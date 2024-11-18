Шталь - Шредер - Родригес - Этика искусственного интеллекта

Этические вызовы, которые бросает искусственный интеллект (ИИ), — одна из главных тем XXI века. Принято считать, что потенциальные выгоды от применения ИИ велики: от операционных улучшений, таких как снижение числа человеческих ошибок (например, при постановке медицинских диагнозов), до использования роботов в опасных ситуациях (например, для обеспечения безопасности ядерной электростанции после аварии). В то же время ИИ ставит множество этических проблем — от предвзятости в работе алгоритмов и цифрового разрыва до проблем здоровья и безопасности.

Сфера ИИ превратилась в широкомасштабный проект, в который вовлечены самые разные заинтересованные лица. Однако в этике ИИ нет ничего нового. Концепции ИИ почти 70 лет [McCarthy et al., 2006], и озабоченность его развитием с точки зрения этики высказывалась уже в середине XX века [Wiener, 1954; Винер, 2001; Dreyfus, 1972; Дрейфус, 1978; Weizenbaum, 1977; Вейценбаум, 1982]. Сейчас эти дебаты активизировались благодаря более широкому интересу к применению и воздействию усовершенствованных алгоритмов, большей доступности вычислительных мощностей и растущему объему данных, которые могут использоваться для анализа [Hall, Pesenti, 2017].

Эти технические достижения благоприятствовали развитию определенных типов ИИ, в особенности машинного обучения [Alpaydin, 2020; Faggella, 2020], одной из популярных форм которого, в свою очередь, является глубокое обучение (см. врезку) [LeCun et al., 2015]. Успех этих подходов к ИИ привел к быстрому расширению сферы его применения, что нередко влекло за собой этически неоднозначные последствия, например, несправедливое или незаконное господство, дискриминацию и вмешательство в политику.

С расширением сферы применения ИИ его этика выходит далеко за пределы академической науки. Так, «Римская петиция об этике ИИ»1, выпущенная в феврале 2020 года, связывает Ватикан с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО), Microsoft, IBM и итальянским Министерством технологических инноваций и цифровизации. Еще один пример: в июле 2021 года ЮНЕСКО собрало 24 экспертов со всего мира и запустило международные онлайн-консультации по этике ИИ, чтобы облегчить диалог между всеми странами — членами этой организации. Большой интерес также проявляет пресса, хотя некоторые ученые считают, что вопросы этики ИИ в ней рассматриваются слишком «поверхностно» [Ouchchy et al., 2020].

Бернд Карстен Шталь, Дорис Шредер, Ровена Родригес - Этика искусственного интеллекта - Кейсы и варианты решения этических проблем

Перевод с английского Инны Кушнаревой под научной редакцией Александра Павлова. – Москва: Издательский дом Высшей школы экономики, 2024. – 200 с. - (Исследования культуры). — 600 экз.

ISBN 978-5-7598-2981-2 (в пер.).

ISBN 978-5-7598-4053-4 (e-book).

Бернд Карстен Шталь, Дорис Шредер, Ровена Родригес - Этика искусственного интеллекта – Содержание

Благодарности

ГЛАВА 1. ЭТИКА ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА: ВВЕДЕНИЕ

Несправедливая и незаконная дискриминация (глава 2)

Неприкосновенность частной жизни (глава 3)

Надзорный капитализм (глава 4)

Манипуляция (глава 5)

Право на жизнь, свободу и личную безопасность (глава 6)

Человеческое достоинство (глава 7)

«ИИ во благо» и Цели ООН в области устойчивого развития (глава 8)

Библиография

ГЛАВА 2. НЕСПРАВЕДЛИВАЯ И НЕЗАКОННАЯ ДИСКРИМИНАЦИЯ

2.1. Введение

2.2. Кейсы дискриминации, которой способствовал ИИ 2.2.1. Кейс 1: Предубежденность в инструментах найма на работу 2.2.2. Кейс 2: Дискриминирующее использование ИИ в правоохранительной системе и для профилактических полицейских мер 2.2.3. Кейс 3: Дискриминация на основе цвета кожи

2.3. Этические вопросы, связанные с дискриминацией, которой способствуют ИИ

2.4. Меры по борьбе с несправедливой/незаконной дискриминацией 2.4.1. Оценка воздействия ИИ 2.4.2. Этика, заложенная в дизайн

2.5. Выводы

Библиография

ГЛАВА 3. НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЧАСТНОЙ жизни

3.1. Введение

3.2. Кейсы нарушения неприкосновенности частной жизни по вине ИИ 3.2.1. Кейс 1: Использование персональных данных авторитарными режимами 3.2.2. Кейс 2: Неприкосновенность генетических данных 3.2.3. Кейс 3: Биометрический надзор

3.3. Защита данных и неприкосновенность частной жизни

3.4. Меры по борьбе с угрозами неприкосновенности частной жизни, порождаемыми ИИ

3.5. Выводы

Библиография

ГЛАВА 4. НАДЗОРНЫЙ КАПИТАЛИЗМ

4.1. Введение

4.2. Кейсы надзорного капитализма, использующего ИИ 4.2.1. Кейс 1: Присвоение данных 4.2.2. Кейс 2: Монетизация данных о здоровье 4.2.3. Кейс 3: Нечестные коммерческие практики

4.3. Этические вопросы надзорного капитализма

4.4. Меры противодействия надзорному капитализму 4.4.1. Антимонопольное законодательство 4.4.2. Доступ и шеринг данных 4.4.3. Укрепление права собственности потребителей/индивидов на их данные

4.5. Выводы

Делить компании, опираясь на антимонопольное законодательство, сложно

Являются ли «работники крупных технологических компаний одним из главных сдерживающих факторов роста ее власти»?

Библиография

ГЛАВА 5. МАНИПУЛЯЦИЯ

5.1. Введение

5.2. Кейсы манипулирования при помощи ИИ 5.2.1. Кейс 1: Манипуляции на выборах 5.2.2. Кейс 2: Продвижение продаж в «моменты уязвимости для внушения»

5.3. Этика манипуляции

5.4. Меры для борьбы с манипуляциями

5.5. Выводы

Библиография

ГЛАВА 6. ПРАВО НА ЖИЗНЬ, СВОБОДУ И ЛИЧНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ

6.1. Введение

6.2. Кейсы, в которых ИИ негативно влиял на право на жизнь, свободу и личную безопасность 6.2.1. Кейс 1: Смертельная авария с участием беспилотного автомобиля 6.2.2. Кейс 2: Уязвимости в системе управления умными домами 6.2.3. Кейс 3: Состязательные атаки в медицинской диагностике

6.3. Этические вопросы 6.3.1. Безопасность человека 6.3.2. Неприкосновенность частной жизни 6.3.3. Ответственность и подотчетность

6.4. Меры по защите жизни, свободы и безопасности людей 6.4.1. Внедрение и укрепление режимов ответственности 6.4.2. Управление качеством систем ИИ 6.4.3. Состязательная устойчивость

6.5. Выводы

Библиография

ГЛАВА 7. ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ДОСТОИНСТВО

7.1. Введение

7.2. Кейсы с потенциальным конфликтом между ИИ и человеческим достоинством 7.2.1. Кейс 1: Несправедливое увольнение 7.2.2. Кейс 2: Секс-роботы 7.2.3. Кейс 3: Роботы-сиделки

7.3. Этические вопросы, касающиеся ИИ и достоинства

7.4. Выводы

Библиография

ГЛАВА 8. «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ ВО БЛАГО» И ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

8.1. Введение

8.2. Приносит ли «ИИ во благо» благо? Кейсы 8.2.1. Кейс 1: Сезонное прогнозирование климата в условиях ограниченных ресурсов 8.2.2. Кейс 2: «Вертолетные исследования»

8.3. Этические вопросы, возникающие в связи с «ИИ во благо» и ЦУР 8.3.1. Пустыня данных или неравномерное распределение доступности данных 8.3.2. Двойные стандарты 8.3.3. Невнимание к социальным составляющим проблем, которые призваны решить ЦУР 8.3.4. Слон в комнате: цифровой разрыв и нехватка талантов для ИИ 8.3.5. Нерешенные важные проблемы, в которых ИИ и ЦУР вступают в конфликт

8.4. Выводы

Библиография

ГЛАВА 9. ЭТИКА ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА: ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Библиография