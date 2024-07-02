Валерия Слепцова - Теизм и атеизм в дебатах современных аналитических философов

Я предлагаю проделать подобный путь: оценить и взвесить аргументы, выдвигаемые в пользу и против существования Бога, развернуть картину применения философских аргументов в поле современной аналитической философии религии.

Аналитическая философия характеризуется концептуальным анализом, вниманием к языку и логике, а также, что немаловажно, она полемична по самой своей сути: во многом работы аналитических философов представляют собой диалог с приведением аргументов по исследуемым проблемам, критикой аргументов коллег, предложениями по улучшению подходов8. В центре моего внимания будет конкретный жанр философствования внутри философии религии: жанр полемики. Этим принципиальным уточнением сужается предмет исследования, и вне границ исследования остается значительный пласт материала. Однако предлагаемый подход к отбору материала имеет несколько значимых положительных моментов. Во-первых, как метко заметил тот же Дж.Л. Шелленберг, ≪…вопрос о существовании Бога является спорным, то есть таким, по которому разделяются мнения экспертов. Если кто-то захочет заняться изучением данного вопроса, то ему придется погрузиться в бездну существующих аргументов за и против. Разобраться в этих аргументах будет весьма непросто…≫.

Для того чтобы не быть погребенными под горами аргументов и контраргументов, я предлагаю поставить чуть более скромную цель, чем обозначает Шелленберг, а именно рассмотреть, какие из всего множества аргументов в пользу и против существования Бога наиболее употребимы в настоящее время (иными словами, в XXI веке) в полемике в ее прямом смысле, то есть именно в диалоге, который начинается в ходе встречи лицом к лицу между теистами и их оппонентами-атеистами (в данный момент назовем их атеистами, однако далее уточним и проясним смысл этого понятия). Таким образом, нас будет интересовать куда более ограниченный корпус текстов, чем могло бы показаться с учетом полемичности аналитической философии. Выбор текстов проводился по ряду признаков: (1) это дискуссия между пропонентом, с одной стороны, теистической, с другой – атеистической точек зрения по самоидентификации участников дебатов: каждый из них проговаривал, что выступает в дискуссии как теист или атеист; (2) текст выстроен в форме диалога; (3) часто (за исключением двух текстов, которые отвечают остальным признакам) это дискуссия, проводившаяся ≪лицом к лицу≫ (онлайн или офлайн) и позже оформленная в текст. Поскольку такие дискуссии ведутся для того, чтобы продемонстрировать большую обоснованность одной мировоззренческой позиции перед другой, то сравнение частотности использования аргумента, очевидно, – показатель того, что тот, кто его использует, считает его достаточно весомым и убедительным, а также не имеющим достаточно убедительной контраргументации с противоположной стороны полемики.

Валерия Слепцова - Теизм и атеизм в дебатах современных аналитических философов

М.: ИФ РАН, 2024. - 232 с.

ISBN: 978-5-9540-0364-2

Валерия Слепцова - Теизм и атеизм в дебатах современных аналитических философов - Содержание

Введение

Глава 1. Предварительные замечания

Глава 2. Позитивные аргументы в пользу теизма и их критика

Глава 3. Позитивные аргументы в пользу атеизма и их критика

Глава 4. Негативные аргументы

Заключение

Список литературы

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