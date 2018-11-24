Альберт Швейцер — это имя не укладывается в привычные рамки конкретных понятий, отражающих дифференцированный характер человеческой деятельности в современном обществе. И даже достаточно обширный перечень его профессиональных и общественных занятий (органист, музыковед, философ, теолог, пастор, врач, общественный деятель), отражающий редкую универсальность его дарования, не дает представления об уникальной роли Швейцера в истории нашего жестокого века.

Альберта Швейцера по праву называют гением человечности, великим гуманистом, имея в виду его бескорыстную деятельность врача в Экваториальной Африке и борьбу против атомного оружия.

Вместе с тем он — один из проницательных исследователей культуры. Обе эти стороны личности Швейцера — практическая и духовная, частная и общественная — органически соединяются в этическом мировоззрении благоговения перед жизнью. Швейцер жил так, как мыслил, и мыслил так, как жил.

Стремление представить автора в единстве его жизненного опыта и напряженных интеллектуальных поисков определило содержание настоящей книги.

Она включает капитальный труд по философии культуры, состоящий из двух частей: «Упадок и возрождение культуры», «Культура и этика» (ранее издававшихся в переводе на русский язык под названием «Культура и этика» . — М., «Прогресс», 1973), оригинальное теологическое исследование «Мистика апостола Павла», а также обширные выдержки из автобиографических сочинений и ряд небольших работ, характеризующих деятельность Швейцера — просветителя и борца за мир. В «Философии культуры» восстановлены незначительные изъятия, которые были сделаны в первом издании. Остальные работы переводятся на русский язык впервые. Перевод осуществлен по пятитомному изданию избранных произведений Швейцера (Ausgewählte Werke in fünf Bänden, Union-Verlag. Berlin, 1971).

Издательство выражает благодарность Немецкому архиву и центру Альберта Швейцера и профессору Ие Лазари-Павловской за предоставленные библиографические и иллюстративные материалы.

В переводе книги принимали участие: М. А. Журинская, Н. А. Захарченко, Г. В. Колшанский, Е. Е. Нечаева-Грассе, А. А. Рыбаков. Подробный анализ этических взглядов Швейцера и его нравственно-практических жизненных принципов дается в послесловии доктора философских наук А. А. Гусейнова.

Швейцер Альберт - Благоговение перед жизнью

Пер. с нем. / Сост. и посл. А. А. Гусейнова; Общ. ред. A. A. Гусейнова и М. Г. Селезнева.

Москва. Прогресс, 1992. — 576 с.

Швейцер Альберт - Благоговение перед жизнью - Содержание

От издательства

«...Я родился в период духовного упадка человечества»

(Из автобиографических сочинений А. Швейцера)

Из моего детства и юности

Из моей жизни и мыслей (Эпилог)

Упадок и возрождение культуры

Философия культуры. Часть первая

Вина философии в закате культуры

Враждебные культуре обстоятельства в нашей экономической и духовной жизни

Основной этический характер культуры

Путь к возрождению культуры

Культура и мировоззрение

Культура и этика

Философия культуры. Часть вторая

Предисловие

Кризис культуры и его духовная причина

Проблема оптимистического мировоззрения

Этическая проблема

Религиозное и философское мировоззрение

Этика и культура в греко-римской философии

Оптимистическое мировоззрение и этика в эпоху Ренессанса и после эпохи Ренессанса

Обоснование этики в XVII и XVIII столетиях

Закладывание основ культуры в век рационализма

Оптимистически-этическое мировоззрение Канта

Натурфилософия и мировоззрение Спинозы и Лейбница

Оптимистически-этическое мировоззрение И. Г. Фихте

Шиллер, Гёте, Шлейермахер

Надэтическое оптимистическое мировоззрение Гегеля

Поздний утилитаризм. Биологическая и социологическая этика

Шопенгауэр и Ницше

Исход борьбы европейской философии за мировоззрение

Новый путь

Обоснование оптимизма через понятие воли к жизни

Проблема этики в свете истории этики

Этика самоотречения и этика самосовершенствования

Этика благоговения перед жизнью

Культуротворящая энергия этики благоговения перед жизнью

Мистика апостола Павла

Предисловие

Своеобразие мистики апостола Павла

Эллинство или иудейство?

Послания апостола Павла

Эсхатологическое учение об искуплении

Эсхатология апостола Павла

Мистика умирания и воскресания со Христом

Страдание как проявление смерти со Христом

Обладание Духом как проявление совоскрешенности со Христом

Мистика и Закон

Мистика и оправдание верой

Мистика и таинства

Мистика и этика

Эллинизация мистики апостола Павла Игнатием Антиохийским и богословием апостола Иоанна

Непреходящее значение мистики апостола Павла

«...Люди и народы должны научиться мыслить по-новому...»

(Нобелевская речь и статьи разных лет)

Проблема мира в современном мире. Речь, произнесенная Альбертом

Швейцером на церемонии вручения ему Нобелевской премии мира в Осло

4 ноября 1954 года

Проблема этики в ходе развития человеческой мысли

Гуманность

Путь к миру сегодня

Даты жизни и деятельности Альберта Швейцера

Библиография

Благоговение перед жизнью: Евангелие от Швейцера. A. A. Гусейнов

Предметный указатель

Указатель имен

Швейцер Альберт - Благоговение перед жизнью - III. Послания апостола Павла

Какие тексты могут считаться аутентичными источниками учения ап. Павла?

Речи Павла в Деяниях апостолов основаны, может быть, на предании о тех речах, которые он действительно произносил. Однако в той форме, в какой мы их здесь видим, они, несомненно, принадлежат автору Деяний и приведены в соответствие с тенденцией его повествования. Они, таким образом, не дают нам аутентичных сведений об учении ап. Павла.

Надежными источниками являются в первую очередь четыре больших Послания: Послание к Галатам, оба Послания к Коринфянам и Послание к Римлянам. Для Фердинанда Христиана Баура (1792—1860) и восходящей к нему тюбингенской критической школы их аутентичность оставалась несомненной, в то время как все остальные существующие под именем Павла писания они объявляли неподлинными и искали их автора в рядах языческо-христианской партии, после смерти Павла вступившей в конфронтацию с иудеохристианством и с уже нарождавшимся гностицизмом. В подлинности больших Посланий сомневались лишь Бруно Бауэр (1809—1882), радикальные голландцы А. Пирсон и А. Д. Ломан и те, кто, продолжая эту критическую линию, пытались доказать, что паулинизм вообще был литературным созданием II века по Р. X. Тем временем была доказана необоснованность возражений тюбингенской критики против первого Послания к Фессалоникийцам, Послания к Филиппийцам и Послания к Филимону. Также и эти тексты могут теперь считаться, безусловно, аутентичными.

Напротив, второе Послание к Фессалоникийцам, два Послания к Тимофею и Послание к Титу неаутентичны. Против второго Послания к Фессалоникийцам говорят не только особенности языка, которым оно написано, но также и прежде всего то обстоятельство, что оно оспаривает представление, согласно которому пришествие Иисуса относится к ближайшему будущему, и перечисляет при этом, что должно произойти прежде, чем наступит этот день (2 Фесс. 2, 1—12). Лишь в эпоху, последовавшую за смертью ап. Павла, христианские наставники были вынуждены, таким образом, приучать верующих к мысли об отсрочке этого события.

Послания к Тимофею и к Титу, называемые обычно «пастырскими», передают идеи ап. Павла лишь в самой общей форме. Обращенные к сподвижникам Павла — как к руководителям общин — увещевания и предостережения, которые составляют их основное содержание, уже предполагают борьбу Церкви с гностицизмом.