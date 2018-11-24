Швейцер - Благоговение перед жизнью
Альберт Швейцер — это имя не укладывается в привычные рамки конкретных понятий, отражающих дифференцированный характер человеческой деятельности в современном обществе. И даже достаточно обширный перечень его профессиональных и общественных занятий (органист, музыковед, философ, теолог, пастор, врач, общественный деятель), отражающий редкую универсальность его дарования, не дает представления об уникальной роли Швейцера в истории нашего жестокого века.
Альберта Швейцера по праву называют гением человечности, великим гуманистом, имея в виду его бескорыстную деятельность врача в Экваториальной Африке и борьбу против атомного оружия.
Вместе с тем он — один из проницательных исследователей культуры. Обе эти стороны личности Швейцера — практическая и духовная, частная и общественная — органически соединяются в этическом мировоззрении благоговения перед жизнью. Швейцер жил так, как мыслил, и мыслил так, как жил.
Стремление представить автора в единстве его жизненного опыта и напряженных интеллектуальных поисков определило содержание настоящей книги.
Она включает капитальный труд по философии культуры, состоящий из двух частей: «Упадок и возрождение культуры», «Культура и этика» (ранее издававшихся в переводе на русский язык под названием «Культура и этика» . — М., «Прогресс», 1973), оригинальное теологическое исследование «Мистика апостола Павла», а также обширные выдержки из автобиографических сочинений и ряд небольших работ, характеризующих деятельность Швейцера — просветителя и борца за мир. В «Философии культуры» восстановлены незначительные изъятия, которые были сделаны в первом издании. Остальные работы переводятся на русский язык впервые. Перевод осуществлен по пятитомному изданию избранных произведений Швейцера (Ausgewählte Werke in fünf Bänden, Union-Verlag. Berlin, 1971).
Издательство выражает благодарность Немецкому архиву и центру Альберта Швейцера и профессору Ие Лазари-Павловской за предоставленные библиографические и иллюстративные материалы.
В переводе книги принимали участие: М. А. Журинская, Н. А. Захарченко, Г. В. Колшанский, Е. Е. Нечаева-Грассе, А. А. Рыбаков. Подробный анализ этических взглядов Швейцера и его нравственно-практических жизненных принципов дается в послесловии доктора философских наук А. А. Гусейнова.
Швейцер Альберт - Благоговение перед жизнью
Пер. с нем. / Сост. и посл. А. А. Гусейнова; Общ. ред. A. A. Гусейнова и М. Г. Селезнева.
Москва. Прогресс, 1992. — 576 с.
Швейцер Альберт - Благоговение перед жизнью - Содержание
От издательства
«...Я родился в период духовного упадка человечества»
(Из автобиографических сочинений А. Швейцера)
(Из автобиографических сочинений А. Швейцера)
- Из моего детства и юности
- Из моей жизни и мыслей (Эпилог)
Упадок и возрождение культуры
Философия культуры. Часть первая
Философия культуры. Часть первая
- Вина философии в закате культуры
- Враждебные культуре обстоятельства в нашей экономической и духовной жизни
- Основной этический характер культуры
- Путь к возрождению культуры
- Культура и мировоззрение
Культура и этика
Философия культуры. Часть вторая
Предисловие
Философия культуры. Часть вторая
Предисловие
- Кризис культуры и его духовная причина
- Проблема оптимистического мировоззрения
- Этическая проблема
- Религиозное и философское мировоззрение
- Этика и культура в греко-римской философии
- Оптимистическое мировоззрение и этика в эпоху Ренессанса и после эпохи Ренессанса
- Обоснование этики в XVII и XVIII столетиях
- Закладывание основ культуры в век рационализма
- Оптимистически-этическое мировоззрение Канта
- Натурфилософия и мировоззрение Спинозы и Лейбница
- Оптимистически-этическое мировоззрение И. Г. Фихте
- Шиллер, Гёте, Шлейермахер
- Надэтическое оптимистическое мировоззрение Гегеля
- Поздний утилитаризм. Биологическая и социологическая этика
- Шопенгауэр и Ницше
- Исход борьбы европейской философии за мировоззрение
- Новый путь
- Обоснование оптимизма через понятие воли к жизни
- Проблема этики в свете истории этики
- Этика самоотречения и этика самосовершенствования
- Этика благоговения перед жизнью
- Культуротворящая энергия этики благоговения перед жизнью
Мистика апостола Павла
Предисловие
Предисловие
- Своеобразие мистики апостола Павла
- Эллинство или иудейство?
- Послания апостола Павла
- Эсхатологическое учение об искуплении
- Эсхатология апостола Павла
- Мистика умирания и воскресания со Христом
- Страдание как проявление смерти со Христом
- Обладание Духом как проявление совоскрешенности со Христом
- Мистика и Закон
- Мистика и оправдание верой
- Мистика и таинства
- Мистика и этика
- Эллинизация мистики апостола Павла Игнатием Антиохийским и богословием апостола Иоанна
- Непреходящее значение мистики апостола Павла
«...Люди и народы должны научиться мыслить по-новому...»
(Нобелевская речь и статьи разных лет)
(Нобелевская речь и статьи разных лет)
- Проблема мира в современном мире. Речь, произнесенная Альбертом
- Швейцером на церемонии вручения ему Нобелевской премии мира в Осло
- 4 ноября 1954 года
- Проблема этики в ходе развития человеческой мысли
- Гуманность
- Путь к миру сегодня
- Даты жизни и деятельности Альберта Швейцера
- Библиография
- Благоговение перед жизнью: Евангелие от Швейцера. A. A. Гусейнов
- Предметный указатель
- Указатель имен
Швейцер Альберт - Благоговение перед жизнью - III. Послания апостола Павла
Какие тексты могут считаться аутентичными источниками учения ап. Павла?
Речи Павла в Деяниях апостолов основаны, может быть, на предании о тех речах, которые он действительно произносил. Однако в той форме, в какой мы их здесь видим, они, несомненно, принадлежат автору Деяний и приведены в соответствие с тенденцией его повествования. Они, таким образом, не дают нам аутентичных сведений об учении ап. Павла.
Надежными источниками являются в первую очередь четыре больших Послания: Послание к Галатам, оба Послания к Коринфянам и Послание к Римлянам. Для Фердинанда Христиана Баура (1792—1860) и восходящей к нему тюбингенской критической школы их аутентичность оставалась несомненной, в то время как все остальные существующие под именем Павла писания они объявляли неподлинными и искали их автора в рядах языческо-христианской партии, после смерти Павла вступившей в конфронтацию с иудеохристианством и с уже нарождавшимся гностицизмом. В подлинности больших Посланий сомневались лишь Бруно Бауэр (1809—1882), радикальные голландцы А. Пирсон и А. Д. Ломан и те, кто, продолжая эту критическую линию, пытались доказать, что паулинизм вообще был литературным созданием II века по Р. X. Тем временем была доказана необоснованность возражений тюбингенской критики против первого Послания к Фессалоникийцам, Послания к Филиппийцам и Послания к Филимону. Также и эти тексты могут теперь считаться, безусловно, аутентичными.
Напротив, второе Послание к Фессалоникийцам, два Послания к Тимофею и Послание к Титу неаутентичны. Против второго Послания к Фессалоникийцам говорят не только особенности языка, которым оно написано, но также и прежде всего то обстоятельство, что оно оспаривает представление, согласно которому пришествие Иисуса относится к ближайшему будущему, и перечисляет при этом, что должно произойти прежде, чем наступит этот день (2 Фесс. 2, 1—12). Лишь в эпоху, последовавшую за смертью ап. Павла, христианские наставники были вынуждены, таким образом, приучать верующих к мысли об отсрочке этого события.
Послания к Тимофею и к Титу, называемые обычно «пастырскими», передают идеи ап. Павла лишь в самой общей форме. Обращенные к сподвижникам Павла — как к руководителям общин — увещевания и предостережения, которые составляют их основное содержание, уже предполагают борьбу Церкви с гностицизмом.
Большое спасибо!