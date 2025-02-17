Шёк - Зависть: теория социального поведения
На протяжении всей истории, на всех стадиях культурного развития, в большинстве языков и в чрезвычайно сильно отличающихся друг от друга обществах люди сознавали наличие фундаментальной проблемы их существования и дали ей специальные названия: зависть и чувство того, кто является ее объектом.
Зависть – это энергия, которая находится в центре жизни человека в качестве существа социального; она возникает, как только два индивида начинают сравнивать себя друг с другом. Это стремление завистливо сравнивать себя с другими можно найти и у некоторых животных, но у человека оно приобрело специальное значение. Человек – завистливое существо, и он был бы не способен построить социальные системы, к которым сегодня принадлежим все мы, если бы не социальные запреты, активизируемые внутри объекта его зависти. Если бы мы не были вынуждены постоянно учитывать зависть других людей к чрезмерному удовольствию, которое накапливается у нас по мере отклонения от социальной нормы, «социальный контроль» не мог бы существовать.
Человек завидующий, однако, может перестараться и вызвать или дать толчок запретам, которые будут сдерживать возможности группы адаптироваться к новым внешним проблемам. Зависть также может побудить человека к разрушениям. Почти вся литература, которая до сих пор лишь фрагментарно занималась завистью (художественная литература, публицистика, философия, теология, психология), постоянно обращала внимание на ее деструктивный, репрессивный, бесплодный и мучительный характер. Во всех человеческих культурах, во всех сказках и поговорках чувство зависти осуждается. Завистливого человека всегда призывают стыдиться. Однако его существование, или вера в его вездесущность, в то же время всегда вызывало достаточно латентного страха перед мнением других людей, чтобы обеспечить эволюцию системы социального контроля и поддержания баланса.
Хотя некоторые современные психологические школы практически вычеркнули слово «зависть» из своего словаря, как если бы она просто не существовала в качестве первичного источника мотивации, доступные нам свидетельства не оставляют сомнений в ее универсальности. Почти во всех языках, начиная с языков наиболее примитивных народностей до индоевропейских языков, арабского, китайского и японского, всегда имеется термин, обозначающий зависть или завистливого человека. Пословицы самых разнообразных культур высказываются о зависти в сотнях различных форм. На нее обращали внимание философы и авторы афоризмов. Например, зависть имела особое значение для Кьеркегора, который даже приписывал зависть тем, кто вызывает зависть в других. Зависть часто играет роль – иногда существенную – в художественной литературе, и каждый из нас сталкивался с завистью в своей жизни. Зависть – великий регулятор всех личных отношений; страх вызвать ее сдерживает и модифицирует бесчисленное количество действий.
Шёк Г. - Зависть: теория социального поведения
«Интермедиатор», 2008. — (Социология (Социум))
ISBN 978-5-91603-568-1
Шёк Г. - Зависть: теория социального поведения – Содержание
От издателя
- Глава 1. Человек завидующий
- Глава 2. Зависть в языке
- Глава 3. Завистливый человек и его культура
- Глава 4. Зависть и «черная магия»
- Глава 5. Развивающиеся страны: барьер зависти
- Глава 6. Психология зависти
- Глава 7. Взгляд социальных наук на зависть
- Глава 8. Преступления, совершаемые из зависти
- Глава 9. Зависть богов и концепт судьбы
- Глава 10. Завистливый человек в литературе
- Глава 11. Зависть как предмет философии
- Глава 12. Политика и умиротворение зависти
- Глава 13. Хвала бедности: от законов о роскоши до презрения к обществу изобилия
- Глава 14. Чувство справедливости и идея равенства
- Глава 15. Вина за неравенство
- Глава 16. Выдающиеся личности в обществе равных
- Глава 17. Утопия: общество, спасенное от зависти
- Глава 18. Собственность – это кража?
- Глава 19. Социальное негодование
- Глава 20. Зависть как сборщик налогов
- Глава 21. Социальные революции
- Глава 22. Теория зависти в человеческой жизни
Избранная библиография
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