Под рациональной теологией мы понимаем вполне определенную предметную область, объем и содержание которой могут быть описаны в сравнимых и, более того, совместимых с наукой понятиях. Такое описание и соответствующая ему классификация знания развернуты в первом разделе книги — о предметности теологии. Последующие четыре раздела раскрывают эту предметность на исторических примерах, принадлежащих полуторатысячелетней эпохе господства христианского теологического мировоззрения, от пастырского богословия апостольких мужей — до строго организованной и дисциплинарно оформленной системы постсредневекового схоластического знания. Темы взаимодополнительности рационального и богооткровенного в теологии, интеллектуальных возможностей и ограничительных рамок когнитивной парадигмы, необходимости теологу сочетать познание наук с мышлением в вере и практической жизнью христианина, — мы постарались особо рассмотреть в третьем разделе, посвященном восточно-христианской мысли. Метафизический горизонт познания, тесно связанный с рационально-теологическим, иногда почти неотличимый от него в учениях схоластики, попадет в поле зрения читателя в двух завершающих разделах книги.

Это важно не только для описания самой схоластической теологии, но и для понимания дальнейшего развития рассматриваемой нами предметной области на новоевропейском этапе развития философии и науки, когда многие мыслители попытались отказаться от теологического контекста познания. С тех пор, т. е. на протяжении четырех последних столетий, предметная область рациональной теологии заполняется усилиями философов, в том числе, в традиционном формате метафизики или онтологии, заданном схоластикой. Открытый критический подход к описанию проблем и решений, по нашему мнению, должен показать, что для ученого противопоставлять науку теологии — все равно что пытаться пилить ствол дерева, на ветви которого сидишь, руководствуясь гипотезой о бесполезности ствола: он не сук, на нем не удержишься. Каждому, кто работает в условиях бурного развития фундаментальной и прикладной науки, помимо критического мышления нужна ценностно-мировоззренческая поддержка. Едва ли не в большей мере они необходимы учителю и преподавателю, который в своих трудах, нацеленных на передачу знаний и воспитание личности, должен учитывать, помимо ситуации дополненной или гибридной реальности, в которую мы погружены, еще и особенности нынешнего поколения, формирующегося одновременно в физическом и цифровом пространствах. Было уже достаточно сказано о том, что теология содержит ядро абсолютных ценностей, отказ от которых ведет к ослаблению критического мышления, утрате исторической памяти, нравственному одичанию человека.

Теология востребована на протяжении всей социальной истории, она нужна вне зависимости от того, ощущает ли себя человек принадлежащим к религиозной традиции или нет. Попытки заместить традицию путем различных «перепрошивок общественного сознания» (просвещенческих, сциентистских, марксистских, постмодернистских и т. д.), равно как и прямые политические попытки вытеснить религию в сферу частной жизни человека оказываются безуспешными. Об этом говорит константа присутствия религиозных традиций в социуме. Хотя бы в силу этих обстоятельств отказ от использования такого ресурса как теология представляется неразумным даже с точки зрения обыденного знания с его подслеповатым здравым смыслом. В свою очередь, православное миропонимание невозможно вырвать из общехристианского теологического контекста, а в базовой части — из контекста авраамических религий. Вероучительные системы иудаизма, христианства, ислама содержат совпадающие в главном представления о божественном начале мира, творении, человеке, абсолютных моральных ценностях, имеющих онтологизированную, божественную природу. Указанные выше основоположения способны обеспечить ученому и педагогу гармоничное восприятие мира при сохранении принципов научности и объективности в исследовательской работе или преподавательской деятельности. Эти доктринальные принципы сверхрациональны по своему происхождению, но отражаются, объективируются, систематизируются в рациональной теологии, которую и следует рассматривать как отрасль научного знания, где эти принципы обретают предметность.

Дмитрий Шмонин - Тайна ответа: введение в рациональную теологию

монография

СПб.: Изд-во СПбПДА: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2021. 460 с.

Книжная серия "Теология: история и современность"

ISBN 978-5-906627-82-7

Дмитрий Шмонин - Тайна ответа: введение в рациональную теологию - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

ПРЕДМЕТНОСТЬ ТЕОЛОГИИ

Теология — служанка науки?

Теология: понятие, значения, контекст

СВЯТООТЕЧЕСКАЯ ТЕОЛОГИЯ. ОБЩИЕ КОРНИ

Килевой брус

Между «духом» и «буквой»

«Кормило разумения». От Никеи к Царьграду

«СВЕТ С ВОСТОКА»: БОГООТКРОВЕННАЯ ТЕОЛОГИЯ И РАЦИОНАЛЬНОСТЬ

«Выше сущего»

«Содружество с Богом», рациональная богооткровенная теология и философия

Пастырство и учительство. Византийский вариант христианской образовательной парадигмы

ТЕОЛОГИЯ НА ЗАПАДЕ: ПУТЬ К СИСТЕМЕ

Учитель и христианское учение

Translators studii

СХОЛАСТИЧЕСКАЯ ТЕОЛОГИЯ В КОГНИТИВНОЙ ПАРАДИГМЕ

Богословские споры на языке искусств

Теология, метафизика и науки

ПОСЛЕСЛОВИЕ

БИБЛИОГРАФИЯ

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ