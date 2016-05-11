Появление книги «Жизнь Иисуса» (она вышла в двух томах в 1835— 1836 годах) сразу сделало ее автора, мало в то время известного тюбингенского теолога Д. Ф. Штрауса, европейской знаменитостью, хотя в глазах многих эта популярность была скорее скандального порядка.

Публикация «Жизни Иисуса» ознаменовала раскол гегелевской школы, в которой означились правое крыло, представленное лояльными букве Гегеля и ряду его принципов «учениками и друзьями», центр и левое гегельянство. Штраус склонен был причислять себя к центру, между тем в тот момент он, несомненно, был ведущим представителем левого гегельянства, характерной чертой которого было резко критическое отношение к догматизму в философии и религии.

Впрочем, очень скоро выдвинулись другие радикальные фигуры — Руге, Фейербах, братья Бауэры, Маркс. Они активно полемизировали с правыми гегельянцами, философским, религиозным и политическим консерватизмом вообще.

Д. Ф. Штраус — оригинальный и смелый мыслитель, христологическая концепция которого, по существу, положила начало новому этапу научной библеистики. Его главный труд «Жизнь Иисуса» существует в двух вариантах, разделяемых почти тридцатилетним периодом, заполненным важными социально-политическими событиями, личными жизненными невзгодами и напряженной работой.

И хотя исследовательские интересы надолго уводили Штрауса от богословских тем, они в конечном счете возвращали его к главному теоретическому детищу — мифологической теории христианства.

Сформулированная и обоснованная в первой версии «Жизни Иисуса», она была доработана и уточнена во второй, которая и предлагается вниманию читателя.

Давид Фридрих Штраус - Жизнь Иисуса: Книги 1 и 2

Москва: Республика, 1992 г. — 528 с.

ISBN 5—250—01960—9

Давид Фридрих Штраус - Жизнь Иисуса: Книги 1 и 2 - Содержание

Давид Фридрих Штраус и его «Жизнь Иисуса»

Предисловие к первому и второму изданию

ВВЕДЕНИЕ

1. Идея жизнеописания Иисуса

I. Обзор трудов, описывающих жизнь Иисуса

2. Гесс

3. Гердер

4. Паулус

5. Шлейермахер

6. Газе

7. Моя критическая обработка жизни Иисуса

8. Реакция и примирение. Неандер, Эбрард, Вейсе, Эвальд. Новейшие опыты: Кейм, Ренан

II. Евангелия как источники для жизнеописания Иисуса

А. Внешние свидетельства о происхождении и древности евангелий

9. Общие предварительные замечания

10. Древнейшие свидетельства относительно трех первых евангелий

11. Позднейшие свидетельства относительно трех первых евангелий

12. Свидетельства о Евангелии от Иоанна

13. Признание и отрицание Евангелия от Иоанна

Б. Внутреннее существо и взаимоотношение евангелий

14. Различные гипотезы о соотношении трех первых евангелий: Лессинг, Эйхгорн, Гуг, Грисбах, Гизелер, Шлейермахер

15. Евангелие от Иоанна: Бретшнейдер, Шлейермахер

16. Дальнейшие суждения о трех первых евангелиях и их отношении к четвертому евангелию: Шульц, Зифферт, Шнекенбургер; моя критическая обработка жизни Иисуса

17. Попытки выделить в четвертом евангелии подлинную и неподлинную составные части: Вейсе, Швейцер, Ренан

18. Исследования Баура о Евангелии от Иоанна, продолжение и критика этого исследования

19. Ретроспективный взгляд на три первые евангелия. Евангелие от Матфея

20. Евангелие от Луки

21. Евангелие от Марка

22. Сравнительная оценка четырех евангелий

III. Объяснение понятий к последующему исследованию

23. Ретроспективный обзор

24. Понятие чуда

25. Понятие мифа

26. План исследования

Книга I ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК ЖИЗНИ ИИСУСА

27. Вступление

28. Ход развития иудаизма

29. Ход развития греко-римской образованности

30. Иоанн Креститель

31. Иисус. Его происхождение

32. Образование Иисуса. Его отношение к Иоанну Крестителю

33. Религиозное самосознание Иисуса. Невозможность установить его на основании четвертого евангелия

34. Религиозное сознание Иисуса по свидетельству трех первых евангелий

35. Отношение Иисуса к Моисееву закону

36. Отношение Иисуса к инородцам

37. Отношение Иисуса к идее Мессии

38. Мессия поучающий и Мессия страждущий

39. Второе пришествие Мессии

40. Арена и продолжительность общественного служения Иисуса

41. Дидактический метод Иисуса

42. Чудеса Иисуса

43. Ученики Иисуса

44. Путешествие в Иерусалим

45. Последняя вечеря, взятие под стражу и казнь Иисуса

46. Воскресение. Недостаточность евангельских повествований

47. Воскресение Иисуса не есть естественное оживание

48. Явление Христа апостолу Павлу

49. Выводы о возникновении веры в воскресение Иисуса

50. Время и место явления Христа апостолам

Книга II МИФИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ ИИСУСА, ЕЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ

51. План исследования

Глава первая МИФИЧЕСКОЕ ПРОШЛОЕ ИИСУСА

52. Классификация мифов

I группа мифов: Иисус — сын Давидов

I. Иисус-Мессия происходит из рода Давидова; два родословия

II. Иисус-Мессия родился в городе Давидовом

III. Иисус-Мессия, подобно Давиду, помазуется на служение пророком

II группа мифов: Иисус — сын Божий

I. Иисус, вне всякого участия со стороны мужчины-человека, зачат Марией от Святого Духа

58. Добавление: Благовещение и рождение Предтечи

59. Рождение Иисуса

II. Иисус — воплотившееся слово Бога-Творца

III группа мифов: Иисус — второй Моисей

I. Опасность, грозившая жизни Иисуса, и его спасение благодаря мессианской звезде

64. Добавление: Представление Иисуса во храм

II. Иисус, подобно Моисею и Самуилу, уже в юношестве обращается к своему высокому призванию

III. Мессия-Иисус выдерживает искус, которого не выдержал в пустыне ведомый Моисеем народ израильский

Глава вторая МИФИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СЛУЖЕНИЯ ИИСУСА

67. Общий обзор

I группа мифов: Иисус и его Предтеча

II группа мифов: Иисус и его ученики

III группа мифов: Иисус-чудотворец

71. О чудесных исцелениях. Исцеление слепых

72. Исцеление хромых и расслабленных

73. Исцеление прокаженных и глухонемых

74. Исцеление бесноватых

75. Непроизвольные исцеления и исцеление отсутствующих больных

76. Воскрешение мертвых

77. Воскрешение Лазаря

78. Хождение по водам

79. Чудесное насыщение толпы

80. Превращение воды в вино

81. Проклятие смоковницы

IV группа мифов: Преображение Иисуса и въезд в Иерусалим

82. Преображение

83. Въезд Иисуса в Иерусалим

Глава третья МИФИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ СТРАДАНИЙ, СМЕРТИ И ВОСКРЕСЕНИЯ ИИСУСА

I группа мифов: Вифанская вечеря и пасхальная трапеза

84. Вифанская вечеря и помазание миром

85. Пасхальная трапеза и учреждение евхаристии

86. Омовение ног, предвозвещение о предательстве и отречении

II группа мифов: Душевная борьба и пленение Иисуса

87. Душевная борьба в саду Гефсиманском. Рассказ четвертого евангелиста

88. Пленение Иисуса

III группа мифов: Допрос и осуждение Иисуса

89. Допрос у первосвященника и отречение Петра

90. Смерть предателя

91. Допрос у Пилата и Ирода

IV группа мифов: Распятие, смерть и погребение Иисуса

92. Распятие Иисуса

93. Изречения распятого

94. Чудеса, совершившиеся при кончине Иисуса

95. Прободение копьем

96. Погребение Иисуса

V группа мифов: Воскресение и вознесение Иисуса

97. Воскресение Иисуса

98. Вознесение Иисуса

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПРИМЕЧАНИЯ

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

Давид Фридрих Штраус - Жизнь Иисуса: Книги 1 и 2 - Предисловие

Почти 29 лет тому назад в предисловии к первому изданию моей «Жизни Иисуса» я умышленно заявлял, что этот труд мой предназначен для богословов, что для лиц, не получивших богословского образования, он недостаточно популярен и что вообще книга эта намеренно составлена так, чтобы она была понятна только для богословов. Теперь же я, напротив, решил написать книгу, доступную также и для тех, кто не знаком с теологией, и приложил все старания к тому, чтобы меня понял всякий образованный и мыслящий человек, а пожелают ли прочесть мою книгу богословы (я разумею богословов профессиональных), это для меня совершенно безразлично.

Вот как изменились времена! С одной стороны, я уже не могу теперь считать большую публику, как прежде, неподготовленной для такого рода вопросов. Помимо меня, благодаря моим ожесточенным противникам, именно тем, которые когда-то требовали, чтобы я писал свою книгу хотя бы по латыни, и которые не прекращали выпадов в мой адрес, вопросы эти стали интересовать массу, затем их стали популярно, хотя и не всегда удачно, разрабатывать другие авторы, более решительные, чем я. И наконец, политическое пробуждение германского народа расширило арену также и для обсуждения проблем религии. Вследствие этого многие поколебались в своей привязанности к старине и начали самостоятельно размышлять о предметах веры; вместе с тем и в массе населения стали обращаться многие идеи общего характера, присутствие которых нельзя было предполагать в то время, когда мой труд выходил первым изданием. В конце концов, чисто цеховым предрассудком является предположение о том, будто самостоятельно судить о вещах такого рода может только богослов и вообще ученый человек. Напротив, теперь все объекты подобного исследования и обсуждения, в сущности, столь просты, что всякий, у кого есть голова на плечах и мужественное сердце в груди, смело может заявить: то, чего я не могу уразуметь даже по зрелом размышлении и при посторонней помощи, совсем не важно.

С другой стороны, время показало, что именно в этой области теологи менее других способны рассуждать самостоятельно и беспристрастно. Они являются одновременно и судьями, и подсудимыми. Им кажется, что критика традиционных устарелых взглядов на предметы христианской веры вообще и на ее основу — евангельскую историю — в частности равносильна потрясению их личного достоинства и авторитета как представителей духовного сословия. Справедливо ли это мнение, или нет, этого мы разбирать не будем; факт то, что они так полагают. Впрочем, каждое сословие своим существованием дорожит прежде всего, и лишь немногие решаются отстаивать такое новшество, которое грозит уничтожением сословия или урезанием его прав. Во всяком случае, справедливо то, что, если христианская религия избавится от элементов чуда, тогда и духовенство перестанет быть той корпорацией кудесников, какой оно является до сих пор; тогда его представителям уже нельзя будет изрекать благословение, а придется довольствоваться ролью простых наставников, хотя, конечно, второе — настолько же трудное и неблагодарное дело, насколько первое — легкое и выгодное.

Итак, прогресс в области религии возможен лишь в случае, если богословы, встав выше предрассудков и своих цеховых интересов и не оглядываясь на большинство своих сотоварищей, протянут руку мыслящим членам общины — паствы. Мы теперь вынуждены апеллировать непосредственно к народу, так как богословы в большинстве своем не желают выслушивать нас, подобно тому, как апостол Павел вынужден был обратиться к язычникам, когда иудеи стали отвергать его благовестие. А если сам народ, в лице своих лучших представителей, успеет настолько развиться, чтобы не довольствоваться тем, что ему обыкновенно преподносит духовенство, тогда и представителям духовного сословия придется образумиться. Их следует подталкивать — ведь и юристы старого покроя только тогда стали отстаивать суд присяжных и иные реформы в своей специальной области, когда на них было произведено давление со стороны общественного мнения. Я знаю, что кое-кто из этих господ станет теперь кричать о перебежчике-богослове, желающем играть роль демагога-клерикала. Пусть так, но ведь и Мирабо был дворянином-перебежчиком, желавшим сблизиться с народом, и, как известно, последствия этого сближения были огромны. Хотя я лично и не приписываю себе талантов Мирабо, однако я с чистой совестью могу оглянуться на свое прошлое и на то деяние, за которое я подвергся опале со стороны цеха, некогда меня в себя включавшего.

Посвящение настоящего труда народу является одною из причин, вследствие которых я отказался от мысли выпустить новым изданием мою критическую обработку жизни Иисуса и решил написать новую книгу, в которой от прежней не сохранилось ничего, кроме основной руководящей мысли. Но в том же направлении меня толкало и другое обстоятельство. Давно уже хотелось мне при новом издании моего труда обозреть все те успехи, которые достигнуты были в этой области со времени его первого опубликования, отстоять занятую мною в нем позицию против новых возражений, исправить и дополнить его выводы результатами дальнейших изысканий, чужих и моих собственных. Но скоро я увидел, что вследствие того утратил бы свое оригинальное лицо мой старый труд, значение которого тем именно и определилось, что он появился ранее упомянутых новейших изысканий, а это обстоятельство меня очень смущало, ибо мой первый труд не только является историческим памятником, отмечающим поворотный пункт в развитии новейшей теологии, но благодаря своей конструкции еще долго может служить небесполезным пособием для учащихся. Поэтому я и решил оставить старую «Жизнь Иисуса» в ее первоначальном, прежнем виде, а если в будущем она окажется распроданной и потребуется ее новое издание, то настоящим я завещаю перепечатать ее согласно первому изданию, включив в нее лишь некоторые исправления по четвертому изданию.