию смерть поправ»
- Заключение. «Вы же свидетели сему...»
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ЛИТУРГИЯ И ЖИЗНЬ: Христианское образование через литургический опыт
- Предисловие
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ЛИТУРГИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ
- 1
-
2
- Пост: время наставления
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3
- Церковь: новая жизнь во Христе
- Обучение: «вкусите и видите»
- Возрождение концепции Церкви
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4
- Опыт Церкви
- Домашняя атмосфера
- Школа: ее значение
- Библия и Литургия
- Память о Христе
- Значение таинств
- Евхаристия как центр
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ПРАВОСЛАВНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ
- Введение
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Основные элементы литургического богослужения
- Язык богослужения: язык Библии
- Основные обряды
- Литургические формулы
- Богослужебные тексты
- Святой храм
- Священник и приход
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Божественная литургия
- Проскомидия
- Литургия оглашенных
- Благословенно Царство
- Великая Ектения
- Антифоны и Вход
- Литургия Слова
- Сугубая Ектения
- Молитвы об оглашенных
- Литургия верных
- Приношение
- Исповедание веры и любви
- Благодарение
- Освящение
- Ходатайственные молитвы
- Причащение
-
ОСВЯЩЕНИЕ ВРЕМЕНИ
- Праздник Воскресения
- Пятидесятница и Пасха
- Пришествие Христа
- Преображение
- Память Божией Матери
- Празднование: приготовление и исполнение
- ОСВЯЩЕНИЕ ЖИЗНИ
- Дух и материя
-
Крещение и миропомазание
- Приготовление
- Крещение
- Миропомазание
-
Покаяние и исцеление
- Таинство Покаяния
- Таинство Елеосвящения
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Брак
- Обручение
- Венчание
- Рукоположение
-
СТАТЬИ
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ЦЕРКОВЬ В МИРЕ
- Важное и неважное
- Если по-новому вслушаться
- Церковь и история
- Мир как таинство
- Православный мир: прошлое и настоящее
- О цели жизни
- Можно ли верить, будучи цивилизованным?
- Упадок или возрождение?
- Мир в свете православной мысли и опыта
- Вера в Бога, вера в человека
- Между утопией и эскапизмом
-
БОГОСЛОВИЕ И БОГОСЛУЖЕНИЕ
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Введение в богословие
- Введение
- 1. Первохристианская община. Крещение как основная черта первого периода
- 2. «Золотой век» Православия
- 3. Византийский период и падение Византии
- 4. Школа русского богословия
- 5. Заключение
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Таинство крещения
- Введение
- Оглашение
- Научение вере
- Церковная молитва об оглашенных
- Чин (обряд) оглашения
- Запрещения
- Отречение от сатаны
- Обращение ко Христу и подчинение Ему
- Исповедание веры
- Крещение
- Освящение воды
- Но Ты пришел и нас спас!
- Помазание воды маслом
- Помазание маслом крещаемого
- Крещение
- Псалом
- Облачение в белую одежду
- Миропомазание
- Таинство освящения
- Таинство одухотворения
- Молитва
- Миропомазание
- Образ круга
- Апостол и Евангелие
- Омовение
- Пострижение волос
- Литургическое возрождение и Православная Церковь
- Богословие и Евхаристия
- Задача православного богословия сегодня
- Введение в богословие
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РОССИЯ
- Конец и начало
- Духовные судьбы России
- ЦЕРКОВЬ В МИРЕ
Основные издания работ протоиерея Александра Шмемана
Шмеман Александр - Вера и Церковь. Сборник - Предельно личная религия
Несколько лет тому назад одно французское издательство обратилось к ряду известных людей — писателей, философов, людей искусства — с просьбой высказаться на тему «Во что я верю». Большинство этих людей — верующие и при этом принадлежащие к одной церкви — Католической, меньше, чем другие, допускающей пресловутую «свободу мнений» и требующей от своих членов конформизма по преимуществу. И вот, несмотря на это, ответы опрошенных оказались глубоко разными, и каждый из них читается с захватывающим интересом. Одна и та же вера, преломляясь в личном опыте, в личном восприятии и переживании, становится новой и уникальной, а вместе с тем не перестает быть единой и общей.
Я заговорил об этом потому, что в наши дни очень часто говорят о вере, о религии, о христианстве в плане «объективном», догматическом. Не только враги религии, но и сами верующие привыкли рассуждать о том, чему учит христианство, что утверждают авторитетные богословы. Между тем вера по самой природе и сути своей есть дело глубоко личное, и по-настоящему живет она только в личности и в личном опыте. И только когда то или иное учение Церкви, тот или иной, как мы говорим, «догмат», т. е. утверждение некой истины, становится моей верой, моим опытом и, следовательно, содержанием моей жизни — только тогда вера эта живет.
И если вглядеться, вдуматься в то, как совершается передача веры от одного человека к другому, станет очевидно, что по-настоящему убеждает, вдохновляет и обращает именно личный опыт. В христианстве же это особенно важно потому, что христианская вера, на глубине своей, есть личная встреча с Христом, приятие не того или иного «догмата» о Христе, а в конечном счете Самого Христа. Христианство, иными словами, предельно лично. Это совсем не значит, что оно индивидуалистично, ибо встречают, узнают, любят Одного и Того же Христа. Но это значит, что и Христос обращен к каждому, чья вера, будучи укоренена в вере общей, в то же время единственна.
Напомнить об этом важно потому, что в наши дни враги веры все пытаются свести всякий разговор о ней к «научному» спору, разбить верующих «научными» аргументами, как если бы речь шла об объективно познаваемом явлении природы, хотя в этом «научном», лучше же сказать — псевдонаучном плане, все, что утверждают о своей вере христиане, совершенно недоказуемо. Для христиан, однако, это и не требует доказательств, будучи содержанием их опыта. Реальность же этого опыта известна им из непосредственного его переживания, подобно тому как известна всякому человеку реальность любви и восхищения, жалости и сострадания.
Но если веру нельзя «доказать», то рассказать о ней можно. И таким рассказом о вере, а не научной сводкой о фактах является, в сущности, само Евангелие. Ибо оно есть непосредственная передача личного опыта тех, кто видели и слышали Христа, и поверили, и полюбили Его так, что Он стал их жизнью. Потому-то и остается Евангелие навеки живым, потому-то и ударяет оно прямо в сердце, тогда как богословские трактаты слишком часто оставляют и ум и сердце холодными! И больше всего нужен нашему холодному и жестокому веку живой рассказ о живой вере, передача не просто знаний, не просто фактов о вере, а самого ее опыта. Пусть каждый из нас знает твердо и несомненно, что при всей недостаточности его веры — ибо к нам обращены слова Христа: «О вы, маловерные!» (ср.: Мф. 8:26, 16:8) — есть у него этот опыт, единственный и несравненный. Ибо, не будь его у миллионов людей прежде, откуда пришла бы к нам эта вера, по чему узнали бы мы, что событие двухтысячелетней давности имеет решающее значение для нас сегодня? А ведь именно в этом и состоит вера — в непостижимой уверенности, что все сделанное и сказанное Христом сделано и сказано для меня, что не отделен Он от меня ни веками, ни пространствами — ничем, кроме моего маловерия, кроме моего забвения, кроме бесчисленных моих измен Ему.
Эти беседы я хотел бы посвятить вере, но не только в ее «объективном» и, так сказать, собственно богословском содержании, но прежде всего тому, как прорастает она в отдельной душе. В самом деле, что бы я ответил, если бы меня спросили: «Что значит для вас Бог? Что, собственно, разумеете вы под этим таинственным и одновременно таким знакомым словом? Кто такой для вас Христос? Вот говорят христиане, что Он умер за нас и воскрес из мертвых, что в Нем побеждена смерть; вот слышится в ваших церквах: “И мертвый ни един во гробе”, а вокруг нас продолжает царствовать смерть. И что же значит все это не на словах только, не по ученым книгам, а в реальной жизни единичного человека? Вы говорите всегда о Церкви — но в чем ее смысл? Вы говорите о Троице, о Духе Святом, о благодати и таинствах, о прощении грехов, но за всеми этими словами должен ведь стоять живой личный опыт, иначе к чему они? А между тем в нашем Mipe, далеко ушедшем от веры, так трудно прорваться к этому опыту, так трудно по душам поговорить о нем!»
Так вот — попробуем. За тридцать лет священства я понял, что самое трудное дело — говорить о самом простом и самом насущном. Как легко излагать чужие мысли, ссылаться на чужой опыт, говорить чужими словами и как трудно — от сердца к сердцу! Итак, в следующий раз попробуем начать с Начала всех начал — с Бога. «Бог есть», — говорит верующий; «Бога нет», — говорит неверующий. Но чем наполнено, как живет, как действует во мне это слово — Бог!
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