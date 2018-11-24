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Швейцер - Благоговение перед жизнью

Швейцер Альберт - Благоговение перед жизнью
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Category ESXATOS BOOKS, Theology, Philosophy
Альберт Швейцер — это имя не укладывается в привычные рамки конкретных понятий, отражающих дифференцированный характер человеческой деятельности в современном обществе. И даже достаточно обширный перечень его профессиональных и общественных занятий (органист, музыковед, философ, теолог, пастор, врач, общественный деятель), отражающий редкую универсальность его дарования, не дает представления об уникальной роли Швейцера в истории нашего жестокого века.
Альберта Швейцера по праву называют гением человечности, великим гуманистом, имея в виду его бескорыстную деятельность врача в Экваториальной Африке и борьбу против атомного оружия.
Вместе с тем он — один из проницательных исследователей культуры. Обе эти стороны личности Швейцера — практическая и духовная, частная и общественная — органически соединяются в этическом мировоззрении благоговения перед жизнью. Швейцер жил так, как мыслил, и мыслил так, как жил.
Стремление представить автора в единстве его жизненного опыта и напряженных интеллектуальных поисков определило содержание настоящей книги.
Она включает капитальный труд по философии культуры, состоящий из двух частей: «Упадок и возрождение культуры», «Культура и этика» (ранее издававшихся в переводе на русский язык под названием «Культура и этика» . — М., «Прогресс», 1973), оригинальное теологическое исследование «Мистика апостола Павла», а также обширные выдержки из автобиографических сочинений и ряд небольших работ, характеризующих деятельность Швейцера — просветителя и борца за мир. В «Философии культуры» восстановлены незначительные изъятия, которые были сделаны в первом издании. Остальные работы переводятся на русский язык впервые. Перевод осуществлен по пятитомному изданию избранных произведений Швейцера (Ausgewählte Werke in fünf Bänden, Union-Verlag. Berlin, 1971).
Издательство выражает благодарность Немецкому архиву и центру Альберта Швейцера и профессору Ие Лазари-Павловской за предоставленные библиографические и иллюстративные материалы.
В переводе книги принимали участие: М. А. Журинская, Н. А. Захарченко, Г. В. Колшанский, Е. Е. Нечаева-Грассе, А. А. Рыбаков. Подробный анализ этических взглядов Швейцера и его нравственно-практических жизненных принципов дается в послесловии доктора философских наук А. А. Гусейнова.

Швейцер Альберт - Благоговение перед жизнью

Пер. с нем. / Сост. и посл. А. А. Гусейнова; Общ. ред. A. A. Гусейнова и М. Г. Селезнева.
Москва. Прогресс, 1992. — 576 с.

Швейцер Альберт - Благоговение перед жизнью - Содержание

От издательства
«...Я родился в период духовного упадка человечества»
(Из автобиографических сочинений А. Швейцера)
  • Из моего детства и юности
  • Из моей жизни и мыслей (Эпилог)
Упадок и возрождение культуры
Философия культуры. Часть первая
  • Вина философии в закате культуры
  • Враждебные культуре обстоятельства в нашей экономической и духовной жизни
  • Основной этический характер культуры
  • Путь к возрождению культуры
  • Культура и мировоззрение
Культура и этика
Философия культуры. Часть вторая
Предисловие
  • Кризис культуры и его духовная причина
  • Проблема оптимистического мировоззрения
  • Этическая проблема
  • Религиозное и философское мировоззрение
  • Этика и культура в греко-римской философии
  • Оптимистическое мировоззрение и этика в эпоху Ренессанса и после эпохи Ренессанса
  • Обоснование этики в XVII и XVIII столетиях
  • Закладывание основ культуры в век рационализма
  • Оптимистически-этическое мировоззрение Канта
  • Натурфилософия и мировоззрение Спинозы и Лейбница
  • Оптимистически-этическое мировоззрение И. Г. Фихте
  • Шиллер, Гёте, Шлейермахер
  • Надэтическое оптимистическое мировоззрение Гегеля
  • Поздний утилитаризм. Биологическая и социологическая этика
  • Шопенгауэр и Ницше
  • Исход борьбы европейской философии за мировоззрение
  • Новый путь
  • Обоснование оптимизма через понятие воли к жизни
  • Проблема этики в свете истории этики
  • Этика самоотречения и этика самосовершенствования
  • Этика благоговения перед жизнью
  • Культуротворящая энергия этики благоговения перед жизнью
Мистика апостола Павла
Предисловие
  • Своеобразие мистики апостола Павла
  • Эллинство или иудейство?
  • Послания апостола Павла
  • Эсхатологическое учение об искуплении
  • Эсхатология апостола Павла
  • Мистика умирания и воскресания со Христом
  • Страдание как проявление смерти со Христом
  • Обладание Духом как проявление совоскрешенности со Христом
  • Мистика и Закон
  • Мистика и оправдание верой
  • Мистика и таинства
  • Мистика и этика
  • Эллинизация мистики апостола Павла Игнатием Антиохийским и богословием апостола Иоанна
  • Непреходящее значение мистики апостола Павла
«...Люди и народы должны научиться мыслить по-новому...»
(Нобелевская речь и статьи разных лет)
  • Проблема мира в современном мире. Речь, произнесенная Альбертом
  • Швейцером на церемонии вручения ему Нобелевской премии мира в Осло
  • 4 ноября 1954 года
  • Проблема этики в ходе развития человеческой мысли
  • Гуманность
  • Путь к миру сегодня
  • Даты жизни и деятельности Альберта Швейцера
  • Библиография
  • Благоговение перед жизнью: Евангелие от Швейцера. A. A. Гусейнов
  • Предметный указатель
  • Указатель имен

Швейцер Альберт - Благоговение перед жизнью - III. Послания апостола Павла

Какие тексты могут считаться аутентичными источниками учения ап. Павла?
Речи Павла в Деяниях апостолов основаны, может быть, на предании о тех речах, которые он действительно произносил. Однако в той форме, в какой мы их здесь видим, они, несомненно, принадлежат автору Деяний и приведены в соответствие с тенденцией его повествования. Они, таким образом, не дают нам аутентичных сведений об учении ап. Павла.
Надежными источниками являются в первую очередь четыре больших Послания: Послание к Галатам, оба Послания к Коринфянам и Послание к Римлянам. Для Фердинанда Христиана Баура (1792—1860) и восходящей к нему тюбингенской критической школы их аутентичность оставалась несомненной, в то время как все остальные существующие под именем Павла писания они объявляли неподлинными и искали их автора в рядах языческо-христианской партии, после смерти Павла вступившей в конфронтацию с иудеохристианством и с уже нарождавшимся гностицизмом. В подлинности больших Посланий сомневались лишь Бруно Бауэр (1809—1882), радикальные голландцы А. Пирсон и А. Д. Ломан и те, кто, продолжая эту критическую линию, пытались доказать, что паулинизм вообще был литературным созданием II века по Р. X. Тем временем была доказана необоснованность возражений тюбингенской критики против первого Послания к Фессалоникийцам, Послания к Филиппийцам и Послания к Филимону. Также и эти тексты могут теперь считаться, безусловно, аутентичными.
Напротив, второе Послание к Фессалоникийцам, два Послания к Тимофею и Послание к Титу неаутентичны. Против второго Послания к Фессалоникийцам говорят не только особенности языка, которым оно написано, но также и прежде всего то обстоятельство, что оно оспаривает представление, согласно которому пришествие Иисуса относится к ближайшему будущему, и перечисляет при этом, что должно произойти прежде, чем наступит этот день (2 Фесс. 2, 1—12). Лишь в эпоху, последовавшую за смертью ап. Павла, христианские наставники были вынуждены, таким образом, приучать верующих к мысли об отсрочке этого события.
Послания к Тимофею и к Титу, называемые обычно «пастырскими», передают идеи ап. Павла лишь в самой общей форме. Обращенные к сподвижникам Павла — как к руководителям общин — увещевания и предостережения, которые составляют их основное содержание, уже предполагают борьбу Церкви с гностицизмом.
Views 712
Rating 5.0 / 5
Added 24.11.2018
Author brat Nick
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5.0/5 (5)

Comments (1 comment)

Y
yara182008 1 year ago

Большое спасибо!

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