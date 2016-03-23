Говоря о периодах русской истории, проф. Е. Голубинский замечает: «Периоды Киевский и Московский собственно представляют собою одно целое, характеризуемое отсутствием действительного просвещения, которого мы не усвоили с принятием христианства и без которого оставались до самого Петра Великого».

Нельзя признать это суждение ни крайним, ни преувеличенным, если только под просвещением, под образованностью и под наукою понимать не отвлеченные обозначения, а конкретные категории европейской истории. Несомненно, что константинопольские священники, сделавшиеся первыми русскими духовными пастырями, ввели грамотность в церковные и государственные дела. Но также несомненно, что вплоть до образования Московского государства, как и долгое время после этого, русская элементарная грамотность не далеко выходила за пределы самой церкви, двора и государственных канцелярий.

Другой русский историк, В. Иконников, в следующих словах резюмирует положение вещей: «В строгом смысле слова, до XVII века [надо полагать, включительно] у нас не было науки; наша литературная деятельность того времени верно характеризуется названием книжность. Она стояла в самом тесном отношении к религии и была ее результатом; книжность должна была удовлетворять только религиозным потребностям.

Это подтверждают характер школ, содержание книг и общий уровень знания».

Широкой образованности и тем более науки, хотя бы богословской, при таких условиях ждать не приходится. Духовенство и знать не только не имели представления о научных и философских интересах, но не составляли даже, как-то было в новой западной истории, прочного образованного слоя нации.

Густав Шпет - Очерк развития русской философии - 2 тома

Знаменитая книга Шпета 1922 г. «Очерк развития русской философии» - практически первая история философии в послереволюционный период. И это отнюдь не академическое сочинение, несмотря на богатство, даже преизобилие фактического материала, собранного в книге. Честно говоря, потом все, мне известные «Истории русской философии» такого количества материала не давали. По сути, это анализ духовного и исторического развития России, где философия лишь показатель развития России, индекс взрослости наци-опальной культуры как таковой. То есть появление философии, сама возможность философии — это проверка того, превратилась ли культура из этнографического материала в самостоятельный субъект. Кстати сказать, такой методологический подход дал возможность Шпету осуществить, пожалуй, самую — после Чаадаева — энергийную и мощную самокритику культуры. Дело в том, что, говоря об истории философии в России, Шпет по сути дела выстраивает свою философию русской истории и культуры.

Густав Шпет - Очерк развития русской философии. Том I

Москва: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2008 г. - 592 с.

ISBN 978-5-8243-1021-4

Густав Шпет - Очерк развития русской философии. Том I - Содержание

Кантор Владимир. Густав Шпет как историк русской философии

Предисловие

Невегласие

Около школы

По прописям

По линейкам

Первые испытания

Первые ученики

Комментарии. Т.Г. Щедрина

Перевод иноязычных выражений и терминов

Указатель имен. Составитель И.И. Ремезова

Густав Шпет - Очерк развития русской философии. Том I - Шпет и история русской философии

Еще не так давно, в конце 40-х годов прошлого века, Г.Г. Шпет был фигурой, не очень осознанной. Воспринимался он всеми как правоверный гуссерлианец, слишком европеец даже среди русских западников, и его философская и историософская позиция не воспринималась как нечто своеобразное, имеющее самобытное значение. Более того, сама жизнь и смерть его были скрыты столь густой завесой, что дало основание Зеньковскому написать такую фразу: «После 1927 г. Шпет, по-видимому, ничего не печатал, и самая судьба его остается неизвестной». Но и в 1989 г. в предисловии к первому изданию сочинений (однотомнику избранных работ) Густава Шпета Е.В. Пастернак писала: «К сожалению, в его родной стране уровень исследования творчества философа находится почти на нулевой отметке; так, двадцать лет пролежала без движения книга работ Шпета по эстетике, составленная в 1967 году его дочерью Л.Г. Шпет, но, надо надеяться, в связи с рядом намечающихся переизданий интерес к идеям Шпета будет развиваться». Этот том был издан в серии «Из истории отечественной философской мысли».

В него вошли три работы: «Очерк развития русской философии», «Эстетические фрагменты», «Введение в этническую философию». Выбор этот объясняется просто: у меня как издателя были только эти книги.

Впрочем, был и другой резон в таком выборе: шпетовская история русской философии признавалась даже таким ироничным по отношению к Шпету исследователем, как о. Василий Зеньковский. Он писал: «Книга Шпета, к сожалению, вышедшая лишь в ч. 1-ой, является самым ценным и основательным исследованием по истории русской философии (курсив мой. — В.К.). Ч. I обнимает период от начатков философии до начала 40-х годов. Автор — превосходный знаток этого периода, его работа вся основана на первоисточниках, дает почти всегда точное и ясное изложение. К сожалению, книгу очень портит докторальный тон автора, с высоты своей позиции (Шпет — последователь Husserl`я) делающего иронические нотации различным авторам.

Это лишает автора исторической вдумчивости, — но при всей неуместности насмешливых, а иногда и презрительных замечаний автора, книга Шпета является все же очень ценным трудом по истории русской философии». Об этой насмешливости Шпета необходимо что-то сказать, но чуть позже, в контексте его взгляда на Россию. Зеньковский, разумеется, был не одинок в своих похвалах-порицаниях этому трактату Шпета. Задолго до него такое отношение уже было артикулировано в русских эмигрантских кругах. Так, Александр Койре в 1924-25 гг. во Франции читал курс лекций по истории русской философии, который потом был им опубликован по-французски в 1929 г. и недавно переведен у нас под названием «Философия и национальная проблема в России начала XIX века». Он писал там: «К сожалению, история философских идей в России никогда (или, по крайней мере, до самого последнего времени) толком не изучалась».

В примечаниях к этой фразе (о «последнем времени») Койре замечал: «Мы имеем в виду превосходный труд Г. Шпета "Очерк развития русской философии" (М., 1922). Шпету можно бросить упрек лишь в связи с его чрезмерно суровой оценкой русских философов, да и судит он их с точки зрения, которая никак не могла быть их собственной. Как бы то ни было, "Очерк..." Шпета представляет собой первый по-настоящему научный и пол-ный труд о первых этапах философии в России». A.M. Руткевич в послесловии не без основания при этом пишет о Койре, что «иной раз он просто пересказывает "Очерк развития русской философии" Г. Шпета».

Густав Шпет - Очерк развития русской философии. Том II. Материалы

Москва: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2009 г. - 848 с.

ISBN 978-5-8243-1277-5

Густав Шпет - Очерк развития русской философии. Том II. Материалы - Содержание

Предисловие. Татьяна Щедрина

Очерк развития русской философии. II. Материалы

«Очерк развития русской философии»: план

Конспект «Очерка» с делением на главы

Глава «Без линеек»: план и заметки

Глава «Перевал»: план и заметки

К вопросу о гегельянстве Белинского

Заметки к параграфам о Белинском

Философское мировоззрение Герцена

Заметки к параграфу «Философски-историческое решение

проблемы народности у славянофилов и у Герцена»

Философское наследство П.Д. Юркевича (К сорокалетию со дня смерти)

Источники диссертации Чернышевского

Заметки к параграфам о Чернышевском

Философия Лаврова

П.Л. Лавров и А.И. Герцен

Антропологизм Лаврова в свете истории философии

Отдельные заметки

Кризис философии

Приложения

Конспект сочинений П.А. Вяземского

Конспект книги Ф.М. Достоевского «Бесы»

Конспект книги А.Н. Пыпина «Характеристика литературных мнений от двадцатых до пятидесятых годов» (СПб., 1890)

Конспект серии статей А.А. Скабичевского «Очерки умственного развития нашего общества. 1825—1860»

Комментарий

Перевод иноязычных выражений и терминов

Указатель имен