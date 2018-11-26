Швейцер - Культура и этика
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Из предисловия. «Культура и этика» — эта проблема становится в наше время все более актуальной, ибо развитие цивилизации в XX веке уже подошло к такому рубежу, когда лишенная этического начала культура буржуазного общества все более угрожает благополучию и существованию человека на Земле.
Необходимо в полной мере оценить ту опасность, которую представляет для будущего человечества так называемая-«массовая культура» буржуазного общества, не имеющая прочных нравственных основ, пропитанная идеями насилия, разбоя, культом секса и непрерывно медлительно растлевающая человеческое достоинство многих локолений.
С другой стороны, в нравственном развитии человечества совершается величайшей важности шаг: разуверившееся в капитализме человечество отворачивается от этики индивидуализма, выродившейся в культ эгоизма и стяжательства, и обращает свои взоры к этике коллективизма, рожденной в новое время пролетариатом и развитой социализмом.
В связи с этими процессами, являющимися полярными противоположностями в нравственном развитии человечества, естественно происходит оживление общественного интереса к проблемам этики и культуры.
Общеизвестно, что основоположники марксизма-ленинизма нанесли смертельный удар морализирующей критике капитализма, обнажив всю ее бездейственность, бесперспективность и в теоретическом и в организационно-практическом отношении.
Морализирующая критика лишь умножала иллюзии и, подобно религии, сеяла несбыточные надежды на моральные средства «излечения» капитализма от его органических «недугов». Отвержение марксизмом морализирующей критики капитализма породило у многих буржуазных ученых неверное представление о том, что марксизму якобы чужда этика воспитания личности, что он довольствуется учением (и в том числе этическим) о воспитании и организации масс.
Альберт Швейцер - Культура и этика
М: Прогресс, 1973.
Редакция литературы по вопросам философии и права
Перевод с немецкого Н. А. ЗАХАРЧЕНКО и Г. В. КОЛШАНСКОГО
Общая редакция и предисловие проф. В. А. КАРПУШИНА
Альберт Швейцер - Культура и этика - Содержание
От издательства
Предисловие
Предисловие
Часть первая. Распад и возрождение культуры
Вина философии в закате культуры
Враждебные культуре обстоятельства в нашей экономической и духовной жизни
Основной этический характер культуры
Путь к возрождению культуры
Культура и мировоззрение
Враждебные культуре обстоятельства в нашей экономической и духовной жизни
Основной этический характер культуры
Путь к возрождению культуры
Культура и мировоззрение
Часть вторая Культура и этика
Кризис культуры и его духовные причины
Проблема оптимисточеского мировоззрения
Этическая проблема
Религиозное и философское мировоззрение
Этика и культура в греко-римской философии
Оптимисточеское мировоззрение и этика в эпоху ренессанса и после эпохи ренессанса
Обоснование этики в XVII и XVIII столетиях
Закладывание основ культуры в век рационализма
Оптимистически-этическое мировоззрение Канта
Натурфилософия и мировоззрение Спинозы и Лейбница
Оптимистически-этическое мировоззрение И. Г. Фихте
Шиллер, Гете, Шлейермахер
Надэтическое оптимистическое мировоззрение Гегеля
Поздний утилитаризм. Биологическая и социологическая этика
Шопенгауэр и Ницше
Исход борьбы европейской философии за мировоззрение
Новый путь
Обоснование оптимизма через понятие воли к жизни
Проблема этики в свете истории этики
Этика самоотречения этика самосовершенствования
Этика благоговения перед жизнью
Культуроговорящая энергия этики благоговения перед жизнью
Проблема оптимисточеского мировоззрения
Этическая проблема
Религиозное и философское мировоззрение
Этика и культура в греко-римской философии
Оптимисточеское мировоззрение и этика в эпоху ренессанса и после эпохи ренессанса
Обоснование этики в XVII и XVIII столетиях
Закладывание основ культуры в век рационализма
Оптимистически-этическое мировоззрение Канта
Натурфилософия и мировоззрение Спинозы и Лейбница
Оптимистически-этическое мировоззрение И. Г. Фихте
Шиллер, Гете, Шлейермахер
Надэтическое оптимистическое мировоззрение Гегеля
Поздний утилитаризм. Биологическая и социологическая этика
Шопенгауэр и Ницше
Исход борьбы европейской философии за мировоззрение
Новый путь
Обоснование оптимизма через понятие воли к жизни
Проблема этики в свете истории этики
Этика самоотречения этика самосовершенствования
Этика благоговения перед жизнью
Культуроговорящая энергия этики благоговения перед жизнью
Альберт Швейцер - Культура и этика - Из книги
Этическое миро- и жизнеутверждение требует от современного государства, чтобы оно стремилось способствовать становлению этической и духовной личности, и требует этого настойчиво. Его не остановить никакими насмешками. Мудрость завтрашнего дня иная, чем мудрость вчерашнего.
Только благодаря тому, что в государстве станет господствовать новая мораль, оно может достигнуть внутреннего мира. Только благодаря тому, что новая мораль будет действовать и в отношениях между государствами, будет достигнуто взаимопонимание и будут прекращены всякие акции, направленные во вред другому.
Подобных морализующих разговоров о культурном государстве велось уже много. Это верно. Но они приобретают совершенно иное звучание в эпоху, когда современное государство хиреет в нищете, потому что никак не хочет быть духовно этическим. Они приобретают новое значение благодаря тому, что в миро- и жизневоззрении благоговения перед жизнью раскрывается в полном своем объеме и глубине значение этики.
Поэтому мы никоим образом не обязаны определять понятие культурного государства в согласии с требованиями национализма и национальной культуры — мы можем вернуться к той глубокой наивности, когда представляют себе государство как управляемое этическими и культурными идеалами. Мы черпаем силы для построения такого культурного государства в вере в силу морали, вытекающей из благоговения перед жизнью.
Сознавая всю ответственность за эти взгляды на культуру мы обращаем свои взоры к человечеству, минуя народы и государства. Для того, кто поверил в этическое миро- и жизнеутверждение, будущее человека и человечества становится предметом забот и надежд. Тот, кто не испытывает этих забот и надежд, беден духом. Тот, кто преисполнен этих чувств,— богат. Нашим утешением в это трудное время является стремление проложить пути грядущему культурному человечеству, пусть даже не зная, что мы можем увидеть в этом лучшем будущем, а полагаясь только на силу духа.
Кант написал книгу, содержащую правила заключения мира в целях установления прочного мира, под названием «О вечном мире». Он заблуждался. Сами правила заключения мира, как бы хорошо они ни были продуманы и как бы безупречно они ни были сформулированы, бессильны. Только мышление, утверждающее мораль благоговения перед жизнью, способно привести к вечному миру...
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