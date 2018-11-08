Мессианские ожидания и верования иудеев около времен Иисуса Христа - Смирнов

В русской богословской литературе до сих пор не появлялось на­учных трудов, посвященных специальному изучению мессианских верований иудеев в период, близкий ко временам земной жизни Иисуса Христа. Подобных специальных трудов не очень много даже и в западной литературе, несомненно более богатой специальными исследованиями по различным богословским вопросам. А между тем вопрос о мессианских верованиях иудеев около времен Иисуса Христа есть вопрос первостепенной важности уже только потому, что вовсей мировой истории нет эпохи более важной и знаменательной, чем эпоха Христа, с которой начинается новая жизнь для человече­ства. Христианство представляет собой такое крупное явление в ис­торической жизни человечества, что вопрос о его происхождении не может не иметь самого глубокого интереса не только для богослова, но и вообще для историка. Но христианство, как явление чисто историческое, появившееся в известную эпоху и в среде известного на­рода, может быть понято в своем возникновении только тогда, когда будет достаточно изучена духовная жизнь современного Христу иудейства, его чаяния, стремления и верования; только в этом случае для нас сделается возможным решение вопроса, было ли христиан­ство естественным продуктом предшествующего духовного развития иудейства или же оно есть явление необыкновенное и сверхъестественное, обязанное своим происхождением Самому Сыну Божию, Который возвестил миру новое и доныне неведомое учение. А между тем центральным пунктом в мировоззрении иудейства, современного Христу, нужно назвать именно мессианскую идею; духовная жизнь иудейства этого времени характеризуется главным образом двумя направлениями: в области деятельности — привязанностью к Зако­ну, а в области религиозного мировоззрения — чаяниями грядущего блаженного Царства, на почве которых создалась своеобразная иудейская апокалиптика с символическими изображениями «дней Мессии» и последних времен. Мы готовы согласиться даже с той мыслью Шюрера, что мессианские чаяния в значительной мере об­условливали и самое законническое направление, так как точное соблюдение Закона считалось только средством д ля приобретения прав на участие в блаженном Царстве Мессии.

Протоиерей Александр (Смирнов) - Мессианские ожидания и верования иудеев около времен Иисуса Христа - от Маккавейских войн до разрушения Иерусалима римляна­ми

СПб.: «Издательство Олега Абышко», 2010. — 536 с.

Серия «Библиотека христианской мысли. Исследования»).

ISBN 978-5-903525-56-0

Александр Смирнов - Мессианские ожидания евреев - Содержание

Предисловие

Часть первая Глава I. Обзор памятников иудейской мессиологии Неканонические книги Ветхого Завета: книга Товита, книга Иудифь, Премудрость Соломона, книга пророка Варуха, 1 и 2 Маккавейские книги. Иудейские апокалипсисы: книга Ено­ха, 3 книга Ездры, апокалипсис Варуха, Вознесение Моисея, Сивиллины книга. Другие апокрифические писания: Псал­мы Соломона, книга Юбилеев, «Заветы 12 патриархов». Со­чинения Иосифа Флавия и Филона,Александрийского. Хрис­тианская письменность: св. Евангелия, «Разговор сТрифоном Иудеем» св. Иустина, «Философумены» св. Ипполита. Рав­винская письменность; сочинения латинских писателей. Глава II. Исторические обстоятельства, способствовавшие оживлению мессианских чаяний в послемаккавейский период Место мессианской идеи в мировоззрении иудейства. Изложе­ние теории, отрицающей существование у иудеев мессианской идеи после персидского владычества. Мессианские чаяния иудеев в период после персидского владычества до Маккавейскихвойн. Обстоятельства, способствовавшие оживлению мессианских чаяний после Маккавейских войн: бедствия иудеев; скептицизм маловерных иудеев; оживление интереса к изуче­нию ветхозаветных писаний; исполнение пророчеств о времени явления Мессии. Мессианские чаяния иудеев рассеяния. Глава III. Основные черты иудейской мессиологии послемаккавейского периода и процесс ее образования Краткий обзор пророческой мессиологии. Мессианские ве­рования лучших представителей иудейства. Направление библейского экзегезиса в Александрии и Палестине. Процесс образования иудейской апокалиптики. Основные черты иу­дейской мессиологии: политические и узконациональные чая­ния; религиозная сторона иудейских чаяний; смешение мессиологии и эсхатологии; трансцендентный характер мессианских чаяний; индивидуализм мессианских чаяний. Имело ли место в образовании иудейской мессиологии иноземное влияние? Теория Бальденшпергера. Часть вторая Глава І. Время явления Мессии и события, ему предшест­вующие Гадания иудеев о времени явления Мессии. Знамения, пред­шествующие явлению Мессии; их последовательность; ду­ховное обнищание людей; предмессианские бедствия и чу­десные знамения; время покаяния. Предтечи Мессии: Илия, Енох, Иеремия, Моисей и другие пророки. Глава II. Личность Мессии и его явление Наименования Мессии: Мессия, Сын человеческий, Сын Да­видов, Избранный, Праведный, Сын мужа и Сын жены, Сын Божий, Христос-Господь. Домировое существование Мессии. Отношение Мессии к Мемре Иеговы и Метатрону. Человече­ская природа Мессии. Обстоятельства, место и время рожде­ния Мессии; скрытое состояние его. Глава III. Служение Мессии и устроение мессианского Царства Царское служение Мессии; поражение врагов Израиля и судьба их. Устроение Иерусалима и Храма, возвращение в отечество рассеянного Израиля. Судьба умерших иудеев. Пророческое и первосвященническое служение Мессии. Глава IV. Царство Мессии Отсутствие в иудейской письменности наименований «Цар­ство Божие» и «Царство Небесное». Участники и блага мессианского Царства. Продолжительность мессианского Цар­ства и его конец. Глава V. Мессианские чаяния иудеев рассеяния и сектантов Мессианские верования иудеев рассеяния, самарян, фарисеев и иродиан, саддукеев, ессеев и прозелитов. Заключение Приложение. Иудейское учение о страданиях и смерти Мессии Отсутствие у иудеев учения о страждущем Мессии до П в. по Р. X. Раввинские сказания о страданиях Мессии. Происхож­дение иудейского учения о страданиях Сына Давидова. Иудей­ское учение о смерти Мессии бен-Иосифа и его происхождение.

Смирнов - Мессианские ожидания евреев - Предисловие

Не только внутренняя, но даже и внешняя жизнь иудей­ства в последние столетия его политического существования, а также и в последующее время, раскроется перед нами гораздо полнее, когда мы оценим истинное значение мессианских ожиданий для иудейского народа; это именно они составляли сокровенную пружину в постоянных возмущениях иудеев против чужеземноговладычества и особенно — против Рима; это они вызвали такие крупные исторические события, как разрушение Иерусалима Ти­том и кровавое усмирение иудеев при Адриане; это главным обра­зом мессианские мечтания довели иудеев до того, что они сделались народом изгнания и рассеяния по лицу всей земли; наконец, это в своеобразном характере иудейской мессиологии нужно искать причину того, что избранный народ Божий, в течение всего Ветхого Завета подготовлявшийся к принятию Спасителя, не только не при­знал в Иисусе Христе истинного Мессию, но и сделался повинным в страшном грехе богоубийства.

Далее, изучение иудейской мессиологии имеет существенное значение как для евангельской экзегетики, так и вообще для хрис­тианского богословия (особенно в вопросе о лице Иисуса Христа). Излагая учение о Своем мессианском достоинстве, Спаситель в Своих христологических речах имел постоянно в виду ложные пред­ставления иудеев о Мессии и его Царстве; Ему приходилось постепен­но и настойчиво очищать мысль слушателей от раввинских измыш­лений, чтобы приготовить место д ля нового здания христологического учения. Отсюда само собой следует, что понимание евангельского учения о божественном и мессианском достоинстве Иисуса Христа будет тем правильнее и глубже, чем большими сведениями мы будем обладать по вопросу о мессианских верованиях современных Христу иудеев.

Наконец, избранный нами предмет исследования имеет самое су­щественное значение и для христианской апологетики. Большинство представителей западного богословия, не только рационалистиче­ского, но и псевдо-ортодоксального направления, почти не допуска­ет сомнения в том, что учение Иисуса Христа о Своем мессианском достоинстве является в значительной мере тождественным с пред­ставлениями о Мессии современного Ему иудейства и что это уче­ние стоит в полной зависимости от иудейских апокалипсисов. В по­следнее время в немецкой литературе выдвинут на первый план вопрос о Царствии Божием по учению Иисуса Христа, как оно излагается в Евангелии и главным образом — у синоптиков.

В большинстве случаев решение этого вопроса сводится к тому, что Иисус Христос в Своих проповедях о Царствии Божием является далеко не самостоятельным и что Он повторяет здесь те самые представления, кото­рые были распространены в среде тогдашнего иудейства. Подобные мнения настолько сделались общепринятыми, что положительно трудно указать в немецкой литературе книгу, которая была бы со­вершенно чужда таких рационалистических воззрений. Даже авто­ры апологетических сочинений не стесняются делать уступки, — то маленькие, то большие, — подобным тенденциям. Для того, чтобы уяснить себе истинное отношение учения Иисуса Христа о Самом Себе и о Царствии Божием к иудейским верованиям, необходимо изучить с возможной тщательностью и на основании всех сохранившихся литературных памятников современные Христу иудейские представления о личности Мессии и его Царстве.

Но если вопрос об иудейской мессиологии времен Иисуса Хрис­та представляет не только глубокое научное значение, но и интерес современности, то чем же можно объяснить скудость специальных работ по этому вопросу? Дело здесь объясняется в значительной мере тем, что апокрифические памятники иудейской письменности, на основании которых только и можно воспроизвести представления иудеев о Мессии и его Царстве за последние три века до разрушения Иерусалима римлянами, сделались предметом всестороннего исследования почти только в наше время. Многие из них, считавшиеся долгое время совсем затерянными, были открыты только в нынешнем столетии, а научное изучение их, можно сказать, только еще нача­лось, так что и до сих пор ученые не составили более или менее опре­деленного взгляда по вопросу о древности и происхождении большинства псевдоэпиграфов, вследствие чего в нашем вопросе приходится ограничиваться той рискованной вероятностью, на которую жало­вались и до сих пор продолжают жаловаться ученые.

Понятно, что при отсутствии вполне достоверных хронологических дат и при край­ней туманности и апокалипсической прикровенности содержания апокрифов, пользование этими памятниками для исторических це­лей представляет значительные трудности. Поэтому даже немецкие ученые при всей своей писательской смелости нелегко берутся за специальные исследования о мессианских верованиях иудеев около времен Иисуса Христа. Давно уже и нас соблазняла мысль принять­ся за такое исследование, но прежде чем осуществить свое желание, нам пришлось потратить немало лет на изучение иудейской апокри­фической литературы.