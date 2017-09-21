Штекли – Томас Мюнцер
Томас Мюнцер — лик той Реформации, которая не удалась. Не «дух капитализма», а коммунизм, евангельское равенство. Не solo scriptura, а живое продолжение Откровения. Не союз с князьями и бюргерами, а освобождение крестьян и бедняков. Монографию (ЖЗЛ) о Мюнцере написал выдающийся советский историк Альберт Штекли.
Первая четверть XVI столетия — одна из самых напряжённых и полных драматизма страниц истории Германии.
Первая четверть XVI столетия — одна из самых напряжённых и полных драматизма страниц истории Германии.
В подготовке решительных выступлений против церкви и феодалов первостепенную роль играл Томас Мюнцер. Он призывал сокрушить угнетателей и установить народную власть. О героической жизни Мюнцера, мужественного и непреклонного человека рассказывает эта книга.
Альфред Штекли – Томас Мюнцер
Издательство ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия»
серия ЖЗЛ, Москва, 1961. 318 стр.
серия ЖЗЛ, Москва, 1961. 318 стр.
Альфред Штекли – Томас Мюнцер – Содержание
- глава первая. Блудница вавилонская
- глава вторая. Удар молнии в бочку с порохом
- глава третья. Жемчужина Саксонии
- глава четвертая. Пророк собачьей улицы
- глава пятая. Краденая вера
- глава шестая. «На том стою, я не могу иначе!»
- глава седьмая. «Лето уже на пороге!»
- глава восьмая. Сатана в Альштедте
- глава девятая. «Обагрим руки кровью тиранов!»
- глава десятая. Герцог, курфюрст и злодеи
- глава одиннадцатая. Новый Даниил
- глава двенадцатая. Иуда был не один
- глава тринадцатая. Поджигатели приходят до рассвета
- глава четырнадцатая. Канун потопа
- глава пятнадцатая. «Дьявол действует через смятение умов!»
- глава шестнадцатая. Час возмездия
- глава семнадцатая. «Заводите танец!»
- глава восемнадцатая. Радуга надежды
- глава девятнадцатая. Чудовищная закоренелость
- глава двадцатая. Не всегда побеждают живые
- Основные даты жизни Томаса Мюнцера
- Краткая библиография
Альфред Штекли – Томас Мюнцер – Глава первая. Блудница вавилонская
Доносчик ничего толком не знал. Но он клялся и божился, что заговор хорошо подготовлен и в нем участвуют многие Преступники замышляют навсегда освободить Галле от власти его преосвященства!
Эрнст, владыка магдебургский, задыхался от возмущения. Под носом, зреет заговор, а никто из присных его об этом не ведает! Архиепископ повелел тут же произвести тщательный розыск.
В Галле и впрямь существовал заговор. Были сведения, что в нем замешаны жители одного из соседних городов. Но преступники умело прятали концы в воду. Кто зачинщик? Какой-нибудь беглый крепостной или озлобленный нуждою подмастерье? Архиепископ был поражен: во главе заговора стоял помощник священника, учитель приходской школы, известный своей образованностью и любовью к наукам. Ему было лет двадцать. Родом он был из Штольберга и происходил, по слухам, из семьи уважаемого мастера, умельца чеканить монету. Звали его Томас Мюнцер. Под личиной учёного человека скрывался опасный смутьян. Выяснилось, что еще раньше, в Ашерслебене, он тоже затевал какой-то тайный союз.
Немедленно схватить злодеев! Но, странное дело, в Галле никого из подозреваемых не нашли. Маленькая комнатушка при церкви была пустой.
Над страной, казалось, висели низкие тяжёлые тучи. Воздух был напоен гнетущим ожиданием беды. Везде, где сходились люди: на рынках, в харчевнях, на церковных дворах, — говорили о пугающих слухах, о грозных событиях, об ужасных приметах. Боязливый шёпот прерывался дикими выкриками кликуш: «Близится конец света!»
Склонившись над доской, Альбрехт Дюрер резал свои гравюры на фантастические темы Апокалипсиса, а перед глазами стояла Немецкая земля с ее бедой и тревогой, нуждой и печалью, растерзанная родина, край страданий и кривды — воздетые в ужасе руки женщин, раскормленные монахи, палачи, гремящие латами архангелы-ландскнехты, схватки, казни, битвы и сама Смерть, хищная, как тот разбойник-рыцарь, что грабит мужиков на дороге…
Брошен человек на произвол судьбы. Не спастись ему от неумолимого рока. С небес низвергается огненный дождь. Горы и острова приходят в движение. Мало кто уцелеет после кровавого града, огня, диких бурь. Повержен в прах даже папа. Трепещут, ожидая смертельного удара, цари и князья. Звезды, как смоквы, падают на землю.
Гнетущего настроения не прогоняли ни разгул на масленицу, ни великое пьянство в кабаках.
Страна лежала раздробленная на множество владений. Хозяйственные интересы слабо связывали отдельные части Германии. Могущественные князья, светские и духовные, чувствовали себя вольготно и распоряжались в стране как хотели. Управиться с ними было не по силам и императору.
Противоречия были на каждом шагу: успехи ряда отраслей производства, особенно горной промышленности, широкий размах внешней торговли, невиданные ранее операции ростовщиков и оптовых купцов, ворочавших огромными суммами, и одновременно — разрушение прежних цеховых порядков, ухудшающееся положение ремесленников, за счёт которых наживались предприниматели, рост нищеты.
Недовольство зрело повсюду: и в лачугах подмастерьев и в замках рыцарей. Пушки, ружья и могучая пехота вконец подорвали значение закованной в латы рыцарской конницы. Ландскнехты-наёмники были князьям выгодней, чем рыцари. Но те не хотели отказываться от своих привилегий и мечтали, сокрушив всесилие князей и духовных владык, восстановить крепкую власть императора.
Князья кичились друг перед другом пышностью дворов, величиною войска, грандиозностью построек. Богачи словно помешались на роскоши: часто платье именитого горожанина стоило дороже, чем добрый кусок поля. Дворяне не желали отставать от бюргеров и, постоянно нуждаясь в деньгах, ещё свирепее давили мужика.
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