Шуази, Огюст - Всеобщая история архитектуры - От доисторической эпохи до Ренессанса

Памятники зарождающейся архитектуры благодаря своим крайне простым формам позволяют уловить ту неизбежную связь между конструктивными приемами и постепенным ходом в развитии человека, в силу которой история искусств является выражением, в существенных чертах, и самой истории человеческих обществ. Мы видим, как жилище создается и преобразуется соответственно разнообразным формам существования человека, выработавшимся под влиянием различных климатических условий, и как изменяются строительные приемы в зависимости от местных материалов и от усовершенствования орудий; видим, что подавляющие эффекты масс служат первым средством выразительности, что надгробная и религиозная отрасли архитектуры предшествуют утилитарной, а еще прежде них зарождается изобразительное искусство. И даже можно проследить то странное влияние привычки, в силу которого уже устаревшие формы переживают породившие их причины. У всех народов искусства пройдут через одинаковые стадии развития, подчиняясь одним и тем же законам, но все они, хотя и в зачаточной форме, как бы заключаются в искусстве первобытного человека.

ГЛАВНЫЕ ЭПОХИ

Доисторические времена ясно подразделяются на три периода, которым отвечают три формы существования первобытного человека, а следовательно, столько же предпринятых в совершенно различных направлениях попыток творчества, откуда впоследствии зародится истинная архитектура.

В первый период, предшествующий великим ледниковым явлениям, благодаря ровному и теплому климату наших стран (Западной Европы) человек не нуждается ни в жилище, ни в одежде, — он ведет оседлый образ жизни, и орудием ему служат куски кремня, обделанные оббиванием или обжиганием.

Наступает второй период, ледниковый, и человек уже принужден заботиться об одежде и пище, но ему еще неизвестны приручение животных и скотоводство, и в своей охотничьей, кочевой жизни он следует согласно временам года за передвижениями дичи, а особенно за оленем — его главной пищей. Жилище делается необходимым, и прежде всего оно не должно затруднять человека в его передвижениях; для сооружения его пользуются теми же орудиями, известными предшествующей эпохе, но уже значительно усовершенствованными: они насажены на ручки и своей разнообразной формой, в виде топоров, пилы, шила, скребка и т. п., указывают уже на замечательную специализацию их функций; в то же время было положено начало прядению и также ткачеству.

К концу ледникового периода совершается массовое переселение обитателей Центральной Европы следом за стадами оленей, подвигавшимися на север по мере того, как ледники отступали и сосредоточивались в полярном поясе; освободившееся место захватывают пришельцы, появившиеся, вероятно, из глубины Азии и принесшие с собой принципы совершенно нового социального устройства. Завоевателям уже известны приручение животных и даже искусство обработки металлов; при них устанавливается пастушеский и земледельческий образ жизни; с ними появляются металлические орудия из бронзы и меди (железо войдет в употребление значительно позже), но они еще пользуются и каменными орудиями, обделанными, однако, уже не только обкалыванием, но и полировкой.

Шуази, Огюст - Всеобщая история архитектуры - От доисторической эпохи до Ренессанса

Пер. с фр. яз. Н. С. Курдюкова. — Москва : Издательство АСТ, 2022. — 1136 с. — илл.

ISBN 978-5-17-146439-4 (История в одном томе)

ISBN 978-5-17-119129-0 (Вся история в одном томе)

Шуази, Огюст - Всеобщая история архитектуры – Содержание

Содержание

ТОМ I ГЛАВА I. ДОИСТОРИЧЕСКАЯ ЭПОХА

Главные эпохи

Глава II. АРХИТЕКТУРА ДРЕВНЕГО ЕГИПТА

Глава III. МЕСОПОТАМИЯ, АССИРИЯ

Глава IV. АРХИТЕКТУРА ИРАНА

Глава V. АРХИТЕКТУРА ИНДИИ

Глава VI. АРХИТЕКТУРА КИТАЯ И ЯПОНИИ

Глава VIII. ЗАПАДНАЯ ВЕТВЬ ПЕРВОБЫТНЫХ АРХИТЕКТУР

Глава IX. ДОЭЛЛИНСКАЯ АРХИТЕКТУРА БРОНЗОВОЙ ЭПОХИ

Глава X. ДОЭЛЛИНСКАЯ АРХИТЕКТУРА ЖЕЛЕЗНОЙ ЭПОХИ

Глава XI. АРХИТЕКТУРА ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ

Глава XII. АРХИТЕКТУРА ДРЕВНЕГО РИМА

ТОМ II ГЛАВА XIII. ХРИСТИАНСКОЕ ОБНОВЛЕНИЕ АНТИЧНЫХ ИСКУССТВ. ЛАТИНСКАЯ АРХИТЕКТУРА; АРХИТЕКТУРА ХРИСТИАНСКИХ НАРОДОВ ВОСТОКА

Памятники

I. — Церкви латинского Запада

а. — Церкви базиличной формы

б. — Церковь с центральным алтарем

II. — Церкви Византийской империи

Церкви без сводов

Первые опыты сводчатых церквей, промежуточные памятники между византийской и римской архитектурами

Эпоха Юстиниана и выработанная окончательно система сводчатых византийских зданий

Особенности церквей центральной Сирии

III. — Церкви Армении

IV. — Церкви России и нижнего Дуная

V. — Церкви Египта и африканского побережья

VI. — Церкви Сицилии

Внутреннее устройство церквей; нартекс, атриум, гробницы, баптистерии

Ориентация и символические украшения

Нартекс, атриум, колокольни, баптистерий

Гробницы

Гражданские и монастырские сооружения

Утилитарные и крепостные сооружения

Византийский город

Общий очерк. Происхождение, взаимоотношения и влияния архитектурных школ Византии

ГЛАВА XIV. МУСУЛЬМАНСКИЕ АРХИТЕКТУРЫ

ГЛАВА XV. РОМАНСКАЯ АРХИТЕКТУРА

ГЛАВА XVI. ГОТИЧЕСКАЯ АРХИТЕКТУРА

ГЛАВА XVII. ГРАЖДАНСКАЯ АРХИТЕКТУРА. МОНАСТЫРСКАЯ СРЕДНЕВЕКОВАЯ АРХИТЕКТУРА

ГЛАВА XVIII. ВОЕННАЯ АРХИТЕКТУРА В СРЕДНИЕ ВЕКА

ГЛАВА XIX. ВОЗРОЖДЕНИЕ В ИТАЛИИ

ГЛАВА XX. РЕНЕССАНС ВО ФРАНЦИИ, В ЕВРОПЕ

ГЛАВА XXI. СОВРЕМЕННАЯ АРХИТЕКТУРА

Церкви XVII и XVIII веков