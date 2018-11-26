Сделано в СССР

Из предисловия. «Культура и этика» — эта проблема становится в наше время все более актуальной, ибо развитие цивилизации в XX веке уже подошло к такому рубежу, когда лишенная этического начала культура буржуазного общества все более угрожает благополучию и существованию человека на Земле.

Необходимо в полной мере оценить ту опасность, которую представляет для будущего человечества так называемая-«массовая культура» буржуазного общества, не имеющая прочных нравственных основ, пропитанная идеями насилия, разбоя, культом секса и непрерывно медлительно растлевающая человеческое достоинство многих локолений.

С другой стороны, в нравственном развитии человечества совершается величайшей важности шаг: разуверившееся в капитализме человечество отворачивается от этики индивидуализма, выродившейся в культ эгоизма и стяжательства, и обращает свои взоры к этике коллективизма, рожденной в новое время пролетариатом и развитой социализмом. В связи с этими процессами, являющимися полярными противоположностями в нравственном развитии человечества, естественно происходит оживление общественного интереса к проблемам этики и культуры. Общеизвестно, что основоположники марксизма-ленинизма нанесли смертельный удар морализирующей критике капитализма, обнажив всю ее бездейственность, бесперспективность и в теоретическом и в организационно-практическом отношении. Морализирующая критика лишь умножала иллюзии и, подобно религии, сеяла несбыточные надежды на моральные средства «излечения» капитализма от его органических «недугов». Отвержение марксизмом морализирующей критики капитализма породило у многих буржуазных ученых неверное представление о том, что марксизму якобы чужда этика воспитания личности, что он довольствуется учением (и в том числе этическим) о воспитании и организации масс.

Альберт Швейцер - Культура и этика

М: Прогресс, 1973.

Редакция литературы по вопросам философии и права

Перевод с немецкого Н. А. ЗАХАРЧЕНКО и Г. В. КОЛШАНСКОГО

Общая редакция и предисловие проф. В. А. КАРПУШИНА

Альберт Швейцер - Культура и этика - Содержание

От издательства

Предисловие Часть первая. Распад и возрождение культуры Вина философии в закате культуры

Враждебные культуре обстоятельства в нашей экономической и духовной жизни

Основной этический характер культуры

Путь к возрождению культуры

Культура и мировоззрение Часть вторая Культура и этика Кризис культуры и его духовные причины

Проблема оптимисточеского мировоззрения

Этическая проблема

Религиозное и философское мировоззрение

Этика и культура в греко-римской философии

Оптимисточеское мировоззрение и этика в эпоху ренессанса и после эпохи ренессанса

Обоснование этики в XVII и XVIII столетиях

Закладывание основ культуры в век рационализма

Оптимистически-этическое мировоззрение Канта

Натурфилософия и мировоззрение Спинозы и Лейбница

Оптимистически-этическое мировоззрение И. Г. Фихте

Шиллер, Гете, Шлейермахер

Надэтическое оптимистическое мировоззрение Гегеля

Поздний утилитаризм. Биологическая и социологическая этика

Шопенгауэр и Ницше

Исход борьбы европейской философии за мировоззрение

Новый путь

Обоснование оптимизма через понятие воли к жизни

Проблема этики в свете истории этики

Этика самоотречения этика самосовершенствования

Этика благоговения перед жизнью

Культуроговорящая энергия этики благоговения перед жизнью

Альберт Швейцер - Культура и этика - Из книги

Этическое миро- и жизнеутверждение требует от современного государства, чтобы оно стремилось способствовать становлению этической и духовной личности, и требует этого настойчиво. Его не остановить никакими насмешками. Мудрость завтрашнего дня иная, чем мудрость вчерашнего.