Основным источником биографических сведений о преподобном Симеоне Новом Богослове служит его «Житие», написанное учеником святого преподобным Никитой Стифатом. Другим не менее важным источником служат собственные писания святого Симеона: в отличие от произведений большинства Святых Отцов как предыдущего, так и последующего периодов, все его произведения носят ярко выраженный автобиографический характер. Правда, о внешних событиях своей жизни он говорит очень мало, зато с большой яркостью и полнотой излагает свой внутренний мистический путь.

Преподобный Симеон, согласно общепринятой хронологии И. Озэрра, родился в 949 г. По другой хронологии, предложенной греческим патрологом П. Христу, он родился в 956 г. Местом его рождения было селение Галати в Пафлагонии. Родителей Симее она звали Василий и Феофано: это были богатые и влиятельные византийские аристократы. С одиннадцати лет Симеон живет в Константинополе у своего дяди, который занимал важное положение при императорском дворе, обучается в «грамматической» (средней) школе и проявляет незаурядные способности. Он, однако, отказывается от продолжения обучения в высшей, так называемой «философской» школе. Также он отказывается от чести быть представленным императорам-братьям Василию и Константину Багрянородным, предпочитая оставаться в тени.

Преподобный Симеон Новый Богослов - Прииди, Свет истинный

Избранные гимны в стихотворном переводе митрополита Волоколамского Илариона Алфеева

М., ИД Познание, 2018. 224 с.

ISBN: 978-5-906960-36-8

Преподобный Симеон Новый Богослов - Прииди, Свет истинный - Содержание

ВВЕДЕНИЕ

I. ЖИЗНЬ И ТВОРЕНИЯ ПРЕПОДОБНОГО СИМЕОНА 1. Жизнь 2. Творения

II. БОЖЕСТВЕННЫЕ ГИМНЫ 1. История создания 2. Метрика гимнов 3. Язык и стиль гимнов 4. Текст гимнов в рукописной традиции 5. О стихотворном переводе гимнов преподобного Симеона



Избранные гимны

Преподобный Симеон Новый Богослов - Прииди, Свет истинный - Творения

Преподобный Симеон оставил богатое письменное наследие, включающее в себя 3 Богословских и 15 Нравственных Слов, 34 Огласительных Слова, 2 Благодарения, 58 Гимнов, 225 Глав и 4 Послания. Значительная часть этих произведений была издана Дионисием Загорейским в 1790 г. в переложении на новогреческий язык. С этого весьма несовершенного издания святитель Феофан Затворник перевел «Слова» преподобного Симеона на русский язык, что дало возможность нашему читателю в конце XIX в. познакомиться с творчеством великого византийского мистика. Однако подлинный древнегреческий текст произведений святого оставался до последнего времени неизвестным.

Первое критическое издание древнегреческого оригинала произведений Симеона Нового Богослова было осуществлено в 1957–1973 гг. издательством Cerf в серии «Sources Chrйtiennes». Текст восстановлен по рукописям XI–XVII вв., снабжен предисловиями, приложениями, богатым научным аппаратом и параллельным французским переводом. Издание «Sources Chrйtiennes» — плод многолетней критико-текстологической работы крупнейших византологов и патрологов Запада. Оно включает в себя все подлинные произведения преподобного Симеона и может служить основой для дальнейшего богословского изучения его письменного наследия.