В исследованиях, посвященных «народному христианству», оно крайне редко рассматривается именно как религия, во всей совокупности представлений о взаимоотношениях человека с Всевышним.

Большинство работ по «народному христианству» изучает специфику «народных» религиозных воззрений лишь в бинарных сопоставлениях «ученая религия» — «религия неграмотных», «книжное христианство» — «фольклорное христианство», «религия элиты» — «религия масс», «религиозные институции» — «религиозные практики» и некоторых других.

И если под «официальной религией» исследователи чаще всего понимают принятую церковью в тот или иной исторический период систему догм и постулатов, зафиксированную в книжной традиции (например, для XVIII в. Η. Н. Покровский ввел термин «синодальный вариант Православия»), то по вопросу о «народной религии» («религии неграмотных», «фольклорной», «массовой») точки зрения значительно расходятся.

Очевидно, что догматы и установки «народного христианства» никак не зафиксированы в качестве «общих догм», и если существуют в письменности, то лишь в памятниках, отражающих индивидуальные религиозные воззрения. А поэтому «народное христианство» раскрывается либо в отдельных его фрагментах, отличных от «официальной религии» (например, в обрядах и поверьях определенного региона), либо на уровне описательных характеристик «народной религиозности».

Елена Борисовна Смилянская - Волшебники. Богохульники. Еретики - Народная религиозность и «духовные преступления» в России XVIII в. - Традиционная духовная культура славян - Современные исследования

Москва: «Индрик», 2003 г. — 464 с.

ISBN 5-85759-250-Х

Елена Борисовна Смилянская - Волшебники. Богохульники. Еретики - Народная религиозность и «духовные преступления» в России XVIII в. - Традиционная духовная культура славян. Современные исследования – Содержание

ВВЕДЕНИЕ.

Часть первая ВОЛШЕБНИКИ

Глава 1. Магические верования: проблемы и задачи сравнительно-исторического анализа.Боги славян

Глава 2. О «сумасбродном волшебстве» камергера Петра Салтыкова

Глава 3. Ворожба в России XVIII в.

Глава 4. Волшебник и его магическая практика в XVIII в.

Глава 5. Магия, демоны и христианская вера

Глава 6. Магия «ко власти»

Глава 7. «Добро ли тебе у хозяина жить и нет ли от кого какой лихоты?» (Магические верования и социальное поведение)

Глава 8. Магия и любовь

Глава 9. Волшебство и «новая культура» века Просвещения

Часть вторая БОГОХУЛЬНИКИ И КОЩУНСТВУЮЩИЕ

Глава 1. Поругание святых и святынь

Глава 2. Богохульство, кощунство и народная религиозность

Глава 3. О «сумнительных» виршах и «шалберной» «Службе кабаку»: кощунст

Часть третья ЕРЕТИКИ

Глава 1. «Суеверие» и религиозное вольнодумство XVIII в.: к постановке вопроса

Глава 2. Инок-вольнодумец Павел Жидовин: судьба и воззрения

Глава 3. Российские иконоборцы, «лютеры и кальвины» на следствии

Глава 4. Особенности воззрений русских вольнодумцев и последователей реформационных учений

Глава 5. «Еретики» в общественном мнении и государственной политике

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Перечень использованных архивных дел 1700-1800 гг. о волшебстве, богохульстве, кощунстве, ересях и «суеверии»

Список источников и литературы

Указатель имен

Список сокращений

SUMMARY

Елена Борисовна Смилянская - Волшебники. Богохульники. Еретики - Народная религиозность и «духовные преступления» в России XVIII в. - Традиционная духовная культура славян. Современные исследования – Введение

Изучение «народного христианства», «народной религиозности» имеет большую историографическую традицию, и до настоящего времени эта тема не сходит со страниц научных изданий как одна из ведущих в истории духовной культуры.

Активность исследовательской практики во многом заострила спорные проблемы, но не привела к их разрешению. Так, почти каждое исследование (по крайней мере последних трех десятилетий) отдает дань спору о терминах, и до сих пор не достигнута ясность в вопросе о том, какой смысл следует вкладывать в понятие «народная религия».

В отечественной науке при определении «народного варианта православия» более всего споров ведется относительно характера соединения в нем двух религиозных систем — язычества и христианства. Спектр высказываний по данному поводу огромен. В частности, до настоящего времени исследователи «народных религиозных представлений» спорят о возможности рассматривать их в рамках концепции двоеверия.

На плодотворности использования понятия «двоеверие» настаивает А. В. Чернецов, доказывая, что «двоеверие не было чем-то относящимся исключительно к сфере духовной культуры; оно материализовалось в вещественной форме, воплощалось в обрядовых действах, находилось в неразрывной связи с хозяйственными и бытовыми нуждами русского простонародья». Точка зрения А. В. Чернецова не расходится с мнением Б.А.Рыбакова о «наслаивании», параллельном существовании на протяжении веков христианства и язычества в русской религиозности: «эволюция религиозных представлений являла собой не полную смену одних форм другими, а наслаивание нового на старое»; при этом «язычество... удерживалось в деревне и было формой проявления народных, крестьянских воззрений, существовавших на своих тысячелетних исконных основах» [здесь и далее по книге, если специально не оговаривается, выделено мной. — Е. С].

В 1970-х — начале 1980-х гг. отечественные исследователи заговорили о необходимости специального изучения различных форм сочетания дохристианского и христианского компонентов в народной религиозности. Так вместо термина «двоеверие» появляются определения православно-языческий синкретизм, «контаминация христианских и языческих представлений». Признавая, что генетически народные обряды сочетают в себе языческие и православные пласты, Н.Н.Покровский настаивает на термине «народное православие» как подчеркивающем цельность народных религиозных представлений.

Против использования понятия «двоеверие» высказано было немало аргументов. По мнению Н.И.Толстого, «христианство лишь частично уничтожило довольно свободную и в некоторых отношениях достаточно аморфную структуру язычества, поставило его в иные условия и подчинило своей значительно более высокой иерархии ценностей... Такое народное христианское мировоззрение... нельзя считать и называть двоеверием, поскольку оно цельно и представляет собой единую систему верований». Исследование ранней истории христианства на Руси дает основание В. Я. Петрухину еще более настойчиво подчеркивать христианскую доминанту: «Термин „двоеверие" оказывался... включенным в систему противопоставления „истинной веры" и иноверию, и традиционной магии — систему, свойственную „религиозному риторизму" древнерусских книжников, но не свойственную русской традиционной культуре, осознававшей себя как христианская».

По мнению В. М. Живова, полемика о «двоеверии» не дает основания говорить о «специфике русской духовности»: как и на Западе Европы, на Руси «возникали одни и те же про­блемы сочетания языческого наследия с христианским просвещением и их решение реализовали одни и те же модели: сознательная ассимиляция одних элементов в локальных христианских верованиях, сохранение других в качестве нечестивой магической практики и постепенная десемантизация третьих в результате смешения обычаев и верований разного происхождения».

Западные историки-медиевисты также с начала 1970-х гг. немало полемизировали относительно понятия «народная религия». В это время определяющей в спорах становится разделяемое большинством исследователей сомнение относительно продуктивности использования понятия «народное христианство», если под ним подразумевается только испорченное суевериями, ересями или язычеством «христианство истинное». Организаторы первого крупного коллоквиума по «народной религии» (Париж, 1977 г.) предложили в числе основных вопросов обсудить возможность включения в понятие «народная религия» всех составляющих любой религиозной системы от теологии до канонической практики.