Шпет - Очерк развития русской философии
Говоря о периодах русской истории, проф. Е. Голубинский замечает: «Периоды Киевский и Московский собственно представляют собою одно целое, характеризуемое отсутствием действительного просвещения, которого мы не усвоили с принятием христианства и без которого оставались до самого Петра Великого».
Нельзя признать это суждение ни крайним, ни преувеличенным, если только под просвещением, под образованностью и под наукою понимать не отвлеченные обозначения, а конкретные категории европейской истории. Несомненно, что константинопольские священники, сделавшиеся первыми русскими духовными пастырями, ввели грамотность в церковные и государственные дела. Но также несомненно, что вплоть до образования Московского государства, как и долгое время после этого, русская элементарная грамотность не далеко выходила за пределы самой церкви, двора и государственных канцелярий.
Другой русский историк, В. Иконников, в следующих словах резюмирует положение вещей: «В строгом смысле слова, до XVII века [надо полагать, включительно] у нас не было науки; наша литературная деятельность того времени верно характеризуется названием книжность. Она стояла в самом тесном отношении к религии и была ее результатом; книжность должна была удовлетворять только религиозным потребностям.
Это подтверждают характер школ, содержание книг и общий уровень знания».
Широкой образованности и тем более науки, хотя бы богословской, при таких условиях ждать не приходится. Духовенство и знать не только не имели представления о научных и философских интересах, но не составляли даже, как-то было в новой западной истории, прочного образованного слоя нации.
Густав Шпет - Очерк развития русской философии - 2 тома
Знаменитая книга Шпета 1922 г. «Очерк развития русской философии» - практически первая история философии в послереволюционный период. И это отнюдь не академическое сочинение, несмотря на богатство, даже преизобилие фактического материала, собранного в книге. Честно говоря, потом все, мне известные «Истории русской философии» такого количества материала не давали. По сути, это анализ духовного и исторического развития России, где философия лишь показатель развития России, индекс взрослости наци-опальной культуры как таковой. То есть появление философии, сама возможность философии — это проверка того, превратилась ли культура из этнографического материала в самостоятельный субъект. Кстати сказать, такой методологический подход дал возможность Шпету осуществить, пожалуй, самую — после Чаадаева — энергийную и мощную самокритику культуры. Дело в том, что, говоря об истории философии в России, Шпет по сути дела выстраивает свою философию русской истории и культуры.
Густав Шпет - Очерк развития русской философии. Том I
Москва: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2008 г. - 592 с.
ISBN 978-5-8243-1021-4
Густав Шпет - Очерк развития русской философии. Том I - Содержание
Кантор Владимир. Густав Шпет как историк русской философии
Предисловие
- Невегласие
- Около школы
- По прописям
- По линейкам
- Первые испытания
- Первые ученики
Комментарии. Т.Г. Щедрина
Перевод иноязычных выражений и терминов
Указатель имен. Составитель И.И. Ремезова
Густав Шпет - Очерк развития русской философии. Том I - Шпет и история русской философии
Еще не так давно, в конце 40-х годов прошлого века, Г.Г. Шпет был фигурой, не очень осознанной. Воспринимался он всеми как правоверный гуссерлианец, слишком европеец даже среди русских западников, и его философская и историософская позиция не воспринималась как нечто своеобразное, имеющее самобытное значение. Более того, сама жизнь и смерть его были скрыты столь густой завесой, что дало основание Зеньковскому написать такую фразу: «После 1927 г. Шпет, по-видимому, ничего не печатал, и самая судьба его остается неизвестной». Но и в 1989 г. в предисловии к первому изданию сочинений (однотомнику избранных работ) Густава Шпета Е.В. Пастернак писала: «К сожалению, в его родной стране уровень исследования творчества философа находится почти на нулевой отметке; так, двадцать лет пролежала без движения книга работ Шпета по эстетике, составленная в 1967 году его дочерью Л.Г. Шпет, но, надо надеяться, в связи с рядом намечающихся переизданий интерес к идеям Шпета будет развиваться». Этот том был издан в серии «Из истории отечественной философской мысли».
В него вошли три работы: «Очерк развития русской философии», «Эстетические фрагменты», «Введение в этническую философию». Выбор этот объясняется просто: у меня как издателя были только эти книги.
Впрочем, был и другой резон в таком выборе: шпетовская история русской философии признавалась даже таким ироничным по отношению к Шпету исследователем, как о. Василий Зеньковский. Он писал: «Книга Шпета, к сожалению, вышедшая лишь в ч. 1-ой, является самым ценным и основательным исследованием по истории русской философии (курсив мой. — В.К.). Ч. I обнимает период от начатков философии до начала 40-х годов. Автор — превосходный знаток этого периода, его работа вся основана на первоисточниках, дает почти всегда точное и ясное изложение. К сожалению, книгу очень портит докторальный тон автора, с высоты своей позиции (Шпет — последователь Husserl`я) делающего иронические нотации различным авторам.
Это лишает автора исторической вдумчивости, — но при всей неуместности насмешливых, а иногда и презрительных замечаний автора, книга Шпета является все же очень ценным трудом по истории русской философии». Об этой насмешливости Шпета необходимо что-то сказать, но чуть позже, в контексте его взгляда на Россию. Зеньковский, разумеется, был не одинок в своих похвалах-порицаниях этому трактату Шпета. Задолго до него такое отношение уже было артикулировано в русских эмигрантских кругах. Так, Александр Койре в 1924-25 гг. во Франции читал курс лекций по истории русской философии, который потом был им опубликован по-французски в 1929 г. и недавно переведен у нас под названием «Философия и национальная проблема в России начала XIX века». Он писал там: «К сожалению, история философских идей в России никогда (или, по крайней мере, до самого последнего времени) толком не изучалась».
В примечаниях к этой фразе (о «последнем времени») Койре замечал: «Мы имеем в виду превосходный труд Г. Шпета "Очерк развития русской философии" (М., 1922). Шпету можно бросить упрек лишь в связи с его чрезмерно суровой оценкой русских философов, да и судит он их с точки зрения, которая никак не могла быть их собственной. Как бы то ни было, "Очерк..." Шпета представляет собой первый по-настоящему научный и пол-ный труд о первых этапах философии в России». A.M. Руткевич в послесловии не без основания при этом пишет о Койре, что «иной раз он просто пересказывает "Очерк развития русской философии" Г. Шпета».
Густав Шпет - Очерк развития русской философии. Том II. Материалы
Москва: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2009 г. - 848 с.
ISBN 978-5-8243-1277-5
Густав Шпет - Очерк развития русской философии. Том II. Материалы - Содержание
Предисловие. Татьяна Щедрина
- Очерк развития русской философии. II. Материалы
- «Очерк развития русской философии»: план
- Конспект «Очерка» с делением на главы
- Глава «Без линеек»: план и заметки
- Глава «Перевал»: план и заметки
- К вопросу о гегельянстве Белинского
- Заметки к параграфам о Белинском
- Философское мировоззрение Герцена
- Заметки к параграфу «Философски-историческое решение
- проблемы народности у славянофилов и у Герцена»
- Философское наследство П.Д. Юркевича (К сорокалетию со дня смерти)
- Источники диссертации Чернышевского
- Заметки к параграфам о Чернышевском
- Философия Лаврова
- П.Л. Лавров и А.И. Герцен
- Антропологизм Лаврова в свете истории философии
- Отдельные заметки
- Кризис философии
Приложения
- Конспект сочинений П.А. Вяземского
- Конспект книги Ф.М. Достоевского «Бесы»
- Конспект книги А.Н. Пыпина «Характеристика литературных мнений от двадцатых до пятидесятых годов» (СПб., 1890)
- Конспект серии статей А.А. Скабичевского «Очерки умственного развития нашего общества. 1825—1860»
Комментарий
Перевод иноязычных выражений и терминов
Указатель имен
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