Очередной выпуск ежегодника «Культура славян и культура евреев: диалог, сходства, различия» - «Смех и юмор в славянской и еврейской культурной традиции» - включает материалы одноименной международной конференции, состоявшейся в Москве 2-4 декабря 2020 г. Книга является продолжением серии изданий материалов конференций, с 1995 г. ежегодно проводимых Центром славяно-иудаики Института славяноведения РАН и отражающих работу над фундаментальным проектом.

Конференция «Смех и юмор в славянской и еврейской культурной традиции» стала уже двадцать четвертой в ряду регулярных встреч ученых, чьи научные интересы сосредоточены в области иудео-христианских культурных контактов, этноконфессионального диалога, а также взаимовлияния еврейской и славянских традиций. Наша очередная конференция проводилась в рамках международного проекта «Культура славян и культура евреев: диалог, сходства, различия», осуществляемого Центром славяно-иудаики Института славяноведения РАН совместно с Центром научных работников и преподавателей иудаики в вузах «Сэфер» при поддержке Фонда «Генезис» (Genesis Philantrophy Group), Благотворительного Фонда Владимира Потанина, Российского Еврейского Конгресса и ЕвроАзиатского Еврейского Конгресса. В конференции приняли участие 35 человек из России, Беларуси, Израиля, Канады, Латвии и Литвы.

Докладчики обсудили широкий круг вопросов, связанных с понятием смеховой культуры, с проблемами восприятия смеха и смешного в народной культуре, с отражением юмористического и комического начала в разных жанрах фольклора и народного театра, в бытовом и обрядовом поведении, с ролью шутов и юродивых в традиционной культуре.

Книга, подготовленная по материалам конференции 2020 года, стала 23-м выпуском серии, уже получившей признание научной общественности в России и за рубежом и имеющей свою читательскую аудиторию. С 1998 г. в этой серии вышли в свет 22 книги; разные выпуски были посвящены анализу (историческому, философскому, лингвистическому, фольклорно-этнографическому, культурологическому) механизмов взаимодействия славянской и еврейской культурных традиций. С 2017 г. серия «Культура славян и культура евреев: диалог, сходства, различия» вышла на новый уровень, стала рецензируемым продолжающимся изданием (ежегодником) с перспективой вхождения не только в отечественные, но и в международные системы научного индексирования и цитирования.

Смех и юмор в славянской и еврейской культурной традиции

М. : МОО Центр научных работников и преподавателей иудаики в вузах «СЭФЕР», 2021. - 296 с.

ISBN 978-5-7576-0457-2

Смех и юмор в славянской и еврейской культурной традиции - Содержание

Предисловие