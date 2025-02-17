Шёк - Зависть: теория социального поведения

На протяжении всей истории, на всех стадиях культурного развития, в большинстве языков и в чрезвычайно сильно отличающихся друг от друга обществах люди сознавали наличие фундаментальной проблемы их существования и дали ей специальные названия: зависть и чувство того, кто является ее объектом.

Зависть – это энергия, которая находится в центре жизни человека в качестве существа социального; она возникает, как только два индивида начинают сравнивать себя друг с другом. Это стремление завистливо сравнивать себя с другими можно найти и у некоторых животных, но у человека оно приобрело специальное значение. Человек – завистливое существо, и он был бы не способен построить социальные системы, к которым сегодня принадлежим все мы, если бы не социальные запреты, активизируемые внутри объекта его зависти. Если бы мы не были вынуждены постоянно учитывать зависть других людей к чрезмерному удовольствию, которое накапливается у нас по мере отклонения от социальной нормы, «социальный контроль» не мог бы существовать.

Человек завидующий, однако, может перестараться и вызвать или дать толчок запретам, которые будут сдерживать возможности группы адаптироваться к новым внешним проблемам. Зависть также может побудить человека к разрушениям. Почти вся литература, которая до сих пор лишь фрагментарно занималась завистью (художественная литература, публицистика, философия, теология, психология), постоянно обращала внимание на ее деструктивный, репрессивный, бесплодный и мучительный характер. Во всех человеческих культурах, во всех сказках и поговорках чувство зависти осуждается. Завистливого человека всегда призывают стыдиться. Однако его существование, или вера в его вездесущность, в то же время всегда вызывало достаточно латентного страха перед мнением других людей, чтобы обеспечить эволюцию системы социального контроля и поддержания баланса.

Хотя некоторые современные психологические школы практически вычеркнули слово «зависть» из своего словаря, как если бы она просто не существовала в качестве первичного источника мотивации, доступные нам свидетельства не оставляют сомнений в ее универсальности. Почти во всех языках, начиная с языков наиболее примитивных народностей до индоевропейских языков, арабского, китайского и японского, всегда имеется термин, обозначающий зависть или завистливого человека. Пословицы самых разнообразных культур высказываются о зависти в сотнях различных форм. На нее обращали внимание философы и авторы афоризмов. Например, зависть имела особое значение для Кьеркегора, который даже приписывал зависть тем, кто вызывает зависть в других. Зависть часто играет роль – иногда существенную – в художественной литературе, и каждый из нас сталкивался с завистью в своей жизни. Зависть – великий регулятор всех личных отношений; страх вызвать ее сдерживает и модифицирует бесчисленное количество действий.

Шёк Г. - Зависть: теория социального поведения

«Интермедиатор», 2008. — (Социология (Социум))

ISBN 978-5-91603-568-1

Шёк Г. - Зависть: теория социального поведения – Содержание

От издателя

Глава 1. Человек завидующий

Глава 2. Зависть в языке

Глава 3. Завистливый человек и его культура

Глава 4. Зависть и «черная магия»

Глава 5. Развивающиеся страны: барьер зависти

Глава 6. Психология зависти

Глава 7. Взгляд социальных наук на зависть

Глава 8. Преступления, совершаемые из зависти

Глава 9. Зависть богов и концепт судьбы

Глава 10. Завистливый человек в литературе

Глава 11. Зависть как предмет философии

Глава 12. Политика и умиротворение зависти

Глава 13. Хвала бедности: от законов о роскоши до презрения к обществу изобилия

Глава 14. Чувство справедливости и идея равенства

Глава 15. Вина за неравенство

Глава 16. Выдающиеся личности в обществе равных

Глава 17. Утопия: общество, спасенное от зависти

Глава 18. Собственность – это кража?

Глава 19. Социальное негодование

Глава 20. Зависть как сборщик налогов

Глава 21. Социальные революции

Глава 22. Теория зависти в человеческой жизни

Избранная библиография