Кристиан Шварц – Кристоф Шалк – Практическое применение принципов естественного роста общины

Шварц – Шалк – Практическое применение принципов естественного роста общины
Чего можно ожидать от этой книги... «... и чего Вам лучше от нее не ждать»—так можно было бы продолжить название этой вводной главы. Итак, давайте начнем со второй части этого высказывания, с того, что авторы этой книги не хотят или не могут Вам предложить:
- Мы не стремимся агитировать за внедрение принципов естественного роста общины, не пытаемся убедить тех, кто скептически относится к этому.
- Мы не раскрываем основные принципы естественного роста общины (этот вопрос освещен в предыдущей книге «Естественный рост общины»).
- Мы не будем излагать теологические основы этой программы (этому посвящена книга «Смена привычных устоев в церкви»).
- Книга предназначена не для развлечения и не для чтения ради веселого времяпрепровождения. Она умышленно написана сухим, научным языком и не призвана защищать христианство. Это чисто практическое руководство.
Некоторые особенности книги кто-то, может быть, посчитает недостатком; но они обусловлены определенным местом, которое эта книга занимает в системе материалов программы «Естественный рост общины». Целью ее является помочь заинтересованным христианам применить в своей церкви принципы, описанные в предыдущей книге «Естественный рост общины». Настоящая книга начинается с того, чем заканчивается предыдущая: с описания применения восьми качественных признаков. Она предназначена для христиан и общин, убежденных в правильности теории естественного роста общины, для тех, кто задает себе вопрос: «Как это выгледиг на практике?»
То, что мы называем «естественным ростом общины», основано на грандиозном исследовательском проекте, который когда-либо проводился в мире: в нем приняли участие более 1000 общин из 32 стран, расположенных на пяти континентах. Поэтому в данной книге не приводятся результаты исследования. Этой книгой мы хотели бы помочь Вам применить те важные выводы, которые мы сделали в ходе нашего исследования.
Кристиан Шварц – Кристоф Шалк – Практическое применение принципов естественного роста общины
Перевод с немецкого О.Рудиковой, Н.Собиной. – Н.Новгород: Центр АГАПЕ, 1998. – 236 с.
ISBN 5-88930-012-1
Кристиан Шварц – Кристоф Шалк – Практическое применение принципов естественного роста общины – Содержание
Введение: Чего можно ожидать от этой книги
Часть 1: Как разработать профиль Вашей общины
- Для чего нужен профиль общины
- Что нужно для этого сделать
- Интерпретация профиля общины
- Проверка достигнутых результатов
- Почему интуиция, как правило, нас подводит
Часть 2: Десять практических шагов
- Что должно предварить Ваш первый шаг
- Шаг 1: Укреплять духовную мотивацию
- Шаг 2: Выявить фактор-минимум
- Шаг 3: Наметить качественные цели
- Шаг 4: Установить препятствия
- Шаг 5: Применять биотические принципы
- Шаг 6: Задействовать свои сильные стороны
- Шаг 7: Использовать «биотические учебные пособия»
- Шаг 8: Следить за прогрессом
- Шаг 9: Выявить новый фактор-минимум
- Шаг 10: Давать новую жизнь
Часть 3: Как работать с фактором-минимум
- Индивидуальность Вашей общины
- 1- й признак: Наделяющее полномочиями руководство
- 2- й признак: Основанное на дарованиях сотрудничество
- 3- й признак: Страстная духовность
- 4- й признак: Целесообразные структуры
- 5- й признак: Вдохновляющее богослужение
- 6- й признак: Целостные малые группы
- 7- й признак: Ориентированная на потребности евангелизация
- 8- й признак: Преисполненные любви отношения
Часть 4: Учиться мыслить биотически
- Структура учебной программы
- 1- й раздел: Сплетение
- 2- й раздел: Размножение
- 3- й раздел: Преобразование энергии
- 4- й раздел: Многоразовое использование
- 5- й раздел: Симбиоз
- 6- й раздел: Функциональность
- 7- й раздел: Найти и оценить решение
Часть 5: Наиболее часто задаваемые вопросы по программе «Естественный рост общины»
Приложение 1: Рабочие листы для копирования
Приложение 2: О научности составления профиля общины
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