Томас Мюнцер — лик той Реформации, которая не удалась. Не «дух капитализма», а коммунизм, евангельское равенство. Не solo scriptura, а живое продолжение Откровения. Не союз с князьями и бюргерами, а освобождение крестьян и бедняков. Монографию (ЖЗЛ) о Мюнцере написал выдающийся советский историк Альберт Штекли.



Первая четверть XVI столетия — одна из самых напряжённых и полных драматизма страниц истории Германии.

В подготовке решительных выступлений против церкви и феодалов первостепенную роль играл Томас Мюнцер. Он призывал сокрушить угнетателей и установить народную власть. О героической жизни Мюнцера, мужественного и непреклонного человека рассказывает эта книга.

Альфред Штекли – Томас Мюнцер

Издательство ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия»

серия ЖЗЛ, Москва, 1961. 318 стр.



Альфред Штекли – Томас Мюнцер – Содержание

глава первая. Блудница вавилонская

глава вторая. Удар молнии в бочку с порохом

глава третья. Жемчужина Саксонии

глава четвертая. Пророк собачьей улицы

глава пятая. Краденая вера

глава шестая. «На том стою, я не могу иначе!»

глава седьмая. «Лето уже на пороге!»

глава восьмая. Сатана в Альштедте

глава девятая. «Обагрим руки кровью тиранов!»

глава десятая. Герцог, курфюрст и злодеи

глава одиннадцатая. Новый Даниил

глава двенадцатая. Иуда был не один

глава тринадцатая. Поджигатели приходят до рассвета

глава четырнадцатая. Канун потопа

глава пятнадцатая. «Дьявол действует через смятение умов!»

глава шестнадцатая. Час возмездия

глава семнадцатая. «Заводите танец!»

глава восемнадцатая. Радуга надежды

глава девятнадцатая. Чудовищная закоренелость

глава двадцатая. Не всегда побеждают живые

Основные даты жизни Томаса Мюнцера

Краткая библиография

Альфред Штекли – Томас Мюнцер – Глава первая. Блудница вавилонская



Доносчик ничего толком не знал. Но он клялся и божился, что заговор хорошо подготовлен и в нем участвуют многие Преступники замышляют навсегда освободить Галле от власти его преосвященства!



Эрнст, владыка магдебургский, задыхался от возмущения. Под носом, зреет заговор, а никто из присных его об этом не ведает! Архиепископ повелел тут же произвести тщательный розыск.

В Галле и впрямь существовал заговор. Были сведения, что в нем замешаны жители одного из соседних городов. Но преступники умело прятали концы в воду. Кто зачинщик? Какой-нибудь беглый крепостной или озлобленный нуждою подмастерье? Архиепископ был поражен: во главе заговора стоял помощник священника, учитель приходской школы, известный своей образованностью и любовью к наукам. Ему было лет двадцать. Родом он был из Штольберга и происходил, по слухам, из семьи уважаемого мастера, умельца чеканить монету. Звали его Томас Мюнцер. Под личиной учёного человека скрывался опасный смутьян. Выяснилось, что еще раньше, в Ашерслебене, он тоже затевал какой-то тайный союз.

Немедленно схватить злодеев! Но, странное дело, в Галле никого из подозреваемых не нашли. Маленькая комнатушка при церкви была пустой.

Над страной, казалось, висели низкие тяжёлые тучи. Воздух был напоен гнетущим ожиданием беды. Везде, где сходились люди: на рынках, в харчевнях, на церковных дворах, — говорили о пугающих слухах, о грозных событиях, об ужасных приметах. Боязливый шёпот прерывался дикими выкриками кликуш: «Близится конец света!»

Склонившись над доской, Альбрехт Дюрер резал свои гравюры на фантастические темы Апокалипсиса, а перед глазами стояла Немецкая земля с ее бедой и тревогой, нуждой и печалью, растерзанная родина, край страданий и кривды — воздетые в ужасе руки женщин, раскормленные монахи, палачи, гремящие латами архангелы-ландскнехты, схватки, казни, битвы и сама Смерть, хищная, как тот разбойник-рыцарь, что грабит мужиков на дороге…

Брошен человек на произвол судьбы. Не спастись ему от неумолимого рока. С небес низвергается огненный дождь. Горы и острова приходят в движение. Мало кто уцелеет после кровавого града, огня, диких бурь. Повержен в прах даже папа. Трепещут, ожидая смертельного удара, цари и князья. Звезды, как смоквы, падают на землю.

Гнетущего настроения не прогоняли ни разгул на масленицу, ни великое пьянство в кабаках.

Страна лежала раздробленная на множество владений. Хозяйственные интересы слабо связывали отдельные части Германии. Могущественные князья, светские и духовные, чувствовали себя вольготно и распоряжались в стране как хотели. Управиться с ними было не по силам и императору.

Противоречия были на каждом шагу: успехи ряда отраслей производства, особенно горной промышленности, широкий размах внешней торговли, невиданные ранее операции ростовщиков и оптовых купцов, ворочавших огромными суммами, и одновременно — разрушение прежних цеховых порядков, ухудшающееся положение ремесленников, за счёт которых наживались предприниматели, рост нищеты.

Недовольство зрело повсюду: и в лачугах подмастерьев и в замках рыцарей. Пушки, ружья и могучая пехота вконец подорвали значение закованной в латы рыцарской конницы. Ландскнехты-наёмники были князьям выгодней, чем рыцари. Но те не хотели отказываться от своих привилегий и мечтали, сокрушив всесилие князей и духовных владык, восстановить крепкую власть императора.

Князья кичились друг перед другом пышностью дворов, величиною войска, грандиозностью построек. Богачи словно помешались на роскоши: часто платье именитого горожанина стоило дороже, чем добрый кусок поля. Дворяне не желали отставать от бюргеров и, постоянно нуждаясь в деньгах, ещё свирепее давили мужика.