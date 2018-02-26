Скогорев - Апокрифические деяния апостолов
Довольно долгое время исследователи раннехристианской литературы были склонны видеть главную особенность апокрифов в их доктринальной специфике и даже полагали, что абсолютное их большинство имеет гностическое происхождение. Научные изыскания последних семидесяти лет не подтвердили этой точки зрения. Тщательное изучение большого числа памятников, традиционно определяемых и Церковью, и светской наукой как апокрифы, показало, что в вероучительном отношении они столь же неоднородны, как и в жанровом, лишь небольшая их часть несет на себе явный отпечаток гностицизма.
Александр Павлович Скогорев - Апокрифические деяния апостолов - Арабское Евангелие детства Спасителя - Исследования - Переводы - Комментарии
СПб.: Алетейя, 2000. – 480 с.
ISBN 5-89329-275-8
Александр Павлович Скогорев - Апокрифические деяния апостолов - Арабское Евангелие детства Спасителя - Исследования - Переводы - Комментарии – Оглавление
Раннехристианская апокрифика и религиозные искания позднеантичной эпохи
- Что такое апокрифы?
- В поисках божества (языческие культы и верования I–III вв.)
- Христианство в II–III вв.
- Споры победителей: богословские дискуссии в IV–V вв.
- Жанровая эволюция апокрифических деяний
- «Забытый» апостол в каноне и апокрифах
- Евангелия детства
Апокрифические деяния апостола Павла
- Предисловие
- Деяния апостола Павла
- Предисловие
- Мученичество святого апостола Павла
Страсти апостолов Петра и Павла
- Предисловие
- Страсти апостолов Петра и Павла (малые)
- Страсти св. апостолов Петра и Павла (большие)
Деяния апостола Варфоломея
- Предисловие
- Страсти апостола Варфоломея
Деяния апостола Филиппа
- Предисловие
- История Филиппа, апостола и евангелиста
Евангелие детства Спасителя Арабское
- Предисловие
- Евангелие детства Спасителя Арабское
Приложения
- I. Из Декрета папы Геласия о книгах принимаемых и отвергаемых
- II. Ex Рарае Gelasii decreto de libris recipiendis et non recipiendis
- III. Martyrium sancti Pauli apostoli
- IV. Passio apostolorum Petri et Pauli (brevior)
- V. Passio sancti Bartholomaei apostoli
Указатель имен и географических названий
Список сокращений
Александр Павлович Скогорев - Апокрифические деяния апостолов - Арабское Евангелие детства Спасителя - Исследования - Переводы - Комментарии – Раннехристианская апокрифика и религиозные искания народных масс позднеантичной эпохи
Классификация апокрифов, предлагаемая энциклопедиями и принятая в антологиях, обычно следует жанровому делению новозаветного канона, т. е. различает апокрифические Евангелия, деяния, послания и апокалипсисы. Однако, по общему мнению специалистов такое деление не отражает реального многообразия апокрифических сочинений, которые очень часто имеют признаки сразу нескольких жанров иЛи же настолько своеобразны, что в них трудно усмотреть черты хоть какого-нибудь из них. Таковы, например, «Пистис София», «Вопросы Варфоломея», «Смерть Пилата», «Отмщение Спасителя», «Успение Приснодевы» и многие другие сочинения. Как мы выяснили, апокрифом может оказаться даже самый настоящий роман. И это справедливо не только для наших дней – такой роман был создан еще на рубеже II-III вв. Речь идет о знаменитых «Recognitiones» или «Клементинах», действующими лицами которых стали апостолы Петр и Павел, будущий римский папа Климент и знаменитый колдун, мошенник и ересиарх Симон Маг[1].
Словом, налицо потребность в классификации, которая точнее учитывала бы формальную сторону апокрифов, но главное – поставила бы во главу угла их содержательную специфику. Определенные шаги к ее созданию уже делаются[2].
Доктринальное и жанровое многообразие раннехристианских писаний отразило, с одной стороны, неоднородность представлений разных христианских общин о Христе, Боге и мире, а с другой – различие вкусов и пристрастий тех или иных социальных и национальных групп христиан, которыми и для которых эти писания создавались. «Многоголосие» Скопокрифической литературы было, кроме того, связано с многоообразием и эволюцией языческих верований, элементы которых привносил с собой в народную христианскую религиозность быстро возраставший в III–V вв. приток неофитов. Понять природу каждого из этих памятников, т. е. побудительные мотивы его создания, вероучительную и назидательную специфику, а также его литературное своеобразие, можно только с учетом тех явлений и процессов, которыми характеризовалась религиозная жизнь античного мира в I–V вв. н. э.
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