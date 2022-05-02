Смех и юмор в славянской и еврейской культурной традиции
Очередной выпуск ежегодника «Культура славян и культура евреев: диалог, сходства, различия» - «Смех и юмор в славянской и еврейской культурной традиции» - включает материалы одноименной международной конференции, состоявшейся в Москве 2-4 декабря 2020 г. Книга является продолжением серии изданий материалов конференций, с 1995 г. ежегодно проводимых Центром славяно-иудаики Института славяноведения РАН и отражающих работу над фундаментальным проектом.
Конференция «Смех и юмор в славянской и еврейской культурной традиции» стала уже двадцать четвертой в ряду регулярных встреч ученых, чьи научные интересы сосредоточены в области иудео-христианских культурных контактов, этноконфессионального диалога, а также взаимовлияния еврейской и славянских традиций. Наша очередная конференция проводилась в рамках международного проекта «Культура славян и культура евреев: диалог, сходства, различия», осуществляемого Центром славяно-иудаики Института славяноведения РАН совместно с Центром научных работников и преподавателей иудаики в вузах «Сэфер» при поддержке Фонда «Генезис» (Genesis Philantrophy Group), Благотворительного Фонда Владимира Потанина, Российского Еврейского Конгресса и ЕвроАзиатского Еврейского Конгресса. В конференции приняли участие 35 человек из России, Беларуси, Израиля, Канады, Латвии и Литвы.
Докладчики обсудили широкий круг вопросов, связанных с понятием смеховой культуры, с проблемами восприятия смеха и смешного в народной культуре, с отражением юмористического и комического начала в разных жанрах фольклора и народного театра, в бытовом и обрядовом поведении, с ролью шутов и юродивых в традиционной культуре.
Книга, подготовленная по материалам конференции 2020 года, стала 23-м выпуском серии, уже получившей признание научной общественности в России и за рубежом и имеющей свою читательскую аудиторию. С 1998 г. в этой серии вышли в свет 22 книги; разные выпуски были посвящены анализу (историческому, философскому, лингвистическому, фольклорно-этнографическому, культурологическому) механизмов взаимодействия славянской и еврейской культурных традиций. С 2017 г. серия «Культура славян и культура евреев: диалог, сходства, различия» вышла на новый уровень, стала рецензируемым продолжающимся изданием (ежегодником) с перспективой вхождения не только в отечественные, но и в международные системы научного индексирования и цитирования.
Смех и юмор в славянской и еврейской культурной традиции
М. : МОО Центр научных работников и преподавателей иудаики в вузах «СЭФЕР», 2021. - 296 с.
ISBN 978-5-7576-0457-2
Смех и юмор в славянской и еврейской культурной традиции - Содержание
Предисловие
- Д.Д. Харман. Вот идет Мессия: юмористическое обыгрывание темы прихода Машиаха в миниатюрах «Агады Хилека и Билека» (II пол. XV в., Южная Германия)
- В. Градинскайте. Карикатурист Лазар Каган и искусство шаржа в межвоенной Литве
- Г.С. Прохоров. Еврей - смешной, страшный, полезный: грани образа в литературе российского консерватизма XIX века
- В.В. Мочалова. Беллетристика из «полу-Азии»: Галиция, Подолия, Буковина в описаниях Карла-Эмиля Францоза
- М.С. Фабрикант. «Приехала а грейсе шишке»: еврейский юмор как способ понимания социальных изменений в романе А. Мрыя «Записки Самсона Самасуя»
- М.И. Гаммал. Смеховая культура караимских произведений рубежа XIX-XX веков на примере комедии А.И. Леви «Ахыр Зэман»
- Д.А. Прохоров. Сатирические и юмористические произведения в литературном наследии караимского писателя и поэта Арона Ильича Катыка (1883-1942)
- Э. Васильева. Еврей и смешное в латышской литературе
- К. Бондарь. «И поживайте как - царрр!..»: комические средства речевой характеристики евреев у русских писателей XIX в.
- С.Н. Амосова. Как Копл стал Филаретом: шутки про смену имен в еврейской традиции
- М.М. Каспина. Можно ли назвать хасидского цадика юродивым? (восприятие Рыбницкого ребе в СССР)
- Н.М. Киреева. «Больше не бросай камни в евреев!»: насмешки над цадиком и их последствия
- С.В. Алпатов. Мотивы и образы народной смеховой культуры в топике советского карнавала 1920-1930-х гг.
- Д.В. Валуев. «Используем наши колядки <…> преложив все это <…> через коммун.призму»: карнавалы как часть антирелигиозных кампаний 1920-1930-х гг.
- Г.С. Зеленина. «Моменты глумливого цинизма»: обретение достоинства через унижение унижающих
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