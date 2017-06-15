Университетская библиотека

Католицизм и ислам определяются отношением к понятию универсальности и подчинением Богу. Слово «иудаизм» происходит от древнееврейского корня со значением «отдавать почести Богу», от которого образовались слова, обозначающие название страны Иудеи и жителей, потомков Иуды, — иудеев, или евреев.

Эта конкретная привязка к географическому месту и к определенной национальности затрагивает корень вопроса. Иудаизм характеризуется единением с Богом — Богом горы Синайской, народом — Израилем и страной — Землей обетованной. История иудаизма — это история триединства. Здесь завет неотделим от народа, который его получил, а народ рассматривается только в связи с землей. Завет не только вынужденный, но и нерасторжимый. Неверность народа станет причиной изгнания из родной земли, разлучит его с его Богом.

Более того, он всегда будет связан двойной принадлежностью — небесам и земле. Любое противоречие, внедренное в завет, приведет к распаду в нем живого совершенства. По сути, Израиль является заложником драмы, которая расчленяет единство небес и земли. Он мог бы обрести мир только в гармонии триады, в которую входит. Поэтому крайне сложно не исказить смысла и точно определить перспективы этой религии. Говорить исключительно о «вечных ценностях» откровения Синая или только о дальних странствиях народа — означало бы нарушение своеобразной ситуации, которая характеризуется встречей Бога, народа и земли. История совершилa бы предательство, жертвуя одним из участников завета.

Андре Шураки - История иудаизма

Андре Шураки: пер. с франц. H. П. Лебедевой.

М.: ACT: Астрель, 2008. — 192 с.

Cogito, ergo sum: «Университетская библиотека»

ISBN 978-5-17-054736-4 (ACT)

ISBN 978-5-271-20005-2 (Астрель)

Андре Шураки - История иудаизма - Содержание

Введение Слово, человек и земля

Особенности Изриля

Загадка и тайна I. Генезис Израиля Истоки

Религия патриархов

Моисей: пророк и апостол

Пророки и Храм

Второй Храм (516—70 гг. до н. э)

Зарождение иудаизма

Религиозные нартни

Саддукеи

Фарисеи

Ессеи

Народ-богоносец II. Изгнание Ситуация изгнания 1 На разпалинах Храма В Земле обетованной

Вавилонский центр

Синагога

Литургия

Сохранение текста Библии

Библейская экзегеза: народ Книги

Минша, или Шесть категорий традиции

Талмуд, или Шесть сводов Учения

Герменевтика Талмуда

Распространение Талмуда

Догма закона 2 Царство ислама Дар-эль-Ислам

Антиталмудическая реакция

Подъем теологической мысли

Гранины иудейской теологии 3 Под сенью креста Изгнание на Западе

Каббала

Хасидизм (XVII —XVIII века)

Поэты изгнания

Ожидание Мессии III.Возвращение Конец изгнания

Выбор

Воссоединение изгнанных Заключение Библиография

Андре Шураки - История иудаизма - Особенности Израиля

Глобальная интуиция слова, человека и земли помещает нас в конкретику истории. Эта встреча придает, возможно, частицу истины словам Дубнова [1] , который полагал, что история евреев должна рассматриваться в контексте всеобщей истории.

И действительно, есть особая глубина в историческом времени Израиля. Эта небольшая книга написана в году 5717 [2] но еврейскому календарю. Еврейская литургия проводится каждое утро патриархом Авраамом, который живет уже четыре тысячелетия. Разрушение Храма — факт, который сейчас отмечают в синагогах как самый близкий к нам по времени, — свершилось примерно две тысячи лет назад. Только китайцы и индийцы на сегодняшний день являются носителями или свидетелями столь древней культуры.

История иудаизма обладает глубокой самобытностью. Национальная религия маленького народа, начиная с его исхода из Египта, покидает свои географические границы и спустя время охватывает пространство планеты. В первой трети своей истории евреи селились в основном в Земле обетованной. Разрушение Храма (586 г. до н. э. и 70 г. н. э.) и исход лишь укрепляли верность завету и родной земле. Очень рано иудаизм становится религией с универсалистской сущностью. На протяжении веков евреи расселились почти во всех странах пяти континентов, повсюду в разных формах они продолжают не только хранить свое наследие, но и обогащают его, а через посредство христианства и ислама Бог евреев расширяет границы своего влияния.

Историку иудаизма не помешало бы знать всеобщую историю и географию, чтобы овладеть своей дисциплиной. Кроме того, он обязан знать древнееврейский и арамейский языки — языки Библии, Талмуда и Зогара, древнегреческий, на котором Филон обращался к Александрии, арабский, который стал проводником основных произведений иудейской теологии в Средние века, а также современные еврейские языки: идиш, ладино, еврейско-арабский [3] и т. д.

Хрупкая смесь яростного партикуляризма и отважного отрицания границ, постоянный парадокс которой движет внутренним динамизмом иудейской души, заставляет историка, кроме того, рассматривать историю евреев в контексте событий и цивилизаций. Библейское откровение заканчивается посреди древних восточных цивилизаций амореев, хананеян, вавилонян, египтян, ассирийцев, хеттов и персов. С IV века до н. э. иудаизм соприкоснулся с культурами Персии и Индии, Древней Греции и Древнего Рима и, наконец, стал свидетелем рождения и триумфа апостольского христианства, вышедшего из его чрева. С VII по XIII век раввинский иудаизм испытал взлет теологической мысли — в византийской среде, затем в мире, обновленном новой религией — исламом.

В Европе с X по XVIII век талмудистский иудаизм развивается в тени средневекового христианства и произведений эпохи Возрождения. С наступлением Нового времени все еще существующий Израиль сталкивается здесь с национализмом и триумфом материальной технологии, тогда как различные нюансы ортодоксального иудаизма — как консервативные, так и либеральные, а также сионистские национализм и спиритуализм — должны были определиться в мире, где все традиционные религии испытывали нападки со стороны разных форм идолопоклонничества.

История иудаизма подобна классицистской трагедии, три акта которой строились в триединстве места, действия и времени, — три периода истории Израиля: его тесная связь с библейской историей, его исход и существование среди других народов и его возвращение в наши дни в Землю обетованную, судя по всему, хорошо вписываются во всеобщую историю драмы, которая является всеобщей драмой человека...

Андре Шураки - История иудаизма - Загадка и тайна

В путешествии сквозь пространство и время существует еще один параметр, который встречает историк: нечто невероятное, даже невозможное.

На твердыне вечности, где находится сверхчувственное его Бога, Израиль — крошечный, покоренный, рассеянный но миру — не теряет свою индивидуальность и оригинальность, триумфально противостоящие векам. Он пережил все империи, все правления, которые пытались его раздавить или с которыми он сталкивался на своем пути.

Исторический материализм, сталкиваясь с загадкой, твердо решает игнорировать то, что он не может объяснить, а с другой стороны, такие историки, как Шпенглер и Тойнби, видят только закосневшие отклонения и последствия минувших веков.

Была ли права иуде-охристианская историософия, увидев здесь священную историю, тайну, которая зависит от тайны искупления (апостол Павел), или живое сердце человечества в реальном центре всемирной истории (Иегуда Галеви, Боссюэ)? Средневековые скульпторы изображали синагогу, поднимающую свою гвардию, с завязанными глазами рядом с церковью на папертях соборов. Слепая, если она таковой была, но — несомненно — только для себя самой, в отношении собственного величия. Но может быть, повязка, которая в этом случае должна была означать ослепление, маскировала ее в глазах других? История иудаизма, безусловно значительная для Запада, все еще игнорируется европейском историей.

В этой небольшой книжке мы должны подвести итог трех- или даже четырехтысячелетней истории, чтобы приподнять покров, за которым скрывается неведомый лик, чтобы встреча наконец состоялась.



[1] Дубнов Семен Маркович — историк и публицист. Родился в 1860 г. в бедной еврейской семье. При освещении исторических событий придерживался светских, рационалистических позиций, был противником политического сионизма и ассимиляторства, выступая за еврейскую национально-культурную автономию. В 1941 г. погиб в Рижском гетто. (Примем. ред.) [2] Т. е. в 1957-м. За начало еврейского летосчисления принимается 7 октября 3761 г. до н. э. Ведет свое начало от Сотворения мира и известно как «эра от Адама»; официально применятся в государстве Израиль. Соответствие года еврейскому и григорианскому календарям определяется следующим образом: поскольку первый год еврейского календаря насчитывает меньше трех месяцев (с 7 октября 3761 до н. э.), то для приближенного подсчета его обычно отбрасывают, поэтому из года еврейского календаря надо вычесть число 3760. (Примеч. ред.) [3] Идиш — еврейский язык германской группы, исторически основной язык ашкеназов, на котором в начале XX в. говорили около 11 млн евреев но всему миру. Идиш возник в Центральной и Восточной Европе X—XIV вв. на основе средненемецких диалектов (70—75 %) с обширными заимствованиями из древнееврейского и арамейского (около 15 %), а также из романских и славянских языков (в диалектах достигает 20 %). Ладино — язык сефардов, один из еврейских языков. Относится к иберо-романской подгруппе романских языков, сохраняет черты (главным образом, в фонетике) испанского языка конца XV в. Функционирует как бытовой язык, проявляющий признаки вымирания. Еврейско-арабские диалекты (еврейско-арабский язык — лугат-алъ-яхуд) — совокупность диалектов евреев арабских стран от Магриба до Ирака и Йемена, относящихся к различным разновидностям арабского языка. До 1948 г. были распространены в основном в арабских странах, позднее в Израиле, а также (в основном язык алжирских евреев) во Франции и других странах. (Примеч. ред.)

2017-04-30