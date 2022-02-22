История Византии с VII по XI вв. нередко выпадает из поля зрения тех, кто пишет о европейском Средневековье. Вспоминают, как правило, завершающий этап позднеантичной истории — эпоху Юстиниана I (527-565 гг.), — а затем сразу период Крестовых походов ХII-ХIII вв. и падение Константинополя в 1453 г. Это — очевидное упущение, и данная книга призвана его хотя бы частично устранить. Адресованная широкому читателю, она является кратким словарем-справочником, который содержит толкования ключевых социально-экономических терминов, понятий и биографические сведения о крупнейших деятелях средневековой Византии от воцарения Фоки (602 г.) до смерти Алексея I (1118 г.). В эти полтысячелетия сложились и развились базовые черты общественно-хозяйственного строя Византии — свободное мелкокрестьянское общинное хозяйство, сильная императорская власть, опирающаяся на разветвленный и централизованный военно-бюрократический аппарат, сравнительно высокая «вертикальная подвижность» правящей верхушки (отсутствие сословной замкнутости), сочетание ополченческого и регулярного (наемнического) принципов комплектовании армии.

В этой связи неслучайно, что книга именуется «Империя чиновников, солдат и ученых». Византия на протяжении всей своей истории почти без перерыва находилась в состоянии военной тревоги, что вынуждало содержать достаточно многочисленную армию — от солдат до высших командиров. Комплектование, обеспечение, подготовка вооруженных сил напрямую зависели от эффективности централизованных бюрократических структур — от фиска до провинциального управления. Из их представителей складывалась политическая верхушка ромейского общества: военная и гражданская знать. Византия обладала также и передовой системой образования, в известной мере сохранившей традиции греко-римской культуры, а уровень грамотности ромеев был выше, чем у народов средневековой Европы. Коль скоро Византия — «классическая страна бюрократии», — то спрос на квалифицированные кадры, способные к государственной службе, в империи никогда не ослабевал.

Вместе с тем стоит пояснить, что само понятие «Византия» в наибольшей степени соответствует положению империи со столицей в Константинополе именно в VII-XV вв. «Прилагая термин „Византия” к империи, начиная с VII в., мы стараемся подчеркнуть, что изменения, происходившие в это время, имели качественный характер, и что Византия средневековья коренным образом отличалась от позднеантичной Римской империи, хотя сами жители Константинополя называли и ту и другую империей ромеев. Разумеется, такое употребление термина тоже условно, но оно <...> тем хорошо, что оттеняет исторические перемены». Пожалуй, только с VII в. можно говорить о «римской» империи на Востоке как о Византии, т. е. о «Константинополитании» — стране, получившей имя в честь своей столицы Византия (Константинополя). Потеряв к середине VII в. ближневосточные и африканские провинции, Константинополь стал «империообразующим» фактором, и поэтому вполне уместно называть радикально обновленную страну по имени ее мегаполиса — Византией. Конечно, термин «Византия», заимствованный из западноевропейской историографии XVI—XVIII вв. для обозначения государственного осколка античной Римской империи в Восточном Средиземноморье, во многом искусственен, но при оценке средневековой империи ромеев он оживает и приобретает конкретно-историческое звучание.

Хотя византийцы аттестовали себя исключительно ромеями, т. е. «римлянами», и всячески выпячивали свое родство и прямое наследование старому Риму, это было не более чем преемственностью форм, а не сущности. Продолжая традицию от Октавиана Августа и Константина Великого, Византия лишь напоминала прежнюю Римскую империю: новую средневековую изнанку византийского общества прикрывал очень тонкий старый греко-римский фасад. Это новое, что отличало Византию от Восточно-Римской империи, зародилось и утвердилось в ходе т. н. кризиса VII в., характеристике которого посвящена первая часть настоящей книги. Прожив с момента своего рождения еще около 850 лет, Византия тем не менее претерпела крупные изменения в ХН-ХШ вв.: не углубляясь в данный — «поздневизантийский» — период, несколько слов о нем сказано в четвертой части.

Во второй части собраны статьи об основных государственно-правовых понятиях и царских династиях, а также генеалогические схемы и краткая хронология правлений. Третья часть выстроена как биографический словарь императоров и важнейших военачальников, писателей, ученых. Каждая статья снабжена библиографическим приложением - перечнем исторических источников и литературы. Из некоторых исследований заимствованы прямые цитаты: они закавычены и указан их автор. Топонимы упоминаются в двух видах — в византийском и затем (в скобках) в нынешнем варианте. Те понятия и персоналии, о которых в представленной книге есть отдельные статьи, в тексте выделены курсивом. Впрочем, сразу отметим наиболее часто встречающихся термины: они не нуждаются в подробных комментариях, но разовое разъяснение, вероятно, следует сделать. Это: василевс — византийский синоним римского титула «император», автократор — «самодержец», ключевой эпитет василевса ромеев, тоже восходящий к латинскому слову «император», кесарь — греческий аналог второго после императорского ранга «цезарь» и патрикий — греческая форма высокого почетного звания «патриций».

Подборка материала может показаться несколько субъективной: действительно, такие темы, как «церковь», «культура» и др., что составляют солидную долю «византийского наследия», не нашли должного отражения в предлагаемой книге. Все перечисленное, однако, — предмет отдельного разговора, который одна книга вместить не может. Ценность же имеет любая систематизированная информация, особенно о политико-социальной истории Византии, тем более что специальных и «общих» византиноведческих словарей-справочников немного.

Андрей Николаевич Слядзь - Византия: империя чиновников, солдат и ученых. Словарь-справочник

СПб.: «Евразия», 2019. - 416 с.

ISBN 978-5-8071-0414-4

Андрей Николаевич Слядзь - Византия: империя чиновников, солдат и ученых. Словарь-справочник – Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

1. РОЖДЕНИЕ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ВИЗАНТИИ

2. ПОЛИТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО

2.1. Краткая хронология правлений императоров, официальных соправителей и регентов

2.2. Династии: Ираклийская династия (династия Ираклия); Исаврийская (Сирийская) династия; Аморийская (Фригийская) династия; Македонская династия; Лакапины; Дуки.

2.3. Генеалогические таблицы

2.4. Государство и право

3. ИМПЕРИЯ В ЛИЦАХ

4. ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ: Византия на пороге «Высокого Средневековья»