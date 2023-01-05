Чего можно ожидать от этой книги... «... и чего Вам лучше от нее не ждать»—так можно было бы продолжить название этой вводной главы. Итак, давайте начнем со второй части этого высказывания, с того, что авторы этой книги не хотят или не могут Вам предложить:

Мы не стремимся агитировать за внедрение принципов естественного роста общины, не пытаемся убедить тех, кто скептически относится к этому.

Мы не раскрываем основные принципы естественного роста общины (этот вопрос освещен в предыдущей книге «Естественный рост общины»).

Мы не будем излагать теологические основы этой программы (этому посвящена книга «Смена привычных устоев в церкви»).

Книга предназначена не для развлечения и не для чтения ради веселого времяпрепровождения. Она умышленно написана сухим, научным языком и не призвана защищать христианство. Это чисто практическое руководство.

Некоторые особенности книги кто-то, может быть, посчитает недостатком; но они обусловлены определенным местом, которое эта книга занимает в системе материалов программы «Естественный рост общины». Целью ее является помочь заинтересованным христианам применить в своей церкви принципы, описанные в предыдущей книге «Естественный рост общины». Настоящая книга начинается с того, чем заканчивается предыдущая: с описания применения восьми качественных признаков. Она предназначена для христиан и общин, убежденных в правильности теории естественного роста общины, для тех, кто задает себе вопрос: «Как это выгледиг на практике?»

То, что мы называем «естественным ростом общины», основано на грандиозном исследовательском проекте, который когда-либо проводился в мире: в нем приняли участие более 1000 общин из 32 стран, расположенных на пяти континентах. Поэтому в данной книге не приводятся результаты исследования. Этой книгой мы хотели бы помочь Вам применить те важные выводы, которые мы сделали в ходе нашего исследования.

Кристиан Шварц – Кристоф Шалк – Практическое применение принципов естественного роста общины

Перевод с немецкого О.Рудиковой, Н.Собиной. – Н.Новгород: Центр АГАПЕ, 1998. – 236 с.

ISBN 5-88930-012-1

Кристиан Шварц – Кристоф Шалк – Практическое применение принципов естественного роста общины – Содержание

Введение: Чего можно ожидать от этой книги

Часть 1: Как разработать профиль Вашей общины

Для чего нужен профиль общины

Что нужно для этого сделать

Интерпретация профиля общины

Проверка достигнутых результатов

Почему интуиция, как правило, нас подводит

Часть 2: Десять практических шагов

Что должно предварить Ваш первый шаг

Шаг 1: Укреплять духовную мотивацию

Шаг 2: Выявить фактор-минимум

Шаг 3: Наметить качественные цели

Шаг 4: Установить препятствия

Шаг 5: Применять биотические принципы

Шаг 6: Задействовать свои сильные стороны

Шаг 7: Использовать «биотические учебные пособия»

Шаг 8: Следить за прогрессом

Шаг 9: Выявить новый фактор-минимум

Шаг 10: Давать новую жизнь

Часть 3: Как работать с фактором-минимум

Индивидуальность Вашей общины

1- й признак: Наделяющее полномочиями руководство

2- й признак: Основанное на дарованиях сотрудничество

3- й признак: Страстная духовность

4- й признак: Целесообразные структуры

5- й признак: Вдохновляющее богослужение

6- й признак: Целостные малые группы

7- й признак: Ориентированная на потребности евангелизация

8- й признак: Преисполненные любви отношения

Часть 4: Учиться мыслить биотически

Структура учебной программы

1- й раздел: Сплетение

2- й раздел: Размножение

3- й раздел: Преобразование энергии

4- й раздел: Многоразовое использование

5- й раздел: Симбиоз

6- й раздел: Функциональность

7- й раздел: Найти и оценить решение

Часть 5: Наиболее часто задаваемые вопросы по программе «Естественный рост общины»

Приложение 1: Рабочие листы для копирования

Приложение 2: О научности составления профиля общины