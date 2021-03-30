После развала Советского Союза, когда изучение еврейских сюжетов получило законный статус, интерес к иудаике резко возрос. Однако существовала и, кстати, существует до сих пор, огромная проблема – отсутствие специальной литературы на русском языке. Весь опыт изучения Библии остаётся закрыт для русскоязычной аудитории, ведь даже самая значимая литература - т.н. «классика» библеистики - так и не переведена.

Осознавая эту проблему, автор сборника постарался хоть немного восполнить данный пробел и включил в эту книгу статьи выдающихся учёных как еврейских, так и нееврейских. И всё это для того, чтобы пробудить в читателе интерес к дальнейшему изучению великой Книги!

Барух Шварц - Библейские исследования

Центр славяно-иудаистских исследований Институт Славяноведения и Балканистики РАН.

Центр научных работников и преподавателей иудаики в ВУЗах "Сэфер", 1997

ISBN 5—7200—0076—3 Барух Шварц - Библейские исследования - Содержание От составителя Вместо предисловия От редакции Названия книг Еврейской Библии

Иехезкель Кауфман. Религия Древнего Израиля. Перевод с английского А. К. Лявданского

Дж. Альберто Соджин. Долитературная стадия библейской традиции. Жанры. Перевод с английского С. В. Тищенко

Умберто (Моше-Давид) Кассуто. Эпическая поэзия в Древнем Израиле. Перевод с иврита Ю. М. Шляйфман

Наум М. Сарна. Завет (Бытие 15-17) Перевод с английского К, Н. Туровской

Наум М. Сарна. Содом и Гоморра (Бытие 18-19). Перевод с английского К. Н. Туровской

Сэмюэль Э. Ловенстамм. Исход как дидактический мотив в Библии. Перевод с иврита Ю. М. Шляйфман

Моше Гринберг. Некоторые постулаты библейского уголовного права. Перевод с английского Т. И. Подолской

Менахем Харан. Комплекс ритуалов, совершавшихся в храме. Перевод с английского Е. С. Сафроновой

Джекоб Мильгром. Книга Числа. Экскурсы 7, 33, 38, 49, 50. Перевод с английского А. К. Лявданского

Моше Вайнфельд. Теологические течения в Пятикнижии. Перевод с иврита Ю. М. Шляйфман

Моше Вайнфельд. Уникальность Декалога и его место в Еврейской традиции. Перевод с иврита Ю. М. Шляйфман

Моше Гринберг. Религия: стабильность и брожение. Перевод с английского Т. И. Подолской

Герхард фон Рад. Начало историописания в древнем Израиле. Перевод с английского К. Н. Туровской

Герхард фон Рад. Девтерономическая теология истории в третьей и четвертой книгах царств. Перевод с английского С. В. Тищенко

Яир Закович. Виноградник Навота (Навуфея). Перевод с иврита Ю. М. Шляйфман

Меир Вайс. Писание изнутри. Псалом 114. Перевод с иврита Ю. М. Шляйфман

Роберт Б. Й. Скотт. Традиция и литература мудрости. Перевод с английского Е. С. Сафроновой Список сокращений Сведения об авторах

Барух Шварц - Библейские исследования - Вместо предисловия



Изучение Ветхого Завета (Еврейской Библии) - одна из тех областей гуманитарного знания, которые были практически искоренены в нашей стране за годы Советской власти. Во-первых, как и все связанное с религией, библеистика воспринималась властью как "враждебная идеология", а во-вторых, изучение еврейского языка уже само по себе являлось криминалом.

Лишь немногим ученым удалось отстоять свое право на занятия историей и религиозной жизнью древнего Израиля. Единственный раздел гебраистики, где в советской науке все-таки могла сложиться целая научная школа,- это кумрановедение, представленное такими ленинградскими учеными, как И. Д. Амусин, К. Б. Старкова, М. М. Елизарова. (Видимо, огромный интерес к Кумрану на Западе заставил тогдашних руководителей отечественной науки отнести кумрановедение к разряду "проходных" тем.)

Получили мировое признание, но остались практически недоступными для обычного советского читателя статьи И. П. Вейнберга по истории Иерусалима персидского времени и библейским книгам Паралипоменон. Большая часть их выходила в Германии и по-немецки, лишь меньшая часть - по-русски, причем преимущественно в ереванских и тбилисских научных сборниках. Библиограф будущего, незнакомый с реалиями тех лет, будет в недоумении, почему докторская диссертация Вейнберга, посвященная Иерусалиму эпохи Второго Храма, носила столь иносказательное название, как "Гражданско-храмовая община в западных провинциях Ахеменидской державы". Лишь с началом перестройки увидела свет книга Вейнберга "Человек в культуре древнего Ближнего Востока" (М., 1986), затем, уже накануне его отъезда в Израиль,- "Рождение истории" (М., 1993).

Отсутствие специальных книг по истории древнего Израиля отчасти компенсировалось соответствующими разделами в общих трудах, таких как "История Древнего Мира" (М., 1982) или "История Древнего Востока" (М., 1988). Написанные И. М. Дьяконовым, И. П. Вейнбергом и И. Д. Амусиным, они, пожалуй, остаются и по сей день лучшим русскоязычным введением в историю древнего Израиля.

Очерк древнееврейской литературы, переходящий в очерк ветхозаветного миросозерцания, а также краткий обзор раннехристианской литературы были написаны С. С. Аверинцевым для первого тома "Всемирной литературы" (М., 1983). Ему же принадлежит сравнительный анализ греческой и древнееврейской литератур в небольшой, но изящной работе "Греческая "литература" и ближневосточная "словесность" (в сб. "Типология и взаимосвязь литератур древнего мира", М., 1971).

Подлинным событием стало в те годы появление в сборнике "Поэзия и проза Древнего Востока" (М., 1973) новых переводов книг Иова (С. С. Аверинцев), Ионы (С. Апт), Руфи (С. Брагинский), Екклезиаста и Песни Песней (И. М. Дьяконов). В том же сборнике был опубликован в переводе С. Апта рассказ о Потопе (Быт 6-9).

Церкви, которую коммунисты загнали в своего рода гетто, было не до занятий еврейским Ветхим Заветом. Исключением является деятельность о. Александра Меня, чьи популярные книги по истории древнего Израиля и раннего христианства издавались под псевдонимом в брюссельском католическом издательстве "Жизнь с Богом".

С началом перестройки возобновляется легальное изучение иврита; гебраистика начинает изучаться как в государственных (например, Российский Государственный Гуманитарный Университет), так и в христианских (Православный Институт им. св. ап. Иоанна Богослова, Библейско-Богословский Институт им. св. ап. Андрея) учебных заведениях. Открываются такие учебные центры, как Еврейский Университет с рядом курсов по библейским дисциплинам. Наряду с переизданием работ о. Александра Меня вышло еще несколько популярных книг по Ветхому Завету. Опубликованы новые переводы Пятикнижия (И. Ш. Шифман), Судей (И. Ш. Шифман), Екклезиаста (Э. Г. Юнц), Ионы (Э. Г. Юнц). Можно отметить ряд публикаций по эллинистическому иудаизму, работы И. Тантлевского о Кумране.

Но в целом оказывается, что дерево легче срубить, чем вырастить. Длительный разрыв научных и культурных связей с западом, скудость современной литературы по библеистике в российских библиотеках и полное отсутствие переводов этой литературы на русский дают о себе знать. Публикуемый сборник - это первая попытка представить российскому читателю более или менее репрезентативную подборку трудов западных и израильских библеистов.



М.Г. Селезнёв, главный редактор Российского Библейского Общества.