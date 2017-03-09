Начало российских коптологических исследований следует датировать 2-й половиной или концом XIX в. Хотя Российское государство издавна было не только ближайшим соседом, но часто и защитником многих народов христианского Востока, на начальной стадии исследований по христианскому Востоку российские ученые черпали свои знания из западноевропейской науки.

Русские путешественники и в более ранние периоды собирали много интереснейших данных по истории Востока. Главным предметом их интереса была, естественно, Святая земля. Но некоторые из них сосредоточили внимание на Египте, причем не только на древностях фараоновской эпохи, но и на более поздней, однако тоже древней и самобытной, христианской культуре Египта. До нас дошли путевые заметки и описания, сделанные русскими путешественниками — паломниками и купцами, которые с XIV до XVIII в. путешествовали в Египет. Наиболее известны имена Трифона Коробейникова и Василия Гагары. Об этом см. [Петровский; Григорович-Барский].

Если обратиться к более позднему периоду, следует вспомнить, например, путешествие русского журналиста и писателя О.И.Сенковского в Египет и Нубию в середине XIX в. [Сенковский]. Не будучи ученым, этот литератор и путешественник оставил нам описание множества памятников фараоновской и христианской древности долины Нила. Этот материал тем более интересен и важен, что впоследствии некоторые из описанных Сенковским памятников были разрушены. Интенсивный период коптологических исследований в России начинается в 80-х годах XIX в. и заканчивается в 1917–1918 гг.

Смагина Е.Б. - Практическая грамматика коптского языка

М.: Издательство Института св. Фомы, 2016. 512 с.

ISBN 978-5-9907661-4-3

Смагина Е.Б. - Практическая грамматика коптского языка - Оглавление

Предисловие

Коптология в России

Происхождение коптского языка

Саидский диалект

Очерк истории коптской литературы

Коптская оригинальная литература

Литература, дошедшая в коптских переводах

Список сокращений

УРОК 1. Алфавит и фонетика: гласные, согласные, правила чтения, слог, ударение. Важнейшие случаи ассимиляции

УРОК 2. Имя существительное. Род, число. Определенный и неопределенный артикль. Указательное местоимение: самостоятельная и префиксальная формы. Словораздел. Предлоги

УРОК 3. Личное местоимение. Формы личного местоимения: полная, безударная, преформатив и суффикс. Притяжательное местоимение.Именное предложение, его типы. Отрицание

УРОК 4. Определение. Имя прилагательное и его эквиваленты. Приложение. Генитивное (притяжательное) словосочетание. Предлоги с местоименными суффиксами

УРОК 5. Глагол. Двухсоставный тип глагольного предложения: настоящее I, будущее I. Наречное предложение как вид двухсоставного типа. Прямое и косвенное дополнение

УРОК 6. Трехсоставная схема глагольного предложения. Перфект I утвердительный и отрицательный. Статусы инфинитива. Прямое и косвенное дополнение

УРОК 7. Временнόе спряжение. Союз Je и его функции. Глагол Jw говорить и его особенности. Прямая и косвенная речь. Наречные компоненты при глагольном инфинитиве. Употребление слова весь

УРОК 8. Конвертеры. Относительный конвертер и конструкции с ним. Функции относительного конвертера. Настоящее, будущее время, перфект, именное и наречное сказуемое с относительным конвертером. Виды относительных придаточных предложений. Подхватывающее (замещающее) местоимение. Субстантивация относительного придаточного

УРОК 9. Притяжательность (продолжение). Повелительное наклонение глагола. Время обыкновения

УРОК 10. Функции обстоятельственного конвертера. Обстоятельственное придаточное. Числительные (единицы)

УРОК 11. Конъюнктив. Слово ke другой и его функции. Конструкции с именем существительным He

УРОК 12. Претеритальный конвертер. Функции претеритального конвертера. Квалитатив. Сложные слова

УРОК 13. Вторые времена. Настоящее II. Будущее II. Перфект II. Вопросительные местоимения. Сложные глаголы

УРОК 14. Неспрягаемый инфинитив. Каузатив. Сравнение. Неопределенные местоимения. Взаимное местоимение

УРОК 15. Оптатив. Расщепленное предложение. Притяжательность (продолжение)

УРОК 16. Будущее III. Целевые придаточные. Имена существительные с местоименными суффиксами

УРОК 17. Спряжение «еще не» (инфактитив). Условное спряжение. Виды условных предложений

УРОК 18. Притяжательная форма вербоидов. Безличные выражения

УРОК 19. Частные случаи временных придаточных. Спряжение «пока не» (лимитатив). Суффиксальные глаголы

УРОК 20. Выражение отношений следствия. Финалис. Суффиксальные глаголы (продолжение). Редупликация

УРОК 21. Сложные числительные. Другие виды числительных. Цифры. Обозначение возраста. Календарь, летосчисление, отсчет времени

ПРИЛОЖЕНИЯ

ХРЕСТОМАТИЯ КОПТСКИХ ТЕКСТОВ (САИДСКИЙ ДИАЛЕКТ)

ЧАСТЬ I. Из библейских апокрифов Из апокрифов на основе Нового Завета

ЧАСТЬ II. Исторические, агиографические и другие литературные тексты

ЧАСТЬ III. Из коптской поэзии

ЧАСТЬ IV. Документальные тексты

ЧАСТЬ V. Эпиграфика, остраконы

ОБЩИЕ СЛОВАРИ

1. Словарь знаменательных слов

2. Словарь служебных слов и морфем

3. Словарь греческих и других иноязычных заимствований

4. Словарь имен собственных, географических названий и этнонимов

Краткий очерк истории коптского Египта

Хронологическая таблица

Библиография

Смагина Е.Б. - Практическая грамматика коптского языка - Предисловие

Это учебное пособие предназначено для тех, кто начинает изучать коптский язык и коптологию.

Слово «копт» происходит от арабского Ḳубт, которое, в свою очередь, восходит к греческому египетский, египтянин. Коптами называются египетские христиане, прямые потомки древних египтян. Коптский язык — язык египетских христиан в древности и раннем средневековье, последняя стадия развития египетского языка. Коптская культура, культура египетских христиан, оказалась долговечнее коптского языка и литературы: она жива и в наши дни.

Коптские грамматики на русском языке неоднократно выходили, не говоря уже о многочисленных грамматиках на западных языках. В настоящее время в нашем распоряжении имеется прекрасная академическая грамматика А.И. Еланской [Еланская 2010]. Не так давно вышла классическая работа Дж. М. Пламли в переводе и с дополнениями М.К. Трофимовой [Пламли], а также фундаментальная грамматика со словарем [Тилль-Вестендорф]. Последнюю нельзя, собственно, считать только переводом: составитель и переводчик книги, недавно ушедший от нас санкт-петербургский египтолог А.С. Четверухин добавил в основной текст большое количество ценных дополнений и примечаний. Но на русском языке нет учебных пособий, где грамматический материал был бы расположен поурочно, в методическом порядке, с приложением упражнений, помогающих студентам усвоить и закрепить в памяти материал.

Далеко не все коптские грамматики на западных языках отвечают требованиям, предъявляемым к учебному материалу. Есть прекрасные описания языка [Vergote, Layton], но их нельзя назвать учебными пособиями. С другой стороны, существуют полноценные учебные грамматики, но и у них имеются свои недостатки. Грамматика Т.О. Ламбдина [Lambdin] методически хорошо построена.

Но автор, во-первых, все же упустил некоторые важные элементы. Во-вторых, в своем стремлении систематизировать грамматику он слишком долго не дает знакомиться с живым языковым материалом, а буквально до последних уроков держит студентов на искусственно построенных фразах. Вследствие этого учебный процесс приобретает характер механического «натаскивания», что, по нашему скромному разумению, может отбить охоту к изучению языка даже у достаточно трудолюбивого студента.

Грамматическая хрестоматия А. Шиша-Галеви [Shisha-Halevy 1988] удачно построена и дает много языкового материала. Но грамматические резюме к каждому разделу очень коротки и перенасыщены лингвистической терминологией, а потому требуют лингвистической подготовки, которой далеко не всегда обладают изучающие коптский язык. Кроме того, тексты ограничиваются выдержками из произведений Шенуте (о нем ниже, в разделе «Коптская литература»). Следует помнить, что кроме диалектных, в коптских текстах могут наблюдаться также более тонкие индивидуальные различия, зафиксированные на письме. Например, в литературе на саидском диалекте свои особенности имеет язык произведений Шенуте, язык нелитературных (документальных) текстов, язык гностических текстов.

Данная книга предназначена хотя бы отчасти восполнить эти пробелы. В основу грамматической части легла упомянутая выше грамматика Ламбдина, но в процессе составления книги она была основательно переработана и дополнена, а примеры и упражнения подобраны и составлены мной. Грамматическая часть построена таким образом, чтобы студенты могли как можно быстрее приступить к чтению фраз и выдержек из подлинных коптских текстов на саидском диалекте.

Для закрепления грамматических правил и лексики каждого урока приходится давать для перевода искусственно построенные словосочетания и предложения. Но они даются только по-русски, для перевода на коптский язык. Хотя мы имеем дело с языком практически мертвым, обратный перевод оказывается полезен для сформулированных выше целей.

Кроме того, учебное пособие предназначено не только для филологов, но и для студентов другой специализации, не имеющих специальной филологической подготовки: историков, искусствоведов, богословов. Поэтому грамматический материал подается в форме как можно более простой, не перенасыщенной лингвистическими терминами.

С другой стороны, не лишним представляется и то, чтобы студенты получали также более сложные и подробные сведения — например, о происхождении того или иного слова и грамматического явления, об их древнеегипетских предках. Поэтому на каждой странице в основном тексте дается грамматический материал, который студенты должны усвоить в первую очередь, а в постраничных сносках — дополнительный материал, этимологии слов и грамматических показателей (с указанием, где и когда они впервые засвидетельствованы), сведения по истории языка и пр.

Грамматика описывает саидский диалект коптского языка — диалект Верхнего Египта, получивший общее распространение в ранний период как официальный язык коптской церкви, язык подавляющего большинства оригинальных коптских литературных произведений. Даются также краткие сведения о других диалектах коптского языка.