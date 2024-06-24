Шубрт - Подвойский - Современные социологические теории

Слово «теория» сегодня широко используется в научном и повседневном языке, причем люди, как правило, имеют представление, что оно означает в соответствующем контексте. Теория, особенно в представлении непрофессионала, но и не только его, может противопоставляться практике. Теория обычно ассоциируется с попытками рационального осмысления явлений в определенной области (природа, общество, человек), основывающегося на весьма общих, отвлеченных формах мышления — понятиях, суждениях, умозаключениях, гипотезах, научных законах. С помощью этих форм образуются связанные внутренней логикой системы объяснения, которые мы можем назвать теорией в собственном смысле слова. Это не прямое непосредственное описание реально происходящих событий, а скорее попытка определения и объяснения их сущностных особенностей, исходящая из идеализированного, абстрактного характера ее метода. Поскольку любое научное исследование по сути своей селективно (никто не в состоянии охватить все аспекты, касающиеся какого-либо определенного фрагмента реальности), ни одна теория не может раскрыть всю сложность рассматриваемых фактов, но она должна эту сложность тем или иным способом редуцировать, тем более что свойства конкретных эмпирических феноменов часто не обладают одинаковым значением для разных научных дисциплин.

Предварительный ориентир здесь нам может дать ограничение, сформулированное Максом Халлером: социально-научные и/или социологические теории можно охарактеризовать как «совокупности общих утверждений, систематически связанные с эмпирически наблюдаемыми социальными феноменами» [7: 39]. Энтони Гидденс описывает социальную теорию 1 при помощи метафоры «банка», как бы предоставляющего отдельным социальным наукам «деньги» в качестве ресурса или актива, позволяющего достигать определенных результатов, вновь опять помещаемых в «банк» для дальнейшего роста. Между социальными теориями и эмпирически ориентированными социальными науками происходит непрерывный обмен: социальная теория может служить ориентиром для эмпирических исследований, которые, в свою очередь, могут приносить вдохновение для дальнейшего развития теории [1]. Джеффри Александер констатирует, что с точки зрения науки теория играет решающую роль, являясь ее ядром [4: 3]. И хотя теории всегда так или иначе соотносятся с реальностью, для практики социальных наук характерно, что сами выдвигаемые теоретические объяснения определенным образом структурируют подлежащую изучению действительность и определяют методы ее исследования.

Вопрос о характере социологической теории задавался уже не раз в самых различных обстоятельствах. Несколько десятилетий назад Томас Уорд проанализировал почти 30 определений социологической теории, синтезировав из них новое. Но что же такое теория как таковая? Согласно Уорду, это «логичная, дедуктивно-индуктивная система понятий, определений и утверждений, выражающая связь между двумя или более аспектами явлений, из которых могут быть выведены доказуемые гипотезы» [14: 39].

Список критериев, которым должна отвечать социологическая теория, представлен в книге Малкольма Уотерса [15]. Уотерс считает, что социологическая теория должна быть: 1) абстрактной (использовать общие понятия, абстрагированные от социальной жизни); 2) тематически цельной; 3) логически консистентной (непротиворечивой); 4) объясняющей формы и сущность социальных явлений; 5) общей и применимой для всех случаев рассматриваемого явления; 6) независимой (предлагающей объяснения, независимые от тех, какие дают своим действиям сами акторы); 7) содержательно валидной (совместимой с тем, что уже известно о социальной жизни как непрофессионалам, так и самим социологам) [15: 3].

Шубрт И., Подвойский Д. Г. - Современные социологические теории - Как не заблудиться в концептуальном лабиринте?

М.: ВЦИОМ, 2024. — 380 с.

ISBN 978-5-906345-50-9

Шубрт И., Подвойский Д. Г. - Современные социологические теории – Содержание

Предисловие

Литература к предисловию

Глава 1. Что такое социологическая теория и каковы ее парадигмы почему социология — наука мультипарадигмальная

1.1. Особенности социологической теории

1.2. Структура социологической теории

1.3. Парадигмальный плюрализм

Литература к главе 1

Глава 2. Эпоха модерна и рождение социальной науки

2.1. Наука об обществе: как такое возможно?

2.2. Время действия — эпоха модерна, место действия — западный культурный регион

2.3. Объективные предпосылки: общественная эмансипация и конституирование предметного поля социологии ..

2.4. Субъективные предпосылки: генеалогия новоевропейского рационализма и формирование научной картины мира

Литература к главе 2

Глава 3. «Отцы-основатели» и их наследие

3.1. Статика и динамика (Огюст Конт)

3.2. Социальный организм (Герберт Спенсер)

3.3. Диалектическое развитие (Карл Маркс) 3.3.1. Провидец, который хотел изменить мир 3.3.2. Предшественники 3.3.3. Исторический материализм

3.4. Социальные факты (Эмиль Дюркгейм)

3.5. Социальное действие (Макс Вебер)

Литература к главе 3

Глава 4. Социология как эмпирическая наука

4.1. Зарождение эмпирических исследований

4.2. Неопозитивистская социология 4.2.1. Характерные черты неопозитивизма 4.2.2. Теоретические основания неопозитивистской социологии

Литература к главе 4

Глава 5. Теории социальной сплоченности

5.1. Структурализм (Клод Леви-Строс) 5.1.1. «Горячие» и «холодные» общества 5.1.2. Три плоскости обмена 5.1.3. От модели к структуре

5.2. Структурный функционализм (Толкотт Парсонс) 5.2.1. Парсонс. Жизнь и работа 5.2.2. Общая теория действия 5.2.3. Система, структура, функция 5.2.4. Парадигма четырех функций 5.2.5. Споры о теоретическом наследии Парсонса

5.3. Радикально пересмотренный функционализм (Роберт Мертон 5.3.1. Вариант функционализма Мертона 5.3.2. Аномия и девиантность 5.3.3. Между эмпиризмом и теорией

5.4. Постструктурализм (Мишель Фуко) 5.4.1. Разум и неразумие 5.4.2. От археологии к генеалогии 5.4.3. Дисциплинарное общество 5.4.4. Диспозитив сексуальности 5.4.5. Bлияние на социологическое мышление

5.5. Теория социальных систем (Никлас Луман) 5.5.1. Комплексность 5.5.2. Аутопойезис — новая парадигма системной теории 5.5.3. Коммуникация, смысл и контингенция 5.5.4. Медиа и коды

5.6. Двухуровневая теория общества (Юрген Хабермас) 5.6.1. Последователь критической теории 5.6.2. Теория коммуникативного действия 5.6.3. Двухступенчатая модель общества

5.7. Теория структурации (Энтони Гидденс) 5.7.1. Попытка реконструкции социальной теории 5.7.2. Критика функционализма 5.7.3. Акторы и действие 5.7.4. Дуальность структуры 5.7.5. Вклад в теорию модернизации

5.8. Структуралистский конструктивизм (Пьер Бурдьё) 5.8.1. Путь Бурдьё — от периферии к центру 5.8.2. Габитус 5.8.3. Социальные поля 5.8.4. Формы капитала 5.8.5. Классы и их вкусы 5.8.6. Функции системы образования

5.9. Культурсоциология (Джеффри Александер) 5.9.1. Попытка реконструкции социологической теории 5.9.2. Культурный поворот

Литература к главе 5

Глава 6. Теории длительного исторического развития и конфликтов

6.1. Социокультурная динамика (Питирим Сорокин) 6.1.1. Через тернии к звездам: из зырянского края в Гарвард с длительной пересадкой 6.1.2. От «собаки Павлова» к ценностям и смыслам 6.1.3. Социокультурные суперсистемы и флуктуационная модель общественных процессов

6.2. Теория цивилизации (Норберт Элиас) 6.2.1. Цивилизационный процесс 6.2.2. Социальные процессы и фигурации 6.2.3. Вовлеченность и дистанцированность

6.3. Теория социального конфликта (Льюис Козер) 6.3.1. Социальные конфликты и их типы 6.3.2. Консенсус и конфликт

6.4. Критическая социология (Чарльз Райт Миллс) 6.4.1. Трилогия Миллса 6.4.2. Социологическое наследие Миллса

6.5. Pадикальная социология (Алвин Гоулднер) 6.5.1. Критика мифа безоценочной социологии 6.5.2. Рефлексивная социология

6.6. Современный социальный конфликт (Ральф Дарендорф 6.6.1. Классификация конфликтов 6.6.2. Классовый конфликт 6.6.3. Развитие конфликтов и их регулирование 6.6.4. Жизненные шансы

6.7. Историческая социология 6.7.1. Историческая социология — особенности исследовательской оптики 6.7.2. Шмуэль Эйзенштадт — cоциолог с широким спектром интересов 6.7.3. Историческое развитие и социальные изменения 6.7.4. Цивилизации «осевого времени» 6.7.5. Множественность форм модерна 6.7.6. Темная сторона модерна

6.8. Мир-системный анализ (Иммануил Валлерстайн) 6.8.1. Мир-система модерна 6.8.2. «Антимодернизм» Валлерстайна 6.8.3. Пространство и время 6.8.4. Кризис

Литература к главе 6

Глава 7. Дискуссии о характере современных обществ после Второй мировой войны

7.1. Поздний капитализм (Теодор Адорно, Герберт Маркузе

7.2. Индустриальное общество (Раймон Арон)

7.3. Постиндустриальное общество (Даниел Белл) 7.3.1. Концептуализация социальных изменений 7.3.2. Три сферы структурации 7.3.3. Внутренние противоречия капитализма 7.3.4. Изменения в сфере культуры

7.4. Общество постмодерна (Мишель Маффесоли) 7.4.1. Enfant terrible французской социологии 7.4.2. Дионис и социальность постмодерна 7.4.3. Современный номадизм 7.4.4. Новый трайбализм 7.4.5. Приверженец оценочного плюрализма

7.5. Текучая современность (Зигмунт Бауман) 7.5.1. Лики модерна в прошлом и настоящем 7.5.2. Смена «агрегатных состояний» общества — от твердого к жидкому 7.5.3. Воздушное судно в зоне турбулентности, кабина пилота 7.5.4. Потребляю — значит существую 7.5.5. Покорение пространства и времени 7.5.6. В поисках солидарности и идентичности

7.6. Второй модерн (Ульрих Бек) 7.6.1. Современные риски 7.6.2. Классическое индустриальное общество и общество 7.6.3. Политика, техника, экономика

7.7. Диагнозы современных обществ 7.7.1. Период роста 7.7.2. Поворот 7.7.3. Разочарование 7.7.4. Рост знания и новые риски 7.7.5. Возвращение модернизационных теорий 7.7.6. Глобализация

Литература к главе 7

Глава 8. Интерпретативная социология и исследования повседневности

8.1. Феноменологическая социология (Альфред Шюц 8.1.1. Жизненный мир и интерсубъективность 8.1.2. Социальные отношения

8.2. Этнометодология (Гарольд Гарфинкель) 8.2.1. Имманентная рациональность структур жизненного мира 8.2.2. Этнометодологическое исследование

8.3. Символический интеракционизм (Джордж Герберт Мид, Герберт Блумер)

8.4. Социальный конструктивизм (Питер Бергер, Томас Лукман 8.4.1. Социология знания 8.4.2. Институционализация, легитимация, интернализация

8.5. Драматургический подход (Ирвинг Гофман) 8.5.1. Управление впечатлениями 8.5.2. Порядок взаимодействия 8.5.3. Индивид и институты

8.6. Теория ритуалов интеракции (Рэндалл Коллинз)

8.7. Акторно-сетевая теория (Бруно Латур)

8.8. Прагматическая социология

Литература к главе 8

Глава 9. Методологический индивидуализм, концепции социального обмена и рационального выбора

9.1. Бихевиористская социология (Джордж Каспар Хоманс) 9.1.1. Открытие и объяснение 9.1.2. Постулаты обмена 9.1.3. Методологический индивидуализм

9.2. Концепция рационального выбора (Джеймс Коулман) 9.2.1. Исходные основания теории действия Коулмана 9.2.2. Отношения между микро- и макроуровнями 9.2.3. Модернизация, корпорации и социальный капитал

9.3. Сетевой анализ

Литература к главе 9

Заключение