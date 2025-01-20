Сміт – Ян Амос Коменський

У цій невеличкій книжці йдеться про людину, яка прожила складне життя й писала на вражаюче великий спектр тем. Ян Амос Коменський - богослов і реформатор XVII століття - мав такий великий вплив на подальшу історію шкільної освіти в західній культурі, що в багатьох енциклопедичних статтях, присвячених його життю, його називають батьком сучасної педагогіки. І дотепер він залишається найважливішим і найцікавішим в історії мислителем у сфері освіти. Його творчість вивчають кілька дослідницьких інститутів. Йому присвячений журнал.

Коменський написав, без перебільшення, сотні книг чеською і латинською мовами1. На жаль, більшість з них утрачено. Лише невелика кількість книг перекладена англійською, а тих, що доступні широкому колу читачів, узагалі одиниці. Коменський краще відомий (і його твори глибше вивчені) в Європі, ніж у Північній Америці. Більшість вторинної літератури про Коменського (а це дуже солідна кількість томів) написана чеською або німецькою мовами. Таким чином, література про цього реформатора, що доступна англомовному світу неспеціалістів, - лише верхівка айсберга.

У цьому невеличкому вступі до творчості Коменського я ставлю за мету описати в загальних рисах головні ідеї цього реформатора і вказати на деякі важливі теми, які містяться в тій обмеженій кількості книг про нього, що якимсь чином доступні англомовним читачам. Сподіваюсь розкрити перед читачем ті масштабні процеси, що стали результатом невтомної праці Коменського над реформами у сфері освіти, і висвітлити деякі важливі питання, над якими він довго й напружено розмірковував і які залишаються актуальними й сьогодні.

Перед тим як заглибитись у цю книгу, читачеві потрібно трішки замислитись над тим, які труднощі можуть виникнути на шляху знайомства з життям і творчістю Коменського. Саме через величезну важливість цього реформатора в історії освіти автори, що пишуть про нього, нерідко керуються бажанням знайти в його біографії або передбачення всього того, що ми схвалюємо і затверджуємо сьогодні («Дивіться, як геніально він передбачив те, що ми знаємо сьогодні!»), або ті моменти, в яких ми випередили XVII століття («Дивіться, в які безглузді речі вірили люди тих часів!»). У цих двох тенденціях існує небезпека, що ми почнемо розглядати життя й творчість Коменського крізь призму нашої мудрості й наших досягнень, а подібна упередженість зменшить нашу спроможність навчитись від нього. Як будь-який інший біограф, я керувався при написанні цієї книги власними переконаннями та інтересами, але при цьому щиро намагався зосередитися на самому Ко- менському - на його надіях та страхах щодо стану учнів і суспільства в містах та селищах, де він працював. Якщо дозволимо Коменському говорити за самого себе, замість того щоб сприймати його як провидця, то матимемо найкращі шанси побачити сучасні проблеми у сфері освіти з іншого, нового ракурсу.

Сміт Д. – Ян Амос Коменський – Завбачливий реформатор шкільної освіти

Ред. серії «Видатні діячі сфери освіти» Д. Дінер; пер. з англ. - Міжнародний альянс для розвитку християнської освіти. - Київ, 2017. - 112 с.

ISBN 978-966-97691-0-7

Сміт Д. – Ян Амос Коменський – Зміст

Слово подяки

Передмова

Вступ

Розділ 1. Біографія: хто такий Коменський?

Юність та вигнання (1592-1627)

Педагогіка та пансофія (1628-1641)

Швеція, Угорщина, Польща (1642-1656)

Останні роки життя (1657-1670) і спадщина

Розділ 2. Лабіринти: що не так з освітою?

Світ як лабіринт

Процес навчання як лабіринт

Учні як лабіринти

Розділ 3. Сади: які цілі освітньої реформи?

Лабіринти й сади

«Велика дидактика»

«Пампедія»

Розділ 4. Людина: яка природа учня?

Людське єство

Розум і чуття

Панування й добродійство

Радість і благочестя

Розділ 5. Гармонія: що тримає докупи навчальний план?....

Тримірний світ

Гармонія на практиці

Розділ 6. Інструменти: як бачення формує практику?

Шкільні підручники

Класичні тексти

Педагогічні принципи

Структура навчання

Розділ 7. Спадщина: що Коменський міг би сказати нам сьогодні?

Коменський та сучасність

Благочестя і практика

Бібліографія.

Нотатка: Коменський в англомовному світі

Питання для дискусій

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