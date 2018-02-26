Довольно долгое время исследователи раннехристианской литературы были склонны видеть главную особенность апокрифов в их доктринальной специфике и даже полагали, что абсолютное их большинство имеет гностическое происхождение. Научные изыскания последних семидесяти лет не подтвердили этой точки зрения. Тщательное изучение большого числа памятников, традиционно определяемых и Церковью, и светской наукой как апокрифы, показало, что в вероучительном отношении они столь же неоднородны, как и в жанровом, лишь небольшая их часть несет на себе явный отпечаток гностицизма.

Александр Павлович Скогорев - Апокрифические деяния апостолов - Арабское Евангелие детства Спасителя - Исследования - Переводы - Комментарии

СПб.: Алетейя, 2000. – 480 с.

ISBN 5-89329-275-8

Александр Павлович Скогорев - Апокрифические деяния апостолов - Арабское Евангелие детства Спасителя - Исследования - Переводы - Комментарии – Оглавление

Раннехристианская апокрифика и религиозные искания позднеантичной эпохи

Что такое апокрифы?

В поисках божества (языческие культы и верования I–III вв.)

Христианство в II–III вв.

Споры победителей: богословские дискуссии в IV–V вв.

Жанровая эволюция апокрифических деяний

«Забытый» апостол в каноне и апокрифах

Евангелия детства

Апокрифические деяния апостола Павла

Предисловие

Деяния апостола Павла

Предисловие

Мученичество святого апостола Павла

Страсти апостолов Петра и Павла

Предисловие

Страсти апостолов Петра и Павла (малые)

Страсти св. апостолов Петра и Павла (большие)

Деяния апостола Варфоломея

Предисловие

Страсти апостола Варфоломея

Деяния апостола Филиппа

Предисловие

История Филиппа, апостола и евангелиста

Евангелие детства Спасителя Арабское

Предисловие

Евангелие детства Спасителя Арабское

Приложения

I. Из Декрета папы Геласия о книгах принимаемых и отвергаемых

II. Ex Рарае Gelasii decreto de libris recipiendis et non recipiendis

III. Martyrium sancti Pauli apostoli

IV. Passio apostolorum Petri et Pauli (brevior)

V. Passio sancti Bartholomaei apostoli

Указатель имен и географических названий

Список сокращений

Александр Павлович Скогорев - Апокрифические деяния апостолов - Арабское Евангелие детства Спасителя - Исследования - Переводы - Комментарии – Раннехристианская апокрифика и религиозные искания народных масс позднеантичной эпохи

Классификация апокрифов, предлагаемая энциклопедиями и принятая в антологиях, обычно следует жанровому делению новозаветного канона, т. е. различает апокрифические Евангелия, деяния, послания и апокалипсисы. Однако, по общему мнению специалистов такое деление не отражает реального многообразия апокрифических сочинений, которые очень часто имеют признаки сразу нескольких жанров иЛи же настолько своеобразны, что в них трудно усмотреть черты хоть какого-нибудь из них. Таковы, например, «Пистис София», «Вопросы Варфоломея», «Смерть Пилата», «Отмщение Спасителя», «Успение Приснодевы» и многие другие сочинения. Как мы выяснили, апокрифом может оказаться даже самый настоящий роман. И это справедливо не только для наших дней – такой роман был создан еще на рубеже II-III вв. Речь идет о знаменитых «Recognitiones» или «Клементинах», действующими лицами которых стали апостолы Петр и Павел, будущий римский папа Климент и знаменитый колдун, мошенник и ересиарх Симон Маг [1]

Словом, налицо потребность в классификации, которая точнее учитывала бы формальную сторону апокрифов, но главное – поставила бы во главу угла их содержательную специфику. Определенные шаги к ее созданию уже делаются [2]

Доктринальное и жанровое многообразие раннехристианских писаний отразило, с одной стороны, неоднородность представлений разных христианских общин о Христе, Боге и мире, а с другой – различие вкусов и пристрастий тех или иных социальных и национальных групп христиан, которыми и для которых эти писания создавались. «Многоголосие» Скопокрифической литературы было, кроме того, связано с многоообразием и эволюцией языческих верований, элементы которых привносил с собой в народную христианскую религиозность быстро возраставший в III–V вв. приток неофитов. Понять природу каждого из этих памятников, т. е. побудительные мотивы его создания, вероучительную и назидательную специфику, а также его литературное своеобразие, можно только с учетом тех явлений и процессов, которыми характеризовалась религиозная жизнь античного мира в I–V вв. н. э.