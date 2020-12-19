Стивен Рансимен - Сицилийская Вечерня - История Средиземноморья в XIII в.

На самом деле история избиения французов в Па­лермо 30 марта 1282 г., традиционно известная как Си­цилийская Вечерня, важна не тем, что это отдельная драма о заговорщиках и головорезах, и не тем, что это просто отдельный эпизод в эпической трагедии о Си­цилии и ее угнетателях. Эта резня была одним из тех исторических событий, что меняют судьбы наций и институтов мирового масштаба. Чтобы понять важность этого события, мы должны увидеть его в международ­ном контексте, поэтому в своей книге я постарался рассказать всю историю Средиземноморья второй по­ловины XIII в., центральным событием которой стала Вечерня. Это монументальное полотно, оно простира­ется от Англии до Палестины, от Константинополя до Туниса. Композиция многофигурная, но исторические полотна всегда изобилуют персонажами, а читателям, которые боятся толпы, лучше держаться асфальтиро­ванных дорожек художественной прозы. В этой книге множество тем сходятся в одной точке. Это история о великом правителе, которого погубило собственное высокомерие. Это история о великом заговоре, спле­тенном в Барселоне и Византии. Это история о храб­ром и скрытном народе Сицилии, восставшем против чужеземного господства. Это история о медленном са­моубийстве величайшей концепции средневековья — всемирной папской монархии.

«История Сицилийской Вечерни» («Storia della Guerra del Vespro Sciciliano»), написанная Амари и впервые опубликованная в 1842 г., до сих пор остается прият­ным и познавательным чтением. Амари был тонким и эрудированным историком, который скрупулезно выискивал любые свидетельства, какие можно было найти, и собрал их в связное повествование. Но Амари был еще и политиком. Рассказав об успешном восстании против Анжуйской династии, он хотел воодушевить си­цилийцев, чтобы они восстали против Бурбонов. Все его научные изыскания вели, и небезуспешно, единственно к этой цели. Но он был намеренно предубеж­ден, что сузило его кругозор. Так что Амари оставил место для рассмотрения этой истории в более широком европейском контексте.

О Сицилийской Вечерне редко вспоминают в наши дни. Обычного образованного человека это словосоче­тание разве что наводит на мысль об одной из малоиз­вестных опер Верди. В прошлом веке и ранее дела об­стояли иначе. История Сицилийской Вечерни вдохнов­ляла поэтов и драматургов; о ней было написано множество исторических трудов, что помогло Сицилии приобщиться к итальянскому Возрождению (Risorgimento). Не стоит рассчитывать, что любой сегодня оси­лит поэтические трагедии Казимира Делавиня или мис­сис Фелиции Геманс; но хочется надеяться, что никому не придет в голову изучать историю по либретто, на­писанному Скрибом для Верди. Это была неудачная работа. Либретто было заказано для гала-представле­ния в Париже, но оскорбило Верди и итальянцев, по­скольку традиционный герой Вечерни, Джованни да Прочида, был выставлен коварным и беспринципным интриганом; сицилийцев — поскольку их выписали од­новременно жестокими и трусливыми; австрийцев — поскольку описывалось восстание итальянцев против власти захватчиков; и французов — поскольку кульми­нацией пьесы было заслуженное избиение их соотече­ственников.

Предисловие

Остров Сицилия по форме напоминает треугольник; он расположен в середине Средиземного моря, разде­ляя его надвое и почти образуя перешеек, соединяю­щий Италию с Африкой. Мало найдется островов, бо­лее обласканных природой. Климат там мягок, а ланд­шафт, с его непроходимыми горами и лучезарными долинами и равнинами, прекрасен. Даже частые земле­трясения и постоянная угроза извержения Этны, пусть и свидетельствуя о капризах природы, как бы в каче­стве компенсации обогатили почву на острове. Чело­век же был не столь предупредителен. Географическое положение сделало остров неизменным полем битвы между Европой и Африкой, к тому же любой, кто хо­тел контролировать Средиземноморье, должен был за­получить этот остров. История Сицилии — это исто­рия вторжений, войн и восстаний.

Кто такие сицилийцы (Siculi), давшие свое имя ост­рову, и действительно ли они пришли из Италии и вытеснили коренных островитян сиканов (Sicani) — это предмет для спора историков, изучающих древнюю историю. История Сицилии начинается с того момен­та, когда Siculi сами осознали, что их землю завоевы­вают и колонизируют два великих народа античности, знакомые с искусством мореплавания, — финикийцы и греки. Греки пришли примерно в 700 г. до н. э. и осно­вали города на побережьях восточной части острова.

К тому времени финикийцы уже осели на Сицилии, они приплыли из своих колоний в Африке и заняли запад­ную часть. Между этими двумя народами велись вой­ны, в которых преимущество было на стороне греков. Но финикийцы с великой африканской империей Кар­фаген за спиной все равно оставались реальной угро­зой для греков. В свободное от войны с финикийцами время греческие города-государства обращались к сво­ему обычному времяпрепровождению: мелким междо­усобным войнам и бунтам. Главным греческим городом были Сиракузы, прославившиеся тем, что его жители отразили нападение афинян; время от времени кто-нибудь из правителей Сиракуз, какой-нибудь Диони­сий, укреплял свою власть настолько, что на несколько лет его правления устанавливались мир и порядок. Не­смотря на некоторые трудности, это было счастливое время. Греки начали выращивать оливки и виноград. На огромной центральной равнине, с лугов которой Аид, бог подземного мира, похитил дочь богини плодородия, колосились нивы. На склонах гор паслись тучные стада. Беззаботная жизнь крестьян увековечена в идиллиях Феокрита. Однако уже тогда человек посягнул на богат­ства острова. Города, как греческие, так и финикийские, нуждались в кораблях для войны и торговли; и лесные деревья стали падать под топорами судостроителей. А по­ка Коридон развлекался в тени с Амариллисой, их козы пожирали побеги, которые могли бы возродить леса. Начались эрозия и высыхание. Почва была смыта со склонов гор, и славные ручейки, орошавшие долины, стали превращаться внизу в речушки, чьи русла напол­нялись зимой, но оставались голыми и сухими под лет­ним солнцем.

Идиллия продолжалась недолго; из-за своего геогра­фического положения Сицилия была вовлечена в вели­кие войны между Римом и Карфагеном. К 200 г. до н. э. весь остров оказался под римским господством. Рим­ляне обходились с островом довольно мягко: им было необходимо зерно, которое выращивали на острове, чтобы прокормить их огромную столицу. Случались и плохие времена. Островитяне страдали от поборов про­претора Верреса, которого обличал Цицерон; их также затронула война, развязанная Секстой Помпеем про­тив центрального правительства в Риме. Еще до этого земли были опустошены восстаниями рабов, преиму­щественно бывших военнопленных, которых римляне поселили на острове вскоре после пленения. Но рим­ские писатели мало что сообщают о Сицилии. Мы мо­жем заключить, что их молчание — свидетельство ти­хого процветания. Остров по существу стал греческим. Его жители, будь они по происхождению греки, фини­кийцы или Siculi, говорили по-гречески, хотя римские чиновники использовали также и латынь, а официаль­ные документы составлялись на обоих языках. В то же время было представлено некоторое количество коло­нистов из Италии, говоривших на латыни.