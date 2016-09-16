Сканирование клуба На всех верных мы, верные, должны смотреть как на Единого и думать, что в каждом из них есть Христос, и относиться к каждому с такой любовью, чтобы быть готовыми положить за него души свои. Никак не должны мы о ком-либо говорить или думать, что он зол, но всех видеть добрыми, как я сказал. Ибо если и увидишь кого-либо обуреваемого страстями, ненавидь не брата, но страсти, воюющие против него, и если увидишь одержимого похотями и приражениями, еще больше пожалей его, чтобы и самому тебе не впасть в искушение как находящемуся под властью переменчивой и непостоянной материи.

Преподобный Симеон Новый Богослов - Преподобный Никита Стифат - Аскетические сочинения в новых переводах

Сост. и общ. ред. епископа Илариона (Алфеева). — Изд. 3-е, испр.

СПб.: «Издательство Олега Абышко», 2009. — 224 с.

Серия «Библиотека христианской мысли. Источники»

ISBN 978-5-903525-04-1

Преподобный Симеон Новый Богослов - Преподобный Никита Стифат - Аскетические сочинения в новых переводах - Содержание

От Составителя

Преподобный Симеон Новый Богослов

Главы богословские, умозрительные и практические

Стоглав богословских и практических

Его же другие двадцать пять глав умозрительных и богословских

Его же другие сто глав богословских и практических

Послание об исповеди

Преподобный Никита Стифат

Жизнь и подвижничество иже во святых отца нашего Симеона Нового Богослова, пресвитера и игумена монастыря святого Маманта Ксирокерка

Преподобный Симеон Новый Богослов - Преподобный Никита Стифат - Аскетические сочинения в новых переводах - От составителя

В настоящей книге под одной обложкой собраны произведения двух византийских богословов, ученика и учителя, — преподобного Симеона Нового Богослова (X-XI вв.) и преподобного Никиты Стифата (XI в.).

Первую часть книги составляют «Главы богословские, умозрительные и практические» преподобного Симеона Нового Богослова. Главы преподобного Симеона представляют собой сборник, состоящий из трех частей: 100 глав «практических и богословских», 25 «умозрительных и богословских», и еще 100 «практических и богословских». Сборник представляет собой свод всего святоотеческого богословия и аскетики. Важнейшие догматические, нравственные и практические вопросы изложены в Главах с предельной ясностью и краткостью. Жанр глав, объединенных в группы по сто (так называемые «сотницы»), является традиционным для монашеской письменности со времен Евагрия, Марка Подвижника и других ранних аскетических писателей. «Главы» преподобного Симеона являются наименее личным и субъективным по содержанию, наиболее традиционным по форме из всех его произведений. Тем не менее и в них ясно прослеживается новизна его богословской мысли: это особенно относится к 25 главам, помещенным в середине сборника и являющимся его духовной сердцевиной.

Далее публикуется «Послание об исповеди» преподобного Симеона Нового Богослова. В некоторых рукописях это послание приписывается авторству преподобного Иоанна Дамаскина, однако большинство рукописей называют его автором именно преподобного Симеона. Стиль, язык и тематика Послания безусловно свидетельствуют в пользу авторства Симеона. В этом послании преподобный Симеон Новый Богослов развивает учение о власти «вязать и решить», которая, по его мнению, принадлежит не только рукоположенным священникам, но и монахам, наделенным духовными дарованиями. Приведем отзыв архиепископа Василия (Кривошеина) по данному поводу: «Учение преподобного Симеона о власти вязать и разрешать, выраженное в Послании "Об исповеди", является развитием его взглядов, основанных на личном опыте... Утверждая возможность обращаться к лицам, не имеющим священства, для получения от них отпущения грехов, преподобный Симеон основывается..: на предании Древней Церкви, допускавшей исповедоваться у нерукоположенных монахов». Как подчеркивает архиепископ Василий, это учение «никогда не было официально принято Православной Церковью и с течением веков до такой степени забылось, что многие православные священники нашего времени, когда им говорят о нем (а слышат они это в первый раз), бывают удивлены и смущены и находят его опасным. Однако оно никогда не было ни прямо, ни косвенно осуждено Церковью. Церковное общественное мнение тоже не отвергало его, особенно в монашеских кругах... Влияние взглядов преподобного Симеона на исповедь сказывается... на обычае, старинном, но обновленном в новые времена: открывать свои помыслы и душевные движения монахам, известным своей святостью, не спрашивая от них разрешения грехов, если они не иеромонахи» (Преподобный Симеон Новый Богослов. Париж, 1980. С. 126-127).

Публикуемый далее текст «Жития преподобного Симеона», написанного Никитой Стифатом, представляет особый интерес — прежде всего потому, что автором его является человек, знавший святого лично и бывший его верным учеником. Перевод «Жития» выполнен филологом-классиком и византинистом Л. А. Фрейберг. Этот перевод — труд многих лет. Перевод не претендует на научность: это прежде всего перевод на русский литературный язык. Отметим, что делала его очень пожилая женщина с совсем слабым зрением: ей приходилось пользоваться лупой, чтобы различать буквы. При подготовке к публикации перевод заново сверен с оригиналом и отредактирован.

Во всех публикуемых текстах цитаты из Священного Писания переведены в соответствии с тем, как они даны у авторов. В святоотеческую эпоху Писание совсем не всегда цитировали буквально: чаще цитаты давали в пересказе. При переводе на русский язык мы прежде всего заботились о верности переводимого текста оригиналу и потому не приводили цитаты в соответствие с Библией.

Епископ Венский и Австрийский Иларион (Алфеев)