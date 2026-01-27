Эти беседы Ребе произнес в первые годы после того, как он принял на себя руководство хасидским движением Хабад и стал главой всего нынешнего поколения народа Израиля.

Они представляют собой актуальный комментарий к субботним главам Торы, которые читают по субботам в синагогах. Оригинал прошел проверку и редакцию самого Ребе.

Беседы (сихот - на иврите) Ребе произносит на хасидских собраниях - "фарбренген". В отличие от "маамаров", в которых Ребе излагает теорию хасидизма как продолжение и развитие учения Баал-Шем-Това, основателя хасидизма, беседы более легки для понимания, носят более свободный характер, касаясь многих тем.

Среди них центральное место занимает интерпретация и объяснения тех или иных разделов Торы, однако, беседы включают также многие вопросы еврейского образа жизни, нравственности, воспитания, актуальных проблем евреев в Израиле, в России и в Соединенных Штатах.

Менахем-Мендл Шнеерсон - Беседы Любавичского Ребе - Книга Брейшит

Свободный перевод с идиша Г. Липш

Под общей редакцией проф. Г. Брановера

«ШАМИР»

ИЕРУСАЛИМ 5758 * 1998

250 с.

ISBN 965-293-054-7

Printed in Israel

An Anthology of Talks Relating to the weekly sections of the Torah

by the Lubavitcher Rebbe

RABBI MENACHEM M. SCHNEERSON

Менахем-Мендл Шнеерсон - Беседы Любавичского Ребе - Книга Брейшит

Введение

Глава Брейшит

Глава Hoax

Глава Лех леха

Глава Ваера

Глава Хаей Сара

Глава Толдот

Глава Ваецэ

Глава Ваишлах. 19-е кислева

Глава Ваешев. Ханука

Глава Микец. Ханукальная суббота

Глава Ваигаш

Глава Ваехи

Примечания

Менахем-Мендл Шнеерсон - Беседы Любавичского Ребе - Книга Брейшит - Глава Брейшит

1.Рабеим Любавича, руководители Хабада, говорили, что от того, как человек проводит субботу, когда читают главу Брейшит, зависит весь год.

Однако непонятно, почему это должна быть именно суббота главы Брейшит? Есть другие очень важные главы Торы, например, глава о даровании Торы. В них говорится о велениях Всевышнего и о различных вопросах, которые в других разделах Торы не встречаются. Почему, однако, они не касаются того, каким будет наступивший год? Что в главе Брейшит особенного, почему именно от нее зависит поведение человека в течение всего года?

2.Начинается эта глава так: "В начале сотворил [бара] Всесильный небесное и земное". Всевышний сотворил все из абсолютного ничто. Из этого следует, что сотворение продолжается постоянно, каждую минуту и каждое мгновение.

Вот что произошло при сотворении: то, что не существовало (абсолютное ничто), стало существующим материальным нечто. Это нечто - совершенно новое, чего до того не было. И это сотворение продолжается постоянно: ежеминутно все в мире возникает заново - вновь и вновь. Так и объясняется в книге "Тания" стих "Навсегда, Б-же, слово Твое стоит в небесах". Это означает, что все творения и сейчас есть ничто и что их существование постоянно зависит от творящей воли Б-га. Более того - это значит, что сама сущность всякого творения есть Б-жест-венность.

3. Это дает возможность понять, почему именно суббота, когда читают главу Брейшит, имеет отношение ко всему году. Все служение человека Б-гу на протяжении всего года основано на том, чтобы помнить об этом постоянном вершении Б-га.

Когда еврею нужно из своих обыденных занятий, связанных с миром материального, сделать "сосуд" для Б-жест-венного, ему кажется это трудным или даже невозможным из-за того, что это как бы не соответствует естественному ходу вещей. И тогда он вспоминает, что "навсегда, Б-же, слово Твое стоит в небесах" - что мира в сущности нет, а если он есть, то только оттого, что «И сказал Всесильный: "Да будет свет"», и только поэтому и "стал свет", только поэтому сущие получают существование, ничто превращается в нечто. Так и в отношении всех остальных десяти Речений. "Всевышний смотрел в Тору и творил мир" - Всевышний смотрел в Тору (на десять Речений) и этим сотворил мир. И когда человек по-настоящему осознает, что само существование мира зависит только от десяти Речений Торы, он понимает, что оно (существование мира) не может быть препятствием для исполнения заповедей Всевышнего, ибо в той же Торе написано: "Я -Б-г, Всесильный твой" - со всеми 613 заповедями".

Менахем-Мендл Шнеерсон - Беседы Любавичского Ребе - Книга Шмот

Свободный перевод с идиша Й. Векслера

Под общей редакцией проф. Г. Брановера

«ШАМИР»

ИЕРУСАЛИМ 5763 * 2003

203 с.

ISBN 965-293-072-5

Printed in Israel

An Anthology of Talks Relating to the weekly sections of the Torah

by the Lubavitcher Rebbe

RABBI MENACHEM M. SCHNEERSON

Менахем-Мендл Шнеерсон - Беседы Любавичского Ребе - Книга Шмот - Содержание

Введение

Глава Шмот

Глава Ваэра

Глава Бо. 10-е швата

Глава Бешалах. Ту-Бишват

Глава Итро

Глава Мишпатим

Глава Трума

Глава Тецавэ. Пурим-Катан

Глава Тиса

Глава Ваякгель. Месяц адар

Глава Пкудей

Примечания

Менахем-Мендл Шнеерсон - Беседы Любавичского Ребе - Книга Шмот - Введение

Беседы, вошедшие в эту книгу, взяты из первого тома собрания бесед Любавичского Ребе, посвященных книге Шмот, второй книге Торы.

Эти беседы Ребе произнес в первые годы после того, как он принял на себя руководство хасидским движением Хабад и стал главой всего нынешнего поколения народа Израиля.

Они представляют собой актуальный комментарий к субботним главам Торы, которые читают по субботам в синагогах. Оригинал прошел проверку и редакцию самого Ребе.

Менахем-Мендл Шнеерсон - Беседы Любавичского Ребе - Книга Ваикра

Свободный перевод с идиша Й. Векслера

Под общей редакцией проф. Г. Брановера

«ШАМИР»

ИЕРУСАЛИМ

5763 * 2003

195 с.

ISBN 965-293-072-5

Printed in Israel

An Anthology of Talks Relating to the weekly sections of the Torah

by the Lubavitcher Rebbe

RABBI MENACHEM M. SCHNEERSON

Менахем-Мендл Шнеерсон - Беседы Любавичского Ребе - Книга Ваикра - Содержание

Введение

Глава Ваикра. Парашат Захор

Глава Цав. Пурим

Глава Шмини

Глава Тазриа

Глава Мецора. Шабат Гагадоль. Песах

Глава Ахарей

Глава Кдошим

Глава Эмор

Глава Бегар

Глава Бехукотай. Лаг-Баомер

Примечания

Менахем-Мендл Шнеерсон - Беседы Любавичского Ребе - Книга Ваикра - Глава Ваикра - Парашат Захор

1. В начале главы Ваикра, где говорится о жертвоприношениях, сказано: «Когда человек [захочет] - из вас - принести жертву Б-гу...». На первый взгляд, непонятно: если, по простому смыслу слов, выражение «из вас» связано со словом «человек», то должно было быть сказано: «...человек из вас». Почему же в Торе написано иначе?

Известно, какой ответ на этот вопрос дает учение хасидизма: привлекая внимание к этой якобы неточности, Тора раскрывает нам смысл жертвоприношений в духовном плане - что они представляют собой в служении Всевышнему, которое совершается душой человека.

В Торе написано: «Создайте Мне святилище, и Я буду обитать среди них». Мудрецы наши говорят, что сказано очень точно: не «в нем», то есть в святилище, а «среди них» - в каждом из сынов Израиля. Следовательно, все виды служения Всевышнему, которые совершались в Мишкане и в Храме, должны совершаться и в духовном плане - в духовном Храме, существующем в душе каждого еврея.

Это верно в общем плане, и тем более это верно в отношении такого вида служения как жертвоприношения. Несмотря на то, что в Храме это служение совершалось в самом буквальном, материальном смысле - брали животное и приносили его в жертву, - оно имело глубинный, внутренний смысл: это было служение духовное. Поэтому в принесении жертв должны были участвовать как когены, совершающие свою работу, так и левиты, сопровождающие ее музыкой и пением, - а это уже явления духовного порядка. Об этом сказано в книге «Зогар»: «Когены служат в тишине, побуждаемые стремлением сердца, а левиты - с музыкой и пением». То есть служение когенов направлено сверху вниз: на то, чтобы притянуть духовное Свыше в наш мир, а служение левитов направлено снизу вверх: чтобы поднять материальное в духовное. Так что принесение жертв в Храме тоже было по сути своей служением духовным. Тем более это верно по отношению к тому служению посредством принесения жертв, которое каждый еврей совершает в своей душе.

Алтер Ребе так разъясняет вышеприведенные слова Торы из начала книги Ваикра: «„Когда человек [захочет] -из вас - принести жертву Б-гу" - когда человек захочет приблизиться к Б-жественному, то „из вас" должно быть жертвоприношение Б-гу - жертва должна быть из вас самих».

Менахем-Мендл Шнеерсон - Беседы Любавичского Ребе - Книга Бемидбар

Свободный перевод с идиша Й. Векслера

Под общей редакцией проф. Г. Брановера

«ШАМИР»

ИЕРУСАЛИМ

5766 - 2006

ISBN 965-294-088-1

142 с.

Printed in Israel

An Anthology of Talks Relating to the weekly sections of the Torah

by the Lubavitcher Rebbe

RABBI MENACHEM M. SCHNEERSON

Менахем-Мендл Шнеерсон - Беседы Любавичского Ребе - Книга Бемидбар - Содержание

Введение

Глава Бемидбар

Шавуот

Глава Насо

Глава Бегаалотха

Глава Шлах

Глава Корах

Глава Хукат

Глава Балак

Глава Пинхас

Главы Матот и Масъэй

Примечания

Менахем-Мендл Шнеерсон - Беседы Любавичского Ребе - Книга Бемидбар - Глава Бемидбар

1.Первая заповедь книги Бемидбар гласит: «Произведите исчисление всего общества сынов Израиля», и поэтому вся книга называется в Гмаре «Книгой исчислений».

Число никак не связано с качеством и свойствами того, что подсчитывается. Когда подсчитывают ряд объектов, между ними не делают никакого различия, не отличают большего по размеру или по качеству от меньшего: все они равны. Самое большое обозначается не более чем единицей, а самое маленькое - не менее чем единицей. Число никак не указывает на ценность того, что пересчитывают.

Условие, что пересчитаны должны быть те из сынов Израиля, кому исполнилось двадцать лет, тоже никак не связано с их трудом и служением, характером и дарованиями. Условие исполнялось, если данный еврей достиг определенного возраста, и не зависело от каких-то его действий.

Но если исчисление - это нечто совершенно внешнее, никак не затрагивающее суть того, что исчисляется, то возникает вопрос: почему же оно является первой и основной заповедью этой книги Торы и ему придается столь большое значение, что вся она называется «Книгой исчислений»?

Менахем-Мендл Шнеерсон - Беседы Любавичского Ребе - Книга Дварим

Свободный перевод с идиша Й. Векслера

Под общей редакцией проф. Г. Брановера

«ШАМИР»

ИЕРУСАЛИМ

5768 • 2008

182 с.

ISBN 13: 978-0-86639-014-9

ISBN 10: 0-86639-014-6

ISBN 13: 978-0-86639-015-6

ISBN 10: 0-86639-015-4 (Set of 5 Vol.)

Printed in Israel

An Anthology of Talks Relating to the weekly sections of the Torah

by the Lubavitcher Rebbe

RABBI MENACHEM M. SCHNEERSON

Менахем-Мендл Шнеерсон - Беседы Любавичского Ребе - Книга Дварим - Содержание

Введение

Глава Дварим

Глава Ваэтханан

Глава Экев

Глава Ръэ

Глава Шофтим

Глава Тецэ

Глава Таво

Глава Ницавим

Глава Ваелех. Суббота «Шува»

Глава Гаазину

Праздник Сукот

Шмини-Ацерет и Симхат-Тора

Примечания

Менахем-Мендл Шнеерсон - Беседы Любавичского Ребе - Книга Дварим - Глава Дварим

1. Сегодня Шабат Хазон. Раби Леви-Ицхак из Бердичева говорит, что в этот день Свыше показывают Третий Храм, но увидеть его можно только издали. Поэтому эта суббота и называется Шабат Хазон - «Суббота видения».

В Шабат Хазон всегда читают главу Дварим, и в свете вышесказанного мы понимаем, какая между ними существует связь. С главы Дварим начинается пятая книга Торы, носящая также название «Мишнэ Тора», - книга, которая, образуя с остальными четырьмя книгами Пятикнижия единую Тору, все же имеет свои отличия. Как намекает само ее название (Мишнэ Тора - «повторение Торы»), она содержит слова Моше-рабейну, с которыми он обратился к поколению, которое пришло в Страну Израиля. Этому поколению предстояло вести совершенно новый образ жизни, радикально отличавшийся от того, который сыны Израиля вели в пустыне. Поэтому его необходимо было предупредить и предостеречь о некоторых моментах, упоминать о которых ранее не было нужды.

«Поколение пустыни» (сыны Израиля, вышедшие из Египта) было «поколением знания», стоявшим на уровне самого Моше-рабейну, видевшего Б-жественное. Поколение же, пришедшее в Страну Израиля, должно было заниматься земными делами, трудиться в условиях материального мира - поэтому, естественно, у них отсутствовало видение Б-жественного. Б-жественное они воспринимали лишь через слух, как сказано: «А теперь, Израиль, слушай...».

А чем отличается восприятие через зрение от восприятия через слух?. Восприятие через зрение ничем не ограничено: оно настолько аутентично, что не оставляет никаких сомнений, никто потом не может переубедить человека, что, мол, на самом деле он видел нечто иное. Восприятие через слух не столь однозначно: кажется, что в момент восприятия человек усвоил всё очень хорошо, но если кто-нибудь станет это опровергать, у него возникают сомнения.

Поэтому в «Мишнэ Тора» поколению, вошедшему в Страну Израиля и воспринимавшему Б-жественное лишь через слух, было необходимо сказать о необходимости быть готовым к самопожертвованию и т. п., а «поколение пустыни» в этом не нуждалось.

Поколение, вошедшее в Страну Израиля, было ниже по своему восприятию, чем «поколение пустыни». Но все же у него было определенное преимущество перед «поколением пустыни», о котором сказано: «Ибо не пришли вы еще к месту покоя и в удел...». «Место покоя» - это Мишкан в Шило, а «удел» - это Храм в Иерусалиме. Сыны Израиля обрели их лишь после того, как вошли в Страну Израиля.